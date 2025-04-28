С миру по нитке – богатому электромобиль: где справедливость?

Был как-то период, когда все упорно пытались доказать автовладельцам, что лучшее топливо – это газ в любом его виде, сжатом или сжиженном. С одним получилось ещё более-менее, и хотя бы таксисты его оценили. С сжатым так ничего и не вышло: заправок нет и быть не может, потому что получить разрешение на строительство такой заправки в черте города сложнее, чем понять «Улисс» Джеймса Джойса, а обслуживать машины с топливной газовой аппаратурой многие просто не берутся по причине отсутствия допуска. А потом всю эту историю с ноги добили резким ростом цен на газ и переключились на электричество. Мол, вот оно-то точно лучше всего остального. Покупайте, граждане, электромобили.
И вот тут начинается самое интересное: льготы! Я, ей-богу, не понимаю, почему на «электрички» в рамках программы льготного автокредитования нужно выделять субсидию в размере 35%. То есть – максимальную. Цель любой госпрограммы – как-то поддержать жителей страны, которым эта поддержка необходима. Насколько такая поддержка требуется потенциальному покупателю электромобиля? Человек готов купить дорогую игрушку, которая по умолчанию процентов на 30 дороже такого же автомобиля с ДВС, и ему надо помочь деньгами тех, кто считает покупку молока в «Пятёрочке» без жёлтого ценника грабежом? Серьёзно? И вряд ли этот человек покупает единственную машину в семье, потому что это немного глупо. Но скинуться ему на «электричку» должны те, кому сейчас не по карману Лада Гранта. И это только начало.
Дальше – ещё веселее. Бесплатные или льготные парковки, бесплатный проезд по платным трассам, более гуманное налогообложение… Разумеется, владельцу «электрички» без этого никак не прожить, он последний ШРУС догрызает и концы с концами еле-еле сводит. И опять же – за деньги тех, кто пытается кое-как поддерживать на ходу свой 15-летний автомобиль. Да-да, потому что по данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в России на 1 января 2025 года составлял 15,5 лет. Народ, который владеет таким чудесным автопарком, просто обязан оплачивать парковку москвичу, который купил электромобиль. Иначе ему, бедолаге, никак не выжить.
Между прочим, проект бесплатного проезда по платным трассам России для инвалидов у нас отклонили. Объяснили это тем, что, мол, нельзя никого ставить выше остальных. Закон у нас такой. Но владельцам отечественных электромобилей проезд бесплатным сделали, потому что равны у нас все, но кто-то чуть равнее.
Хорошо, не буду таким наивным: все эти льготы на самом деле, конечно, призваны помогать не покупателям, а отечественным производителям. Но в этом случае возникает один вопрос: а кто это у нас там такой отечественный? Evolute и Москвич? Ну-ну.
Ехал я как-то по М-11 на своей Rio и наблюдал, как в правой полосе ползёт «электричка» со скоростью километров 80-90 в час. Быстрее ей по «платке» ехать нельзя: батарейки не хватит. И вот вроде человек я не злорадный, но пока обгонял – и злился, и радовался: помог кому-то и машину купить, и дорогу оплатить. Осталось только на дизель-генератор этому товарищу накинуть, чтобы он ни в чём себе не отказывал. Ну а что такого, если я могу себе это позволить, а ему надо помогать всей страной?
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Статья хорошая, но запоздалая.
Вопрос из того же разряда «зачем постоянно субсидировать АвтоТАЗ», который за полвека не научился хотя бы качественно собирать то, что они называют автомобилями. Или зачем оплачивать авиакомпаниям убытки от простоя ломучих Суперджетов. Я уж не говорю про введение грабительского утильсбора, когда население лишили возможности обновлять свой автопарк (вместо хотя бы временной отмены ввозных пошлин).
Мне кажется, что в начале статьи вы перепутали сжатый и сжиженный газ местами.
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А ещё меня забавляет другой парадокс. Страна-бензоколонка субсидирует электрички. Мне кажется, или это самое явное противоречие во всей этой истории?
Это попытка держаться в мировом потоке электрификации автопарка страны. Попытка неудачная, чего там скрывать. Нет доступных автомобилей на электротяге, чтобы массового стимулировать переход. Так что скидываемся дальше на субсидии для определённого слоя сограждан.
Герман Греф и Ко точно нуждается в наших подачках или это другое, т.е. просто жлобство ...
Честно говоря, в субсидировании "электричек" я вижу куда меньшее зло, чем в недавнем субсидировании ипотеки. Можно дальше, конечно, закапывать голову в песок и считать "авось пронесет", но глобальный тренд на "электричество" есть и без господдержки тут никак, лучше как-то пытаться влиться в поток на старте, чем в последствие догонять то, в чем отстали на несколько десятков лет. Крестьяне с кобылами так же смотрели на "богатые игрушки" в виде автомобиля лет 150 назад.
А вот все обсуждения "высоких пошлин и сборов" - чистой воды демагогия. Во-первых, появилось огромное количество заводов = огромное количество рабочих мест с приличными зарплатами и условиями труда. Да, в текущих реалиях, Юра, мы всё про
еб...играли. Во-вторых, можно посмотреть на примере стран СНГ, с более низкими пошлинами, к чему это всё идёт - только в чьих-то фантазиях население начинает покупать качественные свежие автомобили, по факту население начинает скупать автохлам и просто чаще его менять. Никто не покупает условный 3-летний Рено с экологичным двигателем, хорошей безопасностью и прочим, покупают 15-летний смердящий Мерседес или Лексус, да ещё и битый, кое как восстанавливают, катаются на нём год и меняют на такой же. Авторынок Грузии тому пример, но там одумались и пошлины на автохлам повысили.
А к чему ведут массовые льготы для "народа" мы все увидели на примере "льготной ипотеки", когда "льготы" раздавались налево и направо без каких-либо ограничений - и вот рост цен на 100% и выше, и куча пустых квартир.
И как это меняет вышенаписанное в статье? Да пусть играются своими электричками, хоть по 30 млн. руб. за машину, нам, крестьянам, не жалко, просто без субсидий.
Потому что 15-летний Мерседес и Лексус тупо лучше)) Причем во всём и намного.
И если уж зашла речь про экологию. То покупать б/у машину - это самое экологичное решение. Покупать новую - самое "грязное" дело. Это должно быть понятно и школьнику.
Рост цен из-за санкций и перепрофилирование экономики на военные рельсы. А пустую квартиру ты ещё найди, в хороших ЖК их разметают ещё на этапе строительства.