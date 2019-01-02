Поздравляем, вы ошиблись: 12 машин, которые вы ни за что не узнаете

«Все машины сегодня стали одинаковые, все друг на друга похожи», бубнят современные ценители автомобильной индустрии. Мол, платформы у всех общие, дизайнеры одни и те же, и посмотреть прямо-таки не на что! Что ж вот вам, 12 машин, которые знакомы каждому до зубовного скрежета – попробуйте, не задумываясь, назвать марку каждого из них! И быть может, выяснится, что грешок «одинаковости» имел место и полвека назад.