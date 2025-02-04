Внедорожной лёгкой коммерческой техники на нашем рынке не слишком много, и в этой нише у нас до последнего времени почти в полном одиночестве радовался жизни УАЗ. Однако не так давно туда же въехали полноприводный Соболь NN и отчасти – полноприводные китайские пикапы, которые размножаются у нас с такой скоростью, с которой не размножались даже кролики в Австралии. Однако пикапы на роль спецтехники претендовать не могут, так что тесно в этой нише от них не стало. И совершенно справедливо туда устремился Завод автомобилей LCV «Промтех» из Нижнего Новгорода.

От мула до рабочей лошади

В конце прошлого года «Промтех» на Дмитровском полигоне презентовал шасси для будущей новой линейки спецтехники под именем Промтех Капитан. Это были не готовые машины, а то, что называют мулами, – заготовки в виде рамного шасси и пикапа, на базе которых в будущем планировалось строить различные версии внедорожных автомобилей. И тогда же специалисты завода пообещали, что это будущее наступит очень скоро, а первыми автомобилями «Промтеха» на шасси Kapitan станут версии с надстройками Kub и Prima. Так оно и вышло: буквально на днях на том же полигоне журналистам показали первые «кубик» и Приму в виде грузопассажирского Kapitan 4х4 Kub и АСМП класса C на базе Kapitan 4х4 Prima. Путь от мула до рабочих лошадок на заводе прошли очень быстро, и теперь у нас есть возможность посмотреть, что из этого получилось.

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Подробно говорить о шасси этих машин не будем: мы это уже делали во время знакомства с мулами, о чём подробно рассказано в материале по ссылке выше. Скажем только, что шасси Huanghai N2 практически не изменилось. Тут всё тот же дизельный мотор объёмом 2,5 л (129 л.с., 320 Нм), который представляет собой собранный в Китае Isuzu JE4D25, 6-ступенчатая механическая коробка передач, полный привод с жёстко подключаемым передом и понижающим рядом в раздаточной коробке, блокировка заднего дифференциала. Само собой, практически полностью сохранился и интерьер. Почему я настойчиво повторяю «практически»? Потому что есть буквально пара деталей, которые отличают «кубик» и Приму от изначального шасси. Но об этом расскажем чуть ниже, а сейчас рассмотрим надстройки.

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Прилично, гармонично и практично

Да простят меня товарищи из «Промтеха», но, например, экстерьер шестиместного грузовика «Промтех Капитан Т» я осторожно называл самобытным исключительно по причине невероятной деликатности. Хотя их же Lada Niva Legend Kub и Prima вышли очень даже симпатичными. Тут бывает по-разному: что-то получается лучше, что-то хуже. В случае с Kapitan 4х4 Kub и Kapitan 4х4 Prima можно сказать уверенно: они получились. Вживую они выглядят лучше, чем на фотографиях, и в их облике нет чего-то, что вызывает недоумение. Обе надстройки вписались на шасси гармонично, и ни у меня, ни у моих коллег на полигоне претензий к экстерьеру не возникло. Для полноприводных внедорожников с большим клиренсом – очень прилично.

Оранжевый грузопассажирский Kub, на мой взгляд, выглядит интереснее, чем Prima в виде «скорой помощи», но тут во главе угла стоит функциональность, а не дизайн: пространство в АСМП важнее красоты и даже коэффициента аэродинамического сопротивления. При этом технология изготовления обеих надстроек одинаковая, давно испытанная на других машинах «Промтеха», построенных на базе различных Лад. В основе лежит металлический каркас, который жёстко связан с кабиной и рамой. Снаружи и внутри он оклеен стеклопластиковыми панелями с прослойкой из шумопоглощающих материалов. Чем ещё хороша АСМП Prima, так это медицинским оборудованием и деталями салона в виде кресла, каталки и всего прочего, сделанного в ООО «Швабе-СпецАвто». Всё это – отечественное, а значит, мало зависящее от разных санкций. Отечественные тут и спецсигналы, и даже задние фонари. Последние, правда, не производства «Промтеха», а от Газели NN: у АСМП от бортовой, а у Kub –от фургона.

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А что в АСМП вызывает вопрос, так это приличная высота погрузки: думается, каталку с лежачим больным загрузить в салон не очень просто. Но нужно помнить, что основная задача этой машины – доехать до пациента в такие места, в которые невозможно добраться без полного привода. Таких мест в России много, и тут высота погрузки отходит на второй план. Главное – привезти врача, который сможет оказать помощь прямо в машине, а случае необходимости – доставить пациента в медицинское учреждение. Для этих целей Kapitan 4х4 Prima подойдёт идеально.

Если АСМП Kapitan 4х4 Prima – машина узкоспециализированная, то Kapitan 4х4 Kub намного более разносторонен. По планам «Промтеха», Kub планируется выпускать в самых разнообразных версиях. Это и грузовой фургон вместимостью 9 кубических метров и грузоподъёмностью 1300 кг, и 5- или 6-местный (включая водителя) грузопассажирский вариант с грузовым отсеком вместимостью 7 кубов и грузоподъёмностью 1000 кг, и 7- или 8-местный (включая водителя) грузопассажирский вариант с грузовым отсеком вместимостью 5 кубических метров и грузоподъёмностью 900 кг, и даже 11-местный микроавтобус с отсеком для багажа вместимостью 0,3 м³. У всех этих исполнений может быть как одна боковая дверь по правому борту, так и двери с обоих бортов. На базе Kub можно построить и множество специальных машин. Например, АСМП, машин ППС, социального транспорта и мобильных лабораторий. Возникает вопрос: а потащит ли такие надстройки шасси, ведь у нас это автомобили полной массой до 3,5 т? А ничего ему не будет, потому что изначально оно спроектировано под полную массу 4,2 т, так что если «случайно» немного перегрузить машину, катастрофы не случится.

Прежде чем сесть за руль, посмотрим, что у «кубика» внутри. В нашем случае он грузопассажирский, и надо признать, что салон у него достаточно удобный. Особо порадовали неожиданно комфортные кресла: часто в таких машинах задним пассажирам приходится ездить на сплошных, не очень удобных жёстких «скамейках», а тут – раздельные сиденья. Есть откидной столик, музыка, дополнительная печка, хорошее освещение. Можно, конечно, немного придраться к некоторым моментам. Например, к узкой боковой двери, невозможности включить освещение, сидя в салоне (оно включается только с места водителя и переднего пассажира кнопками под блоком управления системой полного привода), невозможности открыть дверь после того, как на ходу сработает самозапирание центрального замка (чтобы выйти, нужно просить водителя разблокировать дверь). Но вредничать не буду: «Промтех» свои машины постоянно совершенствует, и то, что показали нам, ещё не окончательная версия. Возможно, позже что-то из этого ещё изменится. Пока точно можно сказать только то, что потенциал у этой машины есть. Ну а теперь покатаемся за рулём.

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Пневма – хорошо, а стабилизатор – лучше

Итак, мы обещали рассказать, что это за точечные изменения в шасси и интерьере, которые появились на этих машинах. Первое – это наращенные в задних свесах рамы: на китайских машинах они чуть короче. Но так как колёсная база от этого не изменяется, каких-то отличий на ходу нет. А вот объём надстройки небольшое удлинение рамы увеличить помогло. Второе изменение более существенно: по своей старой традиции «Промтех» установил в заднюю подвеску два пневмобаллона, что помогает изменять жёсткость в зависимости от нагрузки. Система – двухконтурная, каждый баллон можно подкачать отдельно, и поэтому в салоне появились новые устройства: два манометра с кнопками включения компрессора и сам компрессор. Но даже не пытайтесь найти эти кнопки и манометры в кабине «кубика»! Они так тщательно запрятаны за сиденья, что найти их сложнее, чем смысл в какой-нибудь песне Бузовой. В Приме манометры и кнопки более заметны.

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В общем-то, на этом отличия ранее уже объезженных на полигоне мулов и готовых машин заканчиваются. Всё остальное – достаточно удобный и симпатичный салон, неплохие эргономика, обзор и качество сборки – осталось прежним. Да, тут всё так же маловат диапазон регулировки угла наклона рулевой колонки, так же быстро пачкается неуместный рояльный лак, но расположение педалей, рычага коробки передач, читаемость приборов по-прежнему удачны.

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Покататься на машине скорой помощи нам не дали: под ногами у нас голый лёд, машины обуты в обычные шины АТ, так что рисковать и давать журналистам крутить бублики на дорогой машине не стали. На «кубике» покататься дали, но очень просили быть осторожными. Что ж, включим режим дедушки и поедем на грунтовый участок. Грунта, правда, на нём нет – все те же снег и лёд.

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По прямой машина едет не хуже, чем китайский исходник, с этим всё в порядке. Ей хватает и мотора, и тормозов, и электронные помощники на голом льду работают неожиданно адекватно. А вот в поворотах даже на не слишком большой скорости и на неровной поверхности высокая машина заметно кренится. Вроде бы пневма должна спасти: я хорошо помню, как здорово она работала на машинах «Промтеха» на базе разных Лад, и если правильно выставить давление в баллонах в зависимости от нагрузки, крены можно свести к минимуму. Может, это и так, но добираться до кнопок компрессора очень неудобно, поэтому подожду, когда их перенесут в более удачное место. Жаль только, что опцией является не только пневмосистема, но и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Вот он на высокой и достаточно тяжёлой машине не помешал бы точно.

Что дальше?

Ещё во время презентаций мулов представители «Промтеха» обещали, что в дальнейшем планируется какая-то локализация этих шасси в Нижнем. От своих слов на предприятии не отказываются и сообщают следующее: «Что касается планов по организации на площадях “Промтех” SKD сборки Kapitan 4х4 с дальнейшим переходом на CKD сборку, то они остаются в силе. После демонстрации автомобилей потенциальным заказчикам и определения спроса будет принято решение о размерах производственных мощностей, которые необходимо выделить под данный проект. Это могут быть как цеха в уже имеющихся корпусах, так и сборочные места в новом заводе. Предполагается, что объем доработок – усовершенствование базового шасси, изготовление и монтаж кузовов, наполнение салона – позволит уже на первом этапе довести цифры локализации до 55-60%».

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Судя по всему, нужно будет смотреть, каким будет спрос на машины на базе этого Капитана. А спрос будет сильно зависеть от цен, которых пока тоже нет. Радует одно: работает «Промтех» удивительно быстро и скучать нам не даёт. Уверен, что в самом ближайшем будущем конкретики по этому проекту станет больше.