Среди автолюбителей существует распространённый миф: если двигатель страдает масложором, можно исправить ситуацию, перейдя на другое масло (другой вязкости или даже бренда). Работает ли такой метод на самом деле? Скажем сразу: да, иногда работает. Но, к сожалению, далеко не всегда.

Откуда расход?



Что принято называть масложором? На автомобильном сленге это повышенный расход масла. Причину при этом обычно не уточняют. Мол, за тысячу километров мотор сожрал литр масла – и вот он, тот самый масложор. Или за 10 тысяч масла ушло граммов 500. Для кого-то и такой расход выглядит настоящим масложором. Увы, несмотря на выразительность и даже трагичность этого слова, оно не отражает сути явления: расход масла не всегда говорит о том, что мотор его «жрёт».

Причины повышенного расхода масла имеют весьма разнообразный характер. Вспомним основные из них.

Бич практически всех сравнительно новых моторов – тонкие поршневые кольца, особенно маслосъёмные. И отверстия (или прорези) для сброса масла у этих колец тоже стали крохотными. А это значит, что даже не слишком сильное загрязнение масла приводит к тому, что пройти через эти отверстия масло не может и начинает сгорать в цилиндрах. А сами кольца в это время теряют подвижность – коксуются. Неподвижные маслосъёмные кольца вообще не способны снимать со стенок цилиндров избыточное масло, и последнему не остаётся ничего иного, как сгореть. Таким образом и получается тот самый масложор, который пытаются устранить раскоксовкой – восстановлением подвижности маслосъёмных колец.

Вторая распространённая причина – это износ сальников клапанов (или по-простому – маслосъёмных колпачков). Исправные колпачки во время своей работы снимают со штока клапана масло и не дают ему попасть в цилиндры. Изношенные колпачки это масло не снимают, оно попадает в цилиндры и сгорает. И снова – привет, масложор!

Третья причина, которая свойственна более-менее новым моторам, – это задиры, вызванные конструкцией поршня с короткой юбкой, локальными перегревами, недостатком давления масла и некоторыми другими причинами. Само собой, снимать масло со стенок задранного цилиндра маслосъёмные кольца не могут.

Двигатели с очень большими пробегами имеют естественный износ ЦПГ, и в этом случае простая замена маслосъёмных колпачков или колец уже ничем не помогут. В этом случае требуется то, что называют капитальным ремонтом – ремонт с расточкой блока под поршни ремонтных размеров с попутной заменой всего подряд. Разумеется, изношенный мотор тоже будет расходовать масло на угар – его остатки, которые попадают в цилиндры и которые не удаляются с их стенок маслосъёмными кольцами, будут сгорать в обязательном порядке. Причём – в больших объёмах.

Ну и, наконец, иногда к возникновению повышенного расхода масла действительно приводит и его неправильный выбор, и его качество. В изношенный старый мотор не надо заливать современное маловязкое масло – это может только усугубить повреждение двигателя.

Все эти причины приводят именно к сгоранию масла в цилиндрах в таком количестве, в каком его быть не должно. Это и есть тот самый «расход на угар». Когда он становится слишком высоким, его начинают называть обидным словом «масложор». Но у масложора есть ещё одна распространённая причина – течи масла. У масла есть множество путей для «бегства» из мотора. Оно может протекать через старые сальники коленвала, прокладки ГБЦ и клапанной крышки, через негерметичные датчик давления масла и масляный фильтр, через вышедшие из строя теплообменники, через турбины… Вариантов очень много, но почти все они (кроме, пожалуй, турбины) не так страшны, как задиры или износ деталей ЦПГ: устранять их, как правило, намного легче и дешевле. А всё потому, что «жора» в классическом смысле слова тут нет: масло в этом случае не сгорает, а вытекает.

Теперь посмотрим, в каких случаях переход на другое масло может помочь, а в каких – уже нет.

Поможет или нет?

Если у мотора закоксовались поршневые кольца, смена масла вряд ли изменит ситуацию: оно в любом случае будет оставаться на стенках цилиндров и сгорать. Тут лучше попробовать раскоксовку. Она тоже далеко не всегда творит чудеса, но иногда помочь может. Особенно – на конструктивно старых моторах, с нормальными поршнями. На современных, с поршнями с короткими юбками и тонкими маслосъёмными кольцами, эти самые кольца часто теряют форму из-за перегрева, и тогда раскоксовкой масложор устранить не получится.

С задубевшими сальниками клапанов (маслосъёмными колпачками) картина та же самая: если масло по штокам клапанов течёт в цилиндры, никакой переход на продукцию другого бренда не спасёт. Правда, немного сократить расход масла можно: более вязкое масло будет гореть чуть менее активно. Но для этого требуется выполнение одного условия: ситуация не должна быть запущена до крайней степени. В любом случае значительно снизить расход масла на угар не получится.

И всё же более вязкое масло с максимальной температурой вспышки и с минимальным показателем испаряемости по NOAСK будет угорать чуть меньше (если двигатель всё же более жив, чем мёртв). Поэтому если мотор дымит синим цветом (что является признаком того, что в цилиндрах сгорает масло), можно попробовать подобрать что-то более подходящее в конкретной ситуации.

Вообще, более вязкое масло может стать выходом из существенного количества ситуаций. Даже старый мотор, который страдает от небольших, но хронических протечек, будет расходовать его чуть меньше, чем маловязкое масло. Смазывать такое масло будет лучше, а бояться перехода с масла с рекомендованной вязкостью на масло с более высоким классом вязкости не стоит – моторы этого не боятся (в отличие от перехода с рекомендованной вязкости на более низкую). Но панацеей увеличение вязкости считать нельзя: если мотор неисправен, он будет потреблять любое масло интенсивнее, чем хотелось бы.

Переходить на масла другого производителя, но с теми же допусками, практически бессмысленно. Масла одинаковых классов обладают близкими характеристиками, и такой переход погибающему мотору – как мёртвому припарка. Правда, есть одна важная деталь: сейчас в продаже очень много поддельных масел известных, но ушедших от нас брендов. Вот их заливать не стоит точно, и с продукции покинувшего наш рынок бренда точно есть смысл перейти на масло производителя, который у нас есть официально. В этом случае смена бренда совершенно оправдана.

Что делать?

Полностью устранить масложор переходом на другой тип масла практически невозможно. Поэтому повышенный расход лучше не устранять, а предупреждать. Для этого требуется не так уж много.

Во-первых, не надо верить официальным регламентам о замене масла раз в 20 тысяч. Для современного мотора такой регламент – прямой путь к коксованию колец. Менять масло лучше хотя бы каждые 10 тысяч километров. Дорого? Да как сказать…Ремонт всё равно обойдётся дороже, особенно сейчас, а при регулярной замене масла не надо бегать за дорогущей и зачастую контрафактной продукцией европейских брендов. Правильнее будет покупать что-то одновременно и достаточно качественное, и за разумные деньги.

Во-вторых, нужно изначально правильно выбирать масло по допускам, соответствие которым очень важно для долговечности мотора. Заливать в турбированный мотор масло с допуском API SL – очень неудачная идея. Для этого есть более продвинутые масла. Любовь к бренду носит несколько иррациональный характер, любить надо соответствие допускам.

В-третьих, нужно пересмотреть режим эксплуатации автомобиля. Короткие поездки на непрогретом моторе ему вредны, постоянное желание ездить на пониженных оборотах – тоже. Периодические поездки на высокой скорости снижают темпы закоксовки, поэтому хотя бы иногда мотор нужно крутить. Звучит банально, но это так.

В-четвёртых, за машиной нужно элементарно следить. Как это ни странно, к масложору со временем могут привести и заклинивший и устроивший перегрев термостат, и текущий радиатор, и изношенная помпа охлаждения, и много чего ещё. Если поддерживать техническое состояние автомобиля на хорошем уровне, срок капиталки можно отодвинуть ближе к горизонту.

Вывод, думаю, очевиден: если мотор страдает масложором, его нужно ремонтировать, а не пытаться исцелить заменой масла. Однако с помощью качественного и правильно подобранного масла можно оттянуть срок неизбежного ремонта. Иногда – существенно, если подбирать это масло сразу правильно. Если масложор уже начался, снизить его существенно не всегда получится, но попытаться использовать масло, менее склонное к расходу на угар и с большей вязкостью, можно – иногда это помогает. В любом случае до масложора ситуацию лучше не доводить и пользоваться теми советами, которые мы дали выше – менять масло чаще, выбирая наиболее подходящее для конкретного автомобиля, и следить за состоянием машины.

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