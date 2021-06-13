В начале 60-х Уральский автозавод превратился в ведущего поставщика простых и надежных многоцелевых капотных грузовиков семейства «Урал-375» (6х6), применявшихся во всех видах Вооруженных сил Советского Союза, странах Варшавского договора и союзных государств, став эталоном совершенства, творческого прорыва и высокого качества.
Урал-375/375Д (1958/1961-1991 гг.)
Весной 1958-го, после доработки опытного образца НАМИ-020, появились пробные заводские автомобили марки УралЗИС-НАМИ-375 со всеми односкатными колёсами и закрытой кабиной от прототипа ЗИЛ-131. По настоянию военных для маскировки и защиты от поражающих факторов ядерного оружия на предсерийном варианте «Урал-375» установили кабину со съёмным брезентовым верхом и плоскими откидными лобовыми стёклами.
Серийный выпуск пятитонного армейского автомобиля Урал-375 с бензиновым 175-сильным двигателем V8 и экранированным электрооборудованием развернулся 31 января 1961 года. В состав основных узлов входили пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная с несимметричным межосевым дифференциалом, гидроусилитель рулевого механизма, дисковые шарниры равных угловых скоростей, а также классическая подвеска и система регулирования давления воздуха в шинах. Производным вариантом был седельный тягач 375С для буксировки полуприцепов полной массой до 18,5 тонн.
С 1964-го выпускался базовый 180-сильный вариант Урал-375Д с новой цельнометаллической кабиной, двухсекционным лобовым окном и грузовой платформой с тентом и продольными скамьями для перевозки до 27 человек личного состава. Он применялся также для буксировки артиллерийских систем среднего калибра и прицепной техники, установки различных кузовов, надстроек, военного оснащения и вооружения.
В состав специализированных версий входили шасси для фургонов, машины с валами отбора мощности и удлинённой рамой, грузовики для работы с прицепами и применения в жарких странах, а также различные седельные тягачи.
Типовые кузова-фургоны на базе «Уралов»
В конце 50-х для «Урала-375» создали первый многоцелевой кузов-фургон КП-375 с плоскими скосами крыши и панелями из армированного пенопласта. С расширением работ по обитаемым кузовам был развернут выпуск герметизированных бескаркасных конструкций К-375 и каркасно-металлических КМ-375 с внутренним оснащением различного назначения.
Для Народной армии ГДР на экспортных «Уралах» с наблюдательными люками в крыше кабины была создана собственная «индустрия» из двух заводов, выпускавших различные армейские фургоны LAK (Leicht Absetzbarer Koffer), выполненные в четырёх базовых вариантах и сорока исполнениях — от съёмных брезентовых тентов до цельнометаллических конструкций.
Радиотехнические средства связи и управления
Номенклатура радиотехнических средств связи разного уровня и дальности, радиорелейных и радиолокационных систем, станций оценки радиоэлектронной обстановки армейского и фронтового звена базировалась в основном на шасси «Урал-375А» с обитаемыми кузовами К-375 и КМ-375.
В войсках ПВО братских стран применялся советский малогабаритный радиолокационный комплекс серии РПК-1 для обнаружения летящих целей на расстоянии до 55 километров и наведения на них 57-мм зенитных пушек. В армии ГДР он базировался на «Уралах» с кузовами LAK.
Наиболее прогрессивными в 60-70-е годы считались автономные автомобильные станции тропосферной (спутниковой) связи в исполнениях Р-410, Р-412, Р-420 и Р-440 и других с различной аппаратурой и видами антенн. Они базировались на одном или нескольких грузовиках с прицепными электростанциями, обеспечивавших прямую связь на расстоянии до 150 км и установку радиорелейных линий протяженностью до 560 км.
Секретная автономная машина 1Л22 служила для опознавания, определения принадлежности и полётных сведений, обнаруженных радиолокаторами летательных аппаратов на расстоянии до четырёх километров, а также стационарных и подвижных сухопутных объектов.
В начале 70-х на вооружение войск ПВО была принята особо точная радиолокационная станция П-18 для обнаружения воздушных объектов на средних и больших высотах. Она базировалась на двух автомобилях с радиоэлектронной аппаратурой и антенно-мачтовым устройством для одновременного обнаружения до 15 объектов на дальности до 260 км.
Автомобили топливной службы
На шасси «Урал-375Б» с валами отбора мощности для привода одноступенчатых насосов базировались штатные заправочные автоцистерны АЦ-5-375 и АЦ-5,5-375 вместимостью 5,0-5,5 тысячи литров для перевозки, перекачивания и одновременного распределения топлива двум потребителям.
На том же грузовике выпускался топливомаслозаправщик АТМЗ-4,5-375 со стальными ёмкостями на 4500 и 350 литров горючего и технических масел соответственно и двумя типами насосов. По имеющимся данным система подогрева жидкостей здесь не предусматривалась. В производстве находился также водоспиртозаправщик ВСЗ-375 для заправки самолётов подогретой водой, спиртом и водоспиртовыми смесями.
С конца 50-х выпускался специальный аэродромный топливозаправщик ТЗ-5-375 со стальной рамной цистерной на 5000 литров горючего. Первоначально он базировался на грузовике «Урал-375» с брезентовой кабиной, а в 1966-м на вооружение был принят «Урал-375Б» с собственным насосом подачей 600 литров в минуту.
Автомобильная техника аэродромных служб
Наибольшее распространение в системах военных аэродромов получили электрические пусковые агрегаты АПА-4 и АПА-4Г мощностью 54 кВт для электростартерного запуска авиационных двигателей. Для облегчения работ на них монтировали соответственно одну или две поворотные решётчатые стрелы для прокладывания тяжёлых кабелей к летательным аппаратам.
Агрегат АПА-5 мог работать в системах переменного одно- или трёхфазного тока кратковременной мощности 40 и 54 кВт. Он снабжался аккумуляторной батареей, трансформатором, выдвижной рамой со стрелами для укладки кабелей, а также сцепным устройством для буксировки самолетов.
Машины войск химической защиты
В 60-е началось изготовление тепловой машины ТМС-65 для специальной обработки военной автотехники, участков местности и взлетно-посадочных дорожек путем образования мощного потока горячей аэрозольной смеси от турбореактивного двигателя, смонтированного на поворотной платформе шасси 375Д.
В 80-е на базе 375Е с удлиненной рамой выпускалась авторазливочная станция АРС-15 с увеличенной до 3200 литров вместимостью и насосом с титановыми деталями. Она служила для проведения полного комплекса дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а подогрев воздуха и воды в цистерне позволял использовать станцию для санитарной обработки личного состава.
Эвакуационная и инженерная автотехника
В 60-е силами 38-го опытного завода был создан комплекс эвакуационных тягачей на «Урале-375Д» с механическими лебёдками и погрузочными кранами для подтягивания или буксировки поврежденной техники. По заказу Министерства обороны построили партию недорогих войсковых автокранов серии 9Т31 с двухсекционной стрелой и механическим приводом рабочих органов от коробки отбора мощности «Урала-375Б», входившие в состав ракетно-артиллерийских комплексов и систем ПВО.
Одновременно выпускался компактный автокран 8Т210 на базе 375Д с двойной телескопической стрелой, состоявшей из основной Г-образной секции и выдвижной прямой решётчатой, выносными опорами и электроприводом основных рабочих органов.
Боевая и транспортно-заряжающая техника
23 марта 1963 года на вооружение была принята одна из крупнейших советских систем залпового огня — 40-ствольная реактивная пусковая установка БМ-21 «Град» калибра 122,4 мм на доработанном шасси «Урал-375Д». Впервые она была представлена на юбилейном параде в Москве в честь 50-летия Октябрьской революции.
Её артиллерийская часть была смонтирована на поворотном круге с направляющими из нержавеющей стали, подъёмными и поворотными механизмами. Наведение производилось вручную или при помощи электроприводов, запуск осуществлялся из кабины автомобиля или дистанционно из укрытия. Дальность поражения достигала 20 км, поражаемая площадь превышала тысячу квадратных метров.
Применение седельных тягачей «Урал-375С» для буксировки системы ПР-41А зенитно-ракетного комплекса «Даль» являлось крайне редким. Более широко использовалась транспортно-заряжающая машина 2Т6 на базе 375Д с боковыми опорами для перевозки и установки одной ракеты гусеничного зенитно-ракетного комплекса «Круг» средней дальности.
Наконец, для подвоза боеприпасов к зенитно-ракетной установке «Оса» служил транспортный автопоезд 9Т33, состоявший из грузовика «Урал-375ДП» и специального двухосного прицепа, оборудованных трёхъярусными металлическими стеллажами.
До 1991 года грузовиков семейства «Урал-375» было выпущено 110 тысяч экземпляров.
На заглавной фотографии – известный полноприводный пятитонный военный грузовик «Урал-375Д» для перевозки грузов и личного состава.
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