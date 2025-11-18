Рейтинг видеорегистраторов с 4G: какой лучше выбрать?

Видеорегистратор – гаджет уже насквозь привычный каждому. А вот регистратор, в который можно вставить сим-карту с мобильным интернетом – это пока еще относительно свежий класс устройств. И возможностей у таких приборов гораздо больше. Мы изучили пять популярных моделей в самых разных форм-факторах.

Главная идея, которую закладывают производители онлайн-видеорегистраторов (или 4G-видеорегистраторов, как их также называют) в эти устройства – постоянная связь с владельцем автомобиля по каналу мобильного интернета. С помощью смартфона с мобильным приложением вы всегда можете связаться с видеорегистратором и посмотреть, что видят «здесь и сейчас» его камеры – основная и вспомогательная. Можете узнать, что происходит вокруг автомобиля, а также внутри него – если вспомогательная камера установлена в расчете на съемку салона. Получить сообщение о парковочном инциденте, если вашу машину зацепили на стоянке. 4G-функционал сегодня добавляют в регистраторы самых разных форм-факторов, от классических «фотоаппаратов» до разного рода «планшетов» и гибридов. Мы рассмотрели пять разных моделей, и наш рейтинг выстроился так:

Разберемся подробно, что понравилось и не понравилось в изученных моделях.

TrendVision Online Air 4G

TrendVision Online Air 4G– одна из нескольких 4G-моделей марки. Это регистратор классического формата – в прямоугольном корпусе с трехдюймовым дисплеем, фронтальной 2K/Full HD-камерой и GPS-приемником. К нему же подключается и комплектная проводная тыловая HD-камера, которую можно установить внутри авто либо в качестве задней, либо в качестве салонной.

4G-функции прибора заключаются в возможности удаленного подключения к регистратору и осмотра в режиме реального времени окружающей обстановки вокруг своего автомобиля и/или салона через мобильное приложение CloudSpirit, отображение на карте местоположения автомобиля и просмотр маршрута, получения моментальных уведомлений на смартфон о срабатывании датчика удара и движения в парковочном режиме, запуске и глушении двигателя. Доступна и голосовая связь между смартфоном с приложением и водителем за рулем (приложение может быть установлено на смартфоны членов семьи, например) – с помощью функции «Рация». Плюс прибор может работать в качестве Wi-Fi-точки доступа, не прерывая видеосъемки – но это, в целом, умеют почти все онлайн-регистраторы.

Плюсы:

Online Air 4G – компактный регистратор без лишних мультимедийных функций, которые многим автовладельцам и не нужны, ибо в двух из трех автомобилей крупные мультимедийные экраны уже есть: в одних штатно, в других – в афтемаркетных андроидных магнитолах. Днем он снимает дорожное видео, а ночью дежурит на парковке.

Модуль фронтальной камеры можно регулировать по углам наклона и поворота независимо от корпуса регистратора, а её объектив комплектуется CPL-фильтром для удаления отражений торпедо на видео и увеличения контрастности (это, кстати, единственный прибор в рейтинге с таким аксессуаром, без которого уже сложно представить нормальный регистратор). Вспомогательную камеру можно разместить как в качестве задней, так и в качестве салонной. Также в комплекте, разумеется, идет кабель питания для подключения к блоку предохранителей, обеспечивающий постоянное питание на парковке и отключающий регистратор, если напряжение аккумулятора опасно просело – отдельно приобретать его не нужно. Мороза гаджет не боится, поскольку не имеет литий-ионной батареи.

Съемка в парковочном режиме доступна в двух вариантах. Во-первых, в привычном для многих регистраторов режиме сна, когда запись начинается от сигнала G-сенсора, разбуженного, если вашу машину задели. А также в таймлапсе, что позволяет снимать непрерывно всю ночь: с уменьшенной частотой кадров, но зато фиксируя все подряд без исключений!

Минусы:

Меню прибора достаточно логичное, но не совсем типичное для большинства видеорегистраторов, обладающих схожим алгоритмом навигации по функциям. Поэтому тем, кто перейдет на TrendVision Online Air 4G с других моделей, придется какое-то время привыкать или пользоваться управлением через мобильное приложение.

Как и у многих регистраторов, у Online Air 4G не слишком громкий динамик, поэтому вызов человека за рулем через мобильное приложение CloudSpirit и функцию «Рация» достаточно тихий. Если вызываемый человек будет находиться снаружи возле автомобиля, даже с открытой дверью – вызов он, скорее всего, не услышит.

Blackview GX9 PRO MAX

Видеорегистраторы в формате «умного зеркала» также давно и хорошо известны, но работающий под управлением Android Blackview GX9 PRO MAX имеет слот для сим-карты и ввиду этого обладает «онлайн-функциями».

Дисплей с диагональю почти 10 дюймов сильно вытянут по горизонтали, поэтому GX9 PRO MAX может монтироваться на любое зеркало заднего вида. На борту присутствуют две камеры (фронтальная Full HD в корпусе и тыловая HD на кабеле), GPS-приемник, 2 Гб оперативной памяти, 32 Гб постоянной памяти с расширением карточками (карта на 64 Гб, кстати, в комплекте).

4G-функции прибора заключаются в возможности удаленного подключения к регистратору и осмотра окружающей обстановки вокруг своего автомобиля, получения координат, а также в использовании мобильного интернета для скачивания андроид-приложений, обновления баз (навигатора, GPS-информера и т.п.), интернет-сёрфинга и точки доступа.

Плюсы:

С помощью GX9 PRO MAX можно вести дорожную и парковочную видеосъемку с двух камер, устанавливать широкий спектр приложений (навигация, оповещалки о радарах, различные плееры и музыкальные сервисы). Музыка выводится на штатную аудиосистему через FM-трансмиттер или Bluetooth. Также гаджет работает в качестве электронных систем помощи водителю ADAS – распознает уход из полосы и начало движения стоящей перед вами в пробке машины. Реализация питания у GX9 PRO MAX правильная – как и у TrendVision Online Air 4G: регистратор комплектуется кабелем для подключения к блоку предохранителей и работает на парковке, когда двигатель заглушен и бортсеть обесточена.

Еще одним интересным плюсом является микроволновой датчик движения для парковочного режима – но это не комплектный аксессуар, а отдельно приобретаемая опция. Он позволяет быстрее активировать запись в парковочном режиме сна – не после того, как сработал датчик удара от того, что вас кто-то зацепил, а заранее, когда обнаружено движение рядом с автомобилем (машина или человек). Правда, действует датчик только на одну из полусфер – переднюю или заднюю. Впрочем, это и не отменяет срабатывание по удару.

Минусы:

Существенным недостатком видится отсутствие режима парковочной съемки в таймлапсе – впрочем, это характерно для всех андроидных регистраторов, хоть с 4G, хоть без. Минусом является и неизбежное для «планшетно-андроидных» устройств использование литий-ионной батареи. Для онлайн-регистратора, который должен работать в салоне машины на парковке, в том числе и в мороз, которого «литий» очень не любит, это недостаток. Отдельная история – версия Android, под которой работает Blackview GX9 PRO MAX. Заявлен Android 8.1, а это уже не поддерживаемая система 2017 года. При установке и использовании многих приложений могут возникнуть проблемы.

Как и у всех таких электронных зеркал, серьезный минус – в затруднении использования их по прямому назначению, то есть, для взгляда назад при движении. Обычное отражение работает неэффективно, а подключение режима «потоковое видео», при котором задняя камера транслирует свой сектор обзора на всю площадь экрана GX9 PRO MAX, – тоже вещь в себе, поскольку имеет место и задержка, и компромиссное качество вспомогательной камеры с невысоким HD-разрешением. В общем, с привычным полноценным обзором в зеркале заднего вида можно распрощаться, что для многих неприемлемо.

Onlooker M84 Pro

Onlooker M84 Pro – своеобразный многофункциональный гибрид, который сходу даже не совсем понятно, как классифицировать. Но поскольку производитель на первое место в списке его функций выносит видеорегистратор – честно забираем его в наш рейтинг!

M84 Pro – это 7-дюймовый планшет, который оснащен ОС Android, двумя камерами (встроенной фронтальной Full HD и выносной тыловой HD), GPS-приемником, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной памяти с расширением карточками.

Фото: on-looker.ru

4G-функции прибора аналогичны таковым у GX9 PRO MAX: помимо удаленного подключения к регистратору и осмотра окружающей обстановки вокруг автомобиля, гаджет с большим сенсорным экраном позволяет пользоваться интернетом и разными мобильными андроид-приложениями.

Плюсы:

Производитель называет этот автопланшет в том числе и «аналогом андроидной магнитолы», поскольку он выполняет почти все её функции, а со штатной аудиосистемой автомобиля соединяется по радиоканалу, используя встроенный FM-трансмиттер или Bluetooth.

С помощью M84 Pro можно вести дорожную и парковочную видеосъемку, устанавливать и пользоваться любыми андроидными приложениями, навигацией, сёрфить в интернете, слушать музыку и смотреть видео (при условии вывода звука на внешние усиливающие устройства, как уже говорилось). Еще гаджет работает в качестве электронных систем помощи водителю – распознает уход из полосы движения, приближение к попутному автомобилю и начало движения стоящей перед вами в пробке машины. В качестве плюса производитель также называет простейшее подключение – через прикуриватель, что, впрочем, является палкой о двух концах.

Минусы:

Форм-фактор «планшета» на присоске может быть и плюсом, и минусом. Плюсом он, безусловно, является в немолодых и/или скромно оснащенных автомобилях – иными словами, не имеющих штатного мультимедийного дисплея. В них он позволяет получить множество новых функций. В современных же авто, где такой дисплей изначально есть, нагромождать на торпедо или стекло еще один экран ради онлайн-видеорегистратора вряд ли кто-то захочет! А на парковке огромный Onlooker на торпедо или стекле будет грубо провоцировать маргиналов как оставленный новогодний подарок.

Та самая функция удаленного наблюдения, которая определяет саму концепцию класса онлайн-видеорегистраторов, в M84 Pro есть, но весьма своеобразна. Да, Onlooker M84 Pro соединяется со смартфоном хозяина с установленным мобильным приложением CarKeeper, и показывает ему удаленно все то, что видят его камеры. Можно и принудительную съемку запустить. Но питается он только от прикуривателя – проводов для подключения бортсети в обход прикуривателя у него нет. А это значит, что в парковочном режиме он работает, пока есть заряд в его встроенном аккумуляторе. Производитель обещает парковочную работу в течение 8-16 часов (что очень оптимистично для батареи на скромные 1200 мАч!). Но это летом, а хватит ли энергии проработать хотя бы одну ночь в мороз? Не вздуется ли через какое-то время батарея от перемораживания? Да и как быть, если гаджет разрядился за ночь парковочного дежурства, с утра вы уехали на работу, а за короткую поездку он не зарядился на 100%? Таскать постоянно с собой заряжать? В общем, устройству явно не хватает специального кабеля питания для прямого подключения к бортсети.

TrendVision Online Sky 4G

Это более простая модель от TrendVision, чем расположившийся на первом месте Online Air 4G. Online Sky 4Gлишен дисплея и второй, тыловой камеры, представляя собой компактный малозаметный цилиндр, вся работа с которым осуществляется через мобильное приложение. Съемка ведется в Full HD.

Фото: trendvision.ru

4G-функции прибора заключаются в возможности удаленного подключения к регистратору и осмотра в режиме реального времени окружающей обстановки вокруг своего автомобиля и/или салона через мобильное приложение, просмотра местоположения машины на карте и трека последнего маршрута. Также Online Sky 4G оповещает владельца через мгновенные пуш-уведомления об ударе по кузову, запуске двигателя и, при необходимости, о выходе автомобиля за «зону контроля» – выезде из заранее заданной зоны на карте!

Плюсы:

Online Sky 4G – самая малозаметная и по этой причине наиболее «вандалостойкая» модель в рейтинге, пригодная для фактически «полускрытого» монтажа. Будучи установленной под зеркалом заднего вида, она прячется между ним и шелкографией на стекле, показывая наружу только небольшой объектив и не привлекая маргиналов.

Режимов парковочной работы тут даже больше, чем у старшей модели – к спящему режиму с датчиком удара и съемке таймлапс добавился еще и промежуточный режим – запуск съемки по датчику движения, что по «внимательности» является средним между несколько запоздалым стартом по G-сенсору и внимательным, но расходующим больше энергии от аккумулятора таймлапсом.

Также очень интересен режим контроля виртуальной границы, что полезно, если в вашей автосигнализации нет GPS. TrendVision Online Sky 4G может не только в любой момент по запросу со смартфона показать координаты автомобиля на карте, но и дать возможность обозначить на карте зону, при пересечении автомобилем которой вы получите оповещение. Удобно для присмотра за служебным транспортом или семейным автомобилем.

Минусы:

Гаджет не только самый компактный в рейтинге, но и единственный из исследованных 4G-моделей с одной-единственной камерой. Соответственно, удаленный парковочный контроль тут ограничен видом вперед – вид сзади или вид салона устройство не пишет.

Прочие недостатки прибора в основном выглядят, как обидное отсутствие пары второстепенных возможностей, имеющихся в старшей модели – TrendVision Online Air 4G. Функции голосовой связи «Рация» и возможности работы в качестве Wi Fi-точки доступа гаджет лишили напрасно – это фактически больше программные опции, для которых регистратор не нужно удорожать по железу. Можно было бы их и не убирать!

GRAVITERO Online 4G

Компактное устройство, по форм-фактору близкое к традиционным регистраторам, но все же отличающееся от них! GRAVITERO Online 4G представляет собой Г-образный «моноблок», где в одном корпусе смонтированы две камеры (фронтальная Full HD, смотрящая вперед, и тыловая HD, смотрящая в салон), а дисплея нет вовсе – его роль выполняет смартфон с приложением CarAssist. Если же смартфон не доставать (при дорожной съемке он постоянно и не требуется), контроль за работой регистратора осуществляется с помощью трех светодиодов.

4G-функции прибора заключаются в возможности удаленного подключения к регистратору и осмотра окружающей обстановки вокруг своего автомобиля и внутри салона, отправке владельцу GPS-координат автомобиля и сообщений о парковочных инцидентах.

Плюсы:

Регистратор содержит обе камеры в своем корпусе, что делает систему более компактной и в монтаже, и в эксплуатации. В комплекте уже идет правильный кабель питания с подключением к бортсети, чтобы прибор мог работать на парковке, когда зажигание выключено. Отсутствие дисплея – это даже в некотором смысле плюс именно применительно к сценарию использования прибора для контроля машины на стоянке, поскольку гаджет без экрана не смотрится, как самодостаточное устройство, способное заинтересовать воров, а выглядит, как штатный регистратор. Еще один плюс – инфракрасные диоды подсветки салонной камеры, ночью это весьма полезно.

Минусы:

Наверное, самым большим минусом является очень высокая цена, совершенно не «бьющаяся» с малоизвестностью бренда и относительной простотой и малофункциональностью модели. Стоимость, видимо, объясняется тем, что гаджет якобы подходит не только для персонального автомобиля, но и для коммерческого использования – оснащения такси или грузовика. Хотя никаких характеристик или свойств, отличающих его от, скажем так, «бытовых» моделей, в устройстве не обнаружено.

Еще один минус – странная конструкция шнура питания GRAVITERO Online 4G. Нет, кабель для подключения к блоку предохранителей тут как раз традиционный, как у моделей TrendVision и Blackview, но для подключения непосредственно к этому кабелю на корпусе GRAVITERO нет USB-гнезда – из его корпуса выходит толстенный несъемный шнур длиной около полуметра, который нужно рассоединять двумя руками каждый раз, когда вы решите забрать прибор домой по какой-то причине. С этим несъемным кабелем гаджет напоминает старую проводную компьютерную мышь.

Кстати, отключать при снятии регистратора со стекла придется не только кабель питания, но еще и кабель выносного GPS-приемника (он тут тоже зачем-то выносной, как у Blackview GX9 PRO MAX, хотя корпус крупный и разместить там GPS – никаких проблем).

Подытожим

1 место. TrendVision Online Air 4G – максимум 4G-функционала в корпусе классического видеорегистратора, без загромождения салона и лобового стекла, делающих движение опасным и привлекающих гаишников.

2 место. Blackview GX9 PRO MAX – изящный вариант оснастить 4G-функциями и сервисами Android старенький, но ухоженный авто бизнес-класса или даже премиум-класса со стоковым интерьером, где современные большие экраны – не комильфо.

3 место. Onlooker M84 Pro – неплохой вариант добавить сенсорную мультимедиа плюс удаленное наблюдение в автомобиль, типа Lada Granta или Largus (но паркуйтесь потом только на охраняемой стоянке, чтобы броский регистратор-планшет не украли)

4 место. TrendVision Online Sky 4G – компактный и скрытный онлайн-видеорегистратор, держащий машину под колпаком не только ночью, но и днем – за счет функции «электронного ограждения».

5 место. GRAVITERO Online 4G – модель, на которую стоит обратить внимание, только если вам принципиально важно тщательно мониторить салон машины ночью – инфракрасной подсветки салонной камеры ни у кого больше нет.