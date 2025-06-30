Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобилей

​Замечали, что на некоторых «китайцах» порой отсутствуют шильдики? Причём не только буквы или цифры с обозначением модели, но иногда и логотип производителя. Почему? Ведь фанаты, скажем, немецкого автопрома ведут себя совершенно иначе.

Взять, например, владельцев BMW. Нельзя ведь удержаться и не приклеить шильдик М5 на дизельный седан 520 в базовой комплектации, правильно? Или вот Mercedes-Benz. Ну что поделать, если так и просятся на крышку багажника эти три заветные буквы – AMG? Но с китайскими автомобилями почему-то всё совершенно иначе.

И ладно бы шильдики пропадали только на такси – понятно, что клеить хромированные буковки на жёлтую плёнку нет смысла. Но нет – частники тоже вооружаются леской или струной и срезают всё лишнее с кузова. А некоторые идут ещё дальше и зачем-то пытаются изображать из своего автомобиля совершенно другой.

Больше всех в этом преуспели, пожалуй, владельцы Lixiang. Однажды на дорогах стали появляться экземпляры с рассечённой «монобровью» – диодную полосу заклеивали посередине чёрной плёнкой, изображая таким образом что-то вроде двух отдельных фар по краям. Выглядело это… странновато. Пока мне не попались один за другим в пробке вот такой L9 и Range Rover Sport в нынешнем кузове.

В сумерках, с горящими ходовыми огнями, их было почти не отличить. Тем более если не особо разбираешься в автомобилях. Занятно, что и «монофонарь» на корме тюнингуют аналогичным образом, разделяя его на два отдельных – опять же, как на Range Rover. На сайтах разных ателье эта услуга присутствует в списке под названием «Разделительная полоса на оптику».

Кстати, дарю подсказку для очередного уровня тюнинга Лисянов: приклеить на крышу два «плавника» – антенну и камеру. Ну вы поняли, да – как на британских внедорожниках. Почему до этого ещё никто не додумался? Зато я встретил уже три Lixiang на колёсах узнаваемого дизайна от Range Rover. Правда, прежнего поколения, но тем не менее.

Оказалось, что у «китайца» с «британцем» совпадает даже разболтовка колёсных дисков – 5×120! Но на ступичных колпачках, разумеется, красовался значок Land Rover, а не лаконичная эмблема Li Auto. Зачем это делать? Ведь у стоковых Лисянов вполне симпатичные колёса. Почему покупатели новеньких L9, которые у официальных дилеров теперь стоят более восьми миллионов рублей, так застенчивы? Неужели владельцы новеньких машин других китайских брендов чего-то стесняются?

Видимо, да. В психологии известно такое расстройство, как социальная тревожность. Люди, которые от неё страдают, испытывают беспокойство даже от иллюзорной возможности стать объектом осуждения и высмеивания – в общем, боятся любой негативной оценки. Вероятно, поэтому они пытаются не давать лишний раз повод для критики. Мол, у меня обычный Range Rover, а не какой-то там «китаец».

Почему? Да кто ж его знает. Быть может, в данном случае это что-то бессознательное, хотя психологи говорят, что в развитии социальной тревожности часто виноват отрицательный социальный опыт. Ну, когда ты выложил кучу денег за Лисян, но не получил должного восхищения публики на дороге или восторженных взглядов соседей по парковке.

Завышенные ожидания – это, конечно, проблема. Но ведь среди новых «китайцев» сегодня есть вполне себе приличные машины. Может, пора уже перестать их стесняться? Как вы думаете?