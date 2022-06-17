Рынок автомобилей с пробегом: глубокое падение и рост цен на 250%

На ежегодно проводимом аналитическим агентством АВТОСТАТ форуме обнародована статистика за первые пять месяцев 2022 года. В соответствии с ней в России реализовано 1,82 миллиона машин с пробегом, что на 19,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем лишь пятая часть этих автомобилей младше 7 лет. Сильнее всего на рынке машин с пробегом просел массовый сегмент, в котором лидируют LADA, Toyota и Hyundai. В «премиуме» ситуация чуть лучше: падение «всего» на 13,9%. Здесь пальма первенства за Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Подержанные – наше все? ​

По самым оптимистичным прогнозам к концу 2022-го будет продано 5 миллионов автомобилей, а падение рынка составит 16,3%. При всей пессимистичности картинка в сегменте б/у просто радужная на фоне обвала рынка новых автомобилей. Согласно прогнозу Минпромторга РФ, по итогам 2022 будет реализовано в лучшем случае около 750 тыс. штук, а это на 55% ниже прошлого, тоже далеко не рекордного года.

Hyundai Solaris 2017–20



Причин такого перевеса в пользу б/у несколько. Это, конечно, и массовый исход из России иностранных брендов, и нарушение логистических цепочек. Однако основная причина все же в росте цен на новые автомобили, вызванном двумя вышеуказанными проблемами. Проведенный агентством АВТОСТАТ совместно с mail.ru опрос показал, что большинство потенциальных покупателей считают рост цен на новые авто настолько сильным, что те стали им в принципе недоступны. Четверть респондентов хотели бы купить новый автомобиль, но денег хватает лишь на подержанное транспортное средство. Около 70% подумывают о покупке машину взамен предыдущей и лишь 17,3% строят планы на дополнительный автомобиль в семью.

Интересно, что самые успешные среди продавцов новых машин из иностранных брендов – китайские – у покупателей «бэушек» не в почете. Половина опрошенных скорее не рассматривают автомобиль из Поднебесной с пробегом, а 20,4% и вовсе категорически против китайский брендов. Тем не менее ситуация, вероятно, будет складываться по классической в психологии модели: отрицание – гнев – торг – депрессия – принятие.

Сегодня и завтра

В мае в России реализовано 326,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом – это на 30% меньше результата 2021 года. Больше всего сделок совершено с автомобилями LADA – 90,8 тысяч или 27,8%, из которых больше всего хэтчбеков LADA 2114 «Самара-2» (8,9 тыс. единиц). На втором месте Toyota с результатом в 32,4 тысячи. В пятерку вошли также Hyundai (17,5 тыс. шт.), Kia (16,1 тыс. шт.) и Nissan (15,9 тыс. шт.). Лучшим среди иностранных автомобилей стал Hyundai Solaris (6,8 тыс. машин), замыкает пятерку Ford Focus (6,8 тыс. шт.).

Lada Samara (2114) 10.2001–12.2013



Весьма красноречивы данные о коррекции средних цен на авто с пробегом. За последние восемь лет цены выросли в среднем на 167%. Причем авто старше семи лет подорожали на 156%, а свежие экземпляры взлетели на 251%! В сравнении с прошлым годом средняя цена «бэушки» подскочила с 800 тысяч до миллиона ста пятидесяти тысяч.

Продолжает меняться и структура рынка. В последние годы наблюдается настоящий бум в стане кроссоверов, и эта тенденция наверняка сохранится. Четыре крупнейших сегмента (B, SUV, C и D) за прошедшие 15 лет сумели удержать лидирующие позиции, но их соотношение заметно изменилось. Доля лидирующего сегмента B сократилась с 50% до 36%, а кроссоверов и внедорожников выросла – с 11 до 26%. На третьей строчке по популярности С-класс, прибавивший с 11 до 16%, а вот сегмент D просел с 11 до 9%.

Что дальше? Сдвинуть рынок мертвой точки, вероятно, сможет активная помощь на государственном уровне. Президент России поручил также обновить до 1 сентября стратегию развития автомобильной промышленности «с учетом сегодняшних реалий». По словам главы государства, ключевой элемент стратегии – наличие у России собственных критических технологий и производств такого уровня, который обеспечит глобальную конкурентоспособность автомобильной отрасли. Речь идет и о поставке комплектующих, которой «нужно уделить особое внимание». На совещании по развитию автопрома президент поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за ситуацией с ценами на легковые автомобили, которые, по его мнению, должны корректироваться вслед за укреплением рубля и снижением цен на металл.

Toyota Camry 2014–2018



Должна помочь и анонсированная господином Мантуровым программа по поддержке спроса на автомобили. В соответствии с программой в 2022 году будет выделено 20,7 млрд рублей, из которых на автокредитование уйдет 10,2 миллиардов, еще 4,9 направят на льготный лизинг. На скидки по электрическому транспорту планируют потратить 2,6 миллиарда, а на газомоторную технику – еще 3,3 млрд рублей. Мера своевременная: количество выданных автокредитов по сравнению с прошлым снизилось на 54%, однако за первые 5 месяцев этого года доля кредитных сделок в сегменте подержанных машин достигла 46%, что на 10% больше 2021-го и на 19% – чем в 2020-м. Насколько все эти планы реализуемы, увидим к концу года.