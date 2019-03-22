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Простое решение: как каждый год ездить на новом кроссовере Nissan

Простое решение: как каждый год ездить на новом кроссовере Nissan

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Большинство покупателей новых автомобилей до сих пор действуют «по старинке», приобретая машину в кредит, а выплатив его, через три года продают авто, чтобы оформить новый. Однако есть и те, кто уже распробовал преимущества лизинговых программ, благодаря которым владение автомобилем не отягощено ни сервисом, ни страховкой, ни налогами, ни прочими сопутствующими расходами, а машину можно менять на новую хоть каждый год. Именно такую программу совместно разработали Major и Nissan. Как это работает, и в чем выгода?
 

Партнерский материал

Те, кто знаком со схемой лизинга, легко угадают в программе «Простое решение» одно из таких предложений. Отличительная особенность услуги от Major – в регулярном обновлении автомобиля: договор на аренду автомобиля подписывается на один год, после которого клиент может либо выкупить машину на льготных условиях, либо, что более логично для лизинговой схемы, обменять ее на новую.

В чем выгода?

Чтобы понять, в чем выгода предложения, достаточно сравнить его со стандартной покупкой машины в кредит. В качестве примера возьмем «средний» вариант: Nissan Qashqai за 1,6 миллиона рублей. Первое условие его приобретения в кредит – это первоначальный взнос в размере 450 тысяч рублей. Разумеется, кредит сопровождается обязательным страхованием залогового имущества: за ОСАГО и каско придется заплатить 50 тысяч, а еще в 30 тысяч обойдется страхование жизни, которое тоже требует большинство банков. Мелочи вроде ковриков в салон и набора автомобилиста в момент покупки на общем фоне кажутся незаметными – однако и на них 5-6 тысяч потратить придется.

Nissan Terrano '2016–н.в.

Nissan Terrano ‘2016–н.в.

Итак, единовременно заплатив около 540 тысяч, покупатель выезжает из автосалона. С учетом среднего годового пробега в первый год владения машиной ему потребуется пройти одно ТО, приобрести комплект зимних шин и дважды «переобуться». С учетом стоимости ТО-1 в 12 тысяч и приличной зимней резины, а также шиномонтажа и сезонного хранения шин на текущее содержание уйдет еще тысяч 60. Добавим сюда 5 тысяч рублей транспортного налога за 144-сильную машину – и получим практически полную стоимость владения автомобилем, не считая необязательных «допов» вроде замены «музыки», чехлов на сиденья и прочего.

Ну а третья статья расходов при покупке машины в кредит – это собственно сам кредит. В наших условиях при условии ежемесячного платежа в 37 тысяч за первый год нужно будет выплатить 444 тысячи рублей. Прибавив к этой сумме размер первоначального взноса, а также стоимость страховок и владения автомобилем в первый год, мы получим около 1,1 миллиона рублей – и впереди остаются еще несколько лет кредита, обслуживания, обязательного страхования и так далее.

Nissan X-Trail (T32) '2017–н.в.

Nissan X-Trail (T32) ‘2017–н.в.

На этом фоне программа «Простое решение» вполне оправдывает свое название. Суть в том, что, выбрав автомобиль, достаточно просто прибыть в автосалон с пакетом документов, внести авансовый платеж, равный одному ежемесячному – и уехать на новом автомобиле. Не нужно страховать ни себя, ни машину за свой счет, не нужно платить за постановку на учет, не нужно доплачивать за коврики и даже за ТО: все уже включено в ежемесячный платеж. Учитывая, что в лизинговой схеме фактическим владельцем числится лизингодатель в лице Мэйджор Профи, транспортный налог, страховки и регистрацию оплачивает именно он. Таким образом, чтобы уехать из салона на новом Nissan Qashqai, в этом случае потребуется 33,5 тысячи рублей – и никаких неучтенных дополнительных расходов.

Второе преимущество лизинга – отсутствие необходимости платить за обслуживание и содержание автомобиля: все это тоже учтено в ежемесячном платеже. Приобретая в пользование машину по программе «Простое решение», клиент получает «в комплекте» зимние шины, бесплатный шиномонтаж и сезонное хранение колес, а также ТО-1. Проще говоря, остается только заправлять машину и ездить на ней – обо всем остальном уже позаботились заранее.

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Nissan Qashqai '2017–н.в.
2 / 2
Nissan Terrano '2016–н.в.

Ну а третий плюс лизинговой программы – это то, что даже с учетом полного страхования автомобиля, его обслуживания, содержания и транспортного налога ежемесячный платеж все равно остается ниже, чем у классических кредитных предложений. Для нашего Qashqai за 1,6 миллиона он составляет 33,5 тысячи рублей. Умножив его на 12 месяцев и прибавив авансовый платеж, мы получим 435,5 тысяч рублей – это и будут общие затраты в первый год владения машиной по программе «Простое решение».

Nissan Qashqai '2017–н.в.

Nissan Qashqai ‘2017–н.в.

И еще один плюс: эти затраты могут быть и ощутимо ниже, ведь в программе участвует не только Nissan Qashqai, но и другие популярные кроссоверы в лице Terrano и X-Trail. При этом ежемесячный платеж для более крупного Nissan X-Trail не сильно отличается от рассчитанного выше для Qashqai: кроссовер в комплектации SE Yandex обойдется в 36,5 тысяч в месяц. А вот Terrano заметно дешевле: переднеприводный автомобиль в версии Elegance+ будет стоить всего 26 тысяч в месяц, а полноприводный – от 28 с небольшим тысяч.

Стоит ли покупать, чтобы продавать?

С учетом всего, что рассказано выше, те, кто привык менять машину часто, а не ездить на ней по пять-семь лет, могут заинтересоваться таким предложением. Ведь помимо уже упомянутых страховок, налогов и обслуживания машину нужно еще и выгодно продать – либо сдать в трейд-ин, получив чуть меньше денег, но выгадав скидку на новую машину. В лизинговой схеме и эти переживания сведены к нулю: продавать ничего не придется, а все суммы, включая остаточную стоимость, фиксированные и известны заранее. В общем, если вы действительно хотите всегда ездить на новой машине, задумайтесь – стоит ли покупать, ее, чтобы продавать?

Финвопрос Nissan Qashqai Terrano X-Trail
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19 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
piuk

Вся проблема "партнерских материалов " в том, что они, как правило написаны таким кошмарным языком, что желания воспользоваться предложением не возникает совершенно.
А по сути: не всё измеряется деньгами - мне не нужен Кашкай 1,6 за 33,5 тысяч рублей в месяц, при условии, что машина по сути вообще не моя. Это называется "взял покататься". За полмиллиона рублей в год. За полмиллиона, Карл, полстраны купит Гранту, покатается и продаст через год за 300 тысяч, добавит еще полмиллиона и купит Солярис, который продаст через год за 500 тысяч, и так далее. И всякий раз он будет отдавать деньги за своё, и а не за покататься.

Петр Федорчук

Для чистоты сравнения интересно узнать за сколько по такой программе можно было бы Гранту или Солярис взять).

Рано или поздно это ведь на все марки должно распространиться)
Эй, авторы - не слышно ничего про бюджетные машины в лизинг? Как считать будете? 🙂

diver alex

Солярисы раздают уже в лизинг на три года, обращайтесь к дилерам.

torgi

Что вы купите, если у вас 33 500 в кармане?
В вашей арифметике потери тоже не слабые. На Гранте потерять 200 000 р. Потом на Солярисе еще 300 000.
Зато а/м "свой". И далеко не все могут взять и "добавить полмиллиона"

piuk

Всё что угодно, без первоначального взноса. В моем комментарии нет никакой арифметики, а цифры взяты с потолка в качестве примера, я не знаю, сколько теряет Гранта в стоимости за год, но предполагаю, что около 200.
А вот по Вашей логике получается, что 500 тысяч в год не могут, а 33 500 в месяц - могут. Я сдавал в трейд ин машину, на которой ездил с новья 3 года, за эти три года я сумел отложить на новый автомобиль 600 тысяч рублей, плюс стоимость старого. При этом отваливать в месяц 33 тысячи я не могу себе позволить.

torgi

Купить сейчас а/м без первоначального взноса - не реально.
Тот же самый какшкай - первоначальный взнос будет около 330 000 р. Плюс надо оплатить КАСКО и т.д. А если их нет? А есть только 33 500 р. Не плохой вариант тогда получается. Может он Вам не подходить. Он и мне не подходит, но я и каршеринге не езжу))), а таких очень много...

piuk

Не пойму, Вы - автор статьи?
Вполне реально. Это делают многие, хотя по моему мнению это неправильно: нет денег - есть общественный транспорт.
Если у Вас есть 33500 - этого хватит на велосипед, а не на Кашкай, не путайте людей. Вам для лизинга нужно 33500 свободных средств ЕЖЕМЕСЯЧНО, а это 402 000 рублей в год. С такими расходами на лизинг хочешь не хочешь задумаешься о каршеринге.

diver alex

Поправочка - к 33500 что надо отдать за лизинг надо еще тыщ 5 в месяц плюсануть на бензин. Тут в джинсе не сказано но в лизинговых авто стоит GPS треккер через который можно дистанционно заблокировать авто. Так же в договоре может быть ограничена зона использования авто и годовой/месячный пробег.

torgi

Не автор.
И ситуацию, когда у человека есть 33.5 т.р. ежемесячно отлично себе представляю. При этом нет желания или возможности копить их год, что бы купить а/м в кредит. В общем т.к. я не автор)), то мне в принципе все равно и убеждать мне никого не в чем))) Удачи!

diver alex

Добавим сюда 8,5 тысяч рублей транспортного налога за 144-сильную машину

Счетоводы из вас никакие... Ставка транспортного налога для мотора 144 кобылы 35 рублей что в Питере, что в Москве. Итого получаем 5040 рублей.
Сильно подозреваю что и остальные расчеты в статье тоже неверные.
Проверять лень, купите себе калькулятор и проверьте сами. 😉

Петр Федорчук

Вообще, это проявление очередное актуального очень за границей вопроса "что выгоднее - владеть или арендовать".
Будь то квартирой физику, или грузовиком юр.лицу.

Абослютно уверен что своего клиента такой лизинг найдет среди российских физиков. Больше вариантов = благо.
Учитывая хотя бы "безгеморройность" варианта - один платеж в месяц и все, больше ни о чем кроме бензина думать не нужно - страховки, ТО и т.д. в одном пакете. Ленивому/эффективному мне - приятно. 🙂

Петр Федорчук

Экономику внимательно конечно каждый для себя проверить должен, но мне нравится идея с чистого листа забюджетировать Х рублей в месяц и уехать на новой машине.

То что она не останется у меня через год... Вобщем и правда надо посчитать, но на первый взгляд - каждый год все равно куча в денег в авто вкладывается, при этом оно с каждым годом стареет.

И в итоге продаешь, доплачиваешь и цикл по новой.

diver alex

"По одежке протягивай ножки" - вот и вся экономика. 😉 Не бывает такого что у чела есть 34 тыр ежемесячно на платеж по лизингу, а машины у него нет и денег чтоб купить новую тоже нет. Лизинг на самом актуален только для фирм, а частнику он в пень не сдался.

Петр Федорчук

Ну, по идее тогда для юр. лица то же самое должно быть, не?
Если есть бюджет на экскаватор - бери, а если только на лизинг то тебя не существует, это сказки. 🙂

Шучу, конечно, понятно что задачи у бизнеса и физика - разные. Но тут как раз шутка с долей правды, на мой взгляд.

Ближайшее серьезное сравнение - техника в 0-0-24 рассрочку (считай, кредит) - часто в магазинах бытовой техники бывает.
Народ часто берет себе айфон, имея только на ежемесячный платеж, но не имея суммы полной даже близко, и не умея копить.

diver alex

Юр лица берут технику в лизинг чтоб с ее помощью бабло зарабатывать, а физик чтоб свою Ж катать. В этом принципиальная разница.

victor che

А лизинг разве не для юрлиц?

diver alex

За границей давно практикуют лизинг для физлиц, видать и до нас таки докатилось...

miroshnikoffal

И всё таки, где здесь собака зарыта?

diver alex

Собака зарыта в том что куча народу считать не умеет. 😉

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