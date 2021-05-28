Десятки тысяч камер контроля скорости в нашей стране установлены в местах, где скоростной предел существенно занижен безо всяких на то объективных причин… Вернее, по причине необходимости пополнять водительскими деньгами городские и областные бюджеты. Подобную «финансовую поддержку» чиновникам оказывать категорически не следует! И эффективные средства для этого имеются.

Программы и приложения для смартфонов все чаще с успехом заменяют традиционные и узкофункциональные «железные» устройства. Облачные хранилища выполняют роль флэшек и винчестеров, телефоны с приложениями вытесняют из оборота навигаторы-гаджеты, MP3-плееры, читалки книг. Методично сдаются под их напором и непременные еще недавно почти для каждого второго автовладельца радар-детекторы…



Первый в мире телефон со встроенным GPS-приемником появился в 2000-м году – им стал коллекционный уже «кирпич» Benefon ESC. В России он, кстати, тоже продавался, хотя и был по цене доступен лишь подзабытому сегодня уже типажу «нового русского», возможности меж тем имея крайне ограниченные… Однако никто в то время не мог предвидеть повсеместное сегодня использование мобильника с навигацией в качестве эффективного «антирадара» для водителей, поскольку массовое распространение камер на российских дорогах началось существенно позже – примерно в 2008 году.

Малочисленные ручные радары, впервые появившиеся на вооружении у советских гаишников в 1972 году, до начала 2000-х не представляли и десятой доли той проблемы, которую в наши дни породила сеть автономных стационарных камер контроля скорости и проезда, цели установки которых давно уже не имеют отношения к повышению безопасности движения. Впрочем, стационарность стала их же слабой стороной! Благодаря «всеобщей смартфонизации» достаточно быстро стало возможным держать в памяти телефона базу координат камер и при их совпадении с местоположением автомобиля выдавать водителю предупреждающий сигнал. Собственно, поначалу функция «GPS-информера» в смартфонах появилась в составе навигационных приложений. В начале 2000-х в приложениях, бывших тогда на слуху у водителей – АвтоСпутник, Nokia OVI Maps, iGo и других (многие из которых давно лишились интереса со стороны пользователей, либо переродились в какие-то иные проекты), появились оповещения о так называемых POI – «точках интереса». Чуть позже в POI начали добавлять места установки стационарных радаров – сперва робко, неточно, бессистемно. Но с начала 2010-х эта тема приобрела первоочередное значение – количество дорожных камер самого разного рода начало год от года расти феноменальными темпами, взяв четкий курс на пополнение местных региональных бюджетов. И постепенно все популярные навигационные приложения вывели в меру своих сил и возможностей предупреждения о камерах и засадах в список важнейших функций, а в магазинах Android и Apple появилось огромное количество приложений, ориентированных чисто на информирование о камерах, без навигации. Проблема заключалась в относительной простоте написания таких приложений – десятки программистов-любителей решили подзаработать, незатейливо совместив в программке для смартфона (чаще всего бесплатной, с рекламой) базу данных координат камер, API Google Maps и пару десятков свистнутых из фотобанков незатейливых иконок… Сегодня магазины приложений переполнены таким «софтом», мало отличающимся один от другого и почти бесполезным из-за кривости, глючности и плохо обновляемых баз данных координат камер... Впрочем, есть и профессионально сделанные приложения (их существенно меньше), которые работают весьма успешно и качественно, имея количество скачиваний от миллиона и выше.

Например, MapCamDroid, ContraCam, Антирадар М, SmartDriver, Radarbot и некоторые другие. Они характерны неплохой обратной связью от разработчиков, поддержкой, регулярными обновлениями как самого приложения, так и базы камер. В силу этого они в массе либо платные, либо имеют бесплатную базовую и платную расширенную версию. Одно из наиболее известных и удачных среди них (если не самое известное) – приложение «Стрелка».



Стрелка – одно из старейших приложений-«антирадаров» на рынке. Его разработчики изначально сделали ставку на продвинутых пользователей и на максимальную гибкость настроек. Как показывает опыт, с изобилием настроек и регулировок всегда можно «заточить» приложение под себя, а вот минималистичные варианты, рассчитанные в том числе и на «блондинок», рано или поздно удаляются из-за какой-то неустранимой (или отсутствующей) мелочи, которая нервирует, как песчинка в ботинке, и ничего с ними не поделать...



Пресловутая гибкость наблюдается даже на этапе установки. «Стрелка» доступна не только для стандартных Android и iOS, как у многих аналогов, но и, например, для устройств Huawei, лишенных штатного магазина Google и использующих собственный маркет App Gallery: «Стрелка» для Android, «Стрелка» для iOS, «Стрелка» для Huawei, «eСтрелка» (упрощенный вариант с уменьшенным количеством настроек) для Android, «eСтрелка» (упрощенный вариант с уменьшенным количеством настроек) для iOS.



Поскольку многие производители смартфонов видоизменяют операционные системы под себя, на сайте производителя «Стрелки» www.ivolk.ru можно найти подсказки, как победить сложности при работе приложения на отдельных смартфонах и планшетах. Например, как получить стабильную работу на популярных гаджетах Xiaomi, Meizu и т. п. с прошивкой MIUI. Или на смартфонах Sony с ее фирменной системой энергосбережения Stamina, мешающей многим фоновым программам. Это правильный подход к поддержке пользователей, тогда как многие другие производители программ-«антирадаров» ограничиваются общением в рамках вялой переписки на Google Play, где отзывы переполнены жалобами типа «не работает или вылетает на смартфоне хххх!».



«Стрелку» можно использовать либо совместно с любым другим приложением (как правило, навигационным или сервиса такси), либо самостоятельно – если вы знаете, куда ехать и без навигации. В первом варианте поверх карты всплывает полупрозрачное окно с информацией о радарах и прочих дорожных событиях, а во втором экран по умолчанию выключен и загорается лишь при появлении сообщений от «Стрелки». Надежность работы фонового режима на наибольшем количестве самых разных Android-устройств – гордость разработчика, ибо у аналогов отзывы зачастую содержат в себе многочисленные жалобы в духе «приложение незаметно отключилось, перестало подавать оповещения, и пришло несколько штрафов!» – такое часто случается при обновлениях операционной системы телефона, в том числе и незаметных автоматических проходных, а не только на новую версию Android.



Вот так выглядят дежурные и развернутые в предупреждение полупрозрачные окна «Стрелки» на фоне «Яндекс-Навигатора»:



«Стрелка» надежно активируется и поверх «рабочего стола», и любого иного приложения – например, мессенджера с перепиской:



Если же у вас не запущено ни одного приложения, «Стрелка» станет работать самостоятельно, держа экран потушенным и зажигая его с приходом оповещений. Собственно, это наиболее информативный режим – под программу в таком случае отводится не мини-окно, а вся площадь дисплея смартфона. Символы и текст – крупные, наблюдать их, не теряя контроля за дорогой, безопасно.



За счет крупного окна приложения на весь размер дисплея можно получать массу полезной информации. Не только банальные текущую скорость, разрешенный предел и расстояние до камеры, но и, например, расположение камеры относительно центра дороги – это показывает положение подсвеченной голубеньким полоски на поперечной линии через весь экран.



Кстати, полноэкранный режим оптимален для использования летом! В жару смартфон, расположенный на освещенном солнцем торпедо, с активированным GPS, высокой яркостью подсветки и подключенный к зарядке очень сильно нагревается, что не слишком полезно для дисплея и батареи. Некоторые дорогие и продвинутые аппараты могут выключиться, выдав сообщение о перегреве, а у дешевых и безымянных иногда вздувается батарея. «Стрелка» же в интервалах между камерами и прочими дорожными опасностями держит дисплей выключенным, существенно снижая нагрев аппарата до безопасного уровня.



Даже весьма опытного водителя, едущего хорошо знакомым маршрутом, «Стрелка» способна удивить! В ее базе данных – практически все существующие камеры и особенности их работы. В спину, в лоб, с разной максимальной дальностью, на разное количество полос и т. п. Многие до сих пор думают, что так называемую «среднюю скорость» на участке между двумя камерами меряют только недоброй памяти «Автодории», которые то становились «вне закона», то опять появлялись… Но нет – функцию штрафования по «средней скорости» на участке пути сегодня выполняют уже самые разные модели радаров, получившие новые поколения с дополнительными возможностями. Но и порадовать «Стрелка» тоже способна, разоблачив камеры-муляжи, ничем не отличающиеся от реальных и не выглядящие, как раньше, грубыми железными коробками, к которым даже не идут провода питания...



Единственный небольшой упрек, который следует вынести приложению за время тестирования на разъездной машине редакции Kolesa.Ru, – молчание о вафельной разметке на некоторых перекрестках. Напоминание о ней стоит добавить в базу данных, ибо штраф значителен, а «высунуть нос», замешкавшись, легко!



Помимо камер и засад «Стрелка» предупреждает о любых дорожных объектах, важных для внимания водителя – знает практически все «лежачие полицейские», пешеходные переходы, говорит о въезде в населенный пункт и выезде из него и о многом другом.



По умолчанию в программе активированы оповещения практически обо всем и с максимальной интенсивностью (в плане расстояния и частоты предупреждений), и главная задача водителя – отключить ненужные ему. Иначе приложение просто болтает, почти не умолкая. Зато в конечном итоге возможности настроек включения/ отключения оповещений и регулировки их интенсивности позволяют сделать «Стрелку» практически молчаливой, не потеряв ни капли в бдительности. Пока вы не превышаете допустимый барьер + 19 км/ч, программа станет напоминать о себе лишь визуально.

Впрочем, и «режим максимальной активности» тоже может быть полезен! А именно – для начинающих водителей-чайников! Вспомните себя, впервые севшего за баранку самостоятельно, «по-взрослому»: все внимание сосредоточено на руле, педалях, дороге и окружающих вас машинах, а наблюдать же за знаками и прочими дорожными объектами уже «не хватает многозадачности». В этом случае «Стрелка» очень выручает, позволяя не распылять визуальное внимание, которого так не хватает, и принимать данные на слух.



Настроек реально море! Отдельный их сегмент позволяет идеально настроить работу приложения на Android-магнитолах – по запуску, по движению, по зависимой активации одновременно с каким-то иным приложением и т. п. Есть настройки для работы «Стрелки» при одновременной работе приложений-плееров и телефонных звонках. Настройки приложения в целом и виджетов отдельно – вплоть до гаммы цветов тех или иных элементов! Даже просто привести список всех возможностей по персонализации приложения в рамках обзора нереально, не говоря уже о попытке рассказать о каждой хотя бы кратко…



Авторы программы не скрывают и предупреждают о том, что приложение потребует некоторого времени, чтобы разобраться во всех возможностях и сделать его идеальным лично для каждого. Но тем не менее, даже если вам нужно срочно ехать и времени вникать в меню просто нет, «Стрелка» не подведет и будет максимально функциональна. Да, наболтает много лишнего, как взятый в попутчики хиппи-автостопщик, но и ни о чем важном не промолчит!



Кстати, обязательно найдите в настройках функцию сообщения о свободном участке, перед которым «Стрелка» проговаривает фразу «Впереди камер нет!». С одной стороны, это тоже лишняя «болтовня», но на дальних перегонах такая фраза неимоверно бодрит и поднимает настроение!



Главная же (и по сути единственная) претензия к программам-«антирадарам» со стороны владельцев радар-детекторов-гаджетов – это неумение смартфонов ловить эфирные сигналы и, соответственно, обнаруживать НЕстационарные радары-камеры, стоящие на обочинах в виде передвижных точек в автомобилях и в виде переносных мобильных комплексов, более известных под общим прозвищем «треноги». А вот детекторы-гаджеты, в отличие от приложений, принимают эфирное излучение и отслеживают даже нестационарные засады, не имеющие точных координат.



Проблема такая существует, но ее значение, надо сказать, сильно преувеличено. В структуре колоссального «парка» всей следящей на дорогах за водителями аппаратуры мобильная техника, не имеющая фиксированной установки, занимает незначительный объем. И большинство таких засад приложения-«антирадары» успешно распознают и сообщают о них. Дело в том, что такие подлянки, несмотря на их стопроцентную мобильность, устанавливаются не где угодно, а в весьма ограниченном количестве «натоптанных» мест, где максимален риск нарушения, и с них поступает стабильный денежный ручеек в местный бюджет. Все эти места четко, точно и своевременно попадают в базу данных «Стрелки», и водитель получает о них предупреждение – «возможна мобильная засада!». Да, где-то в 50% случаев засады на месте по факту не оказывается, и скорость до нормы сбрасывается, скажем так, напрасно. Но на деле сколь-либо существенного замедления движения из-за таких «ошибок» не происходит, а вот комплексная экономия денег из-за «перестраховки» значительна.



Кстати, как ни странно, мобильные приложения-«антирадары» способны принести изрядную пользу даже их ярым противникам – поклонникам традиционных радар-детекторов, оформленных в виде автономных гаджетов, как принимающих сигнал чисто по эфиру, так и объединяющих в себе эфирный приемник и встроенный GPS-информер. Порой бывает, что предстоит дальний вояж на авто, а гаджета-то и нет! Сломался, заглючил, украден гопниками из бардачка на парковке или просто своевременно не куплен предпочитаемый по причине отсутствия времени или денег. А ехать-то нужно уже сейчас… В этом случае мобильное приложение отлично подойдет как временный вариант на один раз и как резервный в дальнейшем, благо даже платные варианты стоят весьма скромных денег. Хотя весьма вероятно, что приложение покажет себя в работе настолько безупречно, что мысли о покупке дорогостоящего детектора-гаджета отойдут на второй план!



Ключевые особенности «Стрелки»

Широчайший спектр настроек для персонализации оповещений и совместной работы с фоновыми приложениями.

Стабильная работа на большинстве Android-устройств и Apple-устройствах.

Особые настройки для оптимальной работы на Android-магнитолах.

Оплата приложения – один раз и навсегда! Никаких регулярных платежей, продлений и т. п. Регистрация – на аккаунт, а не на конкретный смартфон. Можно сколько угодно раз переносить приложение на новые смартфоны и планшеты.

Для работы приложения не нужен интернет (только для обновления базы).

Работает по всей России (включая Крым), Белоруссии, Украине, Прибалтике, Финляндии, Казахстану, Армении, Азербайджану, Грузии, Туркменистану и Узбекистану плюс можно вручную подключить базы любых других государств из открытых источников.

Простейшее самостоятельное добавление в базу любых новых камер, мобильных засад и иных объектов.

Учитывает направление движения, отсекая неопасные для вас радары.

Умеет молчать, если не выходишь за скоростной лимит.

Сообщает о всех камерах, работающих на неизлучающем принципе, с которыми не справится никакой эфирный радар-детектор.