Приложение-радар-детектор в смартфоне: как оно работает в условиях интернет-ограничений

Приложение «Стрелка» – наверное, самый популярный и мощный «софт-детектор» камер и радаров в нашей стране. Как проект выживает в условиях новой реальности – повсеместного давления на сопутствующую интернет-инфраструктуру? Влияет ли растущее с каждым днем число ограничений в интернет-пространстве на качество его работы?

Мобильное приложение или детектор-гаджет?

Цены на потребительскую электронику стремительно растут, и стоимость приличного радар-детектора в комбо-формате уже приближается к стоимости полуфлагманского (а то и флагманского!) смартфона… В этих условиях все больше автовладельцев обращают внимание на экономные софтверные решения для защиты от дорожных камер и радаров, благо таких немало, и они активно развиваются, стремясь не отставать по эффективности и функциональности от самостоятельных гаджетов радар-детекторов. Тем более что стоимость приложений – в сотни раз ниже, чем у физических устройств!

Все эти приложения работают по одному и тому же принципу: будучи установленными на смартфон, соотносят GPS/ГЛОНАСС-координаты вашего движущегося автомобиля с базой данных камер и радаров, подавая сигнал при приближении к опасному месту. Принцип прост и надежен и способен без эфирного приемного блока, который используется в радар-детекторах в виде отдельных гаджетов, предупредить примерно о 95% (условно) всех потенциальных путевых неприятностей.

Почему 95, а не 100? Потому что некоторое количество засад все же периодически возникает в абсолютно новых местах, где прежде они ни разу не были замечены и еще не внесены в базу – смартфон с приложением о них не оповестит. Но на количестве штрафов для адекватного водителя эти 5% пропущенных засад в целом никак не сказываются. Плюс такой недостаток искупается радикально более тихим и спокойным «темпераментом» приложения, работающего на смартфоне, поскольку в нем полностью исключаются эфирные помехи, напоминающие сигналы реальных радаров – ложные шумы от систем активных круиз-контролей попутных машин, промышленной электроники на заправках, в торговых центрах, и т.п. Самостоятельные же детекторы-гаджеты, несмотря на их существенную эволюцию с годами, все же имеют беспокойный характер и частенько подают сигнал тревоги там, где его реально нет…

Приложение «Антирадар Стрелка» для предупреждения о камерах видеофиксации ГИБДД, работающее на смартфонах Android и iOS – одно из самых популярных на российском рынке подобного софта, характерное максимальным набором тонких настроек, постоянными улучшениями и обновлениями и предельно полной и регулярно пополняемой базой координат радаров всех типов. У «Стрелки» очень сильна поддержка от разработчиков – в отличие от большинства бесплатных и многих платных приложений, которые разработчики чаще всего пускают в свободное плавание, а обновляют и устраняют баги редко и нерегулярно. «Стрелка» постоянно совершенствуется, расширяет список поддерживаемых устройств, особое внимание уделяя смартфонам, которые характерны не слишком стабильной работой многих программ – с собственными надстройками над операционной системой типа Xiaomi c MIUI, Huawei, Sony с ее энергосберегающей системой Stamina, мешающей приложениям работать в фоне, популярным нештатным мультимедийным центрам (магнитолам) на Android и т.п..



Прошлым летом «Колеса» подробно тестировали «Стрелку», изучая ее возможности и сравнивая с радар-детектор-гаджетами. Тот обзор ничуть не устарел, и для тех, кто выбирает себе приложение для предупреждения о дорожных опасностях, он по прежнему актуален в полной мере. Однако недавно разработчики «Стрелки» и иных похожих приложений внезапно столкнулись с первой волной проблем, вызванных санкционными ограничениями и выражающихся в сбоях в работе давно привычных нам интернет-сервисов. Непосредственно на «Стрелку» никакие санкции, к счастью, не накладывались, но приложение, как и многие отечественные программные продукты, отчасти зависит от различной вспомогательной сторонней инфраструктуры. Между тем прекращают работу соцсети и видеохостинги, закрываются платежные каналы, по которым можно приобрести подписку. И даже звучат опасения отключения над нашей территорией сигналов спутников GPS… Давайте разберемся, есть ли опасность, где она может скрываться и как борются с трудностями «стрелочники».



Отключение GPS

Нас не первый раз пугают возможностью отключения группировки американских спутников GPS над территорией России. Реально ни разу до такого не доходило, однако в сегодняшнем безумии ничего уже исключать нельзя...

Технически отключение GPS-сигнала над территорией нашей страны осуществимо. Но даже если это произойдет, никакие навигационные и противорадарные гаджеты (смартфоны, навигаторы, автомобильные мультимедийные системы с навигацией и т.п.) работать не перестанут. Потребительских устройств, в которых для определения местоположения и ведения по маршруту используется ТОЛЬКО GPS, уже давно нет в живых. Это очень древние гаджеты, и остались они разве что у коллекционеров. С 2016-2017 годов практически любой смартфон оборудуется чипсетом, поддерживающим несколько спутниковых группировок – штатовский GPS, наш ГЛОНАСС, европейскую Galileo и китайскую Beidou. «Антирадар Стрелка» в свою очередь обрабатывает сигналы от спутников всех систем, которые способен поддерживать чипсет смартфона.

Для навигации достаточно 4-5 спутников, сейчас же «Стрелка» использует от 10 до 50. Если предположить, что GPS для нас вдруг отключится, будет использоваться от 7 до 30 спутников ГЛОНАСС и других систем, что никак не повлияет на надежность работы, точность измерения скорости движения, точность определения координат автомобиля и камер.

Скачивание и оплата приложений

Вторая опасность, порожденная санкционным давлением в интернет-пространстве, – это трудности при скачивании, установке и оплате приложений. Сама «Стрелка» – чисто отечественный проект, ее разработчики, тестировщики и поддержка живут в России, а не фрилансят из Гоа, как часто бывает. Однако за рубежом базируются как минимум привычные штатные магазины экосистем Android и iOS, которые могут перестать работать с российскими приложениями в любой момент – полностью (убрав их из доступа) или частично (запретив денежные транзакции денег для оплаты). Да и альтернативные магазины типа площадки AppGallery от Huawei, которая сама (!) перманентно находится под санкциями, начинают потихоньку чудить – к примеру, AppGallery недавно внезапно начала удалять приложения российских банков, отключила поддержку карт «МИР».

Вот так сейчас выглядит, к примеру, попытка приобрести «Стрелку» в штатном андроидном магазине приложений Google Play:

Ввиду таких обстоятельств команда «Стрелки» активно развивает все возможные альтернативные способы доступа к программе и возможности оплатить подписку на нее. На данный момент это:

официальный сайт разработчика antiradarstrelka.ru;

магазин приложений Huawei AppGallery (причем сам магазин AppGallery можно установить на любой телефон, не только на Huawei);

старейший отечественный форум по мобильным устройствам 4PDA (необходимо быть зарегистрированным на форуме).

Собственно, скачать приложение – полдела. Его нужно оплатить. Будем откровенны: все мы обожаем бесплатный софт, но при этом понимаем, что серьезно поддерживаться в режиме 24/7/365 могут только коммерческие продукты. Стоимость «Стрелки» на фоне физических гаджетов-детекторов – просто смешная. И это честная бессрочная подписка без каких-либо ежегодных или ежемесячных платежей!

На данный момент «стрелочники» оптимизировали структуру покупок. Оплатить приложение можно:

с официального сайта antiradarstrelka.ru с помощью платёжной системы YooMoney (Сбер) и получить официальный чек;

из магазина Huawei AppGallery ( прямая ссылка ).

Причем покупка лицензионного кода именно с официального сайта – самый рациональный вариант, поскольку она действует на весь срок жизни проекта. А вот при скачивании «Стрелки» из магазина приложений покупка привязана к магазину и действует на время жизни самого магазина. А как показывает жизнь, зарубежные софт-площадки типа Google Play, Apple App Store и других могут в любую минуту уйти от отечественных пользователей. Тем не менее разработчики «Стрелки» гарантируют, что даже в случае прекращения работы Google Play в России всем, кто купил приложение и указал свой реальный аккаунт, покупку сохранят!

Несколько хуже ситуация у владельцев «яблочных» устройств, на которых крайне затруднена установка приложений в обход App Store. В магазине Apple планомерно запрещают использовать карты российских банков для оплаты услуг, подписок и покупок. Перестает работать и оплата через баланс мобильного телефона. У некоторых провайдеров еще функционирует оплата через QIWI кошелёк, но не у всех. В этом сегменте командой «Стрелки» пока не сформировано альтернативное решение. Ждем!

Видео-инструкции для настроек

«Антирадар Стрелка» – это реально радар-детектор для «ботанов»! Причем в самом хорошем смысле этого слова, безо всякого стёба. В приложении невероятное количество настроек, и именно за это его и ценят 9 из 10 автовладельцев. Да, «Стрелкой» можно, безусловно, пользоваться и по принципу «скачал, включил и поехал», и в режиме умолчаний программа ничуть не менее эффективна. Но именно широчайшие возможности персональных настроек делают приложение таким удобным в использовании – начиная от регулировок оповещений и заканчивая алгоритмами работы в фоне, всплывающими сообщениями и взаимодействием с разными смартфонами, особенности операционных систем которых (и надстроек над ними) могут быть весьма различными. В отзывах практически на любое приложение можно найти жалобы людей, на телефонах которых софт ведет себя некорректно, плохо взаимодействует с операционкой или другими приложениями. В «Стрелке» же учтен максимум возможных проблем такого рода, и смартфонов, на которых не удается победить глюки, зависания и вылеты, практически нет!

Но как разобраться с этим морем настроек, а их реально море? Не все пункты меню даже понятны с первого взгляда, некоторые настройки не проявляют себя сразу – короче, с непривычки можно запутаться, будем откровенны. Но эта проблема предусмотрена разработчиками – ими созданы доступные и несложные экспресс-видеоуроки как по общей предварительной настройке приложения, так и по более тонким регулировкам. Вот только платформы для хостинга видео, где размещаются видеоуроки, сейчас опять-таки находятся в «подвешенном» состоянии. Кого-то частично или полностью планирует отключать Роскомнадзор, кто-то сам в любой момент может решить уйти от российских пользователей и поудалять контент… Чтобы пользователи не остались без нужных видеоподсказок, команда «Стрелки» провела срочную работу по подстраховке – в связи с возможным закрытием YouTube все полезные видео по настройке приложения сдублировали на отечественные платформы:

Видео по «Стрелке» на RuTube

Видео по «Стрелке» Вконтакте

Новые функции и возможности «Антирадара Стрелка»

Собственно, с проблемами, которые ставит новая реальность перед отечественным мобильным софтом, на примере «Стрелки» мы разобрались. Они есть, но, как видим, вполне решаемые. Пора посмотреть, какие новые интересные и полезные функции появились в «Стрелке» с момента нашего прошлого теста этого приложения!

Во-первых, появились готовые пакеты настроек для водителей с разными характерами, темпераментом и стилем езды. Эта опция ни разу не отменяет широчайшего арсенала тонких ручных настроек, но удобна тем, кто не хочет глубоко вникать или просто скачивает приложение буквально накануне поездки (ведь грядет сезон отпусков!) и не имеет времени копаться в меню перед дорогой!

В пакеты готовых настроек, включаемых одной кнопкой, входят разные алгоритмы предупреждений, разные стили оповещений, разные дистанции до объекта опасности.

Названия режимов предустановки забавные («Парящий черепах», «Гончий кот», «Фанат шумахера», «Весёлый ёж», «Троллейбус», «Везу рассаду», «Местный»), но за юмором скрываются весьма продуманные комплексы пресетов!

Во-вторых, появились новые алгоритмы обработки многофункциональных комплексов дорожного контроля. То есть, если камера одновременно и измеряет скорость, и контролирует разметку/обочину, то скорость будет проговариваться по настройкам камер, а оповещение о разметке/обочине – по настройкам комплексов контроля. С подобным сталкиваются те, кто часто стоит в пробках на разного рода кольцевых автодорогах.

В-третьих, удобнее стала работа приложения на устройствах Apple. Владельцы iPhone теперь могут настроить автоматический запуск приложения «Стрелка» без лишних действий. Приложение активируется, когда вы, сев в автомобиль, поставите смартфон на проводную или беспроводную зарядку, а также если он сконнектится по беспроводному протоколу или через кабель с автомобильной мультимедийной системой, поддерживающей CarPlay.

Почему не Яндекс-карты?



Один из самых распространенных вопросов к любым приложениям-радар-детекторам, включая, разумеется, «Стрелку», возникает при сравнении их с Яндекс-Навигатором, обладающим теми же функциями. Проще говоря, зачем платить за «Стрелку», если Яндекс и так подскажет о всех камерах бесплатно? Вопрос резонный, но разница действительно есть!

Во-первых, самое главное отличие – в достоверности базы камер и радаров, а также в ее функциональности. Специфика базы Яндекс-Навигатора в том, что ее пополняют обычные водители практически напрямую, а проверки достоверности данных – недостаточные. Водители порой по незнанию добавляют на карту погодные камеры метеослужб, камеры охраны мостов, камеры контроля траффика, систем оплаты, системы «Умный город» и т.п. Многие водители не слишком заморачиваются отправляемыми данными и нередко ошибаются в координатах на 300-500 метров (пока подумали, пока нажали на экран).

«Антирадар Стрелка» же работает по базе speedcam.online, источником которой служат также водители, но объекты добавляются после тщательной проверки кураторами по фото и видео с регистраторов, идентификации камер по типам и выявлению муляжей и т.п. В недавних обновлениях «Стрелки», кстати, появилась возможность деления объектов базы на подтвержденные кураторами (100% достоверные) и добавленные, но еще не проверенные. Если в настройках выставить «отображать непроверенные», то сводятся к минимуму и без того нечастые ситуации, когда вы проезжаете мимо новой камеры или мобильной засады, а приложение не подает сигнал, поскольку еще не внесло ее в список проверенных.

И это не единственное отличие «Стрелки» от Яндекс-Навигатора. «Антирадар Стрелка» контролирует не только камеры видеофиксации ГИБДД, но и оповещает об огромном количестве самых разных дорожных объектов, требующих повышенного внимания водителя. Опасные переходы, крутые повороты и неровности, начала населенных пунктов (знаки которых нередко не видны за стоящими на обочине фурами, чем пользуются гаишники, выставляя засады) и многое другое. Яндекс-навигатор и «Стрелку» не стоит противопоставлять – они идеально работают в тандеме, параллельно! Яндекс ведет по маршруту, а «Стрелка» бережет кошелек!