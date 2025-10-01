Стандартизация рынка продаж автомобилей с пробегом: Pango Cars отметила свое двухлетие

Бизнес ×
Российский рынок автомобилей с пробегом традиционно представлял собой довольно стихийный сегмент автобизнеса. Лишь за несколько лет до своего официального ухода глобальные автобренды взялись за наведение в нем порядка. Работу они по понятным причинам не закончили, а пришедшие им на смену китайские коллеги в подавляющем большинстве за этот фундаментальный труд браться не захотели. Однако свято место пусто не бывает: компания Pango Cars потерянное знамя подхватила и предложила рынку «бэушек» свои решения.

Говоря «в подавляющем большинстве», мы немного кривили душой. На самом деле – все, за исключением «Чери Автомобили Рус», которые в 2023 году приступили к имплементации проекта Pango Cars в России. Его не стоит воспринимать как просто продажу подержанных машин марки Chery: амбиции Pango Cars идут гораздо дальше. 

Всего за два года

За два года сделано было немало. Первое, с чего начали ребята из Pango Cars, это с запуска в конце 2023 года программы сертификации Pango Select. Очень скоро стало понятно, что для обеспечения полной прозрачности в сегменте сделок В2В без открытого аукциона не обойтись. Так в первом квартале 2024 года появился Аукцион Pango Cars. А за ним во втором квартале последовала Академия Pango Cars. И уже в начале следующего года стартовали продажи автомобилей с пробегом на маркетплейсах.

Сейчас в распоряжении Pango Cars имеется дилерская сеть, включающая в себя более 230 точек продаж в 46 городах России. Порядка 180 принадлежат официальным дилерам каких-либо марок, остальные – независимым игрокам, не имеющим контрактов на новые автомобили. 

Фото: Pango Cars

В основном деятельность Pango Cars в настоящее время сосредоточена в Европейской части страны. За Уралом и далее в Сибири и на Дальнем Востоке пока присутствие слабее, что связано с целым рядом факторов, обусловленных как локальными особенностями сегмента автомобилей с пробегом и принятой там деловой практикой, так и спецификой эксплуатируемого парка. 

Кроме того, доля независимых игроков в восточных регионах, еще недостаточно хорошо понимающих преимущества работы по четким стандартам, значительно выше, чем, например, в Центре или Поволжье. И если с этой стороны Уральских гор наиболее крупные площадки автомобилей с пробегом сформированы у официальных дилеров, то с другой стороны – у независимых игроков.

Работа по понятным правилам

Зачем все это нужно и как это поможет отрасли? Нужно это потому, что существующая на рынке стихийность на руку только его недобросовестным участникам. А честные продавцы и покупатели от нее лишь страдают. Рынок наводнен некачественными машинами со скрытыми дефектами, цены постоянно увеличиваются, и их невозможно прогнозировать, договоры нарушаются, а затраты растут. 

Фото: Колеса.ру

Такая ситуация существовала очень долго – можно сказать, с момента образования рынка автомобилей с пробегом в 90-х годах прошлого века. И поскольку это положение устраивало заинтересованные весьма сомнительные и довольно темные структуры, бороться с ним никто не хотел.

Однако после всех кризисов нулевых и начала десятых годов для поддержки своих официальных партнеров иностранные автопроизводители принялись активно прорабатывать тему машин с пробегом. Так появились еще не забытые окончательно программы Das WeltAuto от Volkswagen, Mercedes-Benz Certified от Mercedes-Benz, «Kia Уверен» от Kia и некоторые другие.

Для рынка автомобилей с пробегом это оказалось мощным глотком свежего воздуха. Он стал приобретать цивилизованные формы, грандиозная криминальная составляющая постепенно сокращалась, объемы продаж наращивались, и все бы ничего, но случилось то, что случилось. Рынок снова потерял ориентиры, и даже крупные автодилерские холдинги опять занимаются «пробегом» по остаточному принципу, а последнее обучение персонала в 80% компаний проходило до 2022 года.

Вернуть здравые ориентиры, направив бизнес в правильное русло, Pango Cars как раз и собирается. Только, в отличие от прежних программ, проект компании не ограничен рамками определенного бренда. В Pango Cars сертифицируются и продаются автомобили всех марок, а чтобы процесс купли-продажи был максимально понятен и прозрачен для всех сторон сделки, внедряются определенные четкие стандарты.

Фото: mproduction, depositphotos.com

Например, коррупционную составляющую позволяет исключить уже упомянутый Аукцион Pango Cars. Он появился как решение задачи по продаже 600 автомобилей Chery при полном исключении любых злоупотреблений. Машины продали за три месяца. А потом ключевая ставка улетела в небо, и дилеры почти полностью перестали работать с выкупом. При этом оставшиеся машины они начали сбывать частным перекупщикам, и чтобы избежать той же коррупции и необъективного завышения цены, им пригодится механизм Аукциона. Сегодня к нему подключено более трех тысяч участников. Доступ предоставляется только профессиональным операторам, в числе которых не только торговые площадки, но и корпоративные парки, производители и некоторые другие категории участников рынка. Причем все они – проверенные игроки и хорошо знакомы в отрасли, что служит дополнительным залогом чистоты проводимых операций.   

Широкое поле деятельности

Для того, чтобы полноценно стандартизировать и формализировать стихийный рынок, Pango Cars приходится вести очень обширную деятельность. Это не только продажа автомобилей, но и работа с полисами продленной гарантии, кредитование, Аукцион, Академия, маркетинг. Очень много финансовых и интеллектуальных ресурсов вкладывается в развитие IT-инфраструктуры и контроля качества.

Для того, чтобы получить 230 дилеров в портфель, два года назад пришлось пообщаться приблизительно с одной тысячей игроков на рынке автомобилей с пробегом. Оказалось, они настолько по-разному видят этот рынок и настолько по-разному работают, что потенциальные покупатели просто теряются в многообразии предложений и моделей взаимодействия. Чтобы создать единообразие, исключить недопонимание, чтобы при покупке подержанной машины все было так же четко, как при покупке нового автомобиля у официального дилера, Pango Cars приступила к аккумуляции лучших и наиболее современных технологий, их унификации и ретрансляции рынку в виде единой стандартизированной модели. С одной стороны, это позволяет продавцам зарабатывать больше, а с другой, покупатели получают прозрачность, предсказуемость и четкое соблюдение всех договоренностей.

Фото: Pango Cars

Для того, чтобы дать партнерам исчерпывающий комплекс знаний и навыков в продажах, была создана Академия Pango Cars. Еще одно направление – полисы продленной гарантии. Они необходимы, поскольку Pango Cars позиционирует себя как компания, работающая с проверенными автомобилями с пробегом. Предусмотрено три программы продленной гарантии: Лайт, Стандарт и АЗГ. Первая покрывает только основные узлы и агрегаты – трансмиссию и двигатель. Во второй добавляются вспомогательные системы и компоненты. Программа АЗГ – «Аналог заводской гарантии» – наиболее полная. Она максимально точно дублирует гарантийные обязательства, предоставляемые автопроизводителем при покупке нового автомобиля. Приобретение продленной гарантии позволяет купить автомобиль по более интересной цене.

Кроме того, у Pango Cars есть специальные кредитные программы от нескольких банков. Процентная ставка по ним для покупателей ниже, чем в среднем по рынку. При этом комиссионное вознаграждение дилера – выше. Использование кредита также позволяет автомобилисту на более выгодных условиях приобрести машину.

* * *

Pango Cars действительно проделал серьезную работу. Рано или поздно после ухода глобальных автобрендов к ней должен был кто-то вернуться. И чем больше различных моделей будет применяться, чем больше различных операторов будет заниматься выстраиванием цивилизованного рынка подержанных автомобилей, тем для рынка в конечном итоге будет лучше. Pango Cars стали первыми и потому получили определенные преимущества. 

Фото: Pango Cars

Но никто не собирается останавливаться на достигнутом. Среди ближайших планов – расширение экспансии за Урал и развитие импорта новых автомобилей известных китайских производителей, которые официально в нашей стране не продаются, но потенциально очень интересны российским автомобилистам. Именно новых автомобилей под своим брендом. Сейчас этот проект прорабатывается и формируется.

0 комментариев

