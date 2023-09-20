Шиномонтаж на выезде: что можно сделать без посещения стационарного сервиса

Услуга выездного шиномонтажа – далеко не новинка на рынке. Но, несмотря на то, что эта услуга появилась уже давно, пользовались ей далеко не все автовладельцы. А многие даже и не знают, какие вообще работы способна выполнить мобильная мастерская. Заполняем пробел в знаниях и изучаем, что умеет шиномонтаж на выезде.

Само собой, несложно предположить, что мобильная мастерская может выполнять ремонт поврежденных шин. Предположение верное, но любопытно другое: список услуг у крупных выездных сервисов даже шире, чем у обычной стационарной «шиномонтажки». За подробностями и полным перечнем вариантов помощи мы обратились к компании Porezoff – давайте взглянем, на что способен выездной мастер с соответствующим оборудованием.

Ремонт проколов и порезов

Самый простой и очевидный вариант. Собственно, ремонт поврежденной шины на месте – это и есть одно из ключевых преимуществ именно выездного шиномонтажа. Многие современные автомобили не комплектуются запасным колесом, а иные не имеют даже докатки – вместо них автопроизводители кладут в багажник набор для самостоятельного ремонта. Но, во-первых, качество таких наборов порой сравнимо с качеством штатных домкратов (читай: оно скверное), а во-вторых, далеко не все вообще умеют ими пользоваться. А еще нередки ситуации, когда запасное колесо вроде бы есть, но в нужный момент выясняется, что оно тоже негодное – не держит давление или просто спущено. Ведь далеко не все автовладельцы профилактически достают и проверяют запаску хотя бы раз в год-два.

В общем, здесь как нигде уместно вспомнить поговорку «семь бед – один ответ». Неважно, что случилось с запасным колесом, домкратом или докаткой – важно, что можно отремонтировать поврежденную шину прямо на месте. Причем выездная мастерская не уступает стационарной в возможностях: здесь смогут не только устранить прокол, но и отремонтировать такой же порез, за который возьмутся в обычном шиномонтаже.

Подвоз новой шины вместо критически поврежденной

Бывает, что после наезда на яму с острыми краями или кусок металла ремонтировать уже нечего: шина разорвана так, что ремонту не подлежит. А дела с запаской обстоят так же, как и в ситуации выше – она отсутствует или непригодна к установке. Как быть? Собственно, так же, как и в ситуации выше: позвонить в выездной шиномонтаж. В крупных сервисах могут предложить два варианта: новую шину, аналогичную тем, что установлены на машине, или б/у покрышку нужного типоразмера в хорошем состоянии. В остальном схема действий та же: после согласования типоразмера и марки шины вам привезут ее на место и установят взамен негодной.

Сезонная смена шин

Зачем вызывать выездной шиномонтаж, если можно поехать в мастерскую самому, спросят некоторые. Ответ на поверхности: да, до шиномонтажа можно доехать и самому, если это не поздняя осень, когда на улице внезапно выпал снег или ударили первые заморозки. Ехать на летних шинах по снегу и льду – неоправданный риск, особенно если у вас новая и недешевая машина. Даже полис каско здесь не аргумент: при аварии в следующем году за страховку придется переплатить гораздо больше, чем стоила бы замена шин с выездом к вашему гаражу, где лежит зимняя резина. В общем, здесь можно вполне оправданно снизить риск до нуля и вызвать мобильный сервис.

Смена колес в сборе

Переходим к менее очевидным вариантам, когда выездной шиномонтаж может оказаться полезным. Например, решили вы купить новый комплект колес. Нашли его, договорились о покупке, приехали и приобрели. А в багажник четыре колеса в сборе не входят. Или входят, но совать их в светлый кожаный салон совершенно не хочется. А может, колеса, наоборот, разобраны, и четыре диска в компании четырех шин никак не помещаются в машину. В общем, тут тоже можно долго придумывать разные варианты, но решение одно: можно вызвать мобильную мастерскую и переобуть машину прямо на месте. Само собой, перед установкой проведут балансировку, а после – проверку давления. Ну а для старых колес вам выдадут бесплатные пакеты, чтобы можно было уложить их даже в светлый кожаный салон.

Снятие секреток и поврежденных болтов

А вот и услуга, за которую возьмутся далеко не в каждом шиномонтаже. Оно и понятно: с высверливанием «слизанного» болта можно провозиться несколько часов, а за это же время стационарная мастерская может переобуть несколько автомобилей и заработать больше денег. Поэтому обычно неудачливого автовладельца перенаправляют в обычное СТО, после чего ему приходится ехать обратно на шиномонтаж, причем в лучшем случае без одного болта на колесе. Другой вариант – «секретка», от которой потеряна ответная часть. Здесь обычный шиномонтаж тоже может быть бессилен. Однако подготовленные выездные сервисы предоставляют услугу «под ключ»: они приезжают в удобное для клиента место, снимают секретку или поврежденный болт без повреждения диска и сразу проводят необходимые шиномонтажные работы – а заодно могут и предложить новый болт вместо удаленного. Экономия времени и сил налицо.

Установка запасного колеса

Зачем вообще садиться за руль, если ты даже колесо поменять самостоятельно не можешь, усмехнутся отдельные водители. Но времена, когда каждый шофер умел (если не сказать, должен был уметь) в полевых условиях перебрать карбюратор, давно прошли, и автомобиль превратился из вещи для избранных в базовый бытовой предмет. А ведь не каждый обязан уметь ремонтировать стиральную машину или ноутбук, не так ли? Так что автовладелец или тем более автовладелица, стоящие у машины и размышляющие, чем открутить колесо и как вообще пользоваться домкратом (тем самым, скверным штатным) – ситуация вполне простительная. Короче говоря, если вы не можете, не умеете или просто не хотите устанавливать запаску самостоятельно, можно вызвать специалистов, которые приедут за полчаса, и просто постоять рядом, пока они сделают все за вас.

Ремонт мотоциклетных шин

Если сценарий с отсутствующей запаской или докаткой в автомобиле кто-то может счесть слишком редким или вообще надуманным, то с мотоциклом все иначе. Ведь мотоциклисты запасное колесо с собой не возят практически никогда – если это, конечно, не владелец Урала с люлькой. Соответственно, прокол или порез для мотоциклиста – это всегда неожиданная потеря мобильности: на ободе далеко не уедешь. Да и шансы найти в шаговой доступности мотоциклетный шиномонтаж еще ниже, чем автомобильный. Вызов мобильной мастерской в такой ситуации – один из самых простых и удобных вариантов.

Дополнительные услуги

Можно ли представить себе, что в стационарной шиномонтажной мастерской вам предложат подзарядить аккумулятор, запустить мотор или долить бензина в бак? А мобильный шиномонтаж помимо решения профильных задач оказывает и такие дополнительные услуги. Если вы «обсохли» в дороге, вам доставят топливо прямо на место. Автомобиль не заводится в морозы? Вам помогут запустить мотор при помощи бустера или предложат подзарядить аккумулятор на месте. В общем, мобильный шиномонтаж – это не всегда только шиномонтаж.

Сколько стоят услуги выездного шиномонтажа?

Разумеется, выездной шиномонтаж стоит дороже обычного – но прежде чем начать сравнивать, стоит учесть, что к стоимости услуг стационарной мастерской нужно в большинстве случаев прибавить как минимум стоимость эвакуатора, а как максимум – еще и стоимость потраченного времени, если речь идет о рабочем дне.

В качестве ориентира выберем ту же компанию Porezoff. Стоимость ремонта прокола стоит от 2 тысяч рублей за шину диаметром 13-15 дюймов до 6 тысяч рублей за колесо на 19-22 дюйма. Ремонт пореза или грыжи на аналогичных покрышках обойдется в сумму от 3 до 7,5 тысяч рублей. Правда, стоит учитывать, что минимальная стоимость выезда составляет 2500 рублей – это цена любых работ при заказе шиномонтажа, а при превышении планки в 2,5 тысячи расчет уже идет по прайс-листу.

Сезонная смена шин будет стоить 2,5 тысячи рублей – то есть, как стоимость минимального вызова. Выезд на установку запаски обойдется в те же 2,5 тысячи рублей – заодно мастер продиагностирует поврежденную шину на ремонтопригодность и предложит ее починить, если это возможно. Конкретную стоимость выезда и ремонта можно уточнить по телефону у диспетчера при оформлении заявки. Стоит также учитывать, что если произошло недопонимание и итоговая стоимость, озвученная мастером, не устроила клиента, то ему все равно придется оплатить 2,5 тысячи рублей за выезд и 1 тысячу за диагностику колеса.

Что нужно для заказа?

Выездной шиномонтаж удобен еще и тем, что для него не нужны никакие особенные условия. Нужно только место для парковки для мастерской – фургона размером с Mercedes Sprinter. Сам фургон может не пролезть по габаритам на некоторые подземные паркинги, но это уже вопрос решаемый: мастер может донести инструменты для снятия колеса до машины на парковке, а шиномонтаж провести в своей передвижной мастерской. Для оформления заявки достаточно назвать адрес местонахождения автомобиля, но для лучшей точности можно поделиться своим местонахождением в мессенджере – так обездвиженную машину быстрее найдут. В общем, простота – это основной принцип выездного шиномонтажа, от оформления заявки до окончания работ.

Реклама. ИП Фирсова Елена Владимировна. ИНН 502009327255. erid: LdtCKG3yF

