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  • Последний настоящий: проверь, что ты знаешь и помнишь об АЗЛК-2141

Последний настоящий: проверь, что ты знаешь и помнишь об АЗЛК-2141

15.04.2023 112 1 0

АЗЛК-2141 стал первым и последним переднеприводным Москвичом. Эта модель очень долго и непросто рождалась, обещала быть очень перспективной и впоследствии стала этаким символом развала СССР в его автомобильно-материальном воплощении. Красивый, просторный, но при этом безобразно собранный и слабосильный, «сорок первый» не оправдал возложенных на него надежд. Тем не менее для многих эта машина навсегда оставила в жизни эмоциональный след. Сегодня, когда в России можно купить совершенно другой Москвич, мы предлагаем вам вспомнить историю разработки и технических особенностей последнего «исконно русского» автомобиля этой марки.

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1 комментарий
15.04.2023 09:29
Papirus

Жаль что не было вопроса «без каких деталей он поступал в продажу?». Варианты ответа: запаска, рулевое колесо, обивка салона, всё вместе. Интересно, сам автор анкеты ответил бы что без всего перечисленного? «Счастливые» владельцы потом все это докупали в Ю. Порту. Особенно эпично выглядело то, что стояло на месте руля: баранка, сваренная из ржавого металлического прутка.
И еще интересно что реношный движок обходился АЗЛК дешевле уфимского!

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