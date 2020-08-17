Онлайн-подписка на автомобиль – сравнительно новая на российском рынке услуга, быстро набирающая популярность. Тренд на шеринговое потребление дошел и до российских автовладельцев, которые все чаще задумываются над альтернативой покупки автомобиля, и подписка в этом случае – хорошее решение. Машина, взятая по подписке, обеспечивает комфорт передвижения и безопасность, как и личный автомобиль, при этом избавляет от забот, связанных с владением, а еще оставляет свободу выбора: ее можно взять на любой период – хоть на год, хоть на несколько дней. Например, чтобы отправиться в автопутешествие по России.

В западных странах подписка на автомобили начала набирать популярность примерно пять лет назад на волне цифровизации сферы услуг и смены парадигмы потребления – людям стало интересно не столько владеть вещами, сколько получать через них опыт, впечатления и удовольствие без сопутствующей владению нагрузки. Подписка отлично вписалась в новое восприятие ценности вещей – попользовался и вернул, не потратив лишнего и, самое главное, значительно сэкономив личное время. Сегодня мало кому в голову придёт покупать себе цифровую копию любимого фильма, ведь его в любой момент можно за небольшую сумму и в хорошем качестве посмотреть в онлайн-кинотеатре – если речь не о коллекционировании, конечно. То же самое постепенно происходит и в автобизнесе.



Пионером внедрения новой бизнес-модели стала компания «Хендэ Мотор СНГ», запустившая в 2019 году сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. Сегодня сервис работает уже в 15 крупных городах России, и, судя по спросу на услугу, его география продолжит расширяться. Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев рассказал, что традиционные формы продажи автомобилей со временем будут уступать место новым форматам, таким как Hyundai Mobility. Сегодня онлайн-сервисы и данные – это хлеб IT-гигантов вроде Google, Facebook, Amazon и Яндекс, но и автомобильные компании претендуют на свою долю.



Hyundai Creta

Сервис Hyundai Mobility запустился в прошлом году. Разгоревшаяся пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 только подогрела интерес к новой услуге. Закрытые границы и невозможность улететь в любимые страны увеличили спрос на внутренний туризм, причём именно автомобильный, ведь риск заразиться коронавирусом в поезде, автобусе или самолёте по-прежнему очень высок. Тем, у кого нет собственной машины, подписка пришлась особенно кстати. Тем более что в разгар сезона отпусков заработал новый тариф с говорящим названием Leto. Кроме того, специально для автопутешественников бренд Hyundai разработал 40 различных маршрутов по самым интересным городам и регионам России, многие из которых доступны для жителей городов присутствия сервиса – сейчас он работает Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Симферополе, Сочи и Уфе.

Чтобы познакомиться с Hyundai Mobility, нужно просто загрузить на смартфон одноимённое приложение (доступно в Google Play и App Store) – демо-режим открыт для всех желающих, нужно только ввести свой номер телефона. Прочитать договор аренды по каждому тарифу можно на сайте сервиса или в мобильном приложении на этапе бронирования авто. Чтобы подписаться на автомобиль, нужно соответствовать простым требованиям: возраст от 25 до 65 лет, стаж вождения не менее трёх лет. Оформление происходит через приложение и всего по двум документам – паспорт и права. Все платежи по договору аренды можно произвести онлайн, с помощью удобного мобильного приложения Hyundai Mobility



В настоящее время сервис предлагает три тарифа для физических лиц – Freedom, Country и Leto (и один – для юридических, Buisness Freedom).Тариф Freedom рассчитан на долгосрочную аренду сроком от одного месяца до года. Платеж по тарифу списывается ежемесячно, никаких залога и первого взноса не требуется, при этом клиент не несет больше никаких расходов, кроме бензина и оплаты штрафов – ТО, резина, аксессуары (например, детское кресло), страховка – все это обеспечивает компания. У тарифа есть лимит по пробегу – за месяц в рамках абонентской платы можно проехать 2500 км, плата за перепробег сверх лимита составит 10 рублей за км. Но в случае подписки на 12 месяцев клиент может выбрать оптимальный для себя пробег 1 000 км в месяц (12 000 в год вместо 30 000 км), тем самым уменьшив ежемесячный платеж. При подписке на автомобиль по этому тарифу транспортное средство можно забрать уже через 2 дня, а если в процессе пользования необходимость в нем пройдет, то подписку можно легко отменить. Важный момент, привлекающий многих клиентов: по истечению первого года использования авто по этому тарифу его можно будет поменять на новый.

Тариф посуточной аренды Country позволяет взять машину на срок от одного дня до месяца, причём до конца августа этого года действует увеличенный с 250 до 500 км лимит суточного пробега. Причем по тарифу Country забрать чистый и подготовленный авто можно уже через 4 часа после бронирования. Leto – самый новый тариф, идеально подходящий для автопутешествий: он рассчитан на один месяц с возможностью продления по той же цене. По этому тарифу лимит пробега до конца августа увеличен до 5000 км, а это значит, что уехать можно дальше и увидеть больше.

Если у вас совсем нет или мало опыта автомобильных путешествий, то имеет смысл посетить платформу «Мир Хёндэ» (доступна также в виде мобильного приложения на Google Play и App Store), где уже опубликованы первые 13 увлекательных маршрутов разной протяженности и продолжительности, а к 18 августа будет доступен полный список вариантов отлично провести выходные. Чтобы получить доступ к расписанным до деталей направлениям, достаточно зарегистрироваться на платформе, быть владельцем автомобиля марки Hyundai при этом не обязательно. По любому тарифу география использования сервиса не ограничена, можно путешествовать как по России, так и заграницей без каких-либо доплат. Нужно всего лишь отправить запрос через мобильное приложение, и можно выезжать. Также можно договориться о допуске к управлению арендованным автомобилем до трех дополнительных водителей. В линейку моделей, доступных для подписки по различным тарифам, входят кроссоверы Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe, бизнес-седан Hyundai Sonata и вместительный микроавтобус Hyundai H-1. В тарифе Freedom выдают только новые автомобили, в других – с пробегом, но комплектация в любом случае будет богатой.