Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом: что это за технология, как работает и кому нужна

Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом, имеющие постоянный доступ к мобильному интернету – относительно новый класс устройств. «Колеса» изучили этот сегмент гаджетов в попытке разобраться, что дает привычному автомобильному помощнику такой функционал и нужен ли он вообще.

Даже очень дорогие охранные системы премиум-класса не предоставляют визуального контроля за вашим автомобилем. Да, вам на смартфон приходят сообщения о любых тревожных событиях, срабатываниях датчиков удара или наклона, но причины тревоги непонятны. Возникла ли реальная опасность (угон, парковочный вандализм), прыгнула ли на капот кошка или просто «глюканула» сигнализация? На этом фоне и возник относительно новый класс гаджетов – онлайн-видеорегистраторы с 4G, позволяющие радикально повысить уровень контроля своего автомобиля.

4G-видеорегистратор умеет все то же самое, что и обычные регистраторы продвинутого уровня – обеспечивает повседневную дорожную съемку в поездках фронтальной и тыловой камерами, непрерывную парковочную запись в режиме таймлапс, имеет Wi-Fi и мобильное приложение для легкой работы с отснятыми роликами, GPS-приемник, позволяющий при необходимости ставить на видео штамп скорости и координат, антибликовый CPL-фильтр и т.п. Но вдобавок обладает несколькими очень важными функциями, которые ему дает СИМ-карта с доступом к мобильному интернету. Изучим эту категорию гаджетов на примере TrendVision Online Air 4G.

Что умеет 4G-видеорегистратор?

Вот так выглядит список «4G-функций» вдобавок к традиционному набору возможностей. И этот функционал вам не сможет предложить ни один регистратор без СИМ-карты:

Возможность в любое время 24/7/365 и из любой точки мира подключиться к своему регистратору через мобильное приложение на смартфоне или планшете и в режиме реального времени посмотреть, что происходит вокруг вашей машины и в салоне. Можно нажать кнопку принудительной видеозаписи или фотографирования «захват» и активировать полноценную запись. Также можно удаленно посмотреть или скачать любые ранее отснятые видеоролики. Это, собственно, самый главный и ключевой функционал, который дает видеорегистратору СИМ-карта с мобильным интернетом – полный визуальный контроль обстановки возле автомобиля и внутри него.

С помощью приложения на смартфоне вы всегда сможете увидеть местоположение вашего автомобиля на карте благодаря встроенному в регистратор GPS-приемнику. Посмотреть, где стоит машина, а если она движется – узнать маршрут. Если в вашей автосигнализации такой функции нет, регистратор ее легко заменяет. Это важно и для безопасности личного автомобиля, и для контроля коммерческого транспорта.

Если за рулем машины не вы, а родственник или ваш сотрудник, 4G-видеорегистратор присылает вам на смартфон с приложением оповещения о запуске двигателя, глушении двигателя, резких колебаниях кузова, характерных для ДТП, сообщения об активации съемки, когда регистратор находится в спящем парковочном режиме.

4G-регистратор умеет работать в качестве точки доступа, раздавая через Wi-Fi интернет внутри салона автомобиля. Разумеется, не прекращая дорожную видеосъемку. Функция второстепенная, но порой способная выручить. Поможет, если у кого-то из пассажиров в дальней поездке закончился трафик на смартфоне или планшете.

Еще одна вспомогательная функция – «Рация». Это двусторонняя голосовая связь между смартфоном с приложением и видеорегистратором. Если подключиться со смартфона к регистратору в режиме реального времени и активировать микрофон в окне видео на телефоне, то вы сможете… поговорить с человеком за рулем. Если этот человек – свой, то можно ему напомнить, что он, к примеру, забыл мобильник на беззвучном режиме и не отвечает на вызовы. А если, не дай бог, вы увидели на экране приложения, что в замке зажигания копается угонщик, то можно нажать на кнопку «захват», записать ролик, после чего окликнуть воришку через динамик регистратора и сообщить, что его снимает салонная камера с отправкой видео на телефон владельца. И что стоит, пока не поздно, бросить это дело и воспользоваться шансом унести ноги.

Что 4G-видеорегистратор удаленно показывает автовладельцу ?

Как уже сказано, важнейшая задача любого онлайн-видеорегистратора (помимо повседневной дорожной съемки, разумеется) – работать «дистанционными глазами» автовладельца в любой момент, когда это понадобится. Разберемся более подробно, какие сценарии работы гаджета доступны и какие ракурсы он может видеть и показывать хозяину на его смартфоне!

Собственно, сценарии определяются расположением камер регистратора и вариантами режимов его работы.

Режим работы камер №1 – контроль парковочных столкновений. Регистратор в нем «спит», но обе его камеры, основная и вспомогательная (выполняющая роль тыловой или салонной в зависимости от типа монтажа) быстро включаются и начинают съемку с обеих камер по сигналу от G-сенсора, отслеживающему колебания кузова – например, если вас зацепила чужая машина, а владелец получает уведомление на смартфон.

Режим работы камер №2 – в нем регистратор постоянно и непрерывно снимает обеими камерами таймлапс – видео с уменьшенной частотой кадров. Позволяет впоследствии просмотреть ускоренное видео и увидеть абсолютно всё, происходившее рядом с вашей машиной и в салоне, вне зависимости от того, были ли воздействия на кузов или нет. Вандалов, хулиганов, неадекватных соседей.

Режим работы камер №3 – это, по сути, не столько отдельный режим, сколько важная функция, доступная в режимах №1 и №2 – тот самый, уже упоминавшийся «захват». Дело в том, что в режимах сна и таймлапса регистратор пишет видео на установленную в нем карту памяти, которое вы можете скачать удаленно, если нужно, а вот нажатие на кнопку «захват фото» или «захват видео» сразу отправляет фотоснимок или короткий ролик на телефон владельца. Иногда это важно – например, если вы получили тревожное сообщение на телефон о срабатывании G-сенсора от раскачки кузова, а подключившись к регистратору онлайн, увидели в салоне злоумышленника, который может забрать и уничтожить карту памяти.

Фронтальная камера TrendVision Online Air 4G в дежурном режиме, съемка таймлапс, день:

будет ВИДЕО — https://cloud.mail.ru/public/bav2/pmpTSrewH

Фронтальная камера TrendVision Online Air 4G в дежурном режиме, съемка таймлапс, ночь:

будет ВИДЕО — https://cloud.mail.ru/public/bav2/pmpTSrewH

Теперь касательно расположения камер, от которых зависит ракурс «взгляда» гаджета.

Основной блок с фронтальной камерой всегда живет на лобовом стекле и смотрит вперед, так что вариативность размещения у него отсутствует, поскольку во время движения он выполняет роль основного регистратора для дорожной видеосъемки. Направлять его куда-либо еще не следует. Соответственно, когда машина где-то припаркована, эта камера демонстрирует тот же ракурс – строго вперед, с широким углом.

А вот тыловую камеру можно смонтировать по-разному. Первое, что напрашивается – закрепить ее на заднем стекле и направить на сзади идущий автомобиль, как обычно делается со всеми двухканальными регистраторами. В движении она контролирует тыловой сектор в плане риска ДТП, и эту же полусферу записывает и показывает владельцу в парковочном режиме.

Если в приоритете – контроль салона, то лучше всего, разумеется, разместить тыловую камеру рядом с основной, на лобовом стекле. Так достигается максимальный обзор салона автомобиля – как в случае пребывания за рулем автомобиля ваших родственников или наемного водителя (в случае коммерческой техники), так и если внутрь проник злоумышленник. Которого можно даже окликнуть через мобильное приложение и функцию «рация» и «пригласить на выход», сообщив о скачанном видео с его физиономией.

Также, разумеется, можно установить камеру где-то в районе правой средней стойки.



… или направить тыловую камеру сзади в сторону лобового стекла. В таком варианте мы получаем контроль салона и даже дополнительную обзорность через боковые стекла.

Чем онлайн-регистратор отличается от обычного по конструкции?

Опять же на примере TrendVision Online Air 4G как характерного представителя этого класса устройств посмотрим, чем 4G-видеорегистраторы отличаются от обычных сопоставимой ценовой категории и комплектации.

Если не знать о сущности Online Air 4G и вынуть его из коробки, то внешне практически ничто не выдает 4G-устройство. Визуально это просто современный регистратор с двумя камерами – основной и тыловой. Фактически главное отличие – это наличие у Online Air 4G слота для СИМ-карты формата micro-SIM (чуть больше по габаритам, чем используемые сейчас почти во всех смартфонах nano-SIM).

Основной модуль оснащен крупным и ярким 3-дюймовым экраном и жестким быстросъемным креплением на стекло. Объектив имеет возможность наклоняться в небольших пределах под любым градусом, а также слегка вращаться – этим можно компенсировать любые неточности приклейки кронштейна, что удобно. Идущий в комплекте поляризационный CPL-фильтр убирает блики и отражения торпедо в стекле, а также повышает контрастность. Разрешение матрицы передней камеры – Full HD, а в меню его можно расширить интерполяцией до 2K. Такой вариант лучше себя проявляет в режиме ночной парковочной съемки, тогда как для дорожной съемки производитель рекомендует Full HD-разрешение.

Видеосъемка фронтальной камеры TrendVision Online Air 4G в обычных дорожных условиях, Full HD:

будет ВИДЕО — https://cloud.mail.ru/public/bav2/pmpTSrewH

Видеосъемка задней камеры TrendVision Online Air 4G в обычных дорожных условиях, HD:

будет ВИДЕО — https://cloud.mail.ru/public/bav2/pmpTSrewH

Задняя камера также крепится на скотч и имеет поворотный корпус, регулирующий положение объектива по вертикали. А по горизонтали изображение с камеры можно отзеркалить – для этого в меню есть отдельная функция. Снимает задняя камера в HD-разрешении.



Поскольку 4G-регистратор должен быть на связи с владельцем круглосуточно, ему необходимо постоянное питание, не исчезающее после глушения мотора, как питание на гнезде прикуривателя.

Для этого в комплекте сразу идет специальный кабель TrendVision HardWare Kit. Этот кабель подключается к блоку предохранителей в салоне – к любому болту массы и в гнезда предохранителей, на которых есть постоянные +12 вольт и +12 вольт, появляющихся при включенном зажигании. Такие предохранители имеются в абсолютно любом автомобиле.

Также в состав кабеля TrendVision HardWare Kit входит еще одна важная деталь – блок-адаптер. Собственно, он обеспечивает логику работы, отличая включенное зажигание от выключенного. Именно он автоматически переводит регистратор в режим постоянной съемки с включенным дисплеем из парковочного режима с G-сенсором или таймлапсом, когда вы заводите машину. А еще он отвечает за сохранность аккумулятора: если регистратор оставить в парковочном режиме надолго, на несколько дней и более, то как только напряжение на батарее просядет до опасного предела, адаптер автоматически отключит регистратор.

Вот так выглядит «архитектура» подключения. Часть кабеля HardWare Kit «А» подключается к блоку предохранителей. К ней подключается часть «Б» с блоком-адаптером и разъемом USB Type C, вставляемым в регистратор. Также от регистратора отходит кабель «В», идущий к тыловой камере. Кабели имеют существенную длину, которой хватит, чтобы в любом автомобиле проложить их скрытно, под обшивками стоек, потолка или порогов.

Кстати, у многих наверняка возникнет вопрос: а сколько потребляет Online Air 4G в парковочных режимах и не разрядит ли он аккумулятор машины?

Парковочный режим «сна» с пробуждением по датчику удара – очень экономичный: в нем потребление не выше 5-8 мА, после срабатывания датчика удара около минуты ток потребления подскакивает до примерно 240 мА, а затем возвращается к нескольким миллиамперам. А вот режим «таймлапс» относительно прожорливый – он ненамного экономичнее режима обычной съемки: в нем Online Air 4G потребляет около 270 мА.

Однако таймлапс – куда более «внимательный» режим наблюдения, нежели сон с активацией записи лишь по датчику удара. И при ежедневной эксплуатации автомобиля, а также с периодическими зарядками аккумулятора внешним зарядником (что полезно в любом случае, имеется ли у вас 4G-регистратор, или нет) это абсолютно безопасно для АКБ. Тем более что, как уже говорилось выше, в адаптер кабеля TrendVision HardWare Kit заложен алгоритм отключения регистратора при существенном падении напряжения батареи – он отслеживает напряжение бортсети и не допустит глубокого разряда аккумулятора.

Ну и перед использованием для TrendVision Online Air 4G нужно приобрести карту памяти microSD. Максимально поддерживаемый объем – 256 гигабайт. И чем емкость карты больше, тем в менее нагруженном режиме она работает и дольше служит при постоянных циклах перезаписи.



Но если при дорожной видеозаписи цикличная запись с удалением старых роликов позволяет, в принципе, обойтись даже малоёмкими картами (справится и 16 Гб, и 8), то в таймлапсе нам нужно сохранить все записанное за цикл (ночь, день или сутки). Обе камеры Online Air 4G за час в режиме таймлапс заполняют около полутора гигабайт на карте памяти (в обычном режиме дорожной съемки – около 4,5 гигабайт). Соответственно, на 24 часа непрерывной парковочной съемки в таймлапсе нужно не менее 36 гигабайт, ближайшая подходящая по объему карта – на 64 гигабайта.

Мобильное приложение CloudSpirit

Приложение CloudSpirit, с которым работает TrendVision Online Air 4G, – это универсальный менеджер для видеорегистраторов. Оно бесплатное, есть для Android и iOS.

Первое, что в нем радует – это мгновенное и максимально быстрое спаривание регистратора и смартфона без ввода паролей, многократного включения-выключения Wi-Fi и бесконечных манипуляций, как это бывает с многими регистраторами и комбо-устройствами, работающими совместно с приложениями для беспроводного управления видео и обновления софта. В случае с Online Air 4G достаточно в меню гаджета выбрать и запустить крупную иконку CloudSpirit, и на дисплее появится QR-код. Наведите на него камеру смартфона из приложения, и установится связь. Также из приложения можно создать и прислать гостевой QR-код друзьям или родственникам.

В приложении CloudSpirit вы запускаете просмотр «Прямой эфир» в реальном времени с любой из двух камер, делаете захват фото и видео (активация пор команде видео- или фотосъемки в парковочном режиме), видите местоположение своего автомобиля на карте, можете включать и выключать таймлапс, менять его максимальную длительность (12 или 24 часа), менять разрешение основной камеры и даже форматировать карту памяти.

Подведем итоги. 4G-видеорегистраторы в целом и TrendVision Online Air 4G в частности – интересный и достаточно новый класс устройств, ориентированный в первую очередь на автовладельцев, которые не имеют возможности постоянно парковать свой автомобиль в зоне прямой видимости из окна дома или на охраняемой стоянке. С помощью онлайн-регистраторов уровень контроля за машиной существенно возрастает. Такой функционал ранее предлагался лишь в сегменте чрезвычайно дорогого телематического оборудования для сугубо коммерческого транспорта, а теперь он доступен фактически по цене обычного хорошего видеорегистратора.