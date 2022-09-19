Буквально только что, на прошлой неделе, были объявлены итоги очередного конкурса «Автомобиль года». Казалось бы, какой «автомобиль года», если весь автомобильный рынок поражен тяжелейшим кризисом, который начался с ковидных ограничений, затем усугубился дефицитом электронных компонентов и, наконец, был доведен до нынешнего состояния санкционной компанией? Однако тут все не так просто. Ведь одно дело – непосредственные продажи на рынке, и несколько другое – отношение автомобильной общественности к тем или иным маркам и моделям.

Результаты премии определялись исключительно онлайн-голосованием, в котором приняло участие более 950 тысяч россиян из 5 тысяч населенных пунктов. Исходя из этого, сам конкурс можно посчитать не только исследованием рынка, но и масштабным социологическим опросом, результаты которого порой оказались весьма неожиданными. И не случайно подведение итогов конкурса прошло в этом году не в формате «автомобильного Оскара», а в рабочей обстановке пресс-конференции – сама ситуация на рынке как-то мало соответствует прожекторам, красным ковровым дорожкам и прочим атрибутам праздника.



Ну а рассказ о результатах конкурса начнем, пожалуй, с того, что «Событием года» участники голосования назвали возрождение Московского автомобильного завода «Москвич» и самой автомобильной марки. На самом деле, конечно же, пока никакого возрождения еще не произошло, так что этот результат является скорее авансом и надеждой на будущее. До сих пор нет полной ясности, какие именно автомобили будет выпускать предприятие, какое время займет их освоение и запуск реального производства, и тем более неизвестно, сумеет ли возрожденный «Москвич» вернуть себе былую мощь. Ведь в свое время завод по объему выпуска малолитражек соперничал с ВАЗом, а тот же «Москвич-2140» разошелся тиражом под два миллиона машин.

А вот «Прорыв года», по мнению участников голосования, совершило акционерное общество «Чери Автомобили Рус». Действительно, автомобили этого производителя резко прибавили в имидже. Сыграло свою роль и то, что теперь «Чери Автомобили Рус» – это не только непосредственно марка Chery, но и амбициозный Exeed, а на подходе и еще одна не менее амбициозная марка – Omoda. Ну а подтверждением этому служит тот факт, что автомобили концерна победили сразу в нескольких номинациях. Chery Tiggo 8 Pro Max был назван лучшей новинкой 2022 года, опередив по числу голосов и Haval Dargo, и родственный Exeed TXL 2,0 Sport Edition, а солидный Exeed VX стал лучшей моделью в номинации «Новинка в премиальном сегменте» (причем его соперниками были Audi A5 Coupe и Genesis G70). Кроме того, тот же Exeed VX вошел в тройку финалистов в категории «Тяжелые внедорожники» и хотя и проиграл Toyota Land Cruiser 300, обошел по числу голосов вполне авторитетный Kia Mohave, а Chery Tiggo 8 PRO вошел в тройку финалистов категории «Легкие внедорожники» в компании с Subaru Forester и Kia Sportage. Так что нет ничего странного в том, что именно Chery получила право называться «Самым популярным китайским брендом» (второе место у Exeed, и только третье – у Haval).

Chery Tiggo 8 Pro Max Exeed TXL 2,0 Sport Edition Exeed VX

Честно говоря, меня несколько удивило, что марка Haval фигурировала в тройках лидеров только в двух номинациях: Dargo – в числе новинок этого года (которых и было-то раз-два и обчелся) и Jolion в номинации «Компактные внедорожники». Кстати, победителем в этой номинации стал Renault Duster – то есть, автомобиль, который, безусловно, стал явлением в нашей автомобильной жизни, но на сегодняшний день фактически ушел с рынка. По крайней мере, после распродажи товарных остатков на дилерских складах новых машин точно не будет, а ведь на дорогах этих автомобилей очень много. И это еще раз подтверждает, что ситуация на рынке – это одно, а восприятие этой ситуации – нечто совершенно другое.



Renault Duster

Haval Dargo Haval Jolion

Есть категории, которые я бы назвал «виртуальными», поскольку результаты голосования в них вообще не имеют отношения ни к покупательскому спросу, ни к реальному наличию автомобилей на дорогах. Ну какое реальное значение имеет тот факт, что по результатам голосования Bentley Continental GT Speed опередил Ferrari SF90 Stradale и Aston Martin DBS Superleggera, Porsche 911 Carrera Cabriolet – BMW 8-Series Cabrio и Porsche 718 Boxster, а Ferrari Portofino – Bentley Continental GT Speed Convertible и Lamborghini Aventador S? А вот то, что в категории «Грантуреры» победителем стал Kia Stinger, за которого проголосовало больше участников, чем за Audi A7 Sportback и Porsche Panamera, а в категории люкс-седанов победителем стал Aurus Senat (причем его соперниками были Mercedes-Benz Maybach и Bentley Flying Spur) – это очень интересно. Особенно любопытна ситуация с Aurus – ведь она означает, что российская автомобильная общественность, которая еще не так давно готова была воспринимать исключительно автомобили немецких, ну, на худой конец британских (которые по факту тоже стали немецкими) марок, пришла к мысли, что в этих престижных классах могут быть и корейские, и даже более того – российские модели.

Bentley Continental GT Speed

Kia Stinger Aurus Senat

А вообще корейские производители, в особенности марка Kia, выступили более чем достойно: модель Kia Picanto названа «Лучшим городским автомобилем», Kia Ceed победила в номинации «Малый средний класс», опередив Toyota Corolla и Audi A3 Sedan, седан Kia K5 занял первое место в номинации «Бизнес-класс» (соперники – Audi A6 и Toyota Camry), Kia Sorento – в номинации «Средние внедорожники» (опередив Audi Q8 и Hyundai Santa Fe), а Kia Carnival голосование поставило на первое место в категории «Минивэны» (на втором месте – Toyota Alphard, на третьем – Volkswagen Multivan). Кстати, именно марка Kia названа «Любимой маркой в массовом сегменте» (на втором месте – Volkswagen, на третьем – Lada), в то время как в премиальном сегменте фигурировали только «немцы» (Audi, BMW и Mercedes, именно в таком порядке). Ну а поскольку ни Kia, ни Hyundai, ни Genesis не планируют останавливать свою деятельность в России (хотя логистические проблемы не миновали и эти марки), этот успех отражает существующую реальность.

Kia Picanto

Kia Ceed, Kia K5, Kia Carnival, Kia Sorento 1 / 4 Kia Ceed, Kia K5, Kia Carnival, Kia Sorento 2 / 4 Kia Ceed, Kia K5, Kia Carnival, Kia Sorento 3 / 4 Kia Ceed, Kia K5, Kia Carnival, Kia Sorento 4 / 4

А еще результаты голосования четко показали всю сложность и неоднозначность положения АВТОВАЗа и марки Lada. С одной стороны, участники голосования, например, назвали Lada Largus «автомобилем года» в категории «Компактвэны». Собственно, соперники Largus по финалу – Volkswagen Caddy и Citroen Berlingo Multispace – и по продажам даже близко не подобрались, а в ближайшее время и вовсе исчезнут из списка возможных приобретений, а Largus остается в производственной программе ВАЗа и доступен к покупке. Директор по связям с общественностью АВТОВАЗа Сергей Ильинский пообещал на пресс-конференции, что по итогам продаж 2022 года завод, несмотря на все проблемы с логистикой и необходимость находить альтернативные источники получения многих компонентов, все-таки сумеет выпустить 500 000 автомобилей, а в следующем году полностью восстановит модельную линейку. Насчет «полностью» говорить не приходится, поскольку глава АВТОВАЗа подтвердил, что модель Xray никогда не вернется на конвейер. А вот Vesta, которой участники голосования отдали первое место в номинации «Малый класс» (два других финалиста – Kia Rio и Skoda Rapid), со стопроцентной гарантией останется на конвейере и будет поступать в дилерские центры, причем заводчане обещают последовательно возвращать оснащенность модели к прежнему уровню.

Директор по связям с общественностью АВТОВАЗа Сергей Ильинский

Lada Largus

Lada Vesta



Была в конкурсе и еще одна любопытная номинация: «Автомобиль за 1,5 миллиона на Авито». Идея этой номинации такова: примерно 70% автомобилей, и новых, и с пробегом, продающихся на площадке Авито, попадают сегодня в ценовой диапазон 1,2-1,5 миллиона рублей. Грубо говоря, в него попадают и новые автомобили Lada, и почти новые автомобили корейских марок, и 10-15 летние Porsche Cayenne. Так вот, победителем в этой номинации стал Kia Rio. А это означает, что покупатель со средним достатком в первую очередь делает ставку на сбалансированность потребительских качеств, а по этому параметру превзойти корейских производителей смогут разве что китайцы, да и то не сразу.

Kia Rio

Вместе с тем есть еще один момент, связанный с деятельностью китайских производителей и их активностью на российском рынке. Выступивший на конференции крупнейший российский китаевед Николай Вавилов объяснил, что китайским компаниям очень мешает то, что их руководство не видит четко сформулированной стратегии с российской стороны. В свое время еще Дэн Сяопин, приглашая западный автомобильный бизнес в КНР, сформулировал стратегию как «Рынок в обмен на технологии», и именно на этих принципах строится все взаимодействие с мировыми автопроизводителями и сегодня. Но между этим подходом и нашими СПИКами, «дорожными картами» локализации и требованиями по оснащению автомобилей системой ЭРА-Глонасс дистанция огромного размера. «Есть ли такой подход в России? Готовы ли мы это предложить китайцам? Пока нет! Экспорт из Китая и так занимает большой объем, зачем им строить у нас заводы, влезать в сложные проекты?», – считает Николай Вавилов, и у него есть основания для таких заявлений. Конечно, есть опыт строительства огромного завода Haval на территории индустриального парка Узловая недалеко от Тулы, но ведь и в этом случае не все так гладко…



Результаты премии «Автомобиль года» явственно показали, что наша автомобильная общественность еще не полностью осознала все те тектонические перемены, которые происходят на российском автомобильном рынке. Да, отчетливо чувствуется, что «по щелчку пальцев» кризисные явления преодолеть не удастся. Тем не менее у реальных участников рынка похоронного настроения все же нет, они готовы активно работать, и это внушает надежду на то, что остаться совсем уж «без колес» России все же не грозит.