С миру по нитке – богатому электромобиль: где справедливость?

Можно не любить электромобили потому, что они не умеют рычать, как идеологически верные V8, или потому, что они пахнут электрической розеткой, кредитом под сумасшедшие проценты, китайской экспансией, детьми Илона Маска или чем-то подобным, но никак не бензином. Это всё субъективные причины. Есть ещё объективные: высокая стоимость, малый запас хода и недостаток зарядок. А есть такие причины, которые можно отнести к социально-бытовым, от которых за километр несёт мещанством и пролетарским праведным гневом. Точнее, не за километр, а за версту, которая всё-таки и чуть больше, чем километр, и как-то роднее.

Был как-то период, когда все упорно пытались доказать автовладельцам, что лучшее топливо – это газ в любом его виде, сжатом или сжиженном. С одним получилось ещё более-менее, и хотя бы таксисты его оценили. С сжатым так ничего и не вышло: заправок нет и быть не может, потому что получить разрешение на строительство такой заправки в черте города сложнее, чем понять «Улисс» Джеймса Джойса, а обслуживать машины с топливной газовой аппаратурой многие просто не берутся по причине отсутствия допуска. А потом всю эту историю с ноги добили резким ростом цен на газ и переключились на электричество. Мол, вот оно-то точно лучше всего остального. Покупайте, граждане, электромобили.

И вот тут начинается самое интересное: льготы! Я, ей-богу, не понимаю, почему на «электрички» в рамках программы льготного автокредитования нужно выделять субсидию в размере 35%. То есть – максимальную. Цель любой госпрограммы – как-то поддержать жителей страны, которым эта поддержка необходима. Насколько такая поддержка требуется потенциальному покупателю электромобиля? Человек готов купить дорогую игрушку, которая по умолчанию процентов на 30 дороже такого же автомобиля с ДВС, и ему надо помочь деньгами тех, кто считает покупку молока в «Пятёрочке» без жёлтого ценника грабежом? Серьёзно? И вряд ли этот человек покупает единственную машину в семье, потому что это немного глупо. Но скинуться ему на «электричку» должны те, кому сейчас не по карману Лада Гранта. И это только начало.

Дальше – ещё веселее. Бесплатные или льготные парковки, бесплатный проезд по платным трассам, более гуманное налогообложение… Разумеется, владельцу «электрички» без этого никак не прожить, он последний ШРУС догрызает и концы с концами еле-еле сводит. И опять же – за деньги тех, кто пытается кое-как поддерживать на ходу свой 15-летний автомобиль. Да-да, потому что по данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в России на 1 января 2025 года составлял 15,5 лет. Народ, который владеет таким чудесным автопарком, просто обязан оплачивать парковку москвичу, который купил электромобиль. Иначе ему, бедолаге, никак не выжить.

Между прочим, проект бесплатного проезда по платным трассам России для инвалидов у нас отклонили. Объяснили это тем, что, мол, нельзя никого ставить выше остальных. Закон у нас такой. Но владельцам отечественных электромобилей проезд бесплатным сделали, потому что равны у нас все, но кто-то чуть равнее.

Хорошо, не буду таким наивным: все эти льготы на самом деле, конечно, призваны помогать не покупателям, а отечественным производителям. Но в этом случае возникает один вопрос: а кто это у нас там такой отечественный? Evolute и Москвич? Ну-ну.

Ехал я как-то по М-11 на своей Rio и наблюдал, как в правой полосе ползёт «электричка» со скоростью километров 80-90 в час. Быстрее ей по «платке» ехать нельзя: батарейки не хватит. И вот вроде человек я не злорадный, но пока обгонял – и злился, и радовался: помог кому-то и машину купить, и дорогу оплатить. Осталось только на дизель-генератор этому товарищу накинуть, чтобы он ни в чём себе не отказывал. Ну а что такого, если я могу себе это позволить, а ему надо помогать всей страной?