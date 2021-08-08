С сердцем от КамАЗа: как Урал-4320 получил дизельный мотор и стал основным армейским тяжёлым грузовиком

Во времена дизелизации Уральскому автозаводу удалось удержаться на уровне наиболее известных изготовителей военных грузовиков и приступить к серийному выпуску следующего мощного, совершенного и экономичного армейского автомобиля «Урал-4320» (6х6), который в 1970-е годы считался «важнейшей вехой развития автомобильной промышленности СССР». В этой публикации мы будем рассматривать только ранние модификации модели до 1993 года, когда «просто» 4320 стал 4320-10.

Новый пятитонный дизельный «Урал-4320» был прямым наследником выпускавшегося одновременно с ним бензинового грузовика «Урал-375Д». От него были унаследованы основные параметры, схожая внешность и общая конструкция шасси, на котором смонтировали сложный и тяжелый дизель Камского автозавода. Однако в Советской армии и в вооруженных силах союзных стран успех «Уралу-4320» был обеспечен.



Прототип дизельного армейского грузовика «Урал-4320» образца 1973 года (архив УралАЗ)

Урал-4320 (1972/1977-1993 гг.)



В начале 70-х было построено несколько опытных образцов военных грузовиков и седельных тягачей с ярославским дизельным двигателем ЯМЗ-740 – прототипом будущего силового агрегата КамАЗ.



На зимних испытаниях предсерийный вариант «Урал-4320». 1975 год (архив УралАЗ)

В феврале 1975-го автомобили успешно завершили государственные испытания, и вскоре доработанные войсковые образцы с продольными скамьями в кузове были приняты на вооружение Советской армии. Серийный выпуск многоцелевого грузовика «Урал-4320» начался в декабре 1977 года и продолжался до 1986-го.



Доработанный военный грузовик «Урал-4320» с цельнометаллическим кузовом. 1977 год (архив 21 НИИЦ)

Главными отличительными признаками новых «Уралов» были решётка радиатора с угловатыми вертикальными прорезями, дизельный двигатель КамАЗ-740 V8 мощностью 210 л.с., кабина с тремя регулировками сиденья водителя и девятитонная лебёдка.



Выпускавшийся с 1986 года второй вариант 4320-01 внешне отличался приподнятой на 12 сантиметров бортовой платформой с ровным полом без колёсных ниш.



Обновленный вариант «Урал-4320-01», приспособленный для перевозки в кузове личного состава. 1986 год (архив УралАЗ)

Параллельно с двумя базовыми версиями выпускались семитонные шасси 43203 двойного назначения для установки фургонов и военного оборудования без механического привода рабочих органов и седельные тягачи 44202, работавшие в составе 23-тонных автопоездов.



Начавшиеся в конце 70-х боевые действия в Афганистане и последовавшие за ними локальные военные конфликты привели к необходимости внедрения противопульной защиты для военнослужащих и узлов серийных автомобилей «Урал», состоявшей из навесных броневых листов толщиной до пяти миллиметров и бронестёкол. В 80-90-е годы к этой работе подключились и другие предприятия.



Грузовик «Урал-4320» с локальной бронезащитой конструкции 21 НИИИ на демонстрации 1992 года (архив 21 НИИЦ)

Автомобиль «Урал-4320-10» с комплектом защиты завода «Муромтепловоз» и 12,7-мм пулеметом. 1993 год

Весной 1993-го пожар уничтожил моторное отделение Камского автозавода, что привело к прекращению поставок двигателей КамАЗ. Замена им нашлась на Ярославском моторном заводе, выпускавшим 180-сильные дизели. Их стали монтировать на грузовиках 4320-10, которые уже выходят за рамки нашей статьи.



Военное оборудование на «Урале-4320»

К моменту развала СССР на основе семейства 4320 удалось собрать обширное число надстроек и систем вооружения, но их основную долю составляли модернизированные машины, изначально созданные для «Урала-375», или просто переставленные на новые дизельные шасси.

Типовые кузова-фургоны

При переходе на шасси 43203 гамму обитаемых кузовов составляли бескаркасные фургоны К-4320, каркасно-металлические КМ-4320 и их производные. От прежних конструкций они отличались алюминиевой или металлической обшивкой, фильтровентиляционной установкой, возможностью перевозки грузов на крыше, количеством и расположением окон, дверей и люков.



Автомобиль-шасси «Урал-43203» с мастерской радиотехнического ремонта МРТО в кузове КМ-4320

При экспорте «Уралов-4320» в Народную армию ГДР предприятия группы LAK монтировали на них собственные съёмные фургоны для размещения тяжелого ремонтного оборудования и автономных дизельных электростанций.



«Уралы-43203» с кузовами LAK-IIC (ГДР) с ремонтно-механическим оснащением (слева) и LAK-III с электростанцией

Радиотехнические средства связи, управления и разведки​

В типовых кузовах на шасси «Урал-43203» с автономным питанием базировалось обширное семейство новых и переставленных с «Уралов-375А» всевозможных радиотехнических и радиолокационных систем разных классов и назначения, средств управления, разведки и командно-штабных машин.



Антенная машина радиолокационной станции П-18 «Терек», переставленная с «Урала-375А» на шасси «Урал-4320»

Наряду с модернизированными станциями тропосферной связи в двух аппаратных на машинах 43203 с кузовами КМ-4320 была создана 40-канальная авиатранспортабельная система Р-441У с антеннами диаметром 1,8 метра, служившая для ретрансляции телефонной, телеграфной и фототелеграфной связи со спутников, находившихся на разных орбитах.



Приёмо-передающая аппаратная спутниковой связи Р-441У «Ливень-У» в двух автофургонах и одном прицепе

К другим достижениям в радиотехнической области на автомобильных шасси относили станцию радиопомех Р-325У, автоматизированную аппаратную Р-330У для подавления связи, модернизированную установку 1Л22-1 для опознавания летательных аппаратов и машину 1В153 автоматизированного управления артиллерийским огнем.



Комплексная аппаратная Р-330У подавления ультракоротковолновой связи в тропическом исполнении с прицепом-электростанцией

С 1990 года на двух автомобилях 43203 с кузовами КМ-4320 размещалось радиолокационное и пеленгационное оснащение метеорологического комплекса РПМК-1 «Улыбка» для получения сведений о состоянии атмосферы с целью обеспечения запусков ракет, полётов авиации, работы артиллерии и расчёта зон поражения.



Метеорологический комплекс РПМК-1 «Улыбка» на двух машинах 43203 с радиолокационным оборудованием. 1990 год

Седельные тягачи 44202 двойного назначения работали в составе секретных автопоездов с глухими одноосными полуприцепами (кабинами) ОдАЗ-828 с радиоприёмными узлами связи Р-361М, полевыми пунктами управления Р-362М и системами жизнеобеспечения, а также защитой от радиоактивных, отравляющих и бактериологических средств.



Многоцелевой тягач «Урал-44202» с радиоузлом связи Р-361М в безоконном полуприцепе ОдАЗ-828

Автомобили топливной службы



С переходом на «дизель» практически все виды машин топливной службы переняли новый имидж с индексом 4320. Одним из них был топливомаслозаправщик АТМЗ-5-4320 с возросшей до пяти тысяч литров ёмкостью алюминиевой топливной цистерны, сокращением масляной части на 100 литров и двумя независимыми насосными магистралями.



Модернизированный штатный топливомаслозаправщик АТМЗ-5-4320 на базе «Урал-4320». 1979 год

К новинкам относилась перекачивающая станция горючего ПСГ-240 для групповой заправки техники, оборудованная цельнометаллическим кузовом с боковыми дверями, задним блоком управления, основным и вспомогательным насосами, фильтрами, набором рукавов и пеналами для их хранения.



Многоцелевая войсковая топливная перекачивающая установка ПСГ-240. 1982 год

Машины аэродромных служб и химической защиты​

В область электростартерных агрегатов вошёл модернизированный вариант АПА-5Д для одиночного или группового запуска авиационных двигателей с двумя генераторами переменного и постоянного тока мощностью 40 и 52 кВт, а также поворотными решётчатыми стрелами. Вариант АПА-5ДМ отличался 60-киловаттным генератором.



Аэродромный агрегат электростартерного запуска АПА-5Д с откидными консолями для прокладки кабеля

Модернизированный вариант АПА-5ДМ с усиленным генератором для крупных военных аэродромов

Наиболее мощная стартерная машина АПА-100 размещалась в цельнометаллическом кузове с откидными крышками отсеков, где устанавливали вспомогательный дизель для привода блока генераторов с выходной мощностью 100 кВт.



Тяжёлый многоцелевой пусковой агрегат АПА-100 с максимальной мощностью электрогенератора

Модернизированная тепловая машина ТМС-65М могла на стоянке и в движении производить химическую обработку местности и техники горячей выхлопной смесью от турбореактивного двигателя, а также производить постановку маскирующих аэрозольных завес.



Обновлённая тепловая установка ТМС-65М с турбореактивным рабочим агрегатом на шасси «Урал-4320»

Эвакуационная и инженерная автотехника​

С появлением «Урала-4320» номерные военные предприятия приступили к мелкосерийному производству новых для Советской армии колёсных эвакуационных транспортёров-тягачей и машин техпомощи.

Авторемонтный завод № 57 наладил выпуск эвакуатора ТК-5ВМ, переименованного в КЭТ-Л – колёсный эвакуационный тягач лёгкий. В его оснащение входила семитонная лебёдка, гидравлический кран и заднее подъёмное устройство для транспортировки поврежденной автотехники в полупогруженном положении.



Мелкосерийный эвакуационный тягач КЭТ-Л с задним подъёмным устройством. 1985 год (архив 21 НИИЦ)

За ним появился бортовой колёсный транспортер КТ-Л. Помимо лебёдки на нём смонтировали бампер для расчистки проходов при буксировке военных машин на жёсткой сцепке или в полупогруженном состоянии. На его основе завод № 38 построил вариант КТ-ЛМ с навесным бронированием из стальных листов толщиной семь миллиметров.



Бортовой колёсный транспортер КТ-ЛМ с навесным бронированием конструкции 21 НИИИ. 1988 год (фото автора)

В середине 80-х были собраны опытные образцы грузовиков технической помощи серии МТП с четырёхтонным гидрокраном и лебёдкой для эвакуации по шоссе поврежденных транспортных средств, заправки их топливом, маслами и специальными жидкостями.



Серийная машина техпомощи МТП-А2.1 с гидроманипулятором для эвакуации автотехники (фото автора)

В это же время на шасси 4320, 43202 и усиленном многоцелевом варианте 5557 было создано семейство войсковых и инженерных гидрокранов грузоподъемностью от 6,3 до 15 тонн с телескопическими стрелами длиной до 14 метров и высотой подъёма грузов 26 метров.



Модернизированный телескопический 6,3-тонный войсковой автокран КС-2573 на шасси «Урал-5557» (фото автора)

К инженерной автотехнике относились мобильные осветительные агрегаты 15Т460 с автономной электростанцией и шестью выносными прожекторами, а также машины 15Т261 для освещения рабочих мест под открытым небом и в помещениях со взрывоопасной средой.



Передвижной агрегат 15Т460 для освещения крупных воинских помещений и монтажных площадок

Боевые и транспортно-заряжающие машины​

В конце 70-х небольшая военно-ремонтная база из Ржева получила важное задание переставлять ракетные пусковые установки БМ-21 «Град» с грузовиков «Урал-375Д» на новые дизельные «Уралы-4320». Оно свелось к перестановке глушителя из-под радиатора в правую часть шасси под ящик с принадлежностями.



Известная система залпового огня БМ-21 «Град», переставленная на грузовик «Урал-4320» (фото А. Гуляева)

Испытав обновлённые «Грады» в локальных конфликтах в жарких странах, на направляющих с реактивными снарядами стали устанавливать теплозащитные экраны, предохранявшие их от перегрева на солнце.



Боевая 40-зарядная установка БМ-21 «Град» на военном параде вооруженных сил Афганистана

Запуск реактивной ракеты калибра 122,4 мм с пусковой установки на дизельном шасси 4320

В годы разоружения Советских вооруженных сил наиболее удачным развитием машин «Град» считалась береговая система залпового огня БМ-21ПД «Дамба» для охраны морских границ и уничтожения надводных и подводных целей противника. В ней применялись снаряды массой 75 килограммов с дальностью поражения до пяти километров и на глубине 200 метров.



Мощная установка «Дамба» для защиты побережья и военно-морских баз от действий пловцов-диверсантов

На шасси «Урал-4320» базировалось немало доработанных грузовиков с прицепами, специальных транспортных, перегрузочных и транспортно-заряжающих машин (ТЗМ), входивших в состав различных комплексов для обслуживания многочисленных ракетных систем, о которых практически ничего не было известно.



ТЗМ 9Т232М на «Урале-4320» при заряжании опытной 50-ствольной системы залпового огня «Прима». 1988 год

Машина 9Т244 с гидрокраном для перегрузки на пусковую установку ракетных модулей комплекса «Тор». 1986 год

На заглавной фотографии – эффектный транспортёр-работяга КТ-ЛМ на грузовике «Урал-4320» с навесным бронированием, созданный военными инженерами завода № 38 из подмосковных Бронниц.