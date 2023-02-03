Для начала отметим, что коллапс рынка оживил серый рынок и для более дешевых автомобилей. Вместо дилерской машины за 3 миллиона с условной гарантией кто-то решается на покупку автомобиля из-за рубежа, причем иногда не «проходного» подержанного в возрасте 3-5 лет, а нового, с полной пошлиной. Например, так в 2022 году в Россию приехали кей-кары и другие модели от Suzuki и Daihatsu, 45 экземпляров Volkswagen Golf (в том числе 13 электрических), а также 4 Dacia Duster и даже один Chevrolet Trax. Способствуют этому разнообразию и дилеры, которые активно занялись поиском новых источников поставок. Но и они, и сами обеспеченные покупатели обращают внимание на более дорогие модели, которые здесь было не купить. Вот чем пополнился автопарк страны за прошедший год.
Сам собой, ручеек Ferrari и Lamborghini не пересох – их было куплено 36 и 40 штук соответственно. Но есть и менее очевидные варианты. Например, нашлось 7 энтузиастов, купивших новые Alfa Romeo: 4 Stelvio, 1 Giulia и еще пару «других» моделей с двухлитровыми моторами.
Вышеупомянутые 4 экземпляра Dacia Duster засчитывать во французский отряд, пожалуй, не станем. Но отметим, что в России нашелся один человек, который купил себе новый DS7, да еще и дизельный.
Еще один неочевидный вариант для покупки в России – это автомобили «заряженного» суббренда Cupra. Однако в 2022 году на учет в РФ встали 2 кроссовера Formentor, причем один с мотором на 2 литра, а другой – в версии VZ5 с топовой 2,5-литровой рядной «пятеркой» на 385 лошадиных сил.
Еще из больших редкостей стоит отметить Aston Martin. За год на учет в России встало 5 новых машин – 4 DBX и 1 DB11. Хотя у марки есть заявленный официальный дилер – Авилон, и, возможно, эти машины не такие уж серые…
Само собой, японских машин привезли довольно много, но о массовых моделях мы поговорим отдельно – когда попробуем оценить потенциал параллельного импорта в масштабе рынка. Ну а сейчас отметим не самые очевидные варианты для покупки.
Например, некоторым спросом пользуется Acura: в первом полугодии их ввезли всего 10 штук, но суммарно за год набралось уже 38. Среди них 20 экземпляров кроссовера MDX, 10 RDX, 6 седанов TLX и еще пара неуказанных моделей.
Здесь же упомянем материнскую Honda. Их купили на порядок больше: 713 штук, но 415 из них – это когда-то «официальные» CR-V. Впрочем, среди россыпи праворульных моделей попадаются даже американские: например, 8 ввезенных Pilot и один-единственный пикап Ridgeline. Еще из интересных вариантов стоит отметить электромобили – например, 3 экземпляра Honda E и один X-NV. Но подробно о рынке электромобилей мы тоже поговорим отдельно.
Бренд SsangYong в последнее время чаще вспоминается в контексте того, выживет ли компания, но судьба, похоже, оказалась к ней благосклонна, и у нее появился новый владелец. Новый кроссовер Torres лишь недавно получил глобальную версию, и в России его еще никто не купил. Зато за 2022 год здесь нашлось сразу 28 покупателей внедорожника Rexton, причем несколько машин были не «скидочные», а вполне себе 2022 года выпуска.
Ну а самым большим поставщиком автомобильной экзотики стали Штаты.
Начнем, пожалуй, с былого героя – Ford, который в первом полугодии нашел 159 покупателей на свои новые машины в России, а по итогам года нарастил этот показатель до 372. Костяк продаж сформировало купе Mustang – 148 штук. А помимо банальных Explorer, Fusion и Maverick в ассортименте есть 31 Bronco, 88 пикапов F-серии и все тот же единственный суперкар GT, который ввезли еще в первом полугодии
Еще один стабильно популярный у местных автомобильных энтузиастов бренд – это Dodge. Суммарно на учет встало 213 машин этой марки – из них 156 Challenger а еще немного Charger, Durango и прочего.
Здесь же упомянем пикапы Ram: они тоже пользуются приличным спросом. Владельцев за год нашли 572 пикапа, в том числе 131 гибридный.
Продажи Chevrolet в России впору делить даже не на две, а на три категории: узбекские бюджетники, остатки официального импорта и экзотика параллельного. В последней группе, например, 15 Corvette, причем один даже 2022 года выпуска, а еще 5 пикапов Silverado, 2 Colorado и 3 полноразмерных внедорожника Suburban.
Довольно большим числом приехали полноприводники от GMC: целых 37. В основном это флагманский Yukon, но попадаются и более скромные Terrain и Acadia, и пикапы Sierra. А еще в конце года приехал один новейший электрический Hummer.
Еще из кроссоверов стоит отметить 12 купленных Buick – из них 5 Encore (помните Opel Mokka?), 1 Envision и 6 других.
А еще, как ни странно, нашлось целых 6 любителей настоящих американских семейных минивэнов: на учет встали 2 Voyager и 4 Pacifica.
Что еще?
Этими штучными и не очень вариантами рынок экзотики не ограничен. В ближайшее время мы подробно разберем рынок электромобилей в 2022 году, а также взглянем, какие бренды становятся наиболее популярными в контексте параллельного импорта.
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