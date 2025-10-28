RoadGo: честные гаджеты по честной цене? Тестируем бюджетные новинки

Недавно на маркетплейсах появился любопытный бренд недорогой автоэлектроники. Модели эконом-класса прямо-таки удивляют множеством пятизвездочных отзывов. «Колеса» решили разобраться в вопросе и приобрели все гаджеты этой марки на независимый тест!

Как известно, создать дешевый массовый автомобиль с миллионными тиражами гораздо сложнее, чем создать штучный суперкар. Нередко никому неизвестные стартапы строят и даже продают (!) крутые спорткары за миллионы долларов, но автомобиль класса Toyota Corolla или VW Golf они никогда не создадут.

А вот в сегменте «малых форм» такое случается, и не сказать, чтоб редко. Многие знают, к примеру, истории компаний типа Meizu или Realme – смартфонные бренды, которые создавались компаниями энтузиастов и получили успех за счет компиляций собственного продукта из нескольких удачных, но при этом массовых технических решений, добавления интересного, но простого дизайна, выкидывания лишнего и сдерживания в узде жадных маркетологов.

Бренд автоаксессуаров и гаджетов RoadGo позиционирует себя примерно так же. Не в плане претензий на мировую известность и миллионные тиражи, а в плане возможности продавать реально качественные устройства по действительно низкой цене. Весьма самонадеянные амбиции, но публика считает, что все обоснованно. Проверим! Тем более что на старте марки в ее ассортименте пока всего три гаджета – два видеорегистратора (модели MyCam и Line), а также компактный автопылесос VacMini.

2K-видеорегистратор RoadGo Line

Как заявляет RoadGo, составляющие их философии таковы: минимальная цена, минимум лишних функций, минимум вспомогательных аксессуаров в коробке устройства, максимально простая упаковка. И при этом – честные характеристики, без вранья и завышения.

RoadGo Line вроде бы вписывается в эти условия: за три тысячи рублей предлагается реальный 2K-видеорегистратор полускрытого монтажа, который при этом имеет Wi-Fi, работает с мобильным приложением и питается через USB Type C. У него нет в комплекте разных типов кронштейнов, переходников для флешек, чехольчиков, светофильтров, всяческих крючочков для прокладки кабелей и тому подобного. Упакован регистратор в простейшую коробку с незатейливой полиграфией без магнитиков и сложных ложементов. В общем, нет ничего, что так любят смаковать и мусолить «блогеры» – только сам прибор и адаптер.

Цилиндрический корпус устройства очень простой. Дисплея у него нет – все работает через Wi-Fi и мобильное приложение. Подошва кронштейна крепится на стекло на двустороннем скотче, а внутренний шарнир допускает регулировку только по вертикали. С одного торца цилиндра – кнопка включения, с другого – слот для карты памяти и гнездо питания Type-C. За что отдельное спасибо, поскольку создатели бюджетных моделей до сих пор питают их не только через устаревший MicroUSB, но даже через архиустаревший MiniUSB!



С телефоном же RoadGo Line работает через приложение Viidure Dashcam Viewer. Это очень известное и популярное приложение-менеджер для множества марок и моделей видеорегистраторов. Через него можно настраивать ракурс обзора камеры, сбрасывать ролики на телефон, отправлять их через месенджеры или почту и даже проводить некоторое редактирование качества видео.

Съемка 2K оказалась вполне реальная, а не обман с интерполяцией, как мы опасались! И качество для 3000 рублей – весьма недурственное! Длительный прогон – неделя работы в режиме 24/7 от 220-вольтового USB-адаптера – не выявил каких-либо сбоев, глюков, тормозов.

Конкуренты у RoadGo Line, безусловно есть, и немало. Причем даже в точно таком же форм-факторе «бездисплейный бочонок с Wi-Fi». Однако, например, PS-link Q61 стоит существенно дешевле (2100 рублей!), но, увы, снимает только Full HD. Navitel R66 2K снимает, как понятно даже из названия, в 2K, но стоит уже не 3000, а все 6400 рублей. Roadgid Tube 4K снимает аж в 4K, но и хотят за него уже нескромные 11 500 рублей.

Full HD-видеорегистратор RoadGo MyCam



Еще один видеорегистратор RoadGo – модель MyCam. Это гаджет с меньшим разрешением видеосъемки, Full HD. Но по концепции полностью соответствует старшей модели – простой корпус без дисплея и с одной-единственной кнопкой включения питания, комплектация содержит только зарядку, а коробка напоминает по стилю продукцию из линейки Ашана «Каждый день». Но, как и RoadGo Line, регистратор оснащен Wi-Fi, управляется мобильным приложением и питается от USB Type C.

Квадратный анфас и достаточно тонкий в профиль корпус, кнопка питания в углу и несколько крошечных светодиодов отображения режимов активности. Кронштейн, как и у старшей модели, простой – крепится на скотче и регулируется по вертикали. На одной грани – слот под карту памяти, на другой – разъем питания.

В качестве смартфонного приложения для настройки объектива и работы с файлами применяется все тот же софт, что и у RoadGo Line – Viidure Dashcam Viewer.



Отдельная и весьма любопытная сфера применения RoadGo MyCam – в качестве бюджетного автономного тылового регистратора в пару к значительно более дорогому фронтальному. Дело в том, что у многих двухкамерных моделей регистраторов подключение этой самой тыловой камеры вызывает снижение разрешения передней. Скажем, если фронтальная камера штатно снимает в 2K, то после подключения к ней задней Full HD-камеры она тоже начинает снимать в Full HD – производительности процессора на одновременную обработку 2K и Full HD-потоков уже не хватает. Есть модели, которые не меняют качество записи в двухканальном варианте – с более мощными процессорами и, соответственно, более дорогие. Поэтому возник такой вот лайфхак – вместо задней камеры к основному регистратору можно добавить автономный недорогой Full HD-прибор в качестве тылового. В этом случае еще и существенно упрощается монтаж – не нужно тащить через весь салон кабель от задней камеры – достаточно просто подключить питание адаптера RoadGo MyCam непосредственно в багажнике, к габаритному фонарю!



Так что же это за прибор? Это просто качественный, но очень-очень простой регистратор за смешные 2200 рублей. Видеосъемку в Full HD он отрабатывает честно. За неделю активного тестирования сбоев в работе не замечено. При его низкой цене, а также благодаря крайне скромному внешнему виду (маленький, без дисплея и кнопок) гаджет непривлекателен для маргиналов, и его можно смело оставлять в машине, не таская бесконечно туда-сюда.

Выгодная ли цена? На первый взгляд, кстати, не особо. На любом маркетплейсе вы найдете регистраторы с Wi-Fi по цене от 1300-1400 рублей, да еще и с картой памяти (!) в комплекте! Но если почитать в отзывах, как они нещадно глючат и тормозят, с какими бубнами коннектятся к смартфону и прочие багги – спасибо, не надо. Экономия в 1000 рублей того не стоит.



Автомобильный пылесос RoadGo VacMini



RoadGo VacMini – компактный автопылесос «пистолетного» типа, способный конвертироваться в воздуходув. Со встроенной литий-ионной батареей, заряжаемой через USB Type C, и несколькими насадками разного типа.



Из-за невероятного количества производителей бюджетных пылесосов среди них слишком много брака, а также версий со слишком хилыми моторчиками, неспособными убирать что-то тяжелее тополиного пуха. Экономия выходит боком, и покупка становится лотереей с невысоким шансом на выигрыш. А вот VacMini полагается на уже заработавшую кое-какой авторитет на регистраторах марку RoadGo и гарантирует (пусть и при не самой высокой мощности) высокую надежность при скромной цене и, похоже, честные 5000 паскаль всасывания. В этом мы убедились, крайне грубо и интенсивно тестируя VacMini всю неделю, разрядив несколько раз аккумулятор пылесоса на пробу при полностью заглушенном входе (испытывая на перегрев), заряжая батарею сразу после полной разрядки и вообще мучая его нещадно!

В режиме пылесоса можно использовать разные насадки из комплекта – в первую очередь тонкие, нужные в тесных закоулках под креслами. Мощности хватает, чтобы всасывать гайки М4! А если снять пылесборник и надеть тонкую насадку на «выхлоп» (она фиксируется на байонетное крепление), то получается воздуходув. Можно выдувать крошки и сор, например, из салазок кресел, и эффективно собирать его всасывающей насадкой уже на открытом пространстве. Можно сгонять с машины листья и легкий снег.

Подытожим! Изучение ассортимента RoadGo оставило благоприятное впечатление. Пока предлагаемых гаджетов немного, но их явно станет существенно больше вскоре. Бюджетной линейки качественных приборов, отобранных по принципу «экономим на том, на чем можно, и не экономим на важном», на рынке определенно не хватало!