Простое решение: как каждый год ездить на новом кроссовере Nissan

Большинство покупателей новых автомобилей до сих пор действуют «по старинке», приобретая машину в кредит, а выплатив его, через три года продают авто, чтобы оформить новый. Однако есть и те, кто уже распробовал преимущества лизинговых программ, благодаря которым владение автомобилем не отягощено ни сервисом, ни страховкой, ни налогами, ни прочими сопутствующими расходами, а машину можно менять на новую хоть каждый год. Именно такую программу совместно разработали Major и Nissan. Как это работает, и в чем выгода?

Партнерский материал

Те, кто знаком со схемой лизинга, легко угадают в программе «Простое решение» одно из таких предложений. Отличительная особенность услуги от Major – в регулярном обновлении автомобиля: договор на аренду автомобиля подписывается на один год, после которого клиент может либо выкупить машину на льготных условиях, либо, что более логично для лизинговой схемы, обменять ее на новую.

В чем выгода?

Чтобы понять, в чем выгода предложения, достаточно сравнить его со стандартной покупкой машины в кредит. В качестве примера возьмем «средний» вариант: Nissan Qashqai за 1,6 миллиона рублей. Первое условие его приобретения в кредит – это первоначальный взнос в размере 450 тысяч рублей. Разумеется, кредит сопровождается обязательным страхованием залогового имущества: за ОСАГО и каско придется заплатить 50 тысяч, а еще в 30 тысяч обойдется страхование жизни, которое тоже требует большинство банков. Мелочи вроде ковриков в салон и набора автомобилиста в момент покупки на общем фоне кажутся незаметными – однако и на них 5-6 тысяч потратить придется.

Итак, единовременно заплатив около 540 тысяч, покупатель выезжает из автосалона. С учетом среднего годового пробега в первый год владения машиной ему потребуется пройти одно ТО, приобрести комплект зимних шин и дважды «переобуться». С учетом стоимости ТО-1 в 12 тысяч и приличной зимней резины, а также шиномонтажа и сезонного хранения шин на текущее содержание уйдет еще тысяч 60. Добавим сюда 5 тысяч рублей транспортного налога за 144-сильную машину – и получим практически полную стоимость владения автомобилем, не считая необязательных «допов» вроде замены «музыки», чехлов на сиденья и прочего.

Ну а третья статья расходов при покупке машины в кредит – это собственно сам кредит. В наших условиях при условии ежемесячного платежа в 37 тысяч за первый год нужно будет выплатить 444 тысячи рублей. Прибавив к этой сумме размер первоначального взноса, а также стоимость страховок и владения автомобилем в первый год, мы получим около 1,1 миллиона рублей – и впереди остаются еще несколько лет кредита, обслуживания, обязательного страхования и так далее.

На этом фоне программа «Простое решение» вполне оправдывает свое название. Суть в том, что, выбрав автомобиль, достаточно просто прибыть в автосалон с пакетом документов, внести авансовый платеж, равный одному ежемесячному – и уехать на новом автомобиле. Не нужно страховать ни себя, ни машину за свой счет, не нужно платить за постановку на учет, не нужно доплачивать за коврики и даже за ТО: все уже включено в ежемесячный платеж. Учитывая, что в лизинговой схеме фактическим владельцем числится лизингодатель в лице Мэйджор Профи, транспортный налог, страховки и регистрацию оплачивает именно он. Таким образом, чтобы уехать из салона на новом Nissan Qashqai, в этом случае потребуется 33,5 тысячи рублей – и никаких неучтенных дополнительных расходов.

Второе преимущество лизинга – отсутствие необходимости платить за обслуживание и содержание автомобиля: все это тоже учтено в ежемесячном платеже. Приобретая в пользование машину по программе «Простое решение», клиент получает «в комплекте» зимние шины, бесплатный шиномонтаж и сезонное хранение колес, а также ТО-1. Проще говоря, остается только заправлять машину и ездить на ней – обо всем остальном уже позаботились заранее.

1 / 2 Nissan Qashqai '2017–н.в. 2 / 2 Nissan Terrano '2016–н.в.

Ну а третий плюс лизинговой программы – это то, что даже с учетом полного страхования автомобиля, его обслуживания, содержания и транспортного налога ежемесячный платеж все равно остается ниже, чем у классических кредитных предложений. Для нашего Qashqai за 1,6 миллиона он составляет 33,5 тысячи рублей. Умножив его на 12 месяцев и прибавив авансовый платеж, мы получим 435,5 тысяч рублей – это и будут общие затраты в первый год владения машиной по программе «Простое решение».

И еще один плюс: эти затраты могут быть и ощутимо ниже, ведь в программе участвует не только Nissan Qashqai, но и другие популярные кроссоверы в лице Terrano и X-Trail. При этом ежемесячный платеж для более крупного Nissan X-Trail не сильно отличается от рассчитанного выше для Qashqai: кроссовер в комплектации SE Yandex обойдется в 36,5 тысяч в месяц. А вот Terrano заметно дешевле: переднеприводный автомобиль в версии Elegance+ будет стоить всего 26 тысяч в месяц, а полноприводный – от 28 с небольшим тысяч.

Стоит ли покупать, чтобы продавать?

С учетом всего, что рассказано выше, те, кто привык менять машину часто, а не ездить на ней по пять-семь лет, могут заинтересоваться таким предложением. Ведь помимо уже упомянутых страховок, налогов и обслуживания машину нужно еще и выгодно продать – либо сдать в трейд-ин, получив чуть меньше денег, но выгадав скидку на новую машину. В лизинговой схеме и эти переживания сведены к нулю: продавать ничего не придется, а все суммы, включая остаточную стоимость, фиксированные и известны заранее. В общем, если вы действительно хотите всегда ездить на новой машине, задумайтесь – стоит ли покупать, ее, чтобы продавать?