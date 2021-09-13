Двухканальный видеорегистратор – не роскошь, а средство более полного контроля над дорожной ситуацией. Особенно если обе его камеры снимают в высоком разрешении, а не только задняя, как это часто бывает…

Наверное, нет россиянина, который не знал бы знаменитую последовательность букв – Ш-Б-М-Н-К-Ы из таблицы для проверки зрения: хоть раз в жизни эти буквы, уменьшающиеся по размеру от строчки к строчке, читал каждый!

И, как вы помните, проверяются поочередно оба глаза – по-хорошему, острота зрения отличаться не должна. Однако в сегменте двухкамерных автомобильных видеорегистраторов почему-то долгое время разница в «зрении» между передней и задней камерами считалась нормой… Вернее, за норму просто выдавалось желание производителей сэкономить на матрице тыловой камеры и на процессоре, который в случае уменьшенного разрешения одной из камер может быть более простым и дешевым…

Подавляющее большинство «двухглазых» регистраторов снимали в разрешении Full HD (1920х1080) для передней камеры и просто HD (1280×720) – для тыловой. Это намеренное занижение качества съемки встречается повсеместно и по сей день, но в модели Playme ODDER эволюция налицо: оба «глаза» выдают честное разрешение Full HD (1920х1080) и имеют одинаковую плотность пикселей – 2 Мп!



На самом деле, будем откровенны, камеры все же отличаются и в Playme ODDER! Как минимум по той причине, что тыловая ограничена объемами и габаритами корпуса в плане размещения линз объектива. Ибо обязана быть достаточно компактной. Чуть меньше и угол обзора. Но на данной стадии развития технологий массовой электроники не «сливать» разрешение задней камеры в банальное HD – это максимум, что могут сделать производители.



Двухканальный видеорегистратор Playme ODDER



Процессор – JL5701.

Видеосенсоры: 2Мп (GC2053) – фронтальная камера, 2Мп (F37) – тыловая камера.

Угол обзора камер: фронтальная – 150°, тыловая – 140°.

Разрешение видео: фронт – 1920х1080 30 fps, тыл – 1920х1080 fps.

Формат видео – MOV (H.264).

Дисплей – 2.45”, IPS.

Дополнительно – G-сенсор, микрофон, встроенное питание – ионистор.

Питание – 12-24 вольт.

Габариты – 75х55х28 мм, 45 г.

Основной блок Playme ODDER имеет форму классического фотоаппарата. Миниатюрной беззеркалки, скажем так. Характерный выступ корпуса спереди справа для хвата руки, кнопка включения питания на месте кнопки спуска затвора, выступающий «бочонок» объектива... Причина этого – не в стремлении быть похожим на фотокамеру, а в оптимальной геометрии фотокамеры, которая просто успешно скопирована. Форма корпуса позволяет с максимальным удобством ставить/снимать гаджет на кронштейн, располагать на передней панели экран и кнопки управления, да и вообще рационально распределять начинку внутри, обеспечивая распределение тепла от процессора и фотоматрицы.

Система питания регистратора работает и в 12-вольтовой, и в 24-вольтовой сети. В качестве внутреннего источника, необходимого для завершения записи и сохранения видео при отключении зажигания, используется, как в последнее время практикуется повсеместно, не Li-Ion-батарея, склонная вздуваться на морозе и жаре, а ионистор (иначе называемый суперконденсатором).



Магнитное крепление к кронштейну сегодня – признак едва ли не каждого приличного регистратора. Такой фиксатор удобен, надежен и не заставляет ломать пальцы и ногти (особенно на морозе), вставляя классическую слотовую защелку с подпружиненным язычком.



Мощный сдвоенный магнит удерживает и позиционирует прибор в ответной части кронштейна, а контакты для питания и входа сигнала от тыловой камеры проходят через подпружиненные позолоченные «пины». Шарнирный узел в кронштейне всего один (и очень жесткий в плане сопротивления вибрациям) – для регулировки положения камеры по вертикали (наклонить/задрать). А вот центровки по горизонтали нет – ее обеспечивает однократное позиционирование при наклеивании подошвы на стекло на двусторонний скотч.



Кронштейн имеет так называемую проходную конструкцию – типичное решение на сегодняшний день. Кронштейн обеспечивает и питание основного блока, и задней камеры, при том что в сам основной модуль никакие разъемы вставлять не нужно.



Тыловая камера снабжена длинным (без малого 6 метров!) кабелем, которого более чем достаточно для большинства автомобилей. В комплекте идет как самоклеящаяся подошва, как у основного блока, так и пара саморезов для крепления, к примеру, к пластику рамки номерного знака (камера, разумеется, влагозащищенная).



Управление функционалом Playme ODDER осуществляется с помощью типовой четырехкнопочной панели справа от дисплея. Меню, курсор вверх/вниз и ОК. В процессе съемки клавиши меню имеют быстрые функции – например, остановка/пуск видеозаписи, включение/отключение микрофона. Все это можно легко выяснить опытным путем опять же без чтения инструкции.



Интерфейс устройства – достаточно простой и не перегруженный. Единственным моментом, вставшим легким препятствием на пути интуитивной понятности, оказался вход в меню – для того, чтобы попасть в настройки, нужно сперва остановить видеозапись.

Внутри меню два раздела – общий и видеозапись. Ничего лишнего в них нет, и это радует. Приличные производители не пытаются «производить впечатление» обилием ненужных пользователю пунктов. К примеру, радует, что из меню исчезла возможность менять разрешение съемки: время малоемких карт памяти ушло, и разрешение видеозаписи оставлено лишь одно – максимальное. Хотя вот, например, возможность переворота изображения для тыловой камеры была бы небесполезна.



Дисплей вполне комфортен для контроля происходящего, а вот «кадр в кадре» тыловой камеры в верхнем правом углу маловат – приходится вглядываться. Впрочем, особого внимания он не требует: единожды выставил положение объектива, и достаточно. Рассматривать следует не экран в движении, а записи с флешки на более-менее крупных дисплеях. Формат записи и систематизации файлов на microSD – в виде двух папок с названиями FRONT и BACK. Ролики с фронтальной камеры, соответственно, имеют букву F в наименовании (состоящим из даты и порядкового номера), а с тыловой – букву B. Количество роликов в обоих папках одинаковое, и найти соответствующие друг другу и снятые одномоментно – не проблема.



Качество съемки Playme ODDER – как и положено для FullHD-камер с хорошей оптикой!



Тыловая камера, вопреки скромным габаритам, демонстрирует отличную устойчивость к засветке, что очень важно при наружном монтаже, и достойную работу в условиях низкой освещенности. Несмотря на то что видео с тыловой камеры иногда даже кажется более резким и слегка переэкспонированным, чем с фронтальной, передняя камера показывает прекрасную детализацию, что видно на любом стоп-кадре со встречной машиной – номера отчетливо читаются. На одной коммерческой машине, встретившейся по пути, имелась наклейка с QR-кодом, и по скриншоту этого видео смартфон с легкостью распознал ссылку, зашифрованную в коде. Хотя, как часто и случается, качество видео с передней камеры снижают полосы обогрева лобового стекла и частичное отражение торпедо в нем – за счет этого опять же изображение с «кормовой» камеры, смонтированной на рамке номерного знака, на первый взгляд смотрится даже выигрышнее.

Касательно настроек: положение нулевой экспозиции показалось нам слегка избыточным, так что в первые дни использования прибора имеет смысл поэкспериментировать с регулировкой в плане ее загрубления.

Передняя камера – дневная съемка



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Передняя камера – ночная съемка



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Задняя камера – дневная съемка



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Задняя камера – ночная съемка



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Важно отметить, что по результатам тестирования Playme ODDER мы не заявляем, что произошел сколь-либо революционный прорыв в качестве съемки. Ибо на сегодняшний день практически все модели регистраторов ведущих брендов, представленных на российском рынке, снимают практически на одном уровне, достигнув разумного баланса качества картинки и стоимости «железа».



Просто ODDER (и другие двухкамерные 2хFullHD модели, которые, безусловно, последуют за ним) без лишних затрат для потребителя закрывает оставшиеся небольшие ниши в характеристиках, где можно улучшить характеристики добротного регистратора среднего класса, не меняя принципиально техпроцесс создания начинки. А это важно на фоне мировой тенденции к дефициту и удорожанию чипов, когда сохранение отлаженной схемотехники (без внедрения полупроводников следующих поколений) способно удержать цены на гаджеты на прежнем уровне.

