В 2022 году понятие «серый импорт» практически сошло на нет: его заменил новый, параллельный импорт, превратившийся в почти белый. Однако немалая часть редких и дорогих машин и до 2022 года не приезжала в Россию, так что никакого «параллельного импорта» для них не появилось. Впрочем, это нюансы: давайте лучше взглянем, какие интересные модели встали на учет новыми в 2022 году.

Для начала отметим, что коллапс рынка оживил серый рынок и для более дешевых автомобилей. Вместо дилерской машины за 3 миллиона с условной гарантией кто-то решается на покупку автомобиля из-за рубежа, причем иногда не «проходного» подержанного в возрасте 3-5 лет, а нового, с полной пошлиной. Например, так в 2022 году в Россию приехали кей-кары и другие модели от Suzuki и Daihatsu, 45 экземпляров Volkswagen Golf (в том числе 13 электрических), а также 4 Dacia Duster и даже один Chevrolet Trax. Способствуют этому разнообразию и дилеры, которые активно занялись поиском новых источников поставок. Но и они, и сами обеспеченные покупатели обращают внимание на более дорогие модели, которые здесь было не купить. Вот чем пополнился автопарк страны за прошедший год.



Италия

Сам собой, ручеек Ferrari и Lamborghini не пересох – их было куплено 36 и 40 штук соответственно. Но есть и менее очевидные варианты. Например, нашлось 7 энтузиастов, купивших новые Alfa Romeo: 4 Stelvio, 1 Giulia и еще пару «других» моделей с двухлитровыми моторами.

Alfa Romeo Stelvio 2019–н.в. 1 / 3 Alfa Romeo Stelvio 2019–н.в. 2 / 3 Alfa Romeo Stelvio 2019–н.в. 3 / 3

Alfa Romeo Giulia 2016–н.в. 1 / 3 Alfa Romeo Giulia 2016–н.в. 2 / 3 Alfa Romeo Giulia 2016–н.в. 3 / 3

Франция

Вышеупомянутые 4 экземпляра Dacia Duster засчитывать во французский отряд, пожалуй, не станем. Но отметим, что в России нашелся один человек, который купил себе новый DS7, да еще и дизельный.

DS 7 2017–22 1 / 3 DS 7 2017–22 2 / 3 DS 7 2017–22 3 / 3

Испания

Еще один неочевидный вариант для покупки в России – это автомобили «заряженного» суббренда Cupra. Однако в 2022 году на учет в РФ встали 2 кроссовера Formentor, причем один с мотором на 2 литра, а другой – в версии VZ5 с топовой 2,5-литровой рядной «пятеркой» на 385 лошадиных сил.

Cupra Formentor 2019 1 / 3 Cupra Formentor 2019 2 / 3 Cupra Formentor 2019 3 / 3

Англия

Еще из больших редкостей стоит отметить Aston Martin. За год на учет в России встало 5 новых машин – 4 DBX и 1 DB11. Хотя у марки есть заявленный официальный дилер – Авилон, и, возможно, эти машины не такие уж серые…

Aston Martin DBX 2020–н.в. 1 / 3 Aston Martin DBX 2020–н.в. 2 / 3 Aston Martin DBX 2020–н.в. 3 / 3

Aston Martin DB11 2020–н.в. 1 / 3 Aston Martin DB11 2020–н.в. 2 / 3 Aston Martin DB11 2020–н.в. 3 / 3

Япония

Само собой, японских машин привезли довольно много, но о массовых моделях мы поговорим отдельно – когда попробуем оценить потенциал параллельного импорта в масштабе рынка. Ну а сейчас отметим не самые очевидные варианты для покупки.

Например, некоторым спросом пользуется Acura: в первом полугодии их ввезли всего 10 штук, но суммарно за год набралось уже 38. Среди них 20 экземпляров кроссовера MDX, 10 RDX, 6 седанов TLX и еще пара неуказанных моделей.

Acura MDX 2021–н.в. 1 / 3 Acura MDX 2021–н.в. 2 / 3 Acura MDX 2021–н.в. 3 / 3

Acura RDX 2021–н.в. 1 / 3 Acura RDX 2021–н.в. 2 / 3 Acura RDX 2021–н.в. 3 / 3

Acura TLX 1 / 3 Acura TLX 2 / 3 Acura TLX 3 / 3

Здесь же упомянем материнскую Honda. Их купили на порядок больше: 713 штук, но 415 из них – это когда-то «официальные» CR-V. Впрочем, среди россыпи праворульных моделей попадаются даже американские: например, 8 ввезенных Pilot и один-единственный пикап Ridgeline. Еще из интересных вариантов стоит отметить электромобили – например, 3 экземпляра Honda E и один X-NV. Но подробно о рынке электромобилей мы тоже поговорим отдельно.

Honda Pilot 2019–н.в. 1 / 3 Honda Pilot 2019–н.в. 2 / 3 Honda Pilot 2019–н.в. 3 / 3

Honda Ridgeline 2020–н.в. 1 / 3 Honda Ridgeline 2020–н.в. 2 / 3 Honda Ridgeline 2020–н.в. 3 / 3

Корея

Бренд SsangYong в последнее время чаще вспоминается в контексте того, выживет ли компания, но судьба, похоже, оказалась к ней благосклонна, и у нее появился новый владелец. Новый кроссовер Torres лишь недавно получил глобальную версию, и в России его еще никто не купил. Зато за 2022 год здесь нашлось сразу 28 покупателей внедорожника Rexton, причем несколько машин были не «скидочные», а вполне себе 2022 года выпуска.

SsangYong Rexton 2020–н.в. 1 / 3 SsangYong Rexton 2020–н.в. 2 / 3 SsangYong Rexton 2020–н.в. 3 / 3

США

Ну а самым большим поставщиком автомобильной экзотики стали Штаты.

Начнем, пожалуй, с былого героя – Ford, который в первом полугодии нашел 159 покупателей на свои новые машины в России, а по итогам года нарастил этот показатель до 372. Костяк продаж сформировало купе Mustang – 148 штук. А помимо банальных Explorer, Fusion и Maverick в ассортименте есть 31 Bronco, 88 пикапов F-серии и все тот же единственный суперкар GT, который ввезли еще в первом полугодии

Ford Mustang 2018–н.в. 1 / 3 Ford Mustang 2018–н.в. 2 / 3 Ford Mustang 2018–н.в. 3 / 3

Ford Explorer 2020–н.в. 1 / 3 Ford Explorer 2020–н.в. 2 / 3 Ford Explorer 2020–н.в. 3 / 3

Ford Fusion 2019–20 г. 1 / 3 Ford Fusion 2019–20 г. 2 / 3 Ford Fusion 2019–20 г. 3 / 3

Ford Maverick 2021–н.в. 1 / 3 Ford Maverick 2021–н.в. 2 / 3 Ford Maverick 2021–н.в. 3 / 3

Ford Bronco 2022–н.в. 1 / 3 Ford Bronco 2022–н.в. 2 / 3 Ford Bronco 2022–н.в. 3 / 3

Ford F-150 2021–н.в. 1 / 3 Ford F-150 2021–н.в. 2 / 3 Ford F-150 2021–н.в. 3 / 3

Ford GT 2019–н.в. 1 / 4 Ford GT 2019–н.в. 2 / 4 Ford GT 2019–н.в. 3 / 4 Ford GT 2019–н.в. 4 / 4

Еще один стабильно популярный у местных автомобильных энтузиастов бренд – это Dodge. Суммарно на учет встало 213 машин этой марки – из них 156 Challenger а еще немного Charger, Durango и прочего.



Dodge Challenger 2019–н.в. 1 / 3 Dodge Challenger 2019–н.в. 2 / 3 Dodge Challenger 2019–н.в. 3 / 3

Dodge Charger 2020–н.в. 1 / 3 Dodge Charger 2020–н.в. 2 / 3 Dodge Charger 2020–н.в. 3 / 3

Dodge Durango 2021–н.в. 1 / 3 Dodge Durango 2021–н.в. 2 / 3 Dodge Durango 2021–н.в. 3 / 3

Здесь же упомянем пикапы Ram: они тоже пользуются приличным спросом. Владельцев за год нашли 572 пикапа, в том числе 131 гибридный.



Ram 1500 2022–н.в. 1 / 3 Ram 1500 2022–н.в. 2 / 3 Ram 1500 2022–н.в. 3 / 3

Продажи Chevrolet в России впору делить даже не на две, а на три категории: узбекские бюджетники, остатки официального импорта и экзотика параллельного. В последней группе, например, 15 Corvette, причем один даже 2022 года выпуска, а еще 5 пикапов Silverado, 2 Colorado и 3 полноразмерных внедорожника Suburban.



Chevrolet Silverado 1500 2018–н.в. 1 / 3 Chevrolet Silverado 1500 2018–н.в. 2 / 3 Chevrolet Silverado 1500 2018–н.в. 3 / 3

Chevrolet Colorado 2014–н.в. 1 / 3 Chevrolet Colorado 2014–н.в. 2 / 3 Chevrolet Colorado 2014–н.в. 3 / 3

Chevrolet Suburban 2020–н.в. 1 / 3 Chevrolet Suburban 2020–н.в. 2 / 3 Chevrolet Suburban 2020–н.в. 3 / 3

Довольно большим числом приехали полноприводники от GMC: целых 37. В основном это флагманский Yukon, но попадаются и более скромные Terrain и Acadia, и пикапы Sierra. А еще в конце года приехал один новейший электрический Hummer.



GMC Yukon 2021–н.в. 1 / 3 GMC Yukon 2021–н.в. 2 / 3 GMC Yukon 2021–н.в. 3 / 3

GMC Terrain 2021–н.в. 1 / 3 GMC Terrain 2021–н.в. 2 / 3 GMC Terrain 2021–н.в. 3 / 3

GMC Acadia 2019–н.в. 1 / 3 GMC Acadia 2019–н.в. 2 / 3 GMC Acadia 2019–н.в. 3 / 3

GMC Sierra 2019–н.в. 1 / 3 GMC Sierra 2019–н.в. 2 / 3 GMC Sierra 2019–н.в. 3 / 3

GMC Hummer 2021–н.в. 1 / 3 GMC Hummer 2021–н.в. 2 / 3 GMC Hummer 2021–н.в. 3 / 3

Еще из кроссоверов стоит отметить 12 купленных Buick – из них 5 Encore (помните Opel Mokka?), 1 Envision и 6 других.



Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в. 1 / 6 Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в. 2 / 6 Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в. 3 / 6 Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в. 4 / 6 Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в. 5 / 6 Buick Encore GX 2019–н.в. и Buick Encore 2016–н.в. 6 / 6

Buick Envision 2021-н.в. 1 / 3 Buick Envision 2021-н.в. 2 / 3 Buick Envision 2021-н.в. 3 / 3

А еще, как ни странно, нашлось целых 6 любителей настоящих американских семейных минивэнов: на учет встали 2 Voyager и 4 Pacifica.



Chrysler Voyager 2019–н.в. 1 / 3 Chrysler Voyager 2019–н.в. 2 / 3 Chrysler Voyager 2019–н.в. 3 / 3

Chrysler Pacifica 2016–н.в. 1 / 3 Chrysler Pacifica 2016–н.в. 2 / 3 Chrysler Pacifica 2016–н.в. 3 / 3

Что еще?

Этими штучными и не очень вариантами рынок экзотики не ограничен. В ближайшее время мы подробно разберем рынок электромобилей в 2022 году, а также взглянем, какие бренды становятся наиболее популярными в контексте параллельного импорта.