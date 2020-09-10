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  • Стильно, функционально, экономично. 5 причин купить Renault Arkana

Стильно, функционально, экономично. 5 причин купить Renault Arkana

10.09.2020 651 1 0

Кроссовер Renault Arkana стал первым автомобилем в России, получившим инновационный дизайнерский кузов купе в массовом сегменте субкомпактных SUV, при этом по пространству в салоне Arkana на равных борется с представителями более высокого класса. Давайте подробно разберём причины популярности Arkana в России, выделив из массы достоинств автомобиля пять главных.

 
Причина 1. Кузов купе – новый тренд!

Мы очень хорошо помним, какой фурор Renault Arkana произвела на Московском международном автосалоне в 2018 году, где состоялась мировая премьера будущей модели. Тогда Arkana предстала перед журналистами и зрителями ещё в качестве концепта. По пути к конвейеру уникальная модель Renault, спроектированная для российского рынка, сохранила все свои эстетические достоинства, ничуть не обманув ожидания потенциальных покупателей. Форма кузова, а такие машины принято называть кроссоверами-купе, позволила Renault привлечь новых клиентов. Половина из тех, кто сел за руль Arkana, прежде никогда не владел автомобилем этого французского бренда и не думал о нём.

Кроссоверы-купе вошли на российский рынок с лёгкой руки премиум-брендов. Сначала появился полноразмерный кроссовер BMW X6, затем эстафету подхватили другие бренды, далее этот тип кузова стал распространяться на более низкие классы. Между тем, в премиуме сейчас не сыщешь кроссовер-купе ниже среднеразмерного сегмента, а вот в Renault решили сделать первый в мире субкомпактный SUV с таким кузовом!

Облик Arkana с ниспадающей линией крыши трудно представить в отрыве от большого дорожного просвета и формы колёсных арок, опять же подчёркивающих назначение кроссовера. О внедорожных характеристиках машины мы ещё поговорим, но пока отметим, что внешность Arkana лишний раз подтверждает: перед нами стильный современный многофункциональный автомобиль для активных водителей, которые не только не боятся съехать с асфальта, но и обладают навыком езды, по крайней мере, по лёгкому бездорожью. Особую гордость дизайнеров Renault составляют найденные пропорции кузова, которые традиционно считаются основополагающим элементом в облике автомобиля. Но самое выразительное во внешности автомобиля – это, конечно, фары. Благодаря полностью светодиодной оптике Pure Vision c узнаваемыми C-образными элементами спереди и светодиодным элементам c технологией Edge light в задних фонарях, Arkana легко узнаваема с большого расстояния и любого ракурса.

Покупателям Arkana будет интересно узнать, что облик машины синтезирован из наработок нескольких дизайнерских студий и собран воедино в Центре дизайна Renault во Франции под руководством Лоренса ван ден Акера. Но главное, что для следующих моделей Renault в России французы применят именно те решения, которые и составляют облик кроссовера-купе Arkana.

Причина 2. На бездорожье – не хуже Дастера!

Вне асфальта, несмотря на свою «обманчивую» городскую внешность, Arkana чувствует себя как заправский внедорожник. В сегменте субкомпактных SUV другой французский автомобиль Renault – Duster – многолетней безупречной эксплуатацией заслужил народное звание одного из самых проходимых автомобилей. Неудивительно, что, проектируя Arkana, инженеры взяли всё лучшее от популярного в России Duster по агрегатной части. Скажем, многодисковая фрикционная муфта, которая отбирает мощность на задние колёса, – точно такая же. Она уже показала свою стойкость к перегреву, надёжность при работе в заблокированном состоянии, что требуется при движении по вязким и рыхлым грунтам. В этом плане на Arkana эта муфта представляется даже несколько избыточной, однако это лишь повышает запас прочности при съезде с асфальта.

Интересно, что на Arkana система полного привода доступна и с базовым 1,6-литровым мотором, который работает в паре с 6-ступенчатой ручной коробкой передач. Другое дело, что куда более беспроблемную и комфортную езду на бездорожье даёт версия с 1,3-литровым турбомотором и вариатором, которому мы уже посвятили отдельный материал. Любой бывалый джипер скажет вам, что наличие гидротрансформатора позволит не переборщить с тягой и не пустить колёса в пробуксовку. Способствует проходимости и высокая тяга 1,3-литрового двигателя, доступная уже в нижнем диапазоне оборотов – как у всех турбомоторов. Но, конечно, широкие возможности вне асфальта даёт не только силовая установка Arkana.

Обратимся к цифрам, которые характеризуют так называемую «геометрическую проходимость»: дорожный просвет у Arkana составляет 205 мм, углы въезда и съезда – 21 и 26 градусов соответственно. В нижней части кузова инженеры предусмотрели защитные элементы, а брызговики и металлическая защита картера двигателя входят в базовую комплектацию автомобиля.

Причина 3. Силовая установка – динамика и экономичность

Отрадно, что Renault, невзирая на осторожное отношение россиян к даунсайзинговым моторам, смело прививает на нашем рынке европейские ценности и с инновационным кроссовером Arkana предлагает один из своих лучших двигателей. TCe 150 объемом 1,3 л не просто разработан в тесном сотрудничестве с инженерами Daimler, но и активно применяется на моделях немецкого бренда. Давайте подробнее изучим характеристики этого агрегата и свойства автомобиля, на которые они влияют.

Итак, благодаря турбине максимум крутящего момента в 250 Нм достигается уже при 1700 об/мин. Это очень важно для городской езды, а кроме того, позволяет свободно чувствовать себя как в потоке, уверенно разгоняясь со светофора и при этом не раскручивая двигатель «в звон», так и на бездорожье. Высокая тяга на таких низких оборотах даёт Arkana преимущества по сравнению с другими одноклассниками, даже оснащёнными 2,0-литровыми двигателями. Наряду с турбонаддувом за топливную экономичность отвечают электромагнитные форсунки, подающие топливо непосредственно в камеру сгорания. В итоге в смешанном цикле Arkana потребляет менее восьми литров на 100 км пробега.

В распоряжении водителя имеется ещё и система Multi-Sense, которая отвечает не только за отклик мотора, но и за алгоритм работы вариатора, регулирует усилие на руле. Проще говоря, с её помощью владелец может менять характер Arkana. Пожалуй, это одна из самых интересных опций в кроссовере, но подробнее об опциях – в следующем пункте.

Причина 4. Богатые комплектации – как в более высоких классах

Залогом успеха Arkana на российском рынке стали богатые комплектации. Мы имеем в виду и насыщенность базового исполнения, и наличие опций, доступных на других автомобилях только в более высоких классах. Начнём с системы камер кругового обзора, которой можно с лёгкостью и интуитивно управлять с помощью экрана мультимедийной системы Easy Link. Всего на Arkana установлено четыре камеры – они дают виды спереди, сзади и по бокам. Таким образом, водитель полностью контролирует пространство по периметру автомобиля, что облегчает не только процесс парковки, но и маневрирование в стеснённых условиях, например, в плотно заставленных дворах. 8-дюймовый сенсорный экран системы Easy Link ориентирован в сторону водителя, который может подключить свой смартфон к Apple CarPlay, Android Auto или Яндекс.Авто. Последнее, например, позволяет вывести Яндекс.Навигатор на экран автомобиля. Что интересно, местоположение в нем определяется не только по GPS, но и по вращению колес автомобиля, поэтому водитель не потеряется даже в местах со слабым сигналом.

За счёт набора электронных помощников, повышающих уровень активной безопасности, Arkana даёт водителю уверенность и на трассе: система контроля мёртвых зон сокращает вероятность столкновения с попутным транспортом, который не попадает в зеркала заднего вида. Наряду с этим в дальней дороге водителю поможет круиз-контроль, поддерживающий заданную скорость, а при движении в незнакомых городах и населённых пунктах – ограничитель скорости.

Это всё приметы дорогих комплектаций, однако и базовая комплектация Life содержит всё необходимое, причём не только по функциональной части. Не стали экономить в Renault и на дизайне: предусмотрена и лёгкая тонировка стёкол, и повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида, и хромированная накладка на выхлопную трубу. В распоряжении водителя – система Radio Connect с возможностью подключения смартфона к автомобилю через приложение R&GO, обладающее широким функционалом, и усилитель рулевого управления с переменной эффективностью в зависимости от скорости. Светодиодной оптикой, отвечающей за ближний и дальний свет, опять же не будет обделён покупатель самой бюджетной версии, равно как и электрическими стеклоподъёмниками всех дверей.

Одним из безусловных преимуществ Arkana стала система дистанционного запуска двигателя, которую мы привыкли видеть на моделях премиум-сегмента. С помощью мультимедийной системы ее можно запрограммировать на нужное время, таким образом, ко времени посадки салон будет прогрет, и можно будет сразу отправляться в дорогу. Кроме того, можно воспользоваться и ключ-картой, которая позволяет завести мотор на расстоянии не более чем в 200 метров, что очень пригодится тем, кто живёт за городом. Ключ-карта даёт и возможность бесключевого доступа: водитель может открыть дверь машины, не доставая карту из кармана. А после окончания поездки замки сами закроются, когда владелец отойдёт от машины на несколько шагов.

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Само собой, Arkana предлагает и опции, нацеленные на удовольствие – этого требуют взыскательные покупатели. Скажем, аудио-гурманы будут приятно удивлены качеством звучания Bose, а эстеты – подсветкой салона Ambient light, создающей неповторимую атмосферу интерьера.

Причина 5. Адаптация для России – не замёрзнешь!

Особенно порадует отечественных водителей подготовка к российским условиям, которая одинакова для всех комплектаций: здесь и стальная защита поддона картера двигателя, и защита колёсных арок, и полноразмерная запаска (что немаловажно – даже на версии 4х4). Не обошлось и без обязательного для наших широт набора тёплых опций: водитель и пассажиры в «Аркане» уж точно не замёрзнут! Перечислим обогреваемые элементы: передние и задние сиденья, рулевое колесо, боковые наружные зеркала, лобовое стекло и стекло багажной двери. Обогрев форсунок, позволяющий пользоваться омывателем лобового стекла при низких температурах вкупе с бачком, увеличенным до пяти литров, и индикатором низкого уровня омывайки позволит с комфортном путешествовать зимой.

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Не боится морозов и силовая установка. Во-первых, двигатель адаптирован под запуск при температурах -30 градусов – на Arkana установлен аккумулятор повышенной ёмкости. Во-вторых, мощный генератор обеспечивает быстрое восстановление заряда АКБ и бесперебойную работу всех бортовых систем. В-третьих, блок управления двигателем калиброван специально под работу в холодном климате, в-четвёртых, на низкие температуры рассчитаны все технические жидкости – масло двигателя и коробки, жидкость тормозной системы.

Помимо погодных условий, имеются ещё как дорожные, так и внедорожные. О проходимости Arkana мы уже поговорили, а теперь посмотрим, как машина защищена от интенсивной эксплуатации. Оказывается, двери сконструированы таким образом, чтобы предотвратить попадание грязи на пороги. Это не только продлевает жизнь лакокрасочному покрытию, но и при посадке и позволяет не пачкать брюки. Само собой, поддон картера и топливопроводы имеют дополнительную металлическую защиту, а некоторые полости кузова подвергают воскованию. 

Короче говоря, мы видим, что для покупки Arkana российской сборки куда больше причин, чем пять!

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1 комментарий
10.09.2020 14:44
Олег Палыч

Ахаха, рено на 5 месте в России по продажам, дастер потерял за год 25% продаж, а это ведро - сракана, даже не вошло в топ25 моделей по продажам))) Древний и слабый 1,6, спорный 1,33, ломучий вариатор, убогая отделка салона даже в топ версиях, ну ничто, ничто не предвещало провала на рынке:))))))

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