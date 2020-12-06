Радиотехнические, десантируемые, для космической связи и не только: спецверсии ГАЗ-66

В предыдущей статье мы рассказывали о рождении и долгой истории самых совершенных армейских вездеходов ГАЗ-66 с бортовыми кузовами и различными фургонами. Теперь речь пойдёт о бескрайнем шлейфе специальных исполнений этих машин и многочисленных войсковых надстроек – от простеньких радиостанций до десантных понтонов и воинственных «Катюш».

Разработка спецавтомобилей на шасси ГАЗ-66 начиналась на уровне прототипов и за три поколения разрослась до нескольких сотен разнообразных машин особого назначения. Они служили в системах связи, ремонта автотехники и обслуживания ракетных комплексов, в инженерных, химических войсках и подразделениях десантных установок залпового огня.

Радиотехнические средства связи и управления

В обширнейшем семействе мобильных войсковых радиотехнических средств применялись шасси ГАЗ-66 с экранированным электрооборудованием и обитаемыми деревометаллическими кузовами КФ-1М и АВС, а также всеми типами бескаркасных и каркасно-металлических фургонов К-66/КМ-66.

С середины 60-х это семейство возглавляли автономные коротко- и ультракоротковолновые радиостанции Р-118БМ3/3А оперативно-тактического звена с рамочными антеннами на крыше, одной телескопической с радиусом действия до тысячи километров и собственным бензоэлектрическим агрегатом переменного тока.



Коротковолновая радиостанция Р-118БМ3 «Соболь» в кузове КФ-1М на шасси ГАЗ-66-04. 1970 год (фото автора)

Командно-штабная машина Р-125МТ «Алфавит-МТ» в обтекаемом кузове АВС-2М на грузовике ГАЗ-66-04. 1966 год

В состав поколения Р-142 входили командно-штабные машины оперативно-тактического звена с двумя рабочими отсеками, телескопическими, рамочными или штыревыми антеннами, станцией спутниковой связи, средствами конфиденциальной передачи информации, бензиновым электрогенератором и коротко- и ультракоротковолновым каналами с дальностью действия до 350 километров.



Штабная машина Р-142 «Деймос» Народной армии ГДР с кузовом К-66Н и двумя рамочными антеннами

Вариант Р-142Д являлся десантируемой машиной на шасси ГАЗ-66Б с открытым кузовом КМ-66ДС и двумя рамочными антеннами на крыше и одной задней телескопической.



Авиадесантируемая машина Р-142Д с кузовом КМ-66ДС на шасси ГАЗ-66Б (фото С.Андреева)

В начале 70-х появилась авиадесантируемая станция спутниковой связи Р-440ОД в каркасно-металлическом кузове КМ-66ДС для парашютного десантирования, оснащённая параболической антенной на крыше и выносными бензиновыми источниками электроэнергии, вырабатывавшими трёхфазный ток напряжением 220 вольт.



Автономная десантируемая станция космической связи Р-440ОД «Кристалл» на шасси ГАЗ-66-15. 1972 год

Самым обширным был набор секретных войсковых аппаратных станций для обеспечения спецсвязи, состоявших из десятка модификаций на обычных или экранированных шасси с автономным питанием. Как правило, их оснащение помещалось в глухих кузовах с двумя окнами на скосах крыши.



Автономный мобильный телефонный коммутатор П-240Т на автомобиле ГАЗ-66-05 с глухим кузовом

Средства технического обслуживания и ремонта

Из-за сравнительно малой полезной нагрузки войсковых фургонов с системами жизнеобеспечения на экранированных шасси ГАЗ-66 с кузовами К-66В размещалось оборудование для технического обслуживания и ремонта различных систем ракетного вооружения.

В эту гамму входили специальные контрольно-проверочные машины для обслуживания переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», противотанковых систем «Малютка», «Фагот», «Конкурс» и зенитно-ракетных «Стрела-10».



Контрольно-проверочные машины 9В866 и 9В838 для обслуживания комплексов «Игла» и «Малютка»

Машина СО-1МО2 осуществляла проверку боеготовности танкового вооружения и обслуживание, контроль за техническим состоянием и текущий ремонт основных видов танков. Она снабжалась специальной аппаратурой, приборами и собственным электрогенератором в восемь киловатт.



Проверочная машина СО-1МО2 на шасси ГАЗ-66-14 для обслуживания танкового вооружения. 1990 год

Контрольное и ремонтное оборудование в кузове К-66В машины СО-1МО2

Кроме них существовали полевые мастерские М-3 для ремонта радиостанций и контроля качества горюче-смазочных материалов ПЛГ-2, автомобильные лаборатории ПАЛ и авиационные электротехнические ЭТЛ-1.

Автомобили топливной службы

На экранированных шасси ГАЗ-66-04/14 выпускался армейский топливозаправщик ТЗ-2-66 со стальной цистерной на 2000 литров и насосом для заправки бензином или дизельным топливом автобронетанковой и иной военной техники в полевых условиях. На базе ГАЗ-66Б был создан заправщик ТЗ-2-66Д с коробкой отбора мощности для Военно-десантных войск (ВДВ), приспособленный к парашютному десантированию на посадочной платформе.



Авиадесантируемый топливозаправщик ТЗ-2-66Д на автомобиле ГАЗ-66Б. 1977 год

Маслозаправщик МЗ-66 на базе ГАЗ-66-04 при обслуживании лёгких летательных аппаратов. 1971 год

Многоцелевой маслозаправщик МЗ-66 на базе ГАЗ-66Д и ГАЗ-66-04 применялся для заправки горячими маслами автобронетанковой и авиационной техники. Он снабжался цистерной вместимостью 800 литров и котлом с внутренней жаровой трубой и змеевиком. Подогрев масла и поддержание заданной температуры производилось посредством нагревательной системы с компрессором и форсунками со свечами зажигания. С 85-го в производстве находился облегченный вариант МЗ-66А с увеличенной до 900 литров ёмкостью и применением ряда новых узлов.



Модернизированный маслозаправщик МЗ-66А на ГАЗ-66-14 с задней кабиной управления. 1985 год

С начала 70-х на вооружении крупных аэропортов состоял авиационный заправщик специальными жидкостями ЗСЖ-66 на базе ГАЗ-66-04/14 с низкопрофильным цельнометаллическим кузовом с одной задней и четырьмя боковыми откидными дверками, за которыми находились блоки управления и ёмкости с насосными и раздаточными устройствами для бензина, гидравлической жидкости, авиационных масел и их смесей, а также для их перемешивания и перекачивания.



Аэродромный заправщик специальными жидкостями ЗСЖ-66М с обогреваемым кузовом на грузовике ГАЗ-66-14. 1987 год

Авиационный водоспиртозаправщик ВСЗ-66 на шасси 66-04/14 применялся для заправки летательных аппаратов фильтрованным этиловым спиртом и 50-процентными водоспиртовыми растворами. Для них в кузове имелись ёмкости на 250 и 650 литров соответственно, электрические насосы с приводом от трансмиссии автомобиля и автономные подогреватели.



Аэродромный водоспиртозаправщик ВСЗ-66 на шасси ГАЗ-66-14 с металлическим кузовом. 1988 год

Средства обеспечения ракетных комплексов

С середины 60-х ГАЗ-66 осваивал новую профессию обслуживания, обеспечения, охраны, испытания и управления различными подвижными ракетными системами.



Заправщик ракетным топливом 5Л22 на базе ГАЗ-66-75 в венгерском Военном музее в городе Кецель

Для этого была создана секретная и до сих пор малоизвестная техника: пункты управления ракетными комплексами, различные контрольно-проверочные машины в кузовах К-66В, заправщики и перекачивавшие станции ракетного топлива, окислителя и их компонентов, а также боевые машины дежурных сил в кузове К-66.



Перекачивающая станция частей ракетного топлива ПСК-50М на базе ГАЗ-66-75 в Народной армии ГДР

Машины войск химической защиты

С началом выпуска ГАЗов-66 на их шасси часто переставляли химическое оборудование, разработанное для ГАЗ-63, ГАЗ-51 и ЗИЛ-164. Например, на базе ГАЗ-66 существовала термическая дымовая машина ТДА-М, созданная для ГАЗа-63. Её оборудовали цистерной на 1200 литров жидких дымовых смесей и распылителями для создания надежной термодымовой завесы, исключив возможность визуального наблюдения за действиями войск.



Подготовка модернизированной дымовой машины ТДА-М к работе при пониженной температуре

Пробная постановка маскировочной дымовой завесы при помощи установки ТДА-М на шасси ГАЗ-66-15

На автомобилях ГАЗ-66-01/11 собирали дезинфекционно-душевые установки ДДА-66 для помывки личного состава и дезинсекции одежды и постельных принадлежностей, служившие в санитарно-эпидемиологических подразделениях Советской армии и в частях Гражданской обороны.



Модернизированная дезинфекционная машина ДДА-66П на грузовике ГАЗ-66-11

Полевая химическая лаборатория ПХЛ-1 в кузове К-66В на базе ГАЗ-66-15 применялась для проведения химического и дозиметрического контроля, обнаружения и измерения степени заражения объектов, воздуха, воды и почвы отравляющими веществами и радиоактивными продуктами.



Интерьер кузова К-66В полевой контрольной радиационно-химической лаборатории ПХЛ-1

Инженерная автотехника

На грузовиках ГАЗ-66-02 и 66-12 с лебёдками для инженерных войск были созданы бурильно-крановые машины БМ-202 и БМ-302 двойного назначения на съёмном подрамнике с гидроопорами для выполнения разнообразных буровых работ на глубину до трёх метров, применявшиеся для установки различных опор и поиска воды.



Инженерная крановая буровая установка БМ-302А с поднятыми гидроопорами на автомобиле ГАЗ-66-12

Многоцелевая автономная мачтовая буровая станция УГБ-1ВС на таком же грузовике. 1986 год

На вооружении инженерно-саперных рот применялась войсковая фильтровальная станция ВФС-2,5 для очистки воды от естественных загрязнений, обеззараживания, обезвреживания и дезактивации. Она размещалась в кузове К-66Н на шасси ГАЗ-66-12 и в одноосном прицепе с бензоэлектрическим агрегатом, электрическим насосом и мотопомпой.



Фильтровальная станция ВФС-2,5 производительностью 2 500 литров воды в час

Важным предназначением 66-го семейства в инженерной области являлось использование десантных машин ГАЗ-66Б, ГАЗ-66АЭ и ГАЗ-66-02/05 с лебёдками для создания 40-тонного десантируемого понтонного парка ДПП-40 для ВДВ.



Десантируемая машина ГАЗ-66АЭ со сложенными секциями понтонного парка ДПП-40

Их задачей являлась оперативная доставка герметичных металлических понтонов из складных секций с пневматическими поплавками путем посадочного или парашютного десантирования для наведения мостовых и паромных переправ в отдалённых районах, в том числе в тылу противника. За 40–50 минут из них можно было собрать мост длиной 128 метров с шириной проезжей части 4,2 метра.



Момент сбрасывания на воду разложенных понтонных звеньев с пневматическими поплавками

Сборка парома 40-тонного парка, состоявшего из четырёх раскладных звеньев с поплавками

Боевые системы залпового огня

Наиболее оригинальными советскими боевыми машинами до недавних пор оставались уникальные авиадесантируемые реактивные системы залпового огня БМ-21В «Град-В», смонтированные на шасси ГАЗ-66Б.



Авиадесантируемая боевая машина БМ-21В «Град-В» на базе ГАЗ-66Б с брезентовым верхом кабины

Пусковая установка 9П125 помещалась в задней части автомобилей с выносными домкратами и подъёмной артиллерийской частью с 12 трубчатыми направляющими для запуска реактивных снарядов на дальность до 20 километров. С полной нагрузкой скорость машины достигала 85 км/ч.



Пусковая 12-зарядная установка 9П125 калибра 122,4 мм в боевом положении. 1967 год

Боевая система залпового огня БМ-21В в тропическом исполнении на шасси ГАЗ-66Б

Автомобили продовольственной службы​

К этой достаточно редкой категории относились войсковые фургоны АФХ-66 на шасси ГАЗ-66-01 или 66-11/12 для доставки в военные формирования хлеба и хлебобулочных изделий, а также комбинированная версия АФК-66 с дополнительным отсеком для замороженных продуктов.



Комбинированный автофургон АФК-66 на базе ГАЗ-66-11 для развоза продуктов по гарнизонам. 1985 год

Войсковая кухня КА-125 в кузове КМ-66 на базе ГАЗ-66-01/02 или 66-11/12 с полным набором необходимых принадлежностей обеспечивала питанием до 125 человек личного состава. Вместе с полевой столовой СА-32М с раздвижным кузовом на грузовике ЗИЛ-131 она образовывала центральный передвижной пункт питания ПСК-125.



Мобильная полевая кухня КА-125 (справа) в составе общей кухни-столовой ПСК-125

На заглавной фотографии — уникальная авиадесантируемая реактивная установка залпового огня БМ-21В «Град-В» на службе в вооруженных силах одной из восточных стран.