Спорт любят далеко не все мужчины: то времени на него не хватает, то лень мешает. Другое дело – автомобили. На них и время сразу появляется, и особенности характера – не помеха. Надо ли говорить, что автоспорт совмещает в себе лучшее: крутые тачки и какое-никакое, но приобщение к миру атлетов. А раз так – поехали смотреть гонки! Тем более что за один прошлый уик-энд можно было увидеть сразу два соревнования в разных дисциплинах – дрифте и шоссейно-кольцевой гонке на выносливость.

Где, что и когда?

Итак, 5 и 6 августа, автодром «Игора Драйв», мероприятие под названием Garage Fest. Что это такое? Формально – «фестиваль скорости и музыки». Звучит красиво, но не совсем понятно, поэтому расскажем чуть подробнее и начнем со скорости.

«Игора Драйв» – не просто автодром, а гоночный комплекс мирового уровня. Тут проводят совершенно различные соревнования – от ралли до дрифта. Так что две гонки разного формата в один день – это нормально. Первая – четвёртый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE. Что такое дрифт объяснять, думаю, не надо. А вот вторая гонка – это третий этап Russian Endurance Challenge 2023, или просто REC. Гонка на выносливость, которая длится несколько часов со сменой пилотов и дозаправкой. По результатам определяются победители в шести классах, от суперкаров GT до отечественных Лад, и в абсолюте (то есть, самый быстрый среди всех 27 экипажей). Лично для меня REC – намного более интересный формат, к тому же именно там можно своими глазами увидеть Романа Русинова – чемпиона мира в гонках на выносливость и бессменного лидера одной из самых успешных российских команд G-Drive Racing.

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Кстати, кроме Русинова буквально за один день на автодроме можно увидеть и других легенд отечественного автоспорта: Анастасию Нифонтову, с которой Роман в этом году проехал ралли-рейд «Шелковый путь», заняв второе место в зачете Т3 и третье место в абсолюте, Никиту Шикова – призера российских и международных соревнований по дрифту и двукратного вице-чемпиона RDS GP, Виктора Шайтара – победителя 24 часов Ле-Мана в классе GT, и много кого еще. Только ради них стоило приехать на Garage Fest, но ведь это – фестиваль не только скорости, но и музыки. За музыку отвечали Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Мари Краймбрери. Уверен, что у всех этих артистов есть свои фанаты, но я поеду на гонки – они мне как-то ближе.

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В атмосфере свободы и шин

Несмотря на то, что территория автокомплекса огромна (больше 100 га), уже на входе я попал в атмосферу дрифта. Причем в атмосферу в буквальном смысле слова: запах жженой резины ни с чем не перепутаешь. Не могу сказать, сколько комплектов шин сожгли за день пилоты RDS, но старались они на всю катушку. Уже с утра над площадкой для дрифта висела синяя дымовая завеса, и даже сквозь рев моторов и визг шин иногда можно было услышать восторженное уханье зрителей. Что ж, могу понять: этот вид спорта всегда был зрелищным, а фирменный дрифтовый kiss-the-wall (поцелуй стены – касание задним бампером ограждения) действует на публику безотказно. Мастерство пилотов RDS действительно достойно уважения, но квалификационный заезд REC уже стартовал, так что можно уже начинать следить за ним.

Трасса «Игора Драйв», на мой взгляд, интереснее, чем трасса московского автодрома Moscow Raceway. Столичный комплекс тоже очень неплох, но у него нет таких перепадов высот, что делает рельеф заметно проще. Это не значит, что гонять в Москве легче (там есть свои особенности), но наблюдать за гонкой в Питере любопытнее. Конечно, если вы попали на такое соревнование впервые, можно почувствовать легкое разочарование по причине кажущейся растянутости мероприятия. Сидеть на трибуне несколько часов и смотреть, как мимо вас делают «вжжж-ррр-ух!» спортивные машины, захотят не все. Да, могу понять. Но это просто вы не знаете, как смотреть такую гонку! Ее надо смотреть не с трибуны. Старт и финиш – это да, понятно: тут и массовость есть, и азарт, и даже иногда драма. А за всем остальным лучше наблюдать на экранах трансляции на фудкорте. Тем более что в зоне G-Drive уже гостей развлекали гонками на автосимуляторах и кормили вкуснейшими бургерами с гигантской сочной котлетой – а на сытый желудок жить веселее.

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Впрочем, квалификационный заезд не слишком длинный, так что соскучиться времени нет. А главное, после него стало понятно, за кого следует болеть: первое место занял экипаж команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова и Вадима Мещерякова. А так как у меня любимчиков в шоссейно-кольцевых гонках нет (в отличие от ралли-рейдов, где их навалом), то болеть буду именно за G-Drive Racing. Все же переживание за лидеров не так бьет по сердечку, что в моем возрасте уже имеет некоторое значение. До старта основной гонки еще есть время, поэтому перемещаться в паддок (бокс с зоной управления команды и обслуживания болида) команды можно не спеша, разглядывая все, что есть на территории «Игоры Драйв».

А есть там, например, игровые площадки для детей, выставки классических автомобилей, дрэгстеров и промодов, площадка для картинга, мастер-класс по рисованию гоночного авто и лектории… Много всего есть, и поэтому нет ничего странного в том, что приезжали сюда не только фанаты автоспорта, но и семьи в полном составе. И это прекрасно, потому что посмотреть машины для дрэг-рейсинга интересно всем, и взрослым, и детям. Впрочем, взрослые, восторженно глядящие на очередной промод, от детей отличались не сильно.

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Послушав, как один из отцов семейства, разглядывая промод в стиле ГАЗ-2402 (3500-сильный болид многократного чемпиона России по дрэг-рэйсингу Дмитрия Саморукова, руководителя Чемпионата RDRC), глубокомысленно рассказывает жене и сыну про то, каким хорошим был этот «жигуль» лет 30 назад и что такая машина была у Юрия Никулина (!), я мысленно вздохнул и побрел в сторону паддока G-Drive Racing.

Знакомые лица и бензин из бочки

Скажите: кто не знает Анастасию Нифонтову? А кто никогда не видел Романа Русинова? Наверняка про них хотя бы слышали все, кто интересуется даже не автоспортом, а просто автомобилями. Само собой, устроенная командой G-Drive Racing автограф-сессия оказалась настоящим подарком фанатам и рядовым зрителям. Но мы-то здесь из-за техники! Идем в паддок.

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Вот он – спортпрототип команды G-Drive Racing под названием G-Drive G01. Именно на этом болиде команда выступает в российской серии гонок на выносливость. Хотелось бы сказать, что у машины открыт капот, но это будет неправильно: он вообще снят. Так что посмотрим, что здесь внутри.

А внутри у болида двухлитровая «четвёрка» мощностью 255 л.с. А так как вес G-Drive G01 составляет всего около 500 кг, то даже этой мощности хватает для весьма успешной борьбы с 500-сильными автомобилями класса GT3 в абсолютном зачете. Вроде бы разница почти в два раза выглядит критической, но нет, тут важно другое: существенная часть борьбы идет не на прямых, в которых GT3, конечно же, быстрее, а в поворотах. А тут (помимо мастерства пилота) огромную роль играют и вес, и аэродинамика, которая должна обеспечить высокий уровень прижимной силы. Поэтому многое сделано именно для снижения веса: и открытый кокпит, и карбоновый монокок, покрытый композитными панелями из стекловолокна. Вентилируемые тормозные диски, разумеется, тоже карбоновые.

Секвентальная коробка передач – шестиступенчатая полуавтоматическая, подвеска – на двойных поперечных рычагах. Ну а как все это ездит я успел оценить уже по время квалификации: очень быстро, хотя максимальная скорость и ограничена на отметке в 250 км/ч.

Особенность гонки на выносливость – это длинная дистанция, поэтому в ее ходе требуются дозаправки по ходу заезда. Понятно, что бензоколонку на пит-лейн не притащишь, поэтому заправка машин в гонке – это отдельная песня.

Еще во время прогулки по территории автодрома я заметил две машины: бензовоз с с логотипом сети АЗС «Газпромнефть» и мобильную лабораторию в тех же цветах. Это стало уже нормой: топливо G-Drive используют и в ралли-рейдах, и в кольцевых гонках, и в дрифте. В общем-то, это тот же самый бензин, который мы покупаем на обычных АЗС, но, разумеется, «сотый»: АИ-92, 95 и даже 98 в автоспорте таких классов не применяют. И пистолеты бензоколонок в топливные баки тоже не вставляют. Происходит заправка следующим образом.

На площадку приезжают бензовоз и мобильная лаборатория. Прежде чем бензин попадет в баки гоночных болидов, его проверяют в лаборатории. Внутри у нее – высокоточные экспресс-анализаторы, с помощью которых буквально за полчаса можно проверить соответствие бензина и дизельного топлива требованиям Технического регламента Таможенного союза и ГОСТ. За это время успеют проверить и октановое число, и цетановое, и плотность, и содержание серы, и температуру вспышки, и помутнение, и предельную температуру фильтруемости, и содержание механических примесей и воды, и химический и фракционный состав топлива. Разве что проверка солярки на помутнение может занять больше времени: тут все зависит от температуры, при которой она начнет мутнеть. Чем ниже температура – тем больше времени займет проверка. Впрочем, сегодня мы говорим исключительно про бензин, так что солярку оставим на потом. А про лабораторию добавлю одну интересную деталь: точно такие же передвижные комплексы контролируют качество топлива на заправках сети «Газпромнефть» – не реже раза в месяц и без предварительного уведомления. Но вернемся к заправке.

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Из бензовоза с помощью мобильной насосной станции бензин перекачивают в бочки, после чего развозят по паддокам команд. И вот уже там из этих бочек бензин попадает в баки машин. Процесс полной заправки трудно назвать стремительным: объем бака того же G-Drive G01 составляет 80 литров, а такой объем за несколько секунд не заполнишь. В принципе, в гонке на выносливость есть три обязательных трехминутных пит-стопа на дозаправку, но вот дальше очень большое значение имеет тактика команды и действия самого пилота. Посмотрим, как это работает.

«Но бывает, что минута всё меняет очень круто…»

Как я уже говорил, четыре часа сидеть на трибуне под «вжжжжух» проезжающих машин – занятие не слишком увлекательное. Тем более что борьба за лидерство все это время была не слишком активной: между собой боролись G-Drive G01 команды G-Drive Racing, суперкар Mercedes-AMG GT3 команды Capital RT и Lamborghini Gallardo GT3 команды Spora GT. G-Drive G01, за который я предусмотрительно стал болеть после успешной квалификации, все это время занимал то первую, то вторую строчку. Но к самому финалу гонка приобрела драматический характер.

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Прошли уже все обязательные дозаправки, и G-Drive G01 уверенно шел первым к финишу (не только в классе, но и в абсолюте). Место пилота вместо Мещерякова занял Русинов (смена пилотов в REC обязательна), и оба они показывали фантастические результаты. Мы переживали только по одному поводу: хватит ли Русинову бензина, чтобы закончить гонку без дозаправки? Если да, то победа уже в кармане. Если нет, то победа тоже в кармане, но желательно дозаправиться быстрее. Роман действовал логично: старался проехать до дозаправки как можно больше: чем меньше останется кругов до финиша, тем меньшее количество топлива потребуется залить, а это сократит время заправки. Осталось 15 минут, 10, а Русинов все летит и летит… Неужели сможет доехать без заезда на пит-лейн?

Нет, за пять минут до финиша (напомню: время гонки на выносливость составляет четыре часа ровно) Роман все-таки заезжает в бокс. И тут выясняется, что причина остановки – не необходимость залить бензин, а неисправности в системе охлаждения. И это – за пять минут до финала! И в лидерской позиции! Тут уже все перестали жевать бургеры и прилипли к экранам трансляции. Русинов довольно быстро вернулся на трек, но дальше все пошло не так, как хотелось. Лидерство было утеряно, и буквально на последнем круге и на последней минуте прототип остановился окончательно… Увы, так бывает, хотя мне трудно даже представить те слова, которые могли прийти на ум Русинову: ситуация не просто досадная и обидная, а вообще атас. Впрочем, созданного запаса времени оказалось достаточно, чтобы остаться первым в своем классе CN Pro. Более того, в абсолюте экипаж все же удержал вторую позицию. А ведь всю гонку он лидировал и мог бы быть первым… Что ж, бывает. Гонки – это не только зрелище, но и еще такие вот драмы. Иначе бы их не любили. Ну а первым в REC в абсолютном зачете и в своем классе GT Pro стал экипаж Capital RT на Mercedes-AMG. И как бы там ни было, это заслуженная победа.

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Для фанатов

Любое спортивное мероприятие заканчивается финальными результатами. Поэтому кратко расскажу о них.

О результатах REC я уже все рассказал, поэтому перейдем к RDS – дрифту. В субботу проходила лишь квалификация, после которой из 47 пилотов были отобраны лучшие 32. И в воскресенье среди них определились победители. На первом месте оказался Феодор Чевычелов, в командном зачете лучшими из 12 коллективов стали FT, вторыми – STAR PЁR STARS AIMOL, третье место получила команда CARVILLE RACING.

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Помимо этого в рамках Garage Fest прошли еще и соревнования «Формула Студент» (между прочим, 15 команд из России и Казахстана – 320 человек!). В зачете ДВС сражались девять студенческих автомобилей, в зачете электрических – пять. В первом зачете победила команда UGATU Racing Team, во втором – Bauman Racing Team.

Лично я даже не удивился тому, что за выходные на «Игора Драйв» побывало около 30 тысяч человек: тут было что посмотреть. Будет и в будущем, так что приходите и приезжайте. Ни рев моторов, ни запах горящих шин буквы на мониторе передать не могут. А почувствовать их хотя бы раз в жизни надо, особенно тем, у кого в крови есть примесь бензина. Вам это точно понравится, я уверен.