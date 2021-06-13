За неполные 20 лет Уральский автозавод прошёл трудный путь от сборки эвакуированных из Москвы грузовиков ЗИС-5 до организации по заказу Министерства обороны СССР и при участии института НАМИ серийного выпуска военного автомобиля повышенной проходимости «Урал-375» с огромным наследием из бесконечного ряда армейских надстроек.

В начале 60-х Уральский автозавод превратился в ведущего поставщика простых и надежных многоцелевых капотных грузовиков семейства «Урал-375» (6х6), применявшихся во всех видах Вооруженных сил Советского Союза, странах Варшавского договора и союзных государств, став эталоном совершенства, творческого прорыва и высокого качества.

Урал-375/375Д (1958/1961-1991 гг.)

Весной 1958-го, после доработки опытного образца НАМИ-020, появились пробные заводские автомобили марки УралЗИС-НАМИ-375 со всеми односкатными колёсами и закрытой кабиной от прототипа ЗИЛ-131. По настоянию военных для маскировки и защиты от поражающих факторов ядерного оружия на предсерийном варианте «Урал-375» установили кабину со съёмным брезентовым верхом и плоскими откидными лобовыми стёклами.

Предсерийный военный вариант «Урал-375» с мягким верхом кабины и тентом. 1960 год

Серийный выпуск пятитонного армейского автомобиля Урал-375 с бензиновым 175-сильным двигателем V8 и экранированным электрооборудованием развернулся 31 января 1961 года. В состав основных узлов входили пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная с несимметричным межосевым дифференциалом, гидроусилитель рулевого механизма, дисковые шарниры равных угловых скоростей, а также классическая подвеска и система регулирования давления воздуха в шинах. Производным вариантом был седельный тягач 375С для буксировки полуприцепов полной массой до 18,5 тонн.



Серийный армейский «Урал-375» на полигонных испытаниях. 1961 год (архив 21 НИИЦ)

Седельный тягач «Урал-375С» с брезентовой крышей и нагрузкой на седло 7,5 тонн (архив 21 НИИЦ)

С 1964-го выпускался базовый 180-сильный вариант Урал-375Д с новой цельнометаллической кабиной, двухсекционным лобовым окном и грузовой платформой с тентом и продольными скамьями для перевозки до 27 человек личного состава. Он применялся также для буксировки артиллерийских систем среднего калибра и прицепной техники, установки различных кузовов, надстроек, военного оснащения и вооружения.



Многоцелевой военный грузовик «Урал-375Д» массового производства. 1965 год (архив УралАЗ)

В состав специализированных версий входили шасси для фургонов, машины с валами отбора мощности и удлинённой рамой, грузовики для работы с прицепами и применения в жарких странах, а также различные седельные тягачи.



Тягач «Урал-375ДС» (375С-К1) для буксировки войсковых полуприцепов ОдАЗ-9325. 1974 год (архив 21 НИИЦ)

На военных испытаниях грузовик-тягач «Урал-375ДП» с прицепом МАЗ-5243. 1965 год (архив 21 НИИЦ)

Типовые кузова-фургоны на базе «Уралов»



В конце 50-х для «Урала-375» создали первый многоцелевой кузов-фургон КП-375 с плоскими скосами крыши и панелями из армированного пенопласта. С расширением работ по обитаемым кузовам был развернут выпуск герметизированных бескаркасных конструкций К-375 и каркасно-металлических КМ-375 с внутренним оснащением различного назначения.



Испытания шасси «Урал-375А» с кузовом КП-375 и системой жизнеобеспечения. 1962 год (архив 21 НИИЦ)

Автомобиль «Урал-375А» с бескаркасным 16-оконным обитаемым кузовом К-375. 1968 год

Для Народной армии ГДР на экспортных «Уралах» с наблюдательными люками в крыше кабины была создана собственная «индустрия» из двух заводов, выпускавших различные армейские фургоны LAK (Leicht Absetzbarer Koffer), выполненные в четырёх базовых вариантах и сорока исполнениях — от съёмных брезентовых тентов до цельнометаллических конструкций.



Облегчённый брезентовый кузов LAK-I производства ГДР на бортовой платформе «Урал-375Д»

Ремонтно-механическая мастерская в фургоне LAK-II (ГДР) на базе 375Д с передним краном. 1979 год

Радиотехнические средства связи и управления



Номенклатура радиотехнических средств связи разного уровня и дальности, радиорелейных и радиолокационных систем, станций оценки радиоэлектронной обстановки армейского и фронтового звена базировалась в основном на шасси «Урал-375А» с обитаемыми кузовами К-375 и КМ-375.



Радиоприёмная машина Р-454 «Крона» армейского и фронтового звена в тяжёлом кузове КМ-375

В войсках ПВО братских стран применялся советский малогабаритный радиолокационный комплекс серии РПК-1 для обнаружения летящих целей на расстоянии до 55 километров и наведения на них 57-мм зенитных пушек. В армии ГДР он базировался на «Уралах» с кузовами LAK.



Комплекс РПК-1 «Ваза» на шасси «Урал-357А» с кузовом LAK (ГДР) в польских частях ПВО

Наиболее прогрессивными в 60-70-е годы считались автономные автомобильные станции тропосферной (спутниковой) связи в исполнениях Р-410, Р-412, Р-420 и Р-440 и других с различной аппаратурой и видами антенн. Они базировались на одном или нескольких грузовиках с прицепными электростанциями, обеспечивавших прямую связь на расстоянии до 150 км и установку радиорелейных линий протяженностью до 560 км.



Армейская станция тропосферной радиорелейной связи Р-412А «Торф» в кузове К-375

Секретная автономная машина 1Л22 служила для опознавания, определения принадлежности и полётных сведений, обнаруженных радиолокаторами летательных аппаратов на расстоянии до четырёх километров, а также стационарных и подвижных сухопутных объектов.



Радиозапросчик 1Л22 «Пароль-4» в кузове КМ-375 для опознавания летательных аппаратов. 1975 год (фото К. Дунаева)

В начале 70-х на вооружение войск ПВО была принята особо точная радиолокационная станция П-18 для обнаружения воздушных объектов на средних и больших высотах. Она базировалась на двух автомобилях с радиоэлектронной аппаратурой и антенно-мачтовым устройством для одновременного обнаружения до 15 объектов на дальности до 260 км.



Машина с механизированным антенным блоком радиолокационного комплекса П-18 «Терек». 1971 год

Автомобили топливной службы



На шасси «Урал-375Б» с валами отбора мощности для привода одноступенчатых насосов базировались штатные заправочные автоцистерны АЦ-5-375 и АЦ-5,5-375 вместимостью 5,0-5,5 тысячи литров для перевозки, перекачивания и одновременного распределения топлива двум потребителям.



Заправочная автоцистерна АЦ-5,5-375 на шасси 375Б с задним пультом управления. 1975 год

На том же грузовике выпускался топливомаслозаправщик АТМЗ-4,5-375 со стальными ёмкостями на 4500 и 350 литров горючего и технических масел соответственно и двумя типами насосов. По имеющимся данным система подогрева жидкостей здесь не предусматривалась. В производстве находился также водоспиртозаправщик ВСЗ-375 для заправки самолётов подогретой водой, спиртом и водоспиртовыми смесями.



Войсковой топливомаслозаправщик АТМЗ-4,5-375 на «Урале-375Б». 1970 год

С конца 50-х выпускался специальный аэродромный топливозаправщик ТЗ-5-375 со стальной рамной цистерной на 5000 литров горючего. Первоначально он базировался на грузовике «Урал-375» с брезентовой кабиной, а в 1966-м на вооружение был принят «Урал-375Б» с собственным насосом подачей 600 литров в минуту.



Тяжёлый аэродромный топливозаправщик ТЗ-5-375 первого выпуска на шасси «Урал-375». 1962 год (архив 21 НИИЦ)

Автомобильная техника аэродромных служб



Наибольшее распространение в системах военных аэродромов получили электрические пусковые агрегаты АПА-4 и АПА-4Г мощностью 54 кВт для электростартерного запуска авиационных двигателей. Для облегчения работ на них монтировали соответственно одну или две поворотные решётчатые стрелы для прокладывания тяжёлых кабелей к летательным аппаратам.



Пусковой агрегат АПА-4Г на шасси «Урал-375Е» с двумя поворотными раздаточными стрелами

Агрегат АПА-5 мог работать в системах переменного одно- или трёхфазного тока кратковременной мощности 40 и 54 кВт. Он снабжался аккумуляторной батареей, трансформатором, выдвижной рамой со стрелами для укладки кабелей, а также сцепным устройством для буксировки самолетов.



Модернизированная машина аэродромного запуска АПА-5 в Народной армии ГДР. 1976 год

Машины войск химической защиты



В 60-е началось изготовление тепловой машины ТМС-65 для специальной обработки военной автотехники, участков местности и взлетно-посадочных дорожек путем образования мощного потока горячей аэрозольной смеси от турбореактивного двигателя, смонтированного на поворотной платформе шасси 375Д.



Тепловая машина ТМС-65 с авиационным поворотным реактивным мотором. 1966 год (фото А. Мельникова)

В 80-е на базе 375Е с удлиненной рамой выпускалась авторазливочная станция АРС-15 с увеличенной до 3200 литров вместимостью и насосом с титановыми деталями. Она служила для проведения полного комплекса дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а подогрев воздуха и воды в цистерне позволял использовать станцию для санитарной обработки личного состава.



Многоцелевая авторазливочная станция АРС-15 на шасси «Урал-375Е». 1983 год

Эвакуационная и инженерная автотехника



В 60-е силами 38-го опытного завода был создан комплекс эвакуационных тягачей на «Урале-375Д» с механическими лебёдками и погрузочными кранами для подтягивания или буксировки поврежденной техники. По заказу Министерства обороны построили партию недорогих войсковых автокранов серии 9Т31 с двухсекционной стрелой и механическим приводом рабочих органов от коробки отбора мощности «Урала-375Б», входившие в состав ракетно-артиллерийских комплексов и систем ПВО.



Механический армейский автокран 9Т31 на шасси 375Б первого образца с открытой кабиной. 1963 год

Одновременно выпускался компактный автокран 8Т210 на базе 375Д с двойной телескопической стрелой, состоявшей из основной Г-образной секции и выдвижной прямой решётчатой, выносными опорами и электроприводом основных рабочих органов.



Стреловой 6,3-тонный автокран 8Т210 с электроприводом базовых узлов (фото К. Дунаева)

Боевая и транспортно-заряжающая техника



23 марта 1963 года на вооружение была принята одна из крупнейших советских систем залпового огня — 40-ствольная реактивная пусковая установка БМ-21 «Град» калибра 122,4 мм на доработанном шасси «Урал-375Д». Впервые она была представлена на юбилейном параде в Москве в честь 50-летия Октябрьской революции.



Система залпового огня БМ-21 «Град» в экспозиции Музея артиллерии в Санкт-Петербурге (фото автора)

Её артиллерийская часть была смонтирована на поворотном круге с направляющими из нержавеющей стали, подъёмными и поворотными механизмами. Наведение производилось вручную или при помощи электроприводов, запуск осуществлялся из кабины автомобиля или дистанционно из укрытия. Дальность поражения достигала 20 км, поражаемая площадь превышала тысячу квадратных метров.



Подготовка к пуску ракетной установки 9К51 комплекса «Град» на шасси «Урал-375Д». 1969 год

Применение седельных тягачей «Урал-375С» для буксировки системы ПР-41А зенитно-ракетного комплекса «Даль» являлось крайне редким. Более широко использовалась транспортно-заряжающая машина 2Т6 на базе 375Д с боковыми опорами для перевозки и установки одной ракеты гусеничного зенитно-ракетного комплекса «Круг» средней дальности.



Транспортно-заряжающая установка 2Т6 для доставки ракеты зенитного комплекса «Круг». 1964 год

Наконец, для подвоза боеприпасов к зенитно-ракетной установке «Оса» служил транспортный автопоезд 9Т33, состоявший из грузовика «Урал-375ДП» и специального двухосного прицепа, оборудованных трёхъярусными металлическими стеллажами.



Транспортная система 9Т33 со стеллажами для укладки 18 зенитных ракет системы «Оса»

До 1991 года грузовиков семейства «Урал-375» было выпущено 110 тысяч экземпляров.



На заглавной фотографии – известный полноприводный пятитонный военный грузовик «Урал-375Д» для перевозки грузов и личного состава.

