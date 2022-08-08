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  • Штраф и конфискация машины за выброс мусора с 14 июля 2022: что грозит автовладельцам

Штраф и конфискация машины за выброс мусора с 14 июля 2022: что грозит автовладельцам

08.08.2022 228 0 3

Недавно мы подробно разобрались в том, за что у нарушителей ПДД могут конфисковать машину, а их самих отправить в тюрьму. Но фраза «конфискация транспортного средства» в июле звучала еще в одном принятом законе – власти ужесточили наказание за выброс мусора из автомобиля. Что именно грозит частным автовладельцам и можно ли лишиться машины за выброшенную из окна бумажку?

 
Какой мусор нельзя выбрасывать из машины?

Наказание за выброс мусора из автомобиля введено федеральным законом № 287-ФЗ от 14.07.2022. Он вносит изменения в КоАП, предусматривая наказание за выброс из транспортных средств «отходов производства и потребления». Если обратиться к статье 1 федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», то под этими отходами в широком смысле подразумевается весь мусор, образованный в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления. То есть, упаковка от конфеты, газета или окурок в полной мере относятся к таким отходам. При этом минимальный объем мусора, достаточный для получения штрафа, не установлен – фактически для наказания достаточно одного окурка.

Что грозит автовладельцам за брошенный мусор?

Федеральный закон № 287 вводит в КоАП четыре новых пункта, устанавливающих наказание за выброс мусора вне установленных для этого мест.

Пункт 3.1 предусматривает наказание за «загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов». Он предусматривает наложение административного штрафа:

  • на граждан – в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей;
  • на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
  • на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Пункт 3.2 устанавливает наказание за повторный выброс мусора из автомобиля – то есть, совершенный в течение года после первого. В таком случае будут применяться повышенные штрафы:

  • на граждан – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
  • на должностных лиц – от 40 тысяч до 60 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения, или без таковой;
  • на юридических лиц – от 60 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием совершения административного правонарушения, или без таковой.

Пункт 3.3 предусматривает наказание за выброс мусора с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин. Иными словами, он касается выброса мусора в крупных объемах – например, когда его сваливают с грузовиков в лесополосах или рядом с дорогой. Наказание за такое нарушение еще жестче, предусмотрены административные штрафы:

  • на граждан – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;
  • на должностных лиц – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей;
  • на юридических лиц – от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.

Ну а пункт 3.4 регламентирует наказание за повторную свалку мусора с использованием грузовиков, прицепов, тракторов и других самоходных машин. За это предусмотрены следующие штрафы:

  • на граждан – от 60 тысяч до 70 тысяч рублей;
  • на должностных лиц – от 80 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения административного правонарушения, или без таковой;
  • на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения административного правонарушения, или без таковой.
Могут ли конфисковать машину у частника за выброс мусора?

Из пунктов 3.1-3.4, перечисленных выше, следует, что конфискация автомобиля за выброс мусора может применяться только для должностных или юридических лиц. То есть, конфисковать личный автомобиль у частного автовладельца по новому закону не могут. Да и для должностных и юридических лиц конфискация является возможной, но не обязательной мерой наказания.

Кто вправе выписать штраф за выброс мусора?

Новый закон № 287-ФЗ устанавливает перечень лиц, которые вправе составить протокол об административном правонарушении за незаконный выброс мусора. Согласно ему, такие полномочия даны двум категориям:

  • должностные лица органов внутренних дел (полиции)
  • должностные лица государственных учреждений, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану).

То есть, остановить водителя и выписать ему протокол может не только инспектор ГИБДД, но и сотрудник лесного надзора.

Будут ли автоматические камеры контролировать выброс мусора?

Закон № 287-ФЗ вводит возможность вынесения штрафа за выброс мусора, снятый камерой автоматической фиксации нарушений. Однако пункт 10 статьи 1 нового закона вступает в силу только с 11 января 2023 года. Впрочем, об этом все равно стоит помнить: с 11 января 2023 года можно будет получить штраф за выброс мусора, зафиксированный автоматической камерой. Штраф в этом случае будет автоматически направляться собственнику автомобиля. Как и в случае с другими штрафами с камер, его можно будет оспорить.

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