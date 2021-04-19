Реальная инфляция в России – 12%, а автокредиты предлагают под 4-7%. Как такое возможно?

Цены на новые автомобили в России с 2015 года медленно, но уверенно растут. Реальные доходы за темпами роста поспевают не у всех: инфляция у каждого покупателя своя, но официальный показатель в 5% многим экспертам кажется излишне оптимистичным. Но вот что интересно: при всем этом новых автомобилей хоть и стали покупать меньше, но пока не настолько, чтобы можно было говорить о кризисе рынка. Нетрудно предположить, что в этом есть заслуга банков и автопроизводителей, предлагающих кредитные программы. Что произошло с автомобильным рынком в последние годы и есть ли возможность выгодно купить машину? Давайте разберемся в этом с учетом расхождения в цифрах инфляции и процентных ставок вместе с нашими коллегами из Toyota.

Партнерский материал

Что происходит с автомобильными кредитами и рынком в России?​

Инфляция в России в 2020 году, по данным Росстата, составила 4,91%, а прогнозируемый правительством показатель инфляции на 2021 год еще оптимистичнее – 3,7%. Однако в реальности темп роста цен, по мнению многих аналитиков и экспертов, еще заметнее обгоняет рост доходов. Цифры показателя «реальной инфляции» озвучиваются довольно разные, вплоть до 20%, но большинство сходится во мнении, что расхождение между официальной и реальной оценками составляет 2-3 раза. То есть, фактическая инфляция в 2020 году составила 10-15%. Разумеется, эти данные нельзя принимать как статистически верные, поскольку инфляция сильно разнится в зависимости от региона, рода деятельности, источников дохода и множества других факторов, включая продуктовую корзину. Проще говоря, в каждой семье этот показатель свой. Если же взглянуть на статистику продаж новых автомобилей, то можно сделать еще один вывод: снижение доходов влияет на динамику рынка не так ощутимо, как могло бы, с учетом показателя «реальной инфляции». В чем причина?

Причина проста: рынку помогает рост доли кредитных автомобилей. По данным Автостата, она стабильно растет с 2015 года – то есть с начала колебаний валютных курсов, и к 2020 году достигла 45%, что совпадает с показателями 2008 и 2013 годов, когда продажи новых автомобилей в России были на пике. Сейчас же увеличению объема кредитных машин не в последнюю очередь способствуют меры поддержки, причем не только со стороны государства. Первый столп, на который опираются продажи, – это госпрограммы, по которым можно получить скидку на новую машину. Ну а второй – это собственно кредитные предложения с выгодными кредитными ставками, которые порой в 2-3 раза ниже пресловутой «реальной инфляции». И стимулируют продажи не только банки, но сами автопроизводители, которые предлагают собственные акции и льготные условия кредитования. Давайте взглянем, как правильно взять кредит и не ошибиться и как приобрести автомобиль в кредит с максимальной выгодой для себя.

Toyota RAV4

Как взять кредит и не ошибиться?

Первый взгляд на весь ассортимент предложений обескураживает. Если взглянуть на все цифры, которые указывают банки, то разброс ставок по автокредитам огромный: от 6-8 до 20-22 процентов. Итоговые ставки сильно разнятся в зависимости от суммы кредита, его срока, покупки дополнительных услуг вроде карт поддержки на дороге и других опций. Однако есть общие для всех банков условия, которые обязательно нужно учитывать при планировании кредита. Давайте их перечислим.



Обычно первым вопросом становится срок одобрения кредита и перечень необходимых документов. Практически всегда прямо в автосалоне можно оформить заявку на экспресс-кредит, который будет рассмотрен максимум за пару часов. При этом из документов зачастую потребуется только паспорт и какой-либо второй документ – например, водительское удостоверение. Удобство оформления кредита за два часа по двум документам всегда с лихвой компенсируется условиями и в частности – процентной ставкой. Разумеется, банк проводит проверку кредитной истории заемщика, но за отсутствие справки о доходах и поручителей за дополнительные риски будет платить сам покупатель машины. Это стоит учитывать и понимать, что ставка по экспресс-кредиту будет как минимум на пару-тройку процентных пунктов выше, чем по «классическому» с подтверждением доходов и более долгим оформлением.

Land Cruiser Prado

Второй ключевой фактор, влияющий на процентную ставку, – это размер первоначального взноса за автомобиль и срок кредита. Всем знакомы рекламные баннеры с предложением купить новый автомобиль «всего за 6500 рублей в месяц» или около того. Процентная ставка в таком спецпредложении действительно низкая, а построены обещания именно на вышеуказанных двух столпах: срок кредита в этом случае обычно составляет 12 месяцев, а первоначальный взнос на автомобиль – 80% и выше. Предложение вполне выгодное, а единственный нюанс в том, что именно такие условия доступны не всем, а при уменьшении первоначального взноса и увеличении срока кредита процентная ставка подрастет. Поэтому при покупке новой машины стоит выбрать минимально возможный для себя срок кредита и максимально доступный первоначальный взнос. Главное здесь – быть реалистом и не переоценить свои возможности. Лучше немного переплатить в перспективе, но получить посильный ежемесячный платеж, чем рисковать и взваливать на себя максимальную кредитную нагрузку на короткий срок. Кстати, в выгодном предложении, описанном выше, может быть еще и третье условие: остаточный платеж для выкупа автомобиля. Его можно считать третьим условием при оформлении – давайте к нему и перейдем.

Остаточный платеж – это одновременно и маркетинговый инструмент, и полезная для покупателя опция. Кредит с остаточным платежом подойдет вам, если вы хотите снизить ежемесячные платежи и готовы внести в конце срока кредита крупную сумму разом либо сдать автомобиль дилеру и поменять автомобиль на новый кредитный.



Также если вы планируете менять машину каждые 2-3 года, остаточный платеж может стать довольно выгодным инструментом. Обычно условия такого кредита предполагают дополнительную опцию – продажу автомобиля дилеру и погашение кредита за счет этой суммы. То есть, кредит в таких условиях становится очень похож на лизинг: фактически покупатель платит за долгосрочную аренду машины, получая при этом низкий процент по кредиту и минимальный ежемесячный платеж. А по окончанию срока кредита покупатель сдает автомобиль дилеру и приобретает следующий новый автомобиль.

Toyota RAV4

Следующее условие оформления автокредита, с которым сталкивается каждый покупатель, – это страхование новой машины по программе каско. Поскольку банк обычно берет автомобиль в залог на срок выплаты кредита, он заинтересован в том, чтобы машина была застрахована как минимум от утраты или гибели. Так что каско становится почти неизбежной статьей дополнительных затрат при покупке. У некоторых банков есть варианты оформления кредита без обязательного страхования по каско, однако процентная ставка при этом ощутимо вырастает – обычно минимум на 1%. Такая уступка может практически полностью нивелировать выгоду покупателя, который вдобавок отказался от страхования. Так что прежде чем соглашаться на такие условия, стоит рассчитать реальную выгоду: стоимость полиса каско с франшизой или страхованием только от угона и утраты может оказаться ненамного выше, чем переплата по процентам при отказе от него.



Land Cruiser Prado Что предлагают автопроизводители? Список условий выше далеко не полный: банки могут предлагать и другие возможности снизить процентную ставку. Например, дополнительным способом сэкономить на процентах может быть оформление страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование от потери дохода или работы. Более выгодные условия могут получить постоянные зарплатные клиенты банка и другие категории заемщиков. В общем, при выборе банка лучше рассчитать несколько вариантов и выбрать максимально выгодные и удобные для себя условия. Заодно можно будет выбрать, где оформить полисы страхования автомобиля, жизни и прочих дополнительных услуг при необходимости. Рассмотрим ситуацию на конкретном примере с Toyota: здесь есть спецпредложения, действующие не от сторонних банков, а от собственного АО «Тойота Банк», имеющего лицензию Банка России. АО «Тойота Банк» предлагает привлекательные условия кредитования для клиентов.

Нагляднее всего это отражается на процентной ставке. Так, АО «Тойота Банк» до конца марта предлагает специальную программу «Toyota RAV4 под 4%»*, и это прекрасная возможность приобрести обновленный RAV4. Условия программы простые и прозрачные: срок кредита 12 месяцев, первоначальный взнос от 10% и оформление полиса каско в любой аккредитованной банком компании.

Если автомобиль нужен уже сейчас, но при этом есть другие расходы, то тогда в первую очередь важен комфортный платеж по кредиту. На этот случай у АО «Тойота Банк» есть программа «Комфорт+», которая предполагает снижение ежемесячного платежа за счет наличия остаточного платежа, который выплачивается в конце срока кредита. Условия программы гибкие, первоначальный взнос здесь может составлять от 20% от стоимости автомобиля, а остаточный платеж – от 20 до 60%. К моменту внесения остаточного платежа клиент может погасить кредит самостоятельно или позволить дилеру выкупить автомобиль по гарантированной выкупной стоимости, зафиксированной в договоре с дилером. Полученная от продажи сумма будет использована для погашения задолженности клиента перед банком, а разницу можно будет использовать для первоначального взноса за новый автомобиль, если владелец захочет поменять его на новую модель Toyota. Land Cruiser Prado Данная программа распространяется на новые автомобили Toyota Rav4. К примеру, при первоначальном взносе в 50% от стоимости автомобиля, исходя из максимально возможной стоимости в 1 970 000 рублей, и сроке кредита в 36 месяцев ежемесячный платеж составит 9900 рублей.** Обновленную Toyota Camry до конца июня можно приобрести по специальной программе «Camry под 5,9%»***. Здесь при первоначальном взносе в 20%, сроке кредита от 12 до 24 месяцев и оформлении полиса каско в любой аккредитованной банком компании процентная ставка составит 5,9%.

Toyota Camry Условия для Land Cruiser Prado также привлекательны для класса: при первоначальном взносе от 20% и сроке кредита в 12 месяцев можно приобрести внедорожник по ставке в 7% годовых.*** Здесь же можно упомянуть и специальное предложение за трейд-ин от официального дилера: возможность обмена своего автомобиля в счет стоимости нового автомобиля Toyota и получения дополнительной выгоды. На RAV4 и Camry скидка за сдачу машины в трейд-ин составит до 100 тысяч, а на Prado – до 200 тысяч рублей. Специальные предложения Toyota распространяются не на весь модельный ряд, а на выбранные производителем модели. Выбор моделей для спецпредложений у Toyota продиктован несколькими условиями. Прежде всего это, разумеется, популярность. Так, RAV4 стабильно входит в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России – прошлый год модель закончила на 8 месте с результатом в 36,5 тысяч машин и приростом в 19% к прошлому году. Prado, в свою очередь, стабильно остается в числе лидеров класса и в прошлом году разошелся тиражом в 11 тысяч машин. Ну а о популярности Camry и напоминать не нужно: прошлый год модель закончила на 14 месте в списке самых продаваемых автомобилей в России с результатом в 27 тысяч экземпляров. _______________________________ * Процентная ставка указана по кредитной программе «RAV4 под 4». Условия кредитной программы «RAV4 под 4»: первоначальный взнос (ПВ) от 10% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) 12 мес., ставка 4% годовых. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по программе каско в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого а/м в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк», лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota RAV4 с 01.04.2021 по 30.04.2021. Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 30.04.2021. Toyota RAV4 **Размер ежемесячного платежа по кредитному договору указан в соответствии с условиями кредитной программы «Комфорт+ Rav4» при приобретении автомобиля марки Toyota модели RAV4, исходя из максимально возможной стоимости (далее – «МЦП») в размере 1 970 000 руб., при условии: внесения первоначального взноса (далее – «ПВ») в размере 985 000 руб., остаточный платеж (далее – «ОП») в размере 985 000 руб.; сумма кредита 985 000 руб; срок кредита 36 месяцев; процентная ставка 12% годовых. Сумма ежемесячного платежа указана с округлением в большую сторону. МЦП не является ценой продажи автомобиля. МЦП приведена в расчетных целях. Стоимость продажи автомобиля необходимо уточнять у Уполномоченного дилера «Toyota», из числа, указанных на сайте www.toyota.ru. (далее – «Дилер»Предоставление кредита по кредитной программе «Комфорт+ Rav4» осуществляется на следующих условиях: ПВ в размере 20% и более от стоимости автомобиля (далее – «а/м»), срок кредита — 36 месяцев, процентная ставка 12% годовых, остаточный платеж может составлять от 20 до 60% от стоимости а/м. Валюта кредита – российские рубли. Минимальная сумма кредита составляет 20% от стоимости а/м, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по программе каско в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого автомобиля в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования АО «Тойота Банк». Кредит предоставляется АО «Тойота Банк», лицензия Банка России № 3470. Предложение действует на новые а/м Toyota RAV4 с 01.04.2021 г. Настоящее предложение носит исключительно информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ). Подробные условия кредитования, требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте на сайте www.toyota-bank.ru или по телефону 8 800 200 08 40; подробные условия предложения о продаже автомобиля уточняйте у Дилера по реквизитам, указанным на сайте www.toyota.ru. Гарантия обратного выкупа – услуга, предоставляемая Дилером клиенту, который заключил с Дилером соглашение о выкупе автомобиля. В соглашении, заключаемом между клиентом и Дилером, устанавливаются требования к а/м, в том числе, требования к пробегу, сервисному обслуживанию а/м и иные условия выкупа а/м. Гарантия выкупа а/м по окончании срока кредита предоставляется при условии соблюдения клиентом условий соглашения о выкупе. Клиент может ознакомиться с условиями обратного выкупа у Дилера. ***Процентная ставка указана по кредитной программе «Camry под 5,9%». Условия кредитной программы «Camry под 5,9%»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) от 12 до 24 мес. (с шагом в 1 месяц), ставка 5,9% годовых. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по программе каско в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого а/м в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк», лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota Camry с 01.04.2021 по 30.06.2021. Срок действия положительного решения по кредиту 3 месяца, кредит может быть выдан не позднее 30.06.2021. Land Cruiser Prado

**** Процентная ставка указана по кредитной программе «Land Cruiser Prado под 7%». Условия кредитной программы «Land Cruiser Prado под 7%»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) 12 мес., ставка 7% годовых. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательные условия: страхование приобретаемого а/м по программе каско в любой страховой компании, аккредитованной Банком, и передача в залог приобретаемого а/м в соответствии с Общими условиями потребительского кредитования АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк», лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota Land Cruiser Prado с 01.04.2021 по 30.04.2021. Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 30.04.2021.