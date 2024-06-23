Кабриолет – это романтично: солнышко над головой, ветерок шевелит волосы… Кабриолет – это непрактично: вечная пыль в салоне, маленький багажник… Кабриолет – это дорого: их цена всегда выше цены аналогичной базовой модели. Но кабриолет – это всегда что-то необычное. Правда, на официальном российском рынке таких машин не осталось совсем. Но ведь бизнес по ввозу сейчас снова на пике – что же можно привезти себе к лету за относительно умеренные деньги?

Если тщательно изучить список моделей, предлагаемых на сегодняшний день «параллельными импортерами», то легко убедиться в практически полном отсутствии в этом списке вариантов с убирающейся крышей, за исключением полного эксклюзива вроде BMW M4 за 16,5 миллионов рублей или Ferrari Roma Spider за 85 миллионов. Скудность предложения определяется и высокой ценой на модели с откидным верхом, и падением спроса на них даже в самых «кабриолетных» странах.

Но все-таки относительно бюджетные кабриолеты в модельных рядах некоторых брендов еще остались. А значит, остается и возможность заказать такой автомобиль. Правда, ориентироваться на цены, которые мы будем называть, не приходится: к ним нужно добавлять растаможку и доставку, которые легко могут увеличить итоговую сумму в 1,5-2 раза. Но не переставать же из-за этого мечтать, в самом деле?

Fiat 500C: пицца, кьянти, моцарелла

Автомобиль с этим названием трижды появлялся в модельной линейке Fabbrica Italiana Automobili di Torino – в 1936, 1957 и 2007 годах, и каждый раз становился бестселлером. Нынешний «чинквеченто», построенный на платформе Fiat Mini, смог сохранить дух и образ классического Fiat 500. Автомобиль оснащался двумя вариантами 4-цилиндровых двигателей объемом 1,2 л (69 л.с.) и 1,4 л (100 л.с.) и выпускался с двумя типами кузовов: к изначальному трехдверному хэтчбеку Fiat 500 уже в 2009 году присоединился двухдверный кабриолет с жесткими боковинами Fiat 500С. Такое решение использовалось для создания многих открытых версий бюджетных моделей: жесткие боковины кузова решают проблему безопасности при опрокидывании, а складывающаяся в гармошку вместе с задним стеклом мягкая крыша позволяет ощутить все прелести поездки на кабриолете.

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Fiat 500 сразу заработал бешеную популярность, и отметку в 1 миллион проданных автомобилей модель перешагнула уже в 2012-м, 2 миллиона – в 2017-м, в 2021-м количество проданных пятисотых превысило 2,5 миллиона, и даже спустя 16 лет после выхода на рынок спрос на эту модель остается очень высоким: в 2023 году было куплено чуть менее 175 тысяч таких машин. В 2016 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, затронувший оформление передней части и форму задней светотехники. Кроме того, автомобильчик получил светодиодные ДХО и новые двигатели. Еще одно важное изменение произошло в 2020-м году, когда в гамме двигателей появилась мягкая гибридная установка общей мощностью 70 л.с., состоящая из бензинового двигателя объемом 1 л, стартер-мотор-генератора и механической коробки. Именно такой силовой агрегат на сегодняшний день является основным: им оснащаются и хэтчбеки, и кабриолеты.

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Цены на кабриолет 500С можно назвать умеренными: базовая версия стоит около 1,9 миллиона рублей (20 тысяч евро). И даже стоимость самой дорогой версии Collezione 1957 Special Edition укладывается в 2,5 миллиона рублей (26 тысяч евро). При этом даже задние сиденья в машине – не для галочки, там вполне помещаются два взрослых человека, если они не убоятся акробатических упражнений, которые требуются для того, чтобы занять эти места. Но вот багажник не радует, его объем равен всего лишь 185 литрам.

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Ну а для тех, кто хочет получить не просто умилительную малышку в итальянском стиле, которая стала таким же символом страны, как паста, пицца, кьянти, моцарелла и бессмертный комиссар Каттани, а еще и настоящий городской болид, можно обратить внимание на продукцию марки Abarth. Abarth 595С, оснащенный 1,4-литровым турбомотором T-Jet мощностью 165 л.с., и Abarth 695С с тем же мотором, но на 180 л.с., тормозами Brembo и подвеской Koni внешне почти не отличаются от обычного 500С, но готовы даже к выезду на трек. Первый стоит от 2,7 миллиона рублей (28 800 евро), а второй – от 3,1 миллиона (32 100 евро). А еще у Abarth бензиновые моторы могут сочетаться не только с механикой, но и с роботизированной коробкой передач.

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Mazda MX-5 Miata: маленькая хищная кошка

Четвертое, актуальное поколение Mazda MX-5, появившееся в 2015 году, получило новый двухлитровый двигатель PE-VPR из серии Skyactiv мощностью 181 л.с. Кроме него автомобиль может оснащаться 1,5-литровым P5-VP мощностью 132 л.с. К стандартным комплектациям Sport, Club и Grand Touring добавились Club RF и Grand Touring RF. Буквы RF (Retractable Fastback) обозначают версию с кузовом типа тарга и убирающейся жесткой крышей. Именно такие версии получили максимум опций комфорта и классический 6-ступенчатый автомат в качестве альтернативы шестиступенчатой же механике.

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По меркам спорткаров Mazda MX-5 является не самым динамичным автомобилем: версии с 1,5-литровым мотором разгоняются до сотни за 8,3 секунды, а с двухлитровым – за 6,5-7,9 с в зависимости от типа кузова и коробки передач. Но вот управляемость… Конструкция подвески рассчитана на адептов секты любителей быстрых поворотов: спереди – сдвоенные А-образные рычаги, сзади – многорычажка. На идеальное взаимодействие водителя и автомобиля рассчитана и эргономика салона, который на первый взгляд может показаться слишком тесным. Один из американских журналистов так описал свои впечатления: «В этот автомобиль ты не садишься, ты надеваешь его на себя, как тренировочный костюм».

Но Mazda MX-5 тем и славится, что предназначена не только для трека, но и для жизни в городе и способна доставить удовольствие как «гонщику», так и самому обычному водителю. А потому двухдверка получила все современные блага электронной цивилизации: семидюймовый сенсорный экран системы MZD Connect, высококачественную акустическую систему Bose и комплекс электронных помощников i-ACTIVSENSE. И неважно, что на роль единственного автомобиля в семье Miata со своим багажничком объемом в 120 литров не годится категорически.

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Собственно, именно благодаря сочетанию драйва и комфорта продажи модели уверенно держатся на уровне 30 000 единиц в год, и именно при жизни этого поколения количество проданных MX-5 перевалило через миллионный рубеж. Кроме того, Mazda MX-5 можно назвать одним из самых доступных спортивных автомобилей: в США и Европе цены на эту модель укладываются в диапазон от 2,6 миллиона рублей (27 600 евро) за базовую комплектацию Sport c 1,5-литровым мотором и механикой до 4,5 миллионов рублей (47 500 евро) за богато оснащенную комплектацию Club RF со 181-сильным двигателем и автоматом. И, кстати: если вы увидите в сети упоминание о MX-5 Kizuna или MX-5 Homura – не удивляйтесь: Miata на некоторых рынках может продаваться и под этими именами.

Chevrolet Camaro Convertible: пони для взрослых мальчишек

Chevrolet Camaro является классическим представителем «пони-каров», то есть относительно компактных по американским меркам двухдверных купе со спортивным дизайном. Еще одним важнейшим фактором, определившим популярность Camaro, стало обилие вариантов, и этот фактор работал для всех шести поколений модели, включая актуальное, шестое. Во-первых, все они выпускались как в виде классического двухдверного купе, так и в кузове кабриолет. Во-вторых, в продаже есть несколько версий вплоть до «готовой к треку» ZL1 ценой порядка 90 000 долларов (то есть 8 миллионов рублей) с 650-сильным 6,2-литровым компрессорным V8, способным выдать 880 Нм крутящего момента и вместе с 10-ступенчатым автоматом разогнать автомобиль до сотни за 3,7 секунды. Ну а в начальной и относительно бюджетной версии 1LT автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 275 л.с. и 6-ступенчатой механикой, и цены на такие машины стартуют с 3 миллионов рублей ($34 000). Camaro с 3,6-литровым V6 мощностью 335 л.с. стоят несколько дороже, и их предлагают по цене от 3,4 миллиона рублей ($38 500) за машины c механикой до 4,4 миллиона рублей (49 000 долларов) за версии с 10-ступенчатым автоматом.

Фото: chevrolet.com 1 / 2 Фото: chevrolet.com 2 / 2

Естественно, цена зависит не только от варианта силового агрегата, но и от установленных опций, но в принципе можно рассчитывать и на головное медиаустройство Chevrolet Infotainment 3 Plus System с сенсорным экраном диагональю 8", и на акустику Bose, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, 20-дюймовые кованые легкосплавные диски и однозонный климат-контроль. А вот электроприводами скорее всего будет снабжено только сиденье водителя… Описывая достоинства Chevrolet Camaro 1LT Convertible, американские коллеги называют динамичность (двухлитровый турбомотор разгоняет машину до сотни за 5,7 секунды, а 3,6-литровый V6 – за 5,4), вменяемую заднеприводную управляемость, плавность хода и огромный список дополнительного оборудования. А среди недостатков отмечают не самую лучшую обзорность, второй ряд сидений, практически непригодный для перевозки взрослых, и маленький багажник объемом 207 литров. Но в любом случае важно, что именно комплектация 1LT делает Chevrolet Camaro Convertible одним из самых доступных кабриолетов на американском и европейском рынках. Естественно, привезти автомобиль в Россию, заплатив 3 миллиона рублями по нынешнему курсу, не получится – цена будет существенно выше. Но зато вы получите настоящий американский автомобиль с культовым именем.

Фото: chevrolet.com 1 / 2 Фото: chevrolet.com 2 / 2

Mini Convertible: для любителей повизжать резиной

Если Fiat 500C – это воплощение итальянского стиля и всяческой «дольче вита», то Mini Convertible/Cabrio – это сама добрая старая Англия, ставшая однако родоначальницей множества современных трендов. Mini уже уходящего третьего поколения, которые пока остаются в продаже, получили светодиодную оптику, мультимедийное устройство с тачскрином и исключительно качественный и стильный салон, который вместе с потрясающей управляемостью и огромным списком опций для персонализации приобретенных машин западные журналисты считают одним из главных достоинств модели. А вот к числу недостатков они относят жесткость подвески, дороговизну и скромные внутренние объемы. Ну, положим, ни один из кабриолетов нашего обзора не может похвастаться огромным багажником, и Mini Cabrio с его 225 литрами выглядит совсем не плохо. Зато встроенный электропривод позволяет поднять или опустить мягкую крышу всего за 18 секунд, причем сделать это можно и на ходу при скорости не выше 30 км/ч. Ну а сдвинуть назад переднюю секцию крыши, открыв некое подобие люка с проемом в 40 см, можно на любых скоростях. А еще открытые Mini оснащены «оупенометром» – забавным приборчиком, который подсчитывает время поездок с открытым верхом и выводит его на экран информационно-развлекательной системы.

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С 2017 года кабриолеты Mini официально продавались в России, но теперь тем, кто хочет приобрести такой автомобиль без пробега, придется поднапрячься чуть больше, чем просто дойти до соседнего дилера. Версии в кузове кабриолет доступны для трех конфигураций Mini: Cooper, Cooper S и John Cooper Works. Цены на Mini Cooper со 134-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра стартуют с отметки 2 489 000 рублей (261 00 евро). Такие двигатели могут агрегатироваться с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым «мокрым» роботом и способны разогнать автомобиль до 100 км/ч за 9,9 (в случае механики) или 10,2 секунды (в случае робота). Не блестящий результат, но веселье, которое Mini способна доставить любителю повизжать резиной в быстрых поворотах, от этого не страдает. А вот Mini Convertible/Cabrio в комплектациях Cooper S и John Cooper Works, оснащенные двухлитровыми моторами мощностью 189 и 228 л.с., уже позволяют выехать на трассу клубных любительских соревнований. Они также могут оснащаться механической или роботизированной коробкой и умеют разгоняться весьма шустро, набирая сотню за 6,7-6,8 секунды в случае Cooper S и 6,1-6,3 секунды, если говорить о JCW. Но и цена таких автомобилей заметно выше: Cooper S Convertible/Cabrio стоят от 2,8 миллиона рублей (29 300 евро), а кабриолеты в комплектации John Cooper Works – от 3,4 миллиона (35 800 евро).

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Ford Mustang Convertible: и в отпуск, и на трек

Mustang – еще один представитель «дешевой американской мощности», который способен предложить не только открытый верх, но и мотор V8. Но, конечно, не в базовой комплектации – начальные версии EcoBoost и EcoBoost Premium, как можно догадаться, оснащены турбированной рядной «четверкой» объемом 2,3 литра из семейства Ecoboost, развивающей 315 л.с. Теоретически в паре с таким мотором может работать либо механика, либо классический 10-ступенчатый автомат, но найти сочетание 2,3-литрового мотора с МКП в наличии сложно. Зато версии с автоматом продаются в очень широком диапазоне цен, от 37 500 до 50 000 долларов, то есть от 3,3 до 4,5 миллиона рублей. Цена зависит от установленного дополнительного оборудования, ведь в списке опций есть двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, пакет электронных ассистентов и информационно-развлекательная система с поддержкой CarPlay и Android Auto.

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В базовой конфигурации это будет типичный американский пони-кар – быстрый (разгон до сотни занимает у него 5,5 секунды), комфортабельный, но валкий и не блещущий тормозной динамикой. Но если добавить в список оснащения пакет Performance, который включает в себя внутреннюю поперечину в моторном отсеке, увеличивающую жесткость кузова на скручивание, дифференциал повышенного трения Torsen, тормоза Brembo, спортивные шины и активную подвеску MagneRide, да еще и добавить спортивные кресла Recaro, то получится уже совсем другой автомобиль! Еще одна милая особенность порадует поклонников дрифта: электронный стояночный тормоз включается не какой-нибудь пошлой клавишей, а вполне себе нормальным рычагом, что вместе с приводом на заднюю ось позволяет очень эффективно вводить автомобиль в управляемый занос и выходить из него.

А вот цены на версии в комплектации GT Premium, под капотом которых спрятан V8 Coyote 307, развивающий 480 л.с. и способный разогнать машину до сотни за 4,3-4,4 секунды, только стартуют с отметки в 4,6 миллиона рублей (51 200 долларов) и могут доходить до 13,5 миллионов (152 000 долларов). Что особенно приятно, для таких машин также предусмотрена 6-ступенчатая механика, и машины с ней – отнюдь не редкость. Но автомобилей с силовым агрегатом в составе V8 и автомата все-таки на порядок больше.

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В завершение рассказа про Mustang Convertible нужно отметить, что из всех вошедших в обзор кабриолетов этот является самым практичным: и задняя «скамейка запасных» вполне способна принять двух взрослых пассажиров, и багажник у него существенно больше, чем у конкурентов – его объем составляет 323 литра. Может быть, для кабриолета это не так уж и важно, ведь вряд ли кто-то купит Mustang для того, чтобы использовать его в роли семейного автомобиля. Но с другой стороны, это позволяет не переживать, влезут ли в багажник все те вещи, которые жена или подруга собрала для поездки в отпуск.