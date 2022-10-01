  • Сделано в гараже: угадываем лучшие самодельные автомобили СССР

Сделано в гараже: угадываем лучшие самодельные автомобили СССР

01.10.2022 171 0 0

Дефицит автомобилей в СССР в сочетании с высоким уровнем технического образования когда-то привели к возникновению такого уникального явления, как самодельные автомобили. Действительно, если машину нельзя купить в магазине, почему бы не построить её самостоятельно, что называется, из подручных материалов? При этом далеко не всегда у «самодельщиков» их конструкции получались примитивными и неказистыми – иногда по уровню проработки или технических решений эти разработки могли потягаться с серийными изделиями! Сегодня мы будем вспоминать советские «самоделки», заодно проверяя ваши знания в этой необычной автомобильной отрасли.

 
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