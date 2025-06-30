Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобилей

Взять, например, владельцев BMW. Нельзя ведь удержаться и не приклеить шильдик М5 на дизельный седан 520 в базовой комплектации, правильно? Или вот Mercedes-Benz. Ну что поделать, если так и просятся на крышку багажника эти три заветные буквы – AMG? Но с китайскими автомобилями почему-то всё совершенно иначе.
И ладно бы шильдики пропадали только на такси – понятно, что клеить хромированные буковки на жёлтую плёнку нет смысла. Но нет – частники тоже вооружаются леской или струной и срезают всё лишнее с кузова. А некоторые идут ещё дальше и зачем-то пытаются изображать из своего автомобиля совершенно другой.
Больше всех в этом преуспели, пожалуй, владельцы Lixiang. Однажды на дорогах стали появляться экземпляры с рассечённой «монобровью» – диодную полосу заклеивали посередине чёрной плёнкой, изображая таким образом что-то вроде двух отдельных фар по краям. Выглядело это… странновато. Пока мне не попались один за другим в пробке вот такой L9 и Range Rover Sport в нынешнем кузове.
В сумерках, с горящими ходовыми огнями, их было почти не отличить. Тем более если не особо разбираешься в автомобилях. Занятно, что и «монофонарь» на корме тюнингуют аналогичным образом, разделяя его на два отдельных – опять же, как на Range Rover. На сайтах разных ателье эта услуга присутствует в списке под названием «Разделительная полоса на оптику».
Кстати, дарю подсказку для очередного уровня тюнинга Лисянов: приклеить на крышу два «плавника» – антенну и камеру. Ну вы поняли, да – как на британских внедорожниках. Почему до этого ещё никто не додумался? Зато я встретил уже три Lixiang на колёсах узнаваемого дизайна от Range Rover. Правда, прежнего поколения, но тем не менее.
Оказалось, что у «китайца» с «британцем» совпадает даже разболтовка колёсных дисков – 5×120! Но на ступичных колпачках, разумеется, красовался значок Land Rover, а не лаконичная эмблема Li Auto. Зачем это делать? Ведь у стоковых Лисянов вполне симпатичные колёса. Почему покупатели новеньких L9, которые у официальных дилеров теперь стоят более восьми миллионов рублей, так застенчивы? Неужели владельцы новеньких машин других китайских брендов чего-то стесняются?
Видимо, да. В психологии известно такое расстройство, как социальная тревожность. Люди, которые от неё страдают, испытывают беспокойство даже от иллюзорной возможности стать объектом осуждения и высмеивания – в общем, боятся любой негативной оценки. Вероятно, поэтому они пытаются не давать лишний раз повод для критики. Мол, у меня обычный Range Rover, а не какой-то там «китаец».
Почему? Да кто ж его знает. Быть может, в данном случае это что-то бессознательное, хотя психологи говорят, что в развитии социальной тревожности часто виноват отрицательный социальный опыт. Ну, когда ты выложил кучу денег за Лисян, но не получил должного восхищения публики на дороге или восторженных взглядов соседей по парковке.
Завышенные ожидания – это, конечно, проблема. Но ведь среди новых «китайцев» сегодня есть вполне себе приличные машины. Может, пора уже перестать их стесняться? Как вы думаете?
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Раньше состоятельный гражданин покупал себе BMW X5, или Lexus LX, или LR Range Rover и т.д. по списку и все понимали, что по дороге едет человек, который может себе позволить тачку по цене квартиры.
А сейчас едет этот лисян, вроде большой, вроде чёрный, а сходу и не вспомнишь, сколько он стоит.. 2 миллиона? (как солярис), или 3? А может и 10?
Со временем это пройдёт, лет через 5 люди привыкнут "на глаз" определять стоимость китайской повозки и соответственно статус владельца-водителя. И не придётся делать стайлинг под узнаваемый RRover.
Правда, есть неиллюзорная опасность, что через 5 лет бренд Лисян исчезнет так же внезапно, как появился, и вместо него придёт какой-нибудь Фисян, и начинай всё по новой...
Но есть выход! Надо не под бренды маскироваться, а клеить на стёкла прайс-лист! И сразу можно отличить нищеброда на тугеле от боярина на лисяне!
На уровне подсознания у нас заложено что товары из Китая - это низкое качество и ширпотреб. Отсюда и эквилибристика с эмблемами и рукодельным тюнингом.
Лучше б это подсознание посоветовало им не покупать этот шлак.
Мне кажется, у вас картинка в этом месте отклеилась
В 90х реальные пацаны тырили «пропеллеры» с Мерседесов и потом лепили их на «копейки» и Запорожцы. На бОльшее мозгов и интеллекта не хватало. Сдаётся мне что именно это поколение «интеллектуалов» сперва додумывается до того, что б купить одноразового китайца за 100500 мультов, а потом пытается не выглядеть полными даунами, маскируя ведро под автомобиль. Хотя тем самым демонстрируя реальный «уровень» IQ.
Стереотип о том, что китайское "плохое", уходит глубоко корнями в 90-е, т.к. в тот период было очень много китайских товаров и не самого лучшего качества, все эти товары были из г-на и палок.
Сейчас же всё поменялось, Китай делает много товаров по мировым стандартам для известных европейских брендов и не только, производит много комплектующих, качество - такое же, но всё равно стереотип никуда не исчез... Не все товары из Китая плохие, нужно просто быть избирательным и вытряхнуть опилки из головы)
Считаю, что те, кто клеят шильдики AMG и M на своих "немцев" и те, кто удаляют шильдики с китайцев, либо подменяют их на "более уважаемые" - это, по сути своей, одни и те же люди. Для них важно казаться, а не быть. И автомобиль должен не просто выполнять поставленные перед ним задачи, а быть ещё неким объектом статуса и понтов. Вот только по факту, понта в таком "тюнинге" не больше, чем в куртке с китайского рынка, с огромной надписью "Armani".
Это те же люди, которые 10 лет назад покупали Айфоны на Андройде. Казаться, а не быть - их идеаология и образ жизни.
Какие? Прошу накинуть на вентилятор.
Та же Тугелла с Лисяном. Вполне мировой уровень. Про цену сейчас речь не ведём.
И это не столько китайцы стали хорошие, сколько остальные скатились. Тот же ВАГ или Форд. И вот на их фоне китайцы действительно не так уж и плохи.
Ну вот, кстати, знаю много случаев, когда со свежих БМВ и Мерседесов тоже срезали все шильдики, потому что владельцу так красивее, задница без надписей. Думаю некоторый процент подобных эстетов есть и среди владельцев китайских машин. Но в основной своей массе, конечно, это всё комплексы и не полное принятие своего выбора.