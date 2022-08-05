На коммерческих автомобилях от завода «ПромТех» мы уже ездили дважды за последние полгода. Сообщение об очередных новинках от этого не стало менее интересным, но больше всего в пресс-релизе производителя меня зацепила фраза «снабжается двигателем повышенной мощности». Что это за двигатель такой? Надо съездить посмотреть – люблю «повышенную» мощность. Особенно у Нивы.

История вопроса

Наверное, не стоит в третий раз рассказывать, откуда появились эти необычные автомобили, построенные на базе Lada Niva Legend. Мы уже тестировали одну похожую машину, а более подробно о разработке этих автомобилей рассказывали в рамках тест-драйва фургона на базе Лады Ларгуса. Теперь у нас две, на первый взгляд, разные машины тех же компаний «ПромТех» и ООО «Швабе-СпецАвто», но по большому счёту разные у них только надстройки, а вот шасси одинаковые. И они, как ни странно, немного отличаются от шасси той же Niva Legend Primа, на которой я имел счастье ездить в прошлый раз на Дмитровском полигоне. Давайте рассмотрим их поближе.



Чуть короче и заметно мощнее

Технология превращения серийной Niva Legend в Niva Legend Kub и Prima АСМП осталась неизменной. В основе лежит обычная трёхдверная Нива, кузов которой сначала был безжалостно попилен «болгаркой». Безжалостно – это не бестолково. Ниву надо уметь правильно порезать, потому что построить из машины с несущим кузовом машину, в которой есть и фрагменты несущего кузова, и пространственной рамы, довольно сложно.

Передняя часть Нивы тут остаётся полностью заводской. А вот всё остальное – это полёт технической мысли на грани авантюризма. Кузов Нивы режут позади дверей, оставляя целыми лонжероны кузова и частично пола. Лонжероны усиливают алюминиевой фермой, к которой крепят подрамник для задней подвески. А любая надстройка не просто устанавливается на шасси, а становится частью пространственной рамы. Прочный каркас надстройки связывается и с лонжеронами кузова, и с задней стенкой остатков кабины Нивы, и даже с крышей кабины (через кронштейны, связывающие крышу над головами водителя и пассажира с передней стенкой фургона). Эти кронштейны спрятаны под спойлером, который не только является элементом дизайна, но и нужен для придания хотя бы какой-то аэродинамики. Само собой, говорить об аэродинамике Нивы серьёзно – это всё равно что оценивать гуманность казни неожиданным выстрелом в затылок, но хотя бы что-то сделать стоило. Ну а в случае с машиной «Скорой помощи» Prima АСМП в спойлере стоит ещё и проблесковый маячок («мигалка» или «синяк», если по-простому). Кстати, его тоже изготавливают на заводе своими силами: импортозамещение на «ПромТехе» – слово священное.



Передняя подвеска Нивы остаётся без изменений, а вот задние подвески тестируемых автомобилей заметно отличаются от подвесок стандартной Нивы.

У этих машин выросли и грузоподъёмность (у Niva Legend Kub она составляет 850 кг), и разрешенная максимальная масса (в среднем – на 500 кг относительно стандартной Нивы). Поэтому задние рессоры пришлось заменить на усиленные – от ВИСа. Кроме того, тут есть и пневмобаллоны. О сложной «пневме» речи не идёт, но в наличии и баллоны, и манометр, и даже компрессор. Всё это позволяет регулировать жёсткость задней подвески в зависимости от нагрузки.

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Коробка передач осталась стоковой, а вот кардан пришлось переделать. Так как база автомобиля по сравнению с трёхдверкой выросла на 400 мм, то кардан пришлось ставить более длинный. А в качестве бонуса вместо крестовин в карданной передаче использовали ШРУСы. И это хорошо: хотя бы чуть-чуть трансмиссия Нивы станет тише. Кстати, вот тут есть отличие от предыдущей Niva Legend Primа: у той база была вытянута на 500 мм, а у сегодняшней машины – на 400. Как сказал представитель завода, полметра прибавки оказались избыточными – 40 сантиметров вполне достаточно и для размещения надстройки, и для обеспечения лучшей управляемости.

Ну а теперь самое интересное: что это за двигатель «повышенной мощности»? Заявлен показатель в 106 л.с., что может навести на мысль о моторе ВАЗ-21127 такой же мощности, знакомом, например, по Калине-2 или Гранте. Но с выпуском этого 16-клапанного мотора есть сложности (хотя бы по причине использования деталей ЦПГ Federal Mogul или привода ГРМ с компонентами Gates). Оказывается, всё намного проще: мощность в 106 л.с. стал выдавать всё тот же нивовский ВАЗ-21214 после того, как с ним поработали на «ПромТехе». Точнее, поработали партнёры «ПромТеха» – сам завод непосредственно моторами не занимается, у него хватает своей работы. Что, впрочем, не отменяет главного вопроса: что сделали с этим почтенным мотором, чтобы вытащить из него такой табун лошадей?

Тут представителю «Промтеха» позавидовали бы даже партизаны: такой выдержки и сдержанности не видели даже они. Формулировка его ответа проста: «приняли комплекс мер». Но что под ней скрывается? Почти ничего конкретного в ответ на вопросы мы не получили. Однозначно использовался чип-тюнинг (это единственное, о чем было сказано прямо), но он один таких результатов не даст. Для успокоения совести я запросил комментарий о потенциале этого мотора у наших партнеров, занимающихся тюнингом, и они лишь подтвердили предположения.

На атмосферном моторе возможность дальнейшего роста мощности ограничивается невозможностью физически увеличить цикловое наполнение цилиндров топливовоздушной смесью. Альтернативный вариант увеличения мощности на атмо-моторе – это увеличение отсечки по оборотам, но и в данном случае на данном моторе это может привести только к выходу мотора из строя, поскольку конструктивно он не рассчитан на более высокие обороты. Для доводки мотора до указанной мощности наверняка пришлось заняться механическими работами, но какими именно – заочно сказать трудно. Станислав Мельников “Лаборатория скорости”

В общем-то, этого я и ожидал. Вскользь упоминали хромирование коллектора, но этого тоже будет недостаточно. Равно как и установки поршней с другой формой днища. Так что, скорее всего, под формулировкой «комплекс мер» скрывается в первую очередь расточка блока. А такой вид тюнинга этого мотора практикуется давно. Впрочем, любителей «раскочегарить» нивовский мотор хватало всегда.



Теперь пару слов о надстройках. Первая машина – «Скорая помощь», она же АСМП класса В, способна перевозить до двух пациентов и бригаду из трёх врачей. Одно из преимуществ такой «скорой» – это очень высокая степень локализации. И дело не только в отечественном шасси, но и в медицинском оборудовании, и деталях салона, включая кресла, каталку, аппарель и всё прочее. Всё это сделано в ООО «Швабе-СпецАвто», то есть наше, родное, а не импортное.



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Теоретически такая полноприводная машина может быть очень полезной для транспортировки больных из какой-нибудь глубинки до приличной больницы. А в крайнем случае первую помощь можно оказать и в машине. Правда, несмотря на солидные размеры салона (2505х1685х1710 мм), в полный рост тут встать у меня не получилось. Простая математика: с ростом 180 см и высотой потолка в 171 см это невозможно. Но вот низкорослый врач сможет работать даже с комфортом. Впрочем, эта машина – не мобильная операционная, так что претензий нет. Вряд ли врачам в «буханке» намного уютнее.

Отмечу, что эта машина может быть не только в виде АСМП Класса В, но и в виде АСМП Класса А (у них отличается медицинская «начинка»), мобильной лабораторией, автомобилем МЧС, полиции, аварийной службы, автомобилем для коммунального хозяйства, лесной охраны или энергетических компаний. Оно и понятно: проще экстренно приехать и перекрыть протёкший стояк в доме на Ниве, чем на трёхосном Камазе. Рациональное зерно есть.

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Тем не менее вторая машина выглядит ещё интереснее. В нашей версии это грузовой фургон объёмом 4,9 куб.м. Внутренние размеры – 2400х1460х1350 мм. Если кому-то привычнее измерять в европаллетах, то их можно поместить три штуки. Можете кидаться в меня помидорами (лучше, конечно, свежими), но выглядит эта Niva Legend Kub не так плохо, как могла бы выглядеть Нива. Дизайнерам удалось сделать её не настолько «кубической», и в целом она весьма гармонична. Оптика, конечно, – дело вкуса, но здесь это больше вопрос сертификации и функционала.

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Так же, как и первая машина, Niva Legend Kub может существовать в разных вариантах: помимо грузового фургона есть его грузопассажирский вариант на пять мест и полезным объёмом 3 куб. м, пассажирский вариант (7/8+1 место), рефрижератор полезным объёмом 4 куб. м и все те же спецавтомобили, что и в случае с предыдущей машиной (кроме АСМП Класса В). По большому счёту, у нас сейчас вообще нет семи- или восьмиместных машин (Ларгус, увы, уже не в счёт), так что, может быть, кого-то заинтересует и такая версия Legend Kub.

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У нашего тестового «кубика» есть один недостаток: это предсерийный экземпляр, поэтому кое-что в нём ещё не доделано. Что именно – расскажу в ходе пробной поездки. То есть, прямо сейчас.



Теперь ещё и едет!

Автожурналистам всегда очень льстит, когда производители прислушиваются к их мнению. Ещё весной на тесте Нив от «Промтеха» мы жаловались на две вещи: некоторую тесноту в кабине (стенка фургона не позволяет откинуть спинку кресла, из-за чего водителю даже среднего роста было не очень удобно) и недостаточную мощность мотора. В этот раз на нас ехидно посмотрели и сказали: «Сами же жаловались – вот, получайте». И мы получили.

Да, исправили не только мотор. Наконец-то при посадке в «Скорую помощь» я с удовольствием отодвинул сиденье назад и откинул спинку – красота! Ну что, сидеть удобно, мотор мощный, чего ещё желать? Конечно, при виде интерьера Нивы вспоминаются слова «домострой», «оброк», «ключница» и что-то ещё дореволюционное, но уж как есть. И в фургоне сзади едет, наверное, не врач, а лекарь, но и ладно. Главное – едет.

Большой разницы между двумя машинами нет. Субъективно – Kub едет немного легче. Скорее это связано с его массой и лучшей аэродинамикой, но отличие не слишком существенное. В остальном машины одинаковые.

Конечно, мотор повышенной мощности не сделал Ниву спортивным болидом. И просто болидом он её тоже не сделал. Но хотя бы на первой-третьей передачах она стала разгоняться. На четвёртой и тем более на пятой ускоряться она практически не может, но этого и не требуется (особенно на пятой). Зато теперь можно условно быстро уехать со светофора, а на оборотах около трёх тысяч даже появился подхват, которого раньше на Нивах я не замечал. Ездить с этим мотором стало однозначно проще.

Стоит отметить, что это не финальная версия мотора. Возможно, серийный двигатель будет немного отличаться: необходимо найти компромисс между мощностью и ресурсом как самого мотора, так и трансмиссии. Пока остановились на цифре «106». Может быть, она и окажется оптимальной: это покажет время и некоторые дополнительные испытания.

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Несмотря на то, что база автомобиля здесь увеличена не на 500 мм, а всего на 400 (до 3050 мм), управляемость и курсовая устойчивость хуже не стали, и они заметно выше, чем у стоковой «трёхдверки». А так как наши испытания проходили на Дмитровском полигоне, я не отказал себе в удовольствие на скорости около 70 км/ч заехать на «гребёнку». И вот тут мне шасси особенно понравилось: машина не скачет, не пытается уйти в сторону, а в кабине даже почти не трясёт. Для плохих дорог – самое то! Ну а для асфальта… Наверное, на асфальте Нива всё-таки не лучший вариант (там мне больше понравились промтеховские Гранты с АКП), но почему бы и нет?



Кстати, важный момент: на всех машинах есть и кондиционеры, и стеклоподъёмники, и подогрев сидений. Так что совсем уж обделённым себя не чувствуешь.

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Что почём?

Разумеется, самое интересное – это стоимость этих машин. Но на момент тест-драйва и подготовки публикации цены ещё не были объявлены. Связано это с тем, что машины проходят необходимые испытания, в ходе которых, возможно, что-то потребуется изменить. Например, поставить более эффективные тормоза, которые даже на пустых машинах меня не слишком вдохновили (скорее всего, из-за подросшей массы машин).

Так что цен придётся подождать. Торопиться нам некуда – альтернатив все равно мало. Главное, довести эти машины до ума и до серийного производства, а покупатели найдутся. Во всяком случае, в «Промтехе» в этом уверены.