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Дефицит автомобилей в СССР в сочетании с высоким уровнем технического образования когда-то привели к возникновению такого уникального явления, как самодельные автомобили. Действительно, если машину нельзя купить в магазине, почему бы не построить её самостоятельно, что называется, из подручных материалов? При этом далеко не всегда у «самодельщиков» их конструкции получались примитивными и неказистыми – иногда по уровню проработки или технических решений эти разработки могли потягаться с серийными изделиями! Сегодня мы будем вспоминать советские «самоделки», заодно проверяя ваши знания в этой необычной автомобильной отрасли.
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