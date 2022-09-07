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  • Глава АВТОВАЗа официально заявил, что завод «никогда» не возобновит производство Lada Xray

Глава АВТОВАЗа официально заявил, что завод «никогда» не возобновит производство Lada Xray

07.09.2022 243 0 1

Российский производитель вынужден отказаться от компактного хэтча и его кросс-версии из-за парализованных поставок импортных комплектующих.

 

О том, что хэтчбек Lada Xray не вернется на конвейер, в рамках Восточного экономического форума ТАСС рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов. «Отвечу коротко – никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — сообщил президент АВТОВАЗа.

Напомним, выпуск компактной «пятидверки» Lada Xray стартовал в Тольятти под конец 2015 года, модель создана на реношной платформе B0, и, по сути, представляет собой существенно доработанный Renault Sandero. В 2018 году у хэтча Лады появилась кросс-версия (на заглавном фото) с пластиковым обвесом по периметру кузова и увеличенным дорожным просветом. Тот же 2018-й и стал лучшим годом для модели: тогда в России было реализовано 34 807 автомобилей Lada Xray. Но затем продажи поползли вниз, а результат прошлого года – 22 107 штук.

К слову, производство Xray было остановлено еще весной из-за отсутствия импортных комплектующих. Тем не менее, хэтч пока присутствует на сайте Lada. Стандартная «пятидверка» имеет бензиновый мотор 1.6 мощностью 106 л.с., кросс-версии еще положены движок 1.6 на 113 л.с. и мотор 1.8, выдающий 122 л.с. «Просто» Xray по прайсу сегодня стоит от 1 106 900 рублей, Xray Cross – от 1 249 900 рублей.

На данный момент АВТОВАЗ производит модели Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, все – в упрощенных версиях. В конце этого – начале следующего года, по словам главы компании, завод рассчитывает возобновить выпуск Ларгуса, а весной 2023-го в Тольятти стартует производство обновленной Lada Vesta (прежде Весту делали в Ижевске).

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