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Редкие дорогие игрушки: самые интересные модели серого импорта в 2022 году

03.02.2023 62 0 0

В 2022 году понятие «серый импорт» практически сошло на нет: его заменил новый, параллельный импорт, превратившийся в почти белый. Однако немалая часть редких и дорогих машин и до 2022 года не приезжала в Россию, так что никакого «параллельного импорта» для них не появилось. Впрочем, это нюансы: давайте лучше взглянем, какие интересные модели встали на учет новыми в 2022 году.

Для начала отметим, что коллапс рынка оживил серый рынок и для более дешевых автомобилей. Вместо дилерской машины за 3 миллиона с условной гарантией кто-то решается на покупку автомобиля из-за рубежа, причем иногда не «проходного» подержанного в возрасте 3-5 лет, а нового, с полной пошлиной. Например, так в 2022 году в Россию приехали кей-кары и другие модели от Suzuki и Daihatsu, 45 экземпляров Volkswagen Golf (в том числе 13 электрических), а также 4 Dacia Duster и даже один Chevrolet Trax. Способствуют этому разнообразию и дилеры, которые активно занялись поиском новых источников поставок. Но и они, и сами обеспеченные покупатели обращают внимание на более дорогие модели, которые здесь было не купить. Вот чем пополнился автопарк страны за прошедший год.

Италия

Сам собой, ручеек Ferrari и Lamborghini не пересох – их было куплено 36 и 40 штук соответственно. Но есть и менее очевидные варианты. Например, нашлось 7 энтузиастов, купивших новые Alfa Romeo: 4 Stelvio, 1 Giulia и еще пару «других» моделей с двухлитровыми моторами.

Alfa Romeo Stelvio 2019–н.в.
1 / 3
Alfa Romeo Stelvio 2019–н.в.
2 / 3
Alfa Romeo Stelvio 2019–н.в.
3 / 3
Alfa Romeo Giulia 2016–н.в.
1 / 3
Alfa Romeo Giulia 2016–н.в.
2 / 3
Alfa Romeo Giulia 2016–н.в.
3 / 3
Франция

Вышеупомянутые 4 экземпляра Dacia Duster засчитывать во французский отряд, пожалуй, не станем. Но отметим, что в России нашелся один человек, который купил себе новый DS7, да еще и дизельный.

DS 7 2017–22
1 / 3
DS 7 2017–22
2 / 3
DS 7 2017–22
3 / 3
Испания

Еще один неочевидный вариант для покупки в России – это автомобили «заряженного» суббренда Cupra. Однако в 2022 году на учет в РФ встали 2 кроссовера Formentor, причем один с мотором на 2 литра, а другой – в версии VZ5 с топовой 2,5-литровой рядной «пятеркой» на 385 лошадиных сил.

Cupra Formentor 2019
1 / 3
Cupra Formentor 2019
2 / 3
Cupra Formentor 2019
3 / 3
Англия

Еще из больших редкостей стоит отметить Aston Martin. За год на учет в России встало 5 новых машин – 4 DBX и 1 DB11. Хотя у марки есть заявленный официальный дилер – Авилон, и, возможно, эти машины не такие уж серые…

Aston Martin DBX 2020–н.в.
1 / 3
Aston Martin DBX 2020–н.в.
2 / 3
Aston Martin DBX 2020–н.в.
3 / 3
Aston Martin DB11 2020–н.в.
1 / 3
Aston Martin DB11 2020–н.в.
2 / 3
Aston Martin DB11 2020–н.в.
3 / 3
Япония

Само собой, японских машин привезли довольно много, но о массовых моделях мы поговорим отдельно – когда попробуем оценить потенциал параллельного импорта в масштабе рынка. Ну а сейчас отметим не самые очевидные варианты для покупки.

Например, некоторым спросом пользуется Acura: в первом полугодии их ввезли всего 10 штук, но суммарно за год набралось уже 38. Среди них 20 экземпляров кроссовера MDX, 10 RDX, 6 седанов TLX и еще пара неуказанных моделей.

Acura MDX 2021–н.в.
1 / 3
Acura MDX 2021–н.в.
2 / 3
Acura MDX 2021–н.в.
3 / 3
Acura RDX 2021–н.в.
1 / 3
Acura RDX 2021–н.в.
2 / 3
Acura RDX 2021–н.в.
3 / 3
Acura TLX
1 / 3
Acura TLX
2 / 3
Acura TLX
3 / 3

Здесь же упомянем материнскую Honda. Их купили на порядок больше: 713 штук, но 415 из них – это когда-то «официальные» CR-V. Впрочем, среди россыпи праворульных моделей попадаются даже американские: например, 8 ввезенных Pilot и один-единственный пикап Ridgeline. Еще из интересных вариантов стоит отметить электромобили – например, 3 экземпляра Honda E и один X-NV. Но подробно о рынке электромобилей мы тоже поговорим отдельно.

Honda Pilot 2019–н.в.
1 / 3
Honda Pilot 2019–н.в.
2 / 3
Honda Pilot 2019–н.в.
3 / 3
Honda Ridgeline 2020–н.в.
1 / 3
Honda Ridgeline 2020–н.в.
2 / 3
Honda Ridgeline 2020–н.в.
3 / 3
Корея

Бренд SsangYong в последнее время чаще вспоминается в контексте того, выживет ли компания, но судьба, похоже, оказалась к ней благосклонна, и у нее появился новый владелец. Новый кроссовер Torres лишь недавно получил глобальную версию, и в России его еще никто не купил. Зато за 2022 год здесь нашлось сразу 28 покупателей внедорожника Rexton, причем несколько машин были не «скидочные», а вполне себе 2022 года выпуска.

SsangYong Rexton 2020–н.в.
1 / 3
SsangYong Rexton 2020–н.в.
2 / 3
SsangYong Rexton 2020–н.в.
3 / 3
США

Ну а самым большим поставщиком автомобильной экзотики стали Штаты.

Начнем, пожалуй, с былого героя – Ford, который в первом полугодии нашел 159 покупателей на свои новые машины в России, а по итогам года нарастил этот показатель до 372. Костяк продаж сформировало купе Mustang – 148 штук. А помимо банальных Explorer, Fusion и Maverick в ассортименте есть 31 Bronco, 88 пикапов F-серии и все тот же единственный суперкар GT, который ввезли еще в первом полугодии

Ford Mustang 2018–н.в.
1 / 3
Ford Mustang 2018–н.в.
2 / 3
Ford Mustang 2018–н.в.
3 / 3
Ford Explorer 2020–н.в.
1 / 3
Ford Explorer 2020–н.в.
2 / 3
Ford Explorer 2020–н.в.
3 / 3
Ford Fusion 2019–20 г.
1 / 3
Ford Fusion 2019–20 г.
2 / 3
Ford Fusion 2019–20 г.
3 / 3
Ford Maverick 2021–н.в.
1 / 3
Ford Maverick 2021–н.в.
2 / 3
Ford Maverick 2021–н.в.
3 / 3
Ford Bronco 2022–н.в.
1 / 3
Ford Bronco 2022–н.в.
2 / 3
Ford Bronco 2022–н.в.
3 / 3
Ford F-150 2021–н.в.
1 / 3
Ford F-150 2021–н.в.
2 / 3
Ford F-150 2021–н.в.
3 / 3
Ford GT 2019–н.в.
1 / 4
Ford GT 2019–н.в.
2 / 4
Ford GT 2019–н.в.
3 / 4
Ford GT 2019–н.в.
4 / 4

Еще один стабильно популярный у местных автомобильных энтузиастов бренд – это Dodge. Суммарно на учет встало 213 машин этой марки – из них 156 Challenger а еще немного Charger, Durango и прочего.

Dodge Challenger 2019–н.в.
1 / 3
Dodge Challenger 2019–н.в.
2 / 3
Dodge Challenger 2019–н.в.
3 / 3
Dodge Charger 2020–н.в.
1 / 3
Dodge Charger 2020–н.в.
2 / 3
Dodge Charger 2020–н.в.
3 / 3
Dodge Durango 2021–н.в.
1 / 3
Dodge Durango 2021–н.в.
2 / 3
Dodge Durango 2021–н.в.
3 / 3

Здесь же упомянем пикапы Ram: они тоже пользуются приличным спросом. Владельцев за год нашли 572 пикапа, в том числе 131 гибридный.

Ram 1500 2022–н.в.
1 / 3
Ram 1500 2022–н.в.
2 / 3
Ram 1500 2022–н.в.
3 / 3

Продажи Chevrolet в России впору делить даже не на две, а на три категории: узбекские бюджетники, остатки официального импорта и экзотика параллельного. В последней группе, например, 15 Corvette, причем один даже 2022 года выпуска, а еще 5 пикапов Silverado, 2 Colorado и 3 полноразмерных внедорожника Suburban.

Chevrolet Silverado 1500 2018–н.в.
1 / 3
Chevrolet Silverado 1500 2018–н.в.
2 / 3
Chevrolet Silverado 1500 2018–н.в.
3 / 3
Chevrolet Colorado 2014–н.в.
1 / 3
Chevrolet Colorado 2014–н.в.
2 / 3
Chevrolet Colorado 2014–н.в.
3 / 3
Chevrolet Suburban 2020–н.в.
1 / 3
Chevrolet Suburban 2020–н.в.
2 / 3
Chevrolet Suburban 2020–н.в.
3 / 3

Довольно большим числом приехали полноприводники от GMC: целых 37. В основном это флагманский Yukon, но попадаются и более скромные Terrain и Acadia, и пикапы Sierra. А еще в конце года приехал один новейший электрический Hummer.

GMC Yukon 2021–н.в.
1 / 3
GMC Yukon 2021–н.в.
2 / 3
GMC Yukon 2021–н.в.
3 / 3
GMC Terrain 2021–н.в.
1 / 3
GMC Terrain 2021–н.в.
2 / 3
GMC Terrain 2021–н.в.
3 / 3
GMC Acadia 2019–н.в.
1 / 3
GMC Acadia 2019–н.в.
2 / 3
GMC Acadia 2019–н.в.
3 / 3
GMC Sierra 2019–н.в.
1 / 3
GMC Sierra 2019–н.в.
2 / 3
GMC Sierra 2019–н.в.
3 / 3
GMC Hummer 2021–н.в.
1 / 3
GMC Hummer 2021–н.в.
2 / 3
GMC Hummer 2021–н.в.
3 / 3

Еще из кроссоверов стоит отметить 12 купленных Buick – из них 5 Encore (помните Opel Mokka?), 1 Envision и 6 других.

Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в.
1 / 6
Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в.
2 / 6
Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в.
3 / 6
Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в.
4 / 6
Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в.
5 / 6
Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в.
6 / 6
Buick Envision 2021-н.в.
1 / 3
Buick Envision 2021-н.в.
2 / 3
Buick Envision 2021-н.в.
3 / 3

А еще, как ни странно, нашлось целых 6 любителей настоящих американских семейных минивэнов: на учет встали 2 Voyager и 4 Pacifica.

Chrysler Voyager 2019–н.в.
1 / 3
Chrysler Voyager 2019–н.в.
2 / 3
Chrysler Voyager 2019–н.в.
3 / 3
Chrysler Pacifica 2016–н.в.
1 / 3
Chrysler Pacifica 2016–н.в.
2 / 3
Chrysler Pacifica 2016–н.в.
3 / 3

Что еще?

Этими штучными и не очень вариантами рынок экзотики не ограничен. В ближайшее время мы подробно разберем рынок электромобилей в 2022 году, а также взглянем, какие бренды становятся наиболее популярными в контексте параллельного импорта.

Россия интересно бизнес Acura Acura RDX Acura TLX Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio Alfa Romeo Giulia Aston Martin Aston Martin DBX Aston Martin DB11 Chevrolet Chevrolet Colorado Chevrolet Silverado Chevrolet Suburban Chrysler Cupra Dodge Dodge Challenger Dodge Charger Dodge Durango Ram DS DS DS 7 Ford Ford Bronco Ford Mustang Ford Explorer Ford F-Series Ford GT GMC GMC Yukon GMC Sierra GMC Terrain GMC Acadia GMC Hummer Honda Honda Pilot Honda Ridgeline SsangYong SsangYong Rexton Acura MDX Buick Buick Encore Buick Envision

 

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