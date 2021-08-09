Жилая зона: кому можно в нее въезжать, что в ней нельзя делать и за что можно получить штраф

Жилая зона – территория, выделенная соответствующими дорожными знаками, на которой действуют правила движения, указанные в отдельном разделе ПДД. Некоторых водителей-новичков вообще смущает большой голубой знак, стоящий на въезде во двор, а кто-то из опытных может не помнить некоторые важные ограничения, действующие в жилых зонах. Давайте вспомним все, что относится к этой территории: что можно, что нельзя и за что грозит штраф.

Что такое жилая зона?

В ПДД дано довольно формальное определение жилой зоны: в описании соответствующего знака 5.21 сказано, что жилая зона – это территория, на которой действуют требования правил, устанавливающие порядок движения в жилой зоне. На практике к жилым зонам в основном относят дворовые и придомовые территории, на которых организована инфраструктура для прогулок, развлечения и отдыха проживающих в близлежащих домах. Для обеспечения безопасности, в том числе детской, и обозначаются жилые зоны. Выезд из них обозначается соответствующим знаком 5.22 «Конец жилой зоны».



Движение в жилых зонах регулируется отдельным разделом 17 в ПДД. Стоит отметить, что пункт 17.4 указывает, что требования этого раздела распространяются также и на дворовые территории. При этом определения дворовой территории в ПДД нет, и соответствующего знака, указывающего на въезд на такую территорию, тоже. Так что здесь остается ориентироваться на здравый смысл и смежные законодательные акты. Например, закон Московской области о благоустройстве содержит определение, что дворовая территория – это территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. Поэтому двигаясь по территории двора жилого дома, не обозначенной знаком «Жилая зона», стоит помнить, что отсутствие знака не говорит об отсутствии ответственности.

Кому можно въезжать в жилую зону?

Прежде всего стоит отметить, что знак 5.21 «Жилая зона» относится к категории знаков особых предписаний и не запрещает движение транспортных средств. Ограничений на въезд нет никаких: в жилую зону могут въезжать все водители, а не только проживающие в этой зоне, как это организовано с некоторыми другими знаками. Так что пугаться знака «Жилая зона» на въезде во двор не стоит: он не ограничивает движение, а лишь информирует о въезде в зону с отдельными правилами движения.

С какой скоростью нужно ехать по жилой зоне?

Скорость движения в жилой зоне регламентируется не разделом 17, а пунктом 10.2 ПДД. Он указывает, что в жилых зонах и на дворовых территориях разрешено двигаться со скоростью не более 20 км/ч.

В чем отличие жилой зоны от других территорий?

Главное отличие жилой зоны – приоритет пешеходов над автомобилями. Пункт 17.1 ПДД указывает, что в жилой зоне движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части, при этом пешеходы имеют преимущество. То есть, пешеход может переходить дорогу или двигаться по ней в любом месте, а водитель обязан его пропустить. Это обязывает водителя строго соблюдать скорость движения и быть предельно внимательным. Ведь, например, в ситуации, когда пешеход внезапно выходит из-за припаркованного автомобиля, водитель тоже обязан остановиться и обеспечить ему преимущество в движении. Единственное справедливое требование к пешеходам, содержащееся в том же пункте 17.1, указывает, что пешеходы не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. То есть, нельзя просто стоять на дороге или иным образом специально мешать проезду.

Что нельзя делать в жилой зоне?

Помимо движения со скоростью выше 20 км/ч в жилой зоне запрещены и другие действия, перечисленные в пункте 17.2 ПДД. Так, в жилой зоне запрещены:

сквозное движение механических транспортных средств;

учебная езда;

стоянка с работающим двигателем;

стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

Сквозное движение – это движение без остановки. Оно запрещено, чтобы не загружать жилую зону проезжающими автомобилями: например, жилую зону нельзя использовать как объезд, если на проходящей рядом дороге образовалась пробка.

С учебной ездой и стоянкой грузовиков все понятно: им не место в зоне, где главенствуют пешеходы. А вот стоянка с работающим двигателем заслуживает отдельного уточнения. Согласно ПДД стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. То есть, если машина стоит в жилой зоне более 5 минут с работающим двигателем, ее водитель нарушает правила. А такое вполне вероятно – например, зимой, когда автомобиль прогревают перед поездкой. Поэтому, прогревая автомобиль, стоит помнить, что возможные жалобы жильцов дома на долгий прогрев вполне обоснованы.

Что нужно учитывать при выезде из жилой зоны?

Выезжая из жилой зоны, стоит помнить пункт 17.3 ПДД: он указывает, что при выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения. А к ним относятся не только автомобили, но и пешеходы.

Какое наказание можно получить за нарушения в жилой зоне?

Нарушения ПДД в жилой зоне наказываются по отдельной статье КоАП – 12.28. часть 1 этой статьи гласит, что нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. А часть 2 удваивает штраф для Москвы и Санкт-Петербурга: нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей. При этом тип нарушения не играет роли: оштрафовать могут как за учебную езду, так и за сквозной проезд через жилую зону, если этот факт будет установлен инспектором.

Отдельно стоит сказать о превышении скорости. Скорость движения не входит в список «правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах» из раздела 17 ПДД, так что здесь штрафы за превышение стандартные. И несмотря на то, что дворы домов точно не утыканы камерами контроля скорости, не стоит чувствовать ложную безнаказанность. Например, если в случае ДТП в жилой зоне трасологическая экспертиза установит факт превышения, это будет учтено как отягчающее обстоятельство. Да и детей, выбегающих из-за припаркованных во дворе машин, никто не отменял.