Когда в 2008 году концерн Renault-Nissan купил четверть акций Автоваза, о конкретных новинках на базе существующих моделей альянса речи не шло. В Тольятти долго готовились и в итоге выбили для локализации абсолютно беспроигрышный вариант: Dacia Logan MCV, который французы выкатили за два года до первого «акта дружбы», в 2006-м. И пусть рынок универсалов никогда не был самым популярным у нас, но тогда, в 2012-м, такой беспрецедентно дешевой семиместной модели на нем не было. Вазовцы прекрасно понимали, что занимают нишу на долгие годы вперед, причем не одну. Ведь вместе с универсалом в версиях на 5 и 7 мест был поставлен на конвейер и коммерческий фургон, а спустя несколько лет линейка пополнилась «вседорожной» вариацией Cross. Разумеется, ставка сыграла. На пару с появившейся примерно в то же время Грантой Ларгус сразу же вломился в топ-10 моделей по объему продаж и остался там навсегда. Давайте посмотрим, что менялось в Ларгусе за эти годы, в чем может заключаться смысл покупки ранней машины и в каких регионах шансы найти хороший экземпляр выше, чем в других.

Сколько стоит нормальный вариант?



Учитывая, что Largus с 2012 года остается на конвейере и стабильно хорошо продается, проблем с поиском машины в любом возрасте не будет. Готовь деньги и выбирай хоть пятилетку, хоть трехлетку, хоть годовалую машину с минимальным пробегом. В самом большом выигрыше, конечно, остались покупатели ранних машин, ведь на старте продаж Largus стоил просто невообразимо дешево. Пятиместный универсал начинался с отметки в 342 тысячи рублей, а топовый семиместный автомобиль можно было купить за 450 тысяч. Для понимания ситуации напомним, что на тот момент даже маленькая Fabia Combi стоила более полумиллиона! Правда, цены продержались недолго и постоянно методично росли: к моменту дебюта версии Cross в 2014 году она стоила уже от 517 тысяч.

Однако даже постепенный рост цен не мешал Ларгусу стабильно продаваться. После дебюта в 2012 году первый же полный год продаж вывел его в топ-10 самых популярных моделей, откуда он ни разу не выпадал. Да, с 2015 года, когда цены взлетели вместе с курсами валют, а рынок рухнул, продажи Largus тоже упали с 60-65 тысяч штук в год до 30, однако в последние пару лет они вновь поползли вверх и держатся на уровне 45 тысяч экземпляров. Давайте посмотрим, как меняются цены на вторичном рынке в зависимости от возраста, а перед этим напомним еще два факта. Во-первых, на средние цены, конечно, оказывают влияние коммерческие фургоны, при этом входной порог цен примерно одинаков для грузовых и пассажирских Ларгусов. Ну а во-вторых, нужно помнить, что с 2014 года в линейке появилась версия Cross, которой полагалось исключительно богатое оснащение, так что максимальные цены на вторичке тоже должны подрасти. Насколько? Сейчас выясним.

Largus был рожден для работы, зачастую тяжелой и непрерывной, так что минимальные цены для него ожидаемо низки – на вторичном рынке оказываются «вышедшие на пенсию» машины, многие из которых уже в шаге от кладбища. Ранние варианты до 2014 года стабильно начинаются с 250 тысяч, а варианты 2015-2016 годов дорожают до 300-320. За двух-трехлетние машины просят уже около 400 тысяч, а за годовалые – от полумиллиона рублей. Но куда любопытнее посмотреть на максимальные цены, которые устанавливают некоторые продавцы. За машины 2013-2014 годов, обвешанные всем внешним «тюнингом» с авторынка, отдельные владельцы просят по 600-650 тысяч рублей! На этом фоне экземпляры 2015-2016 годов за те же деньги уже не кажутся такими дикими. Автомобили возрастом в 2-3 года доходят в цене до 750 тысяч, а годовалые – до 800. Что выглядит привлекательнее: годовалый Largus за 800 тысяч или семилетний за 650, вопрос риторический, так что в очередной раз подивимся логике (точнее, ее отсутствию) некоторых владельцев и посмотрим на более реальные цены – средние.

Здесь ситуация более логичная, хотя автомобили 2012-2013 годов стабильно оцениваются в 350-400 тысяч – то есть примерно в ту же стоимость, за которую были куплены тогда. Дальше цены плавно растут примерно на 50 тысяч в год: шестилетние машины стоят 400-450 тысяч, пятилетние уже добираются до полумиллиона, варианты 2016 года оцениваются в 500-550 тысяч и выше, а трехлетки добираются до 550-600 тысяч. Дальше разброс увеличивается: например, среди машин 2018 года можно наблюдать почти равномерное распределение цен от 550 до 700 тысяч с небольшим пиком на 600-650. Годовалые автомобили уже не так многочисленны и стоят уже под 700 тысяч, ну а предложения о продаже Largus 2020 года выпуска штучные и не позволяют говорить о полноценной статистике. Таким образом, ценовая картина подтверждает наш очевидный тезис о том, что бюджет покупки здесь будет сильно зависеть от возраста. Ну а для покупки приличного экземпляра стоит готовить как минимум полмиллиона и больше – это подтверждает и статистика, и сервис оценки Autocheck.

Объем предложений на вторичном рынке в целом копирует статистику продаж новых машин: рост до 2014 года, небольшой спад с 2015 и его компенсация к 2018. На практике это сводится к разнице в сотню-полторы машин, а в целом число предложений измеряется сотнями для любого года выпуска. Маловато лишь вариантов 2012 и 2019 годов, хотя даже здесь выбор есть.

Несмотря на то, что Largus за восемь лет производства не претерпел даже полноценного рестайлинга, изменения в автомобиле все же были. Они в основном касались техники (о них мы поговорим ниже, в соответствующем разделе), но для кого-то они могут оказаться важны. Поэтому хорошо, что почти в каждом году есть из чего выбрать. В общем, искать хорошую машину слишком долго не придется – если, конечно, вы живете не в Москве…

Где искать машину?

Помните материал по Lada Vesta, который выявил абсолютно уникальную картину распределения предложений по стране? Оказалось, что в Москве, которая обычно собирает 20-25% вторичного рынка, здесь оказалось всего 5% машин. Для Largus картина не такая ошеломляющая, но в целом тоже удивительная: ни таксисты, ни малый бизнес в столице машину не оценили – видимо, слишком уж она провинциальная для обеспеченной аудитории… В результате тут собрано всего 10% объявлений. В Санкт-Петербурге вариантов тоже меньше обычного: около 3%. На юге страны ситуация уже иная, здесь собрано почти 15% предложений, что вполне типично. Ну а «идеологическим центром» для модели ожидаемо стало Поволжье: здесь, как и в случае с Вестой, сконцентрирована треть всех продающихся в стране машин. На Урале представлено немногим менее 10% вариантов, а в Сибири – чуть менее 5%. А вот на Дальнем Востоке Ларгусу не помогла ни цена, ни универсальность: рынка по модели здесь нет, а предложения о продаже штучные.

Тот факт, что корпоративные парки в Москве Largus не распробовали, подтверждается и ценовой картиной. Обычно для бюджетных моделей в столице можно видеть засилье дешевых укатанных вариантов, однако для Largus цены пусть и ниже среднего по стране, но равномерно распределены от 350 до 500 тысяч с небольшим пиком на 350-400 тысячах. В Санкт-Петербурге картина схожая, несмотря на меньшее число предложений. На юге откровенно дешевых вариантов уже мало, цены в основном укладываются в коридор от 400 до 500 тысяч с крошечным пиком на 450-500. В Поволжье ценовой коридор тот же, но ощутимый пик приходится уже на 400-450 тысяч. На Урале и в Сибири картина аналогичная: здесь также с небольшим перевесом преобладают варианты за 400-450 тысяч рублей.

Большая доля машин ценой до полумиллиона, с одной стороны, оставляет надежду найти недорогой вариант, а с другой полностью подтверждает факт того, что Largus – автомобиль утилитарный и рабочий. Здесь придется отсеять варианты, которые круглые сутки возили рабочих по объектам, катались по магазинам в закупках, колесили по стране в командировках и так далее. И чтобы наглядно проиллюстрировать объем рабочих лошадок в общей массе автомобилей в продаже, достаточно взглянуть на заявленные пробеги.

На какой пробег рассчитывать?

Найти в продаже машину от семьянина, который не сочетал выезды на дачу с постоянной разъездной работой, можно, но довольно сложно: на это намекают одометры машин в продаже. Напомним, что мы считаем годовой пробег равным 15 тысячам километров – это среднее арифметическое между 10 и 20 тысячами, которые обычно проходят машины в маленьких и больших городах. Largus в ответ только усмехается.

Обычно первые признаки больших пробегов появляются в статистике машин от 3 лет, а реальная картина вырисовывается к 5-7 годам. В случае с Largus все становится понятно уже с двухлетнего возраста: при расчетном пробеге в 30 тысяч 40% машин прошли уже более 50. Для трехлетних машин эта доля растет до 60%, но тут это можно списать на приграничные показатели расчетного и реального пробега: все же 45 и 50 тысяч отличаются на уровне погрешности. Однако для четырехлетних машин доля «превышающих» остается практически той же – более 55%. К шестилетнему возрасту становится окончательно ясно, что цифры в 100 тысяч на одометре владельцы не боятся: при расчетном пробеге в 90 тысяч почти 65% машин прошли более 100, причем 40% из них – даже более 150. А учитывая, какие показатели были у машин в возрасте 2-3 лет, верить в то, что из экземпляров 2013 года больше обычного наездила всего треть, как минимум наивно. Просто 110-120 тысяч на одометре выглядят красиво и почти правдоподобно, а реальные пробеги большинства машин здесь в лучшем случае приближаются к 200 тысячам.



Отдельный вопрос – насколько скрученный пробег критичен при покупке машины и насколько велика цена ошибки. Ведь сам по себе Largus весьма прост, если не сказать «примитивен». Давайте взглянем на технику и заодно все же выясним обещанное: почему автомобиль в возрасте 5-6 лет может для кого-то быть предпочтительнее более свежего.

На что обратить внимание при покупке

В случае с Largus вазовцам почти удалось избавиться от хронических кузовных дефектов, появляющихся на ранних сроках эксплуатации: эти машины редко ржавеют сами по себе в первые три года. Хронических болезней кузова у модели тоже нет – практически все дефекты типовые и связаны прежде всего с возрастом и особенностями эксплуатации. До серьезных проблем еще далеко, если автомобиль не побывал в серьезном ДТП: в этом случае за целостность швов, состояние лонжеронов и долговечность ЛКП поручиться нельзя. Внешние панели довольно неплохо сопротивляются старению, хотя сколы «зацветают» непрогнозируемо: обычно ржавчина не заставляет себя ждать, но иногда до появления проблем проходит месяц-другой. Двери в этом отношении слабее остального кузова: нижние кромки нередко ржавеют, а периметр двери в зоне контакта с уплотнителями протирается и тоже исходит пятнами. Капот также может страдать не только от внешних сколов: иногда коррозия появляется на внутренней стороне, особенно на кромках.

В случае с Largus, как мы уже поняли, мало найти просто не битый автомобиль, осматривать придется всю машину, чтобы понять, чем она занималась в прошлом. Вытертые сиденья, обшарпанный пластик багажника, рейлинги и багажники на крыше, «тюнинговый» кронштейн запасного колеса на задних дверях – все это выдает рабочую лошадку, которая возила людей, инструменты, товар и что угодно еще. Типичные советы по оценке состояния руля, педалей и водительского сиденья здесь можно дополнить осмотром шин: «челноки» зачастую ставят обноски из шиномонтажных мастерских, так что разношинница тоже должна натолкнуть на недобрые мысли. В общем, осматривайте автомобиль со всей тщательностью и не забывайте о проверке его истории на предмет юрлиц и хоть какой-то истории пробега.

Платформа B0, на которой построен Largus, обещает все ту же известную всем надежность подвесок, энергоемкость и дешевизну обслуживания. Колесную базу «донорского» Logan MCV растянули до 2905 мм, но на конструкции ходовой части это не сказалось: здесь все тот же МакФерсон спереди и полузависимая балка сзади. Починить можно все, а выбор неоригинальных запчастей широчайший. Почтенным любителям оригинала же можно посоветовать проверять и сравнивать цены: некоторые детали в упаковке Lada иногда могут быть не дешевле, а то и дороже тех же, но в коробке с логотипом Renault или Nissan – к примеру, на передних рычагах можно сэкономить несколько сотен рублей. В остальном же про рычаги за 2-3 тысячи, шаровые опоры за 600 рублей, стойки стабилизатора по 350 рублей и амортизаторы по 3 тысячи можно не рассказывать, достаточно сказать, что цены выше – это стоимость оригинальных компонентов.

С тормозами – та же ситуация: тормозная система простая, сзади всегда будут барабаны, но ресурс вполне стандартный, а цена запчастей копеечная. Передние тормозные диски стоят 10 тысяч рублей за пару, что кому-то покажется дорогим, но заменители начинаются с отметки в 5 раз дешевле. Разве что запущенные суппорты, древние магистрали и нерабочие задние тормоза, включая ручник, должны насторожить и заставить как минимум поторговаться – переборка пусть и несложна, но стоит денег. Рулевое управление здесь – с гидроусилителем, свои 200 тысяч обычно ходит без проблем, а при необходимости рейка меняется на новый неоригинал за 15-17 тысяч рублей. Ну или на оригинал за 23-25 тысяч – невелика беда, как говорится.

С коробкой передач размышлять не придется: в отличие от всего прочего модельного ряда, включая даже бюджетную Гранту, Largus так и не получил автоматической трансмиссии. Единственный вариант – механическая пятиступенчатая коробка JR5 от Renault, которая обычно не напоминает о себе долгие годы. Особенно если менять в ней масло хотя бы раз в 60 тысяч километров и следить за его уровнем. Сцепление тоже служит долго и стоит недорого: оригинальный комплект – 6-8 тысяч рублей, а неоригинал – от 3.

Важный аргумент в выборе машины – это двигатель. Дело в том, что в ходе конвейерной жизни Largus полностью сменил моторную гамму с агрегатов Renault на ВАЗ. Сначала в 2016 году вместо базового восьмиклапанного K7M на 84 л.с. под капотом появился ВАЗ-11189, выдающий 87 л.с. А год спустя и 16-клапанный K4M на 102 силы уступил место отечественному 21129 мощностью 106 л.с. Со сменой моторов цены, кстати, не менялись, а уж сейчас, на вторичном рынке, мотор и подавно не влияет на стоимость машины. Однако французские агрегаты в сравнимом состоянии все же менее шумо- и вибронагружены, да и по надежности более предсказуемы, так что кое-кто может отказаться от более свежей машины с вазовским мотором в пользу более старой, но «чисто французской». Отечественные двигатели отвечают на это более низкой стоимостью ремонта, а с недавних пор – еще и конструкцией поршней, которая исключает загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ.

И еще одной строкой стоит упомянуть автомобили с заводским ГБО. Планы по выпуску метановой версии Largus Автоваз вынашивал еще с 2015 года, но реализовались они только в 2019-м. Учитывая заводскую подготовку, смотреть в сторону машин на метане можно, но нужно держать в уме не только потенциальную экономию, но и отсутствие возможности поставить третий ряд сидений, и уменьшившийся почти вдвое багажник – с учетом 90-литрового баллона здесь остается всего 300 литров свободного пространства.

Что ж, с особенностями покупки, ценами и ареалом обитания Ларгусов мы разобрались – осталось лишь взглянуть на практике, как выглядят хорошие экземпляры, а от чего можно смело отказываться.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Несмотря на «рабоче-крестьянскую» жизнь этих машин, нам в Automama с Ларгусами везет – настолько, что мы не смогли сходу припомнить ни одного явно ужасного варианта из тех, что нам попадались. Вот, в частности, один из последних примеров, с которым мы встретились в самом начале июля этого года. Клиент прибыл к нам сам с целью обмена Largus на нашу Skoda Octavia 2015 года. Его автомобиль был на год моложе – 2016 года выпуска, с пробегом 117 тысяч километров, да еще и в исполнении Cross, которое подразумевает пластиковый обвес и богатую комплектацию. Внешне и в салоне универсал выглядел даже лучше своего возраста: не зная пробега, можно было бы предположить гораздо меньшие цифры на одометре. Более того, внешний вид был предельно честным – осмотр нашим экспертом подтвердил, что у автомобиля нет ни единого окрашенного элемента, а тест-драйв не выявил никаких нареканий. Оценив свою удачу, мы немедленно отправили автомобиль на комплексную диагностику. Она ожидаемо обошлась без единого сюрприза – никаких рекомендаций по ремонту, даже мелких! Решение было очевидным и молниеносным: сделка состоялась в тот же день, и довольный клиент уехал на свежекупленной Шкоде, а мы приобрели для наших покупателей отличный автомобиль. На данный момент он уже прошел предпродажную подготовку и ждет своего нового владельца – и с учетом состояния, комплектации и бюджета до 550 тысяч надолго он у нас точно не задержится.

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Еще об одном наглядном примере удачного Ларгуса мы расскажем в контексте его «смены прописки» – такое мы тоже иногда практикуем в своей работе. На осмотр этого Largus 2013 года наш эксперт выехал в самом конце прошлого года. Вводные были неплохие: 81 тысяча километров пробега и обещанное отличное состояние, несмотря на трех владельцев по ПТС. Однако продавец оказался собственником и не обманул с оценкой машины: ни единой вторичной окраски, минимум сколов и царапин – из реальных дефектов мы обнаружили лишь один крупный скол на капоте и трещину на лобовом стекле. Однако это были сущие мелочи, а тест-драйв Largus прошел успешно, так что мы без сомнений отправили его на комплексную диагностику.

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При осмотре на СТО автомобиль оказался не абсолютно идеальным, как предыдущий, но никаких крупных проблем не имел. Мастера порекомендовали заменить один ступичный подшипник, передние амортизаторы и свечи зажигания – обычные расходники при таком пробеге. С учетом этого мы сошлись с клиентом в цене, приобрели автомобиль и отправили его… в Краснодар – там, как мы знаем, эти машины значительно популярнее, чем в столице. В нашем краснодарском офисе мы провели предпродажную подготовку и заменили лобовое стекло, а все остальные мелкие рекомендации включили в описание автомобиля на сайте и выставили его в продажу. Долго ждать не пришлось: новый владелец нашелся в течение месяца. Как видно, недорогой ремонт позволяет не бояться этих машин, а простота и надежность конструкции прощает даже те пробеги, с которыми Ларгусы попадают в продажу. Все это, конечно, не отменяет необходимость внимательной диагностики, но заметно повышает шансы на успех покупки.