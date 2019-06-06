Почти кроссоверы: 5 новых седанов с самым большим дорожным просветом

Не так давно мы выяснили, какие внедорожники из тех, что продаются в России, имеют самый большой клиренс – и там, как ни странно, нашлись решения в разных ценовых категориях. Однако далеко не все готовы переплачивать и покупать кроссовер или внедорожник – для кого-то вполне достаточно седана. Но такого, который способен поспорить по величине дорожного просвета с иным кроссовером. Какие варианты есть у тех, кто ищет седан «с внедорожной геометрией»?

Конечно, «внедорожная геометрия» – в определенной степени преувеличение: здесь играют роль и свесы, которые у седанов велики, и другие параметры. Однако и доля объективности здесь тоже присутствует. К примеру, один из самых популярных кроссоверов на рынке, Kia Sportage, имеет заявленный дорожный просвет в 182 мм. А два седана из нашего сегодняшнего списка могут похвастаться гораздо большим клиренсом! Да и некоторые другие уступают ему совсем немного. Давайте условимся, что минимально серьезным можно считать показатель не менее 17 сантиметров, и взглянем, какие седаны подходят под эти требования, расположив их в порядке увеличения дорожного просвета.

Citroen C4

Дорожный просвет: 176 мм

Цена: 1 049 000 – 1 416 000 рублей

Как выясняется, Citroen C4 – это не только самый доступный дизельный седан на нашем рынке, но еще и автомобиль с выдающимся клиренсом: для него благодаря подвеске с «пакетом для России» заявлен показатель в 176 мм. Дизельные версии, кстати, обладают еще более энергоемкой ходовой частью для компенсации слегка увеличившейся массы. В целом модель уже далеко не нова: седан, построенный на платформе PF2, пережил рестайлинг в 2015 году, а свет увидел в уже далеком 2010-м. Схемы подвесок за это время не изменились: это все тот же МакФерсон спереди и торсионная балка сзади. А вот список моторов немного корректировался.

1 / 2 Citroën C4 Sedan '2016–н.в. 2 / 2 Citroën C4 Sedan '2016–н.в.

В итоге моторная гамма пришла к тому виду, что имеет сейчас: в ней два бензиновых и один дизельный агрегат. Бензиновые двигатели – это атмосферный VTi на 115 л.с. и турбированный THP, «наследник» семейства Prince, носящий индекс EP6DT. Ну а дизель 9HD8 на 1,6 литра и 114 л.с. – это плод совместной работы с Ford, восьмиклапанный мотор умеренной форсировки. Единственный нюанс, который стоит учитывать при выборе – это то, что шестиступенчатый автомат от Aisin, носящий у французов наименование EAT6, для дизельной версии недоступен – здесь в распоряжении только шестиступенчатая механика.

Цены на французский седан стартуют с 1 049 000 рублей. За эти деньги можно получить машину в версии Feel, в которой будут фронтальные и боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, полный набор электростеклоподъемников, электрозеркала с подогревом, кондиционер и базовая аудиосистема. Доплатить здесь можно за более мощный мотор и автоматическую коробку передач, а также за некоторые опции вроде парктроников и двухзонного климат-контроля. Старшее исполнение Shine стоимостью от 1 257 000 рублей отличается 7-дюймовым цветным экраном мультимедийной системы, диодной задней оптикой и камерой заднего вида, а в топовой версии Shine Ultimate за 1 416 000 будет полностью диодная головная оптика и штатная навигация. Однако дизель в этих «упакованных» исполнениях недоступен: он предлагается лишь в версии Feel Edition за 1 174 000 рублей.

Lada Vesta

Дорожный просвет: 178 мм

Цена: 595 000 – 869 400 рублей

Нет ничего удивительного в том, чтобы увидеть в списке машин c большим клиренсом Ладу – но не все задумываются о том, что даже у Vesta он составляет целых 178 мм. Иными словами, обычный седан очень неплохо приспособлен к нашим дорогам – на руку ему играют и простые подвески, включающие МакФерсон спереди и полузависимую балку сзади. Излечившись от детских болезней, они сохранили отличную энергоемкость и получили тот набор качеств, который от них ждет большинство покупателей – приличный ресурс, мягкость и ремонтопригодность.

1 / 3 Lada Vesta (GFL) '09.2015–н.в. 2 / 3 Lada Vesta (GFL) '09.2015–н.в. 3 / 3 Lada Vesta (GFL) '09.2015–н.в.

В списке моторов и вариантов трансмиссии никаких изменений пока не произошло. Моторов по-прежнему два: 1,6-литровый с индексом 21129, выдающий 106 л.с., и более новый и мощный 1,8-литровый 21179 на 122 л.с., в котором прироста объема добились за счет увеличения хода поршня. Кстати, Vesta с 1,8-литровым двигателем штатно оснащается дисковыми задними тормозами. А вот роботизированная коробка передач может сочетаться с любым из двух моторов, при этом еще и пытаясь экономить топливо: заявленный расход с ней на 0,2-0,3 литра ниже, чем с механикой.

1 / 2 Lada Vesta (GFL) '09.2015–н.в. 2 / 2 Lada Vesta (GFL) '09.2015–н.в.

Базовая Vesta, не имеющая кондиционера, но сохраняющая интересующий нас дорожный просвет, стоит 595 тысяч рублей. Помимо кондиционера из нее «вырезали» подогрев передних сидений, но фронтальные подушки безопасности, усилитель руля, передние электростеклоподъемники и зеркала с электроприводом и обогревом остались, как и полный набор систем безопасности. Автомобиль с кондиционером стоит минимум 640 тысяч, а с АМТ – 665. За версию с 1,8-литровым мотором придется заплатить не меньше 703 тысяч рублей, ну а самое дорогое исполнение Exclusive с салоном из экокожи и алькантары, кожаным рулем и особой внешней отделкой обойдется в 869 400 рублей.

Lada Granta

Дорожный просвет: 180 мм

Цена: 435 000 – 614 000 рублей

Granta – это первый автомобиль в нашем списке, незаметно и непринужденно добравшийся до отметки в 180 мм дорожного просвета. Причем речь идет не о версии Cross, на которой мы только что поездили – там заявленный клиренс составляет 198 мм, но она, как известно, существует только в виде универсала. Но и седан с 18 сантиметрами под днищем – это весьма многообещающе.

1 / 2 Lada Granta (2190) '08.2018–н.в. 2 / 2 Lada Granta (2190) '08.2018–н.в.

Недавний рестайлинг не принес Гранте серьезных технических изменений – только обновление внешности, точечные изменения в эргономике и небольшие нововведения по «железу» в виде новой главной пары и поршней с выемками, спасающими клапаны в случае обрыва ремня ГРМ. Под капотом – все те же 1,6-литровые моторы: восьмиклапанный 11186 на 87 л.с. и шестнадцатиклапанный 21127, выдающий 106 л.с., а также предлагаемый «эксклюзивно» для автоматической коробки двигатель с индексом 21126, имеющий 98 сил. Помимо четырехступенчатого автомата JF414E от Jatco в списке доступных коробок передач, как и у Весты, есть роботизированная, перенесшая серьезное обновление и научившаяся гораздо лучше выполнять возложенные на нее обязанности (в частности, она получила спортивный и «ползущий» режимы).

Стоимость седана с кроссоверным клиренсом начинается с отметки в 435 тысяч рублей. За эти деньги в нем будут обязательные водительская подушка безопасности, ABS с BAS и… все. Усилитель руля, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер и центральный замок появляются в следующем исполнении за 470 тысяч. Минимальная стоимость машины с двумя педалями – 536,5 тысяч, и при этом здесь также будет кондиционер и обогрев зеркал. Варианты с классическим автоматом стоят от 586,5 тысяч, а самая дорогая Granta с АМТ, двумя фронтальными подушками, расширенным списком электронных помощников, включающим помощь при трогании на подъеме, антибукс и систему стабилизации, парктрониками и датчиками дождя и света стоит 614 тысяч рублей.

Renault Logan Stepway

Дорожный просвет: 195 мм

Цена: 685 000 – 842 000 рублей

Logan Stepway – долго готовившийся, но наконец появившийся ответ на более ранние эксперименты других брендов с «кросс-седанами». О том, зачем вообще появилась эта модель, и чем помимо клиренса она отличается от обычного Logan, мы рассказывали в премьерном тест-драйве, но и здесь напомним основные тезисы. Одной из важных идей при создании версии Stepway была возможность ее оснащения новой для Логана автоматической трансмиссией – вариатором, который «отъедает» дорожный просвет, делая нецелесообразной его установку на обычные седаны. «Кросс-версия» себе такое позволить может – и французы рассчитывают таким образом привлечь два потока новой аудитории: тех, кому нужен высокий седан, и тех, кто хочет Logan, но не любит старый четырехступенчатый автомат DP2. Правда, в версии Stepway City с тем самым вариатором дорожный просвет Logan составляет 178 мм, а максимальные 195 мм имеются только под днищем машин с механикой или классической АКП.

1 / 3 Renault Logan Stepway CIS-spec '2018–н.в. 2 / 3 Renault Logan Stepway CIS-spec '2018–н.в. 3 / 3 Renault Logan Stepway CIS-spec '2018–н.в.

Результатом французской инженерии и румынской обкатки стала переработанная подвеска, вместе с более широкими и высокими шинами подарившая Logan 2 дополнительных сантиметра дорожного просвета – у «обычной» машины без нагрузки он составляет 172 мм. В остальном же это хорошо знакомый нам бюджетный седан – даже базовый 82-сильный двигатель K7M для начальной комплектации Stepway Life сохранился. Сочетания 113-сильного мотора H4M с механической коробкой и 102-сильного K4M с четырехступенчатым автоматом DP2 тоже остались, однако стоит отметить и новую для Logan пару: в версии City с самым мощным мотором H4M работает упомянутый выше вариатор JF015E – такой же, как на кроссоверах марки.

С ростом клиренса у седана подросли и цены: если «обычный» Logan в версии Life стоит от 635 тысяч рублей, то для Stepway минимальная цена составляет 685 тысяч. Здесь будут электрические зеркала и передние стеклоподъемники, кондиционер (для машин с 82-сильным мотором – за доплату), подогрев передних сидений и фронтальные подушки безопасности. Исполнение Drive с климат- и круиз-контролем, задними электростеклоподъемниками, боковыми подушками безопасности и мультимедийкой с 7-дюймовым цветным экраном стоит от 812 тысяч рублей. Ну а самым дорогим ожидаемо оказался «промежуточный» по клиренсу Logan с вариатором: он оценен в 806 тысяч рублей в версии Life и в 873 тысячи за Drive.

Lada Vesta Cross

Дорожный просвет: 203 мм

Цена: 794 000 – 890 000 рублей

Конечно, сохранить интригу получилось вряд ли – многие с самого начала подозревали, что самым высоким седаном окажется Vesta Cross. Единственное, что еще может кого-то удивить – это собственно ее заявленный дорожный просвет, превышающий 20 сантиметров. Для пущей наглядности можно упомянуть здесь настоящий внедорожник: Lada 4×4, для которой заявлен клиренс в 200 мм – то есть, даже на 3 миллиметра меньше, чем у этого седана!

1 / 2 Lada Vesta Cross '04.2018–н.в. 2 / 2 Lada Vesta Cross '04.2018–н.в.

С технической точки зрения «кроссовая» Vesta отличается от обычной на уровне нюансов: здесь, разумеется, несколько иная подвеска, 17-дюймовые колеса с шинами размерностью 205/50 да дисковые задние тормоза даже на машинах с 1,6-литровым мотором. Пластиковые накладки на арках – не в счет. При этом список силовых агрегатов здесь даже несколько «урезан» по сравнению со стандартной Вестой: из него исключено сочетание 1,6-литрового мотора и коробки АМТ. Двигатель 21129 остался доступен, но только в паре с пятиступенчатой механикой – а вот те, кому нужны две педали, сразу получают к ним 1,8-литровый мотор.

Как и универсал SW Cross, седан представлен исключительно в дорогих комплектациях – Luxe, Luxe Multimedia и Luxe Prestige. Фронтальные и боковые подушки безопасности, полный набор электростеклоподъемников, обогрев передних сидений, боковых зеркал и лобового стекла, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света и базовая аудиосистема входят в список штатного оснащения, которое при учете мотора на 1,6 литра стоит от 794 тысяч рублей. Версия Luxe Multimedia ожидаемо отличается мультимедийкой с 7-дюймовым тачскрином и навигацией, а также идущей «в нагрузку» к ней камерой заднего вида. Ну а Luxe Prestige с АМТ за 890 тысяч – это задний диван с обогревом, подлокотником и собственным портом USB.

Есть ли альтернативы?

Если рассматривать седаны с дорожным просветом хотя бы в 170 мм, то здесь есть еще 3 варианта, которые, правда, в той или иной мере остаются вариациями тех машин, что уже рассмотрены выше. В этот список хотелось бы добавить Skoda Rapid с клиренсом в 170 мм, но он, несмотря на трехобъемный силуэт, не относится к седанам. Так что вот еще три автомобиля, которые могут похвастать уверенным клиренсом.

Renault Logan

Дорожный просвет: 172 мм

Цена: 569 000 – 831 000 рублей

1 / 3 Renault Logan CIS-spec '2018–н.в. 2 / 3 Renault Logan CIS-spec '2018–н.в. 3 / 3 Renault Logan CIS-spec '2018–н.в.

Datsun on-DO

Дорожный просвет: 174 мм

Цена: 480 000 – 657 000 рублей

1 / 3 Datsun on-DO '2014–н.в. 2 / 3 Datsun on-DO '2014–н.в. 3 / 3 Datsun on-DO '2014–н.в.

Peugeot 408

Дорожный просвет: 175 мм

Цена: 1 072 000 – 1 257 000 рублей

1 / 4 Peugeot 408 [RU-spec] '2017–н.в. 2 / 4 Peugeot 408 [RU-spec] '2017–н.в. 3 / 4 Peugeot 408 [RU-spec] '2017–н.в. 4 / 4 Peugeot 408 [RU-spec] '2017–н.в.