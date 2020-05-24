Советский Студебекер: первые зенитные ракеты на грузовиках ЗИС-151

Огромный приток ленд-лизовских машин в СССР не мог не повлиять на дальнейшее развитие отечественного автомобилестроения. В результате в трудные послевоенные годы первые полноприводные грузовики ЗИС-151 Завода имени Сталина создавались под влиянием конструкции самых многочисленных в Красной армии машин Studebaker US6. И хотя они не были точными копиями, наши ЗИСы еще долго называли советскими «Студебекерами».

Первые попытки преобразования «Студебекеров» относились к 1944 году, и впоследствии их общую концепцию, ряд агрегатов, основные параметры и внешние формы заимствовали у американского прообраза. Так или иначе, для Советской армии 2,5-тонные ЗИСы-151 с задними двухскатными колёсами стали первыми отечественными трёхосными грузовиками повышенной проходимости, которые поступали во все виды советских Вооруженных сил и в страны Варшавского договора. Одновременно они служили мобильной опорой для военных надстроек и ракет, впервые разработанных в СССР.

Бортовой грузовик ЗИС-151 первого выпуска с деревометаллической кабиной. 1949 год

Для этой цели использовались две бортовые модели с шестицилиндровыми 5,5-литровыми силовыми агрегатами –﻿ базовая машина ЗИС-151 и её вариант ЗИС-151А с передней 4,5-тонной лебёдкой, выпускавшиеся с октября 1948 года. На автомобилях раннего выпуска монтировали двигатель ЗИС-120 мощностью 92 л.с. и трёхместную деревометаллическую кабину с фанерной облицовкой, но в 1950-м их сменили 95-сильный мотор ЗИС-121 и цельнометаллическая кабина с левым откидным лобовым стеклом.



Серийный ЗИС-151 с цельнометаллической кабиной и решётчатой грузовой платформой. 1951 год

Армейский серийный грузовик ЗИС-151А с передней барабанной лебёдкой. 1953 год

Варианты и военное оборудование на шасси ЗИС-151

Базовые версии ЗИС-151 снабжались деревометаллическими кузовами с решётчатыми надставками, тентом и скамьями для размещения 16–20 солдат, светомаскировочными фарами и сцепными устройствами для буксировки прицепов и орудий калибра до 150 мм. Вариант ЗИС-151Д получил экранированное электрооборудование, 110-сильный седельный тягач имел код 121Д, а на экспорт в южные страны поступал ЗИС-151Ю.



Полноприводный ЗИС-151 с пулемётами и буксируемой пушкой в Народной армии ГДР. 1954 год

Грузовики ЗИС-151 с тяжёлыми миномётами и личным составом на параде в центре Киева

Перечень наиболее распространенных машин сводился к различным кузовам-фургонам со средствами радиосвязи, радиолокации и полевого ремонта, но кроме них на ЗИСе-151 устанавливали различные заправщики, химическую и инженерную автотехнику, а также машины для транспортировки и заряжания ракет. Об известных «Катюшах» на ЗИСах мы уже рассказывали.



Специальные войсковые кузова-фургоны

Первыми после войны в Советской армии появились обитаемые каркасно-деревянные фургоны СК с плоской крышей, являвшиеся копиями американских кузовов ST6. В конце 40-х одним из первых кузовной завод «Аремкуз» собрал два опытных кузова АК-4 и АК-34 достаточно сложной конструкции с каркасами из сосновых брусьев, металлическими усилителями, термоизоляцией и стальными панелями обшивки боковин и крыши.



Первый армейский обитаемый кузов АК-4. 1948 год (архив 21 НИИЦ) Деревометаллический кузов-фургон АК-34 завода «Аремкуз». 1950 год

В начале 50-х институт «Дортранспроект» разработал гамму каркасно-металлических кузовов единой высоты, но разных габаритов, которые затем собирал военный завод № 38 из подмосковных Бронниц. В неё входили средний низкий кузов СН с колёсными нишами в полу рабочего отсека, средний высокий СВ с девятью боковыми окнами и облегченный средний укороченный СУВ без колёсных ниш, но с восемью окнами. Их устанавливали на сварном подрамнике с каркасом из стальных профилей и обшивкой металлическими листами. Из них лишь наиболее прочный кузов СН выпускался на двух механических заводах.



Низкий каркасно-металлический кузов СН (архив 21 НИИЦ) Высокий цельнометаллический фургон СВ с дровяной печкой. 1951 год

К более удачным и прочным конструкциям относились каркасно-деревянные кузова КУНГ-1 с покатой крышей и деревянным каркасом, зарешёченными окнами, боковой распашной дверью и задней двухстворчатой, которые друг от друга отличались обшивкой из металлических панелей или деревянных реек.



Деревометаллический кузов КУНГ-1 на раннем шасси ЗИС-151 с фанерной обшивкой крыши. 1952-1953 гг. (архив 21 НИИЦ)

В 1955-м появился облегченный КУНГ-1Л с каркасом из сосновых брусков, внешней обивкой из водостойкого картона и внутренней фанерной. В конце 50-х родились самые известные деревометаллические кузова КУНГ-1М с системами жизнеобеспечения.



Модернизированный облегченный кузов КУНГ-1Л с деревянным каркасом. 1954-1955 гг. (архив 21 НИИЦ))

Серийный герметизированный деревометаллический кузов КУНГ-1М на шасси ЗИС-151 образца 1958 года

Радиотехнические средства связи и управления

Специализацией экранированного шасси ЗИС-151Д с различными кузовами были мощные ультракоротковолновые радиостанции, дециметровые радиорелейные системы на трёх автомобилях и целая гамма радиолокационных комплексов, которые в те времена были засекречены.



Радиорелейная станция Р-400 на ЗИС-151Д из состава группы Советских Войск в Австрии. 1950 год

Семейство радиолокаторов возглавляла первая советская автомобильная установка П-3А «Печора» дальнего обнаружения авиации противника. Она была испытана в разгар войны и с 1947 года выпускалась в простейших деревянных кузовах на шасси ЗИС-151Д.



Радиолокационная станция П-3А «Печора» в деревянном кузове. 1948 год (фото автора)

За ней последовал вариант П-8 «Волга» на двух ЗИСах со специальными фургонами и выносными антеннами на мачтах производства военного завода № 471. Модернизированная версия П-10 «Волга-А» с двумя антенными мачтами и выносными опорами являлась развитием станции П-8. После испытаний она была принята на вооружение и перенесена в каркасно-деревянный кузов КУНГ-1. Позднее в таком же фургоне было развернуто оборудование радиолокационной станции П-15 «Тропа» с двухсекционным антенным блоком на крыше кузова.



Радиолокатор П-8 «Волга» на двух автомобилях ЗИС-151Д с кузовами КУНГ-1. 1950 год

Радиолокационная станция П-10 дальнего обнаружения в кузове КУНГ-1. 1953 год

Средства технического обслуживания и ремонта​

После войны самыми распространенными надстройками на шасси ЗИС-151/151А являлись авторемонтные мастерские для проведения технического обслуживания и ремонта военной техники в полевых условиях. Поначалу рабочее оснащение размещалось в американизированных кузовах СК с передним съёмным однотонным краном, но в дальнейшем их заменили более прочные каркасно-металлические конструкции.



Танкоремонтная мастерская на раннем шасси ЗИС-151 с кузовом СК и передним краном. 1949 год

С 1953 года функционировала войсковая автомобильная ремонтно-эксплуатационная мастерская ВАРЭМ, в состав которой вошли мастерские четырех категорий, отличавшиеся назначением и комплектацией, а рабочее имущество помещалось в кузовах СН или КУНГ-1.



Войсковая мастерская ВАРЭМ в каркасно-металлическом кузове СН с двухосным прицепом. 1952 год (архив 21 НИИЦ)

Автомобили топливной службы​

Самым простым и необычным средством перевозки топлива был так называемый канистровоз. Это был грузовой ЗИС-151 с низкой бортовой платформой, в которой на специальных трубчатых стеллажах размещались 144 канистры общей вместимостью 2 880 литров топлива.



Грузовик-канистровоз со стеллажами для укладки топливных канистр. 1958 год (архив 21 НИИЦ)

Топливная автоцистерна АЦ-4-151 общего назначения перевозила четыре тысячи литров горючего, но не имела собственного насосного оборудования. Топливозаправщик АТЗ-3-151 двойного назначения с цистерной вместимостью 3300 литров и собственным насосом служил для перевозки, перекачивания и заправки фильтрованным горючим практически любых видов подвижной военной техники.



Топливозаправщик АТЗ-3-151 двойного назначения на шасси ЗИС-151. 1952 год

С 1949 года выпускался довольно сложный войсковой водомаслозаправщик ВМЗ-151 с двумя цистернами для воды и масла, двумя насосами и котлом для их подогрева.



Многоцелевой войсковой водомаслозаправщик ВМЗ-151. 1949-1952 гг.

Машины химических войск​

Вскоре после войны на базе ЗИС-151 выпускалась авторазливочная станция АРС-12 со стальной эллиптической цистерной для доставки 2700 литров средств дегазации и дезинфекции боевых машин и вооружения. С появлением ядерного и бактериологического оружия началось создание новой техники не только для дегазации, но и для дезактивации и дезинфекции местности и военной техники.



Первая авторазливочная станция АРС-12 для проведения дегазации. 1952 год

В 1954-м появилась модернизированная станция АРС-12Д с дополнительными боковыми ёмкостями со специальными жидкостями для очистки местности, дорог и различных строений.



Инженерная автотехника

С появления мощного вездеходного шасси повышенной грузоподъемности на ЗИСе-151 было создано достаточно большое для тех времён количество инженерной автотехники.

В комплекте 15-тонных механизированных мостов КММ служили пять автомобилей-мостоукладчиков на шасси ЗИС-151А с перегрузочными устройствами, на которых перевозили и укладывали на нужном месте стальные колейные блоки длиной семь метров. В течение 60-80 минут они могли смонтировать пятипролётный мост длиной 35 метров и шириной проезжей части в три метра.



Мостовой блок колейного моста КММ выпуска 1955 года в ленинградском Артиллерийском музее (фото автора, 1976 год)

В 1950 году был создан тяжелый понтонно-мостовой парк ТПП для организации паромных переправ грузоподъемностью до 70 тонн и наведения мостов на плавучих опорах. Для перевозки всего комплекта использовали 116 понтонных грузовиков ЗИС-151А с непотопляемыми герметичными понтонами и настилочными щитами. Их спуск на воду производился инерционным способом, а для обратной погрузки использовалась штатная автомобильная лебёдка. Из парка ТПП за 25-35 минут можно было собрать 16 паромов или наплавные мосты длиной до 335 метров.



Элемент понтонно-мостового парка ТПП образца 1950 года в экспозиции Артиллерийского музея (фото автора, 1976 год)

К прочей инженерной технике на шасси ЗИС-151 относились трёхтонный армейский кран ADK-III производства ГДР, известный как Bleichert («Бляйхерт»), одноковшовые экскаваторы ДКА-0,25/5 со вспомогательным силовым агрегатом, прямой или обратной лопатой и двумя запасными колёсами под бампером, а также компрессорные станции БКМС-4 двойного назначения.



Войсковой трёхтонный автокран ADK-III на шасси ЗИС-151 для Советской группы войск в Германии. 1948 год

Многоцелевой экскаватор ДКА-0,25/5 с автономным двигателем и прямой лопатой на работе в Чехословакии

Компрессорная станция БКМС-4 для привода пневматического рабочего инструмента. 1954 год

Средства транспортировки и заряжания ракет​

В 1950-е в Советском Союзе автомобили ЗИС-151 использовали как транспортные и транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) зенитно-ракетных систем, а в социалистических странах крупные ракеты для ВВС и ВМФ доставляли в обычных кузовах на специальных трубчатых фермах и стеллажах.



На параде в Варшаве грузовик ЗИС-151 с крылатой ракетой противокорабельного комплекса «Сопка». 1965 год

Первая советская опытная ТЗМ ПР-11 на шасси ЗИС-151 служила для транспортировки одной зенитной ракеты комплекса С-75, поражавшей воздушные цели на высотах до 20 километров, заправки её окислителем из собственной ёмкости и заряжания пусковой установки.



Транспортно-заряжающая машина ПР-11 при перестановке ракеты на пусковую установку. 1954 год

Новую ТЗМ ПР-11А зенитно-ракетного комплекса СА-75 «Двина» монтировали на специальном одноосном полуприцепе с седельным тягачом ЗИС-121Д, которые были известны по военным парадам в Москве. Ракета с дальностью полета 20 километров устанавливалась на специальной поворотной и подъёмной балке, а её перевод на пусковую установку осуществлялся в течение одной минуты.



ТЗМ ПР-11А комплекса «Двина» на полуприцепе с тягачом ЗИС-121Д на военном параде 7 ноября 1957 года

На заглавной фотографии – автомобиль ЗИС-151 с серийным многоцелевым кузовом КУНГ-1М в вооруженных силах Чехословакии