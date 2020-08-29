Помните 90-е, когда все соревновались, у кого мобильник меньше? Это время давно прошло, и всем стало ясно, что крупный телефон с большим экраном удобнее и функциональнее. Радар-детекторы тоже не так давно демонстрировали устойчивую тенденцию к миниатюризации, однако многим моделям это сыграло не на руку – уменьшенные и сверхкомпактные классические рупорные антенны и плоские антенны, типа «фазированная решетка» зачастую проигрывали в дальности обнаружения радаров своим полноразмерным собратьям. Физику не обманешь – геометрические размеры антенн неотъемлемо связаны с их эффективностью, и уменьшение габаритов лишь отчасти можно компенсировать ростом усиления в электронных каскадах… Увеличиваем электронное усиление с маленькой антенны – растут шумы, «съедающие» сигнал... Все как у фотоаппаратов, если кому-то ближе такие аналогии. Нельзя вытянуть кадр в сумерках, тупо увеличивая ISO – необходим светлый объектив…
Новый детектор Neoline X-COP 6000с – полноразмерный прибор, достаточно крупный «кирпич». Именно крупный корпус позволил разместить в нем эффективную высокочувствительную рупорную антенну большого размера. Да, возможно в салоне какого-то суперкомпакта, типа Smart, Peugeot 107 или Toyota IQ этот «антирадар» и будет смотреться слегка чужеродно, но в большинстве авто он вполне гармоничен. Тем более, что на первом месте все же «ехать, а не шашечки» — если устройство эффективно обнаруживает радары и засады, ему можно простить сантиметр-другой полноты в габаритах!
Фирменная технология отсева ложных сигналов Neoline называется «фильтр Z-сигнатур». Это подход к проблеме качественного детектирования на том же сравнительном принципе, но, если так можно выразиться «с заходом с другой стороны». В радар-детекторах Neoline хранится библиотека данных не сигналов радаров, а наоборот — сэмплов типичных эфирных помех. Работа с базой примеров помех эффективнее, нежели с базой примеров излучения радаров, поскольку распознавание помех — более стабильное. Отдавая дань отечественным программистам, работающим на интересы ГИБДД, следует отметить, что они регулярно внедряют в радары и камеры новые, более современные типы сигналов и их кодирования, и если радар-детектор работает с базой сигналов радаров, он можно внезапно столкнуться с новым типом излучения, который еще не попал в обновление его ПО. А вот помехи — они, как правило, меняются со временем несущественно, и распознавать их легче и быстрее в режиме реального времени. Поэтому X-COP 6000с фильтрует ложные сигналы на максимальной дистанции и в большинстве случаев оповещает именно о реальных радарах. Устройство практически не реагирует вхолостую беспокоящими оповещениями на системы детектирования слепых зон в зеркалах, уже мигрировавшие из премиум-моделей машин в средний класс, на различное радиочастотное оборудование на автозаправках, в магазинах, складских и офисных комплексов вдоль дорог, которые определяются НЕсигнатурными приборами, как постоянные тревоги.
Ну а неизлучающие системы дорожных камер Neoline X-COP 6000с засекает с помощью GPS/ГЛОНАСС модуля, работающего совместно с обновляемой базой координат камер.
Корпус детектора – матовый и немаркий. Четыре клавиши управления расположены формально на верхней грани, но фактически – с наклоном на боковые грани, для наибольшего удобства доступа к ним. Крепление к лобовому стеклу — стандартное для детекторов — с помощью Г-образной пластины на присосках,которая вставляется в паз на корпусе прибора. Впрочем, для X-COP 6000с (и других детекторов 600-й серии) доступно опциональное магнитное крепление Neoline Fixit M3S X-COP Edition, позволяющее ставить/снимать прибор легче и быстрее — просто касаясь магнитного держателя корпусом «антирадара».
Дисплей – простой, светодиодный, с желто-оранжевым свечением сегментов-индикаторов. Он отображает скорость машины, расстояние в метрах до радара/камеры/засады, а также часы. У дисплея имеется три уровня регулировки яркости.
Собственно, кто-то может сказать, что экран любого, даже выполненного в симметричном корпусе детектора, можно повернуть к водителю – вопрос лишь в ориентации присоски на стекле… Но делать так нежелательно – прибор должен располагаться строго вдоль продольной оси автомобиля, чтобы не менять диаграмму направленности антенны. В противном случае снизится чувствительность радарной части…
На правом боку прибора несколько необычно смотрится стандартный USB-разъем – не mini, не micro, и тем более – не Type-C. Таким образом производитель весьма удобно реализовал функцию обновления GPS-базы камер и радаров. С целью уменьшения стоимости в нем не стали делать беспроводные интерфейсы для обновления, однако устройство не нужно снимать и тащить домой для подключения к компьютеру, как это часто практикуется у многих моделей. Достаточно в любое удобное время скачать с официального сайта производителя свежий файл базы, и взять его в машину на флешке. Обновления появляются на neoline.ru раз в неделю.
Процесс обновления – простейший, никаких клавиш нажимать не нужно вообще! Флешка просто вставляется в разъем и устройство включается после поворота ключа зажигания. После чего на экране в течение нескольких секунд бежит отсчет от о до 100, завершающийся словом «end». После обновления файлы с флешки автоматически удаляются, так что перепутать и залить старую базу нельзя.
Для сугубых гуманитариев, впадающих в ступор от перемещений по меню, можно вообще ничего не настраивать, а использовать Neoline X-COP 6000с как есть, из коробки, лишь обновив базу камер. В принципе, усредненные заводские настройки вполне работоспособны, и большинство регулировок предназначены для повышения комфорта в использовании. Например, можно выключить предупреждение о радарах, обнаруживаемых по GPS-координатам, если ваша скорость не превышает разрешенную. Или активировать переключение в спец-режим «Турбо» (о нем – ниже) при достижении определенной скорости.
Единственное, что освоить все же необходимо – это переключение между четырьмя основными режимами работы: «Город», «Трасса», «X-COP» и как раз тот самый «Турбо». Переключение между ними простое – одной кнопкой по кругу, с голосовым подтверждением активации.
Первые два режима – вполне типичны для большинства моделей радар-детекторов всех производителей. «Трасса» – стандартная чувствительность радарной части прибора, «Город» — пониженная. Режим «X-COP» также, в общем-то, не является чем-то уникальным, поскольку представляет собой просто фирменное название автоматического переключения между «Трассой» и «Городом» в зависимости от скорости движения машины. Во всех трех режимах работает сигнатурное распознавание эфирных сигналов для сведения числа ложных срабатываний к минимуму.
А вот «Турбо» — режим любопытный. Он не лучше или хуже других – он просто весьма полезен в определенных ситуациях, где проявляет свои сильные свойства. В этом режиме чувствительность приемной части значительно повышается даже в сравнении с «Трассой», а сигнатурная фильтрация отключается. «Турбо» удобен на федеральных трассах вдали от городов, где интенсивность трафика снижается, а скорости растут. Количество помех от соседей по потоку и от разных индустриальных радиоизлучающих источников заметно меньше, и прибор реализует максимальную дальность обнаружения – в том числе и труднообнаружимых радаров с низкой мощностью излучаемого сигнала. Режим «Турбо» можно включать вручную, а можно выставить в настройках скорость, при достижении которой он будет активироваться автоматически.
Neoline X-COP 6000с умеет обрабатывать такие сложные типы точек из базы, как одновременный контроль мгновенной и средней скорости, пересекающиеся участки средней скорости длиной до 70 км, вложенные участки средней скорости, пересекающиеся с мобильными засадами, и прочее. Радиочастотный и GPS-модуль в тандеме эффективно обнаруживают 45 типов систем контроля скорости и проезда, используемые в нашей стране:
– Камеры и радары контроля мгновенной скорости, в том числе маломощные и мобильные:
Все семейство камер «Стрелка» (СТ, М, Плюс), «Кордон-Темп», «Скат-Риф», «Автоураган-ВСМ», «Оскон», «Кордон», «Робот», «Арена», «Кречет», «Mesta», «Арена» и т. п.
– Безрадарные комплексы и камеры контроля средней скорости:
«Автодория», «Стрелка Плюс», «Автоураган-ВС», «Вокорд-Трафик», «Стрит-Фалькон», «Стрелка Видеоблок», «Птолемей», «Интегра КДД» и т. п.
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