Сходили лошадью! Peugeot e-Legend: обзор и видео

Сходили лошадью! Peugeot e-Legend: обзор и видео

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Былое величие через призму концептуальной современности: электрический, автономный, больше похожий на Ford Mustang, а не на двухдверный Peugeot 504, хотя французские дизайнеры уверяют, что именно тот старый Пежо, нарисованный художниками ателье Pininfarina, и стал прообразом и для Peugeot e-Legend.

В этот раз на своём домашнем салоне бренд Peugeot обошёлся без громких презентаций, куда журналистов, надо признать, частенько сгоняют насильно. Между тем, именно Peugeot из всего куста французских брендов выступил на Парижском автосалоне успешнее остальных. С одной стороны, продемонстрировав практичный универсал 508 SW, на который, по задумке менеджеров компании, будет приходиться 60% продаж модели в Европе. С другой, показав ретроконцепт e-Legend, ставший, по нашим наблюдениям, самым популярным на салоне автомобилем среди всех «французов». А чтобы посетители не промахнулись, не потерялись в большом павильоне и непременно нашли e-Legend, путь к новинке указывал большой лев.



Ретро-тема в концептах, конечно, не новость, однако не так часто художники обращаются к конкретной модели бренда. В данном случае, по заверению дизайнеров Peugeot, источником вдохновения стал Peugeot 504, выпускавшийся непомерно долго – почти 40 лет, что для машины среднего размерного класса – несомненный рекорд.

Peugeot e-Legend сбоку (2)

Peugeot e-Legend фара Peugeot e-Legend зеркало бокового вида Peugeot e-Legend решетка радиатора

Между тем, не все журналисты опознали в e-Legend именно 504, хотя бы потому, что художники Peugeot вдохновлялись отнюдь не прозаическими седанами, а куда более интересным купе, над которым в своё время поколдовали дизайнеры ателье Pininfarina.

Вот это самое купе 504, как оказалось, основная масса нынешних журналистов не помнит. Мы устроили импровизированный опрос, и выяснили, что у большинства акул пера e-Legend вызвал ассоциации… с Ford Mustang первого поколения!


Интересно, что пропорции купе 504 и Мустанга разные, хотя кузова по типу близки. Выяснилось, что всех смутили задние трёхсекционные фонари, которые кочуют на Мустангах от поколения к поколению и уже стали будто бы его эксклюзивной приметой. А между тем, у купе 504 фонари по форме были точно такими же!

Peugeot e-Legend сзади

Ретро-концепт e-Legend примечателен не только своей внешностью. Генеральный директор Peugeot Жан-Луи Импарато, не долго думая, объявил машину «манифестом высоких технологий». Само собой, новый e-Legend – электрический, без этого никуда, однако на высокие технологии его технические характеристики не тянут. Ёмкость высоковольтной аккумуляторной батареи – 100 кВт-ч, как у нынешних Tesla, которые, к слову, тоже были представлены в Париже, но у журналистов спросом не пользовались. Разгон с места до «сотни» — менее чем за 4 секунды, а «максималка» — 220 км/ч.

Peugeot e-Legend три четверти (2)

Запас хода уже оценили по жёсткому циклу WLTP, который пришёл на смену NEDC, и «намерили» 600 км. Что ж, это ведь сопоставимо с традиционными машинами. Жаль, что ничего не сказали о времени зарядки.

Вот, к примеру, президент конкурирующего с PSA концерна Renault-Nissan Карлос Гон накануне открытия Парижского автосалона пообещал сократить его до 6-7 минут. Если бы инженеры Пежо взяли бы на себя смелость заявить такой показатель хотя бы для концепта – разговоров было бы… В Пежо пока пообещали цифры поскромнее: набрать электричества в батарею на запас хода в 500 км можно будет через 25 минут. Долго!

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Понятно, что даже ретроконцепт по нынешним временам должен быть автономным, но инженеры Peugeot всё же предложили компромисс: если хочешь, управляй машиной сам – вот тебе рулевое колесо, а если устал – посмотри телевизор. Одним нажатием кнопки руль убирается в нишу, а кресло переводится в комфортный режим…

Что дальше?

Естественно, о производстве и продажах пока речи не идёт. Однако же PSA, нацеленному в основном на европейский рынок, имиджевый электрокар необходим. Причем, судя по весьма смелым дизайнерским экспериментам Peugeot в последнее время, никто не удивится, если серийный автомобиль окажется стилистически весьма близким к концепт-кару.

Peugeot e-Legend сзади (3)

Теги: Новые авто , Премьеры , автосалон в Париже , Париж , французские автомобили , французские электрокары , французские электромобили , e-Legend , Peugeot
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