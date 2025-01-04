Список автомобильных премьер в России и в мире в 2025 году снова будет сильно различаться. С тем, чего ждать у нас, мы уже разобрались . А какие новинки можно считать самыми ожидаемыми по мировым меркам?

Alfa Romeo Stelvio

Одной из первых ласточек обновления модельного ряда Alfa Romeo должен стать кроссовер Stelvio второго поколения. Нынешний выпускается с 2016 года и с учетом обновления в 2022-м готов выйти на пенсию. Для преемника уже есть и платформа – STLA Large, и понимание того, что от версий с ДВС отказываться пока рановато. К тому же недавно итальянцы показали тизер новой модели, и фонари на картинке вполне могут принадлежать именно новому Stelvio. А вот седан Giulia второго поколения, судя по всему, придется подождать до 2026-го.

Рендер будущей Alfa Romeo Stelvio от Motor.es 1 / 2 Тизер — предположительно, задней оптики будущей Alfa Romeo Stelvio 2 / 2

Audi A7

После реформы наименований Audi с двигателями внутреннего сгорания теперь получают строго нечетные индексы, так что новая Audi A7 будет фактической преемницей семейства A6. В камуфляже уже ездят и седаны, и универсалы A7 Avant, так что выбор кузова сохранится. Скорее всего, выбор моторов – тоже, хотя никаких сомнений в том, что новые A7 станут строго гибридными, не остается. Зато есть вполне обоснованная надежда на появление заряженных версий RS7. Кстати, существует вероятность, что помимо A7 в следующем году мы увидим и кроссовер Q7 нового поколения – автомобиль на шпионских фотографиях выглядит уже вполне готовым к премьере.

Спайшот новой Audi A7. Фото: Motor.es 1 / 5 Спайшот новой Audi A7. Фото: Motor.es 2 / 5 Спайшот новой Audi A7. Фото: Motor.es 3 / 5 Рендер новой Audi A7 4 / 5 Рендер новой Audi A7 5 / 5

Спайшот новой Audi A7 Avant. Фото: Motor.es 1 / 8 Спайшот новой Audi A7 Avant. Фото: Motor.es 2 / 8 Спайшот новой Audi A7 Avant. Фото: Motor.es 3 / 8 Спайшот новой Audi A7 Avant. Фото: Motor.es 4 / 8 Спайшот новой Audi A7 Avant. Фото: Motor.es 5 / 8 Спайшот новой Audi A7 Avant. Фото: Motor.es 6 / 8 Рендер новой Audi A7 Avant 7 / 8 Рендер новой Audi A7 Avant 8 / 8

BMW 3 и BMW iX3

Автомобили BMW так называемого Neue Klasse, или Нового класса, сами немцы называют началом новой эры. Правда, внешность машин пока не позволяет однозначно сказать, какой станет эта эра. Но узнаем мы это уже вполне скоро, ведь дебют компактного седана BMW 3 серии и кроссовера iX3 намечен на 2025 год. Дальше запланировано «динамичное расширение модельной линейки», так что новое поколение BMW X5 явно не заставит себя долго ждать.

BMW Vision Neue Klasse X. Фото: autowp.ru 1 / 7 BMW Vision Neue Klasse X. Фото: autowp.ru 2 / 7 BMW Vision Neue Klasse X. Фото: autowp.ru 3 / 7 Рендер нового BMW iX3 4 / 7 Рендер нового BMW iX3 5 / 7 Рендер нового BMW 3 Series 6 / 7 Рендер нового BMW 3 Series 7 / 7

Chevrolet Corvette EV

Американцы явно хотят усидеть на всех стульях разом и собираются дополнить линейку версий Chevrolet Corvette чисто электрическим вариантом. Что ж, если смотреть на это из нового битурбированного Corvette ZR1 с V8 на 1079 лошадиных сил, то это катастрофа. А если вспомнить про уже давно существующую гибридную версию E-Ray, то это всего лишь логичная стратегия по диверсификации. Осталось выяснить, что про это думают покупатели.

Chevrolet Corvette E-Ray. Фото: autowp.ru

Cupra Raval

Если от Corvette электрификации не ждут, то Volkswagen этим уже не удивляет. Пожалуй, единственное любопытное в Cupra Raval – это то, что первый электромобиль нового субкомпактного семейства на платформе MEB Small будет представлен не под брендом Volkswagen, а под «заряженным» именем Cupra. Впрочем, это чистой воды маркетинг: после привлечения внимания у модели появятся близнецы в модельных рядах Volkswagen и Skoda.

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Honda Prelude

Любители культовых имен в восторге: им пообещали возрождение Honda Prelude. Причем, в отличие от Mitsubishi Eclipse, Ford Capri и других славных имен, униженных в новейшей истории, Prelude не станет очередным безликим кроссовером. Модель сохранит и кузов купе, и переднеприводную компоновку. Более того, она даже не станет полностью электрической, а получит гибридную начинку от Civic с двухлитровым мотором в основе силовой установки. В общем, надежды на то, что Prelude будет интересным для водителя автомобилем, еще есть.

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Электромобиль Ferrari

В Lamborghini буквально пару недель назад пересмотрели свои планы по выводу на рынок электромобиля в 2028 году и решили отложить его на еще более долгий срок. А вот в Ferrari, судя по всему, полны решимости нырнуть в этот омут. Прототипы первого электромобиля из Маранелло уже вовсю накатывают километры. И внешность этих прототипов намекает, что первый электромобиль от Ferrari вдобавок может оказаться кроссовером. Наглядный пример того, что рынок диктует свои условия даже сильнейшим.

Рендер электромобиля Ferrari 1 / 2 Рендер электромобиля Ferrari 2 / 2

Jeep Recon

Вообще-то Jeep Recon должен был стать премьерой этого года. Его анонсировали еще в сентябре 2022-го, причем в виде вполне серийного автомобиля. Спустя год электрический внедорожник все еще оставался в статусе перспективной новинки, и все ждали, что в 2024 он уже точно станет на конвейер. Что ж, все продолжают этого ждать – может, в 2025 это наконец сбудется. Тогда и станет понятно, насколько жизнеспособна концепция электрического внедорожника Jeep с несущим кузовом.

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Mercedes-Benz CLA

Третье поколение Mercedes-Benz CLA должно порадовать сразу двумя фактами. Во-первых, тем, что сомнительная внешность концепта с «лупоглазыми» ДХО к серийной версии стала более сдержанной. Ну а во-вторых, тем, что CLA не превратится в чистый электромобиль, а сохранит и версии с ДВС, хоть и гибридные. Учитывая, что новое поколение А-класса пока под вопросом из-за новой стратегии по сокращению линейки «дешевого лакшери», CLA может стать единственным входным билетом в мир Mercedes.

Фото: media.mercedes-benz.com 1 / 4 Фото: media.mercedes-benz.com 2 / 4 Рендер нового Mercedes-Benz CLA 3 / 4 Рендер нового Mercedes-Benz CLA 4 / 4

Nissan Leaf

Пуристы должны быть счастливы, что Nissan Leaf никогда не был имиджевым купе – иначе они были бы разочарованы его превращением в кроссовер в новом поколении. Впрочем, времена для Nissan сейчас даже более тяжелые, чем для пуристов, так что вариантов было немного – либо вообще оставлять Leaf без преемника, либо пытаться заработать на нем как можно больше денег. А кросс-купе – гораздо более кассовый вариант, чем хэтчбек. Вопрос лишь в том, осилит ли кризисный Nissan запуск новой модели и обещанный старт ее производства на заводе в Англии.

Концепт Nissan Chill-Out, который может лечь в основу дизайна нового Nissan Leaf. Фото: Nissan 1 / 4 Концепт Nissan Chill-Out, который может лечь в основу дизайна нового Nissan Leaf. Фото: Nissan 2 / 4 Концепт Nissan Chill-Out, который может лечь в основу дизайна нового Nissan Leaf. Фото: Nissan 3 / 4 Концепт Nissan Chill-Out, который может лечь в основу дизайна нового Nissan Leaf. Фото: Nissan 4 / 4

Porsche 718

Porsche еще в 2022 году заявила, что новое поколение моделей с индексом 718 – Cayman и Boxster – станет полностью электрическим. Новость, конечно, так себе, но самих немцев пока расстраивает другое: их запланированный поставщик батарей испытывает проблемы, из-за чего дебют новых моделей может задержаться. Так что в 2025 году мы новых Porsche 718 можем и не увидеть. Но на фоне падения продаж электромобилей, может, оно и к лучшему.

Тестовый прототип нового Porsche 718 Cayman 1 / 3 Рендер нового Porsche 718 Boxster 2 / 3 Рендер нового Porsche 718 Boxster 3 / 3

Volvo ES90

Volvo вслед за остальными тоже планирует переход на электричество, так что вместо S90 шведы готовят ES90. Платформа для флагманского седана известна и готова – на ней уже вышел электрический кроссовер EX90. Так что из интригующего осталась, пожалуй, только внешность.

Фото: media.volvocars.com 1 / 4 Фото: media.volvocars.com 2 / 4 Рендер нового Volvo ES90 3 / 4 Рендер нового Volvo ES90 4 / 4

Range Rover Electric

Электрическую версию в Range Rover нынешнего пятого поколения закладывали еще на стадии проектирования, так что ее появление было лишь вопросом времени. Времени потребовалось немало: анонсировали электрический Range Rover больше года назад. Впрочем, тут интриги даже меньше, чем с Volvo – ведь внешность внедорожника будет той же, что и у версий с ДВС. Вопрос лишь в том, насколько хорошо смогут упаковать моторы и батарею в ходе внедорожной подготовки. Например, заявлено, что «электричка» сможет преодолевать брод глубиной в 85 сантиметров – хотя это все равно на 5 сантиметров меньше, чем у «углеводородных» версий.

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Tesla Model Y

Главной премьерой Tesla в этом году стали не столько автомобили, сколько планы по развитию автопилота. Представленные недавно роботакси Cybercab и беспилотный автобус Robovan – это «вещи в себе» до тех пор, пока не будут решены законодательные ограничения. Однако в мечтах о роботизированном будущем Илону Маску надо на чем-то зарабатывать деньги, так что «потребительские» премьеры от Tesla мы тоже увидим. В 2025 году должна быть как минимум одна – обновленный кроссовер Model Y. Но многого от нее можно не ждать: легкие штрихи во внешности, доработанная подвеска и, вероятно, увеличение запаса хода.

Нынешняя Tesla Model Y. Фото: autowp.ru

Xiaomi YU7

У китайской аудитории свои «электрические герои», и одним из главных становится Xiaomi. На следующий год намечена премьера второго электромобиля под этим брендом – кроссовера YU7. И да, очертаниями он очень похож на Ferrari Purosangue. Посмотрим, поможет ли это китайцам продать больше, чем 130 тысяч электромобилей в этом году, и начать делать это в плюс, а не терять по 5 тысяч евро на каждом проданном экземпляре.