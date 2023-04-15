АЗЛК-2141 стал первым и последним переднеприводным Москвичом. Эта модель очень долго и непросто рождалась, обещала быть очень перспективной и впоследствии стала этаким символом развала СССР в его автомобильно-материальном воплощении. Красивый, просторный, но при этом безобразно собранный и слабосильный, «сорок первый» не оправдал возложенных на него надежд. Тем не менее для многих эта машина навсегда оставила в жизни эмоциональный след. Сегодня, когда в России можно купить совершенно другой Москвич, мы предлагаем вам вспомнить историю разработки и технических особенностей последнего «исконно русского» автомобиля этой марки.