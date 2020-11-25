Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.

Немного истории



Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.

Внешне Astra J очень сильно отличалась от предшественника. Она стала похожа на старшую модель Opel Insignia, а купе GTC, которое появилось в начале 2011 года, журналисты и вовсе окрестили «самым сексуальным Опелем».

Opel Insignia



«Сексуальный» Опель построен на довольно-таки мужланской платформе GM Delta II, и её ближайшим родственником является, например, Chevrolet Cruze или Chevrolet Lacetti. Но, в отличие от них, Astra J, особенно GTC, выглядит намного интереснее. Главным образом, конечно, внешне.

Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.

Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.

Двигатель

Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.

Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.

Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.

Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.

Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.

Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.

Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.

Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.



А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.



Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.



Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.

Трансмиссия и тормоза

Вот с чем Астре действительно не повезло, так это с коробками передач. Не буду тут лишний раз наводить страху и рассказами про «ужас-ужас, они все умрут», но ситуация на самом деле не лучшая. Худшая коробка – механическая F17, которая обычно стоит с атмосферными моторами. Чуть лучше коробка М32, которую ставят с турбированными моторами 1,4-1,6 л и дизелями до двух литров. Ну и одна удачная коробка – это F40, которая стоит с двухлитровыми моторами. Подробно рассказывать про эти коробки не будем, потому что на нашей машине стоит автомат GM 6T40. И эта коробка, с сожалению, не лучше, чем механическая F17. Проблемы у неё могут начаться ещё до ста тысяч пробега. Но уж коли у нас практика, то говорим только про то, что видим. На пробеге 49 тысяч километров (а это действительно настоящий пробег на нашей машине 2012 года выпуска) проблем с коробкой нет.

Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.



ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.



С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.

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Теоретически это можно сделать и самому. Единственная сложность – как-то подвесить машину, но для этого можно использовать хороший подкатной домкрат. Четырехточечная конструкция такого домкрата не позволит ему провалиться сквозь землю, а машина стоит на нём намного надёжнее, чем на обычном «ромбике». Про удобство пользования даже говорить не буду: понятно, что он намного проще в использовании, а перегибать с рекламой тоже не хочется. Даже если говорю искренне (а про домкрат я говорю искренне, потому что сам им пользовался).



На чём можно хорошо сэкономить, так это на колодках. Стоимость оригинальных передних колодок (1605180) доходит до 2500 тысяч, тогда как аналог можно найти и за 600-700 рублей. Порядок цен задних (1605232) отличается примерно так же: от 2800 за оригинал до 600 за аналог. Ну и уж коли задние диски тоже нам пора менять, спросим, во сколько нам это обойдётся. Работа – 1700 рублей, стоимость дисков (569075) – от 1200 до 2600. Диапазон цен на передние диски (569077) почти такой же – от 2000 до 2500.



Ходовая часть

А вот тут дел натворили. Принесли как-то инженерам ведро грибов и попросили: а придумайте-ка какую-нибудь подвеску, чтобы поставить её на Opel Astra J GTC! И они придумали. Грибов хватило и на переднюю подвеску, и на заднюю.



Спереди стоит подвеска с фирменным названием HiperStrut и с отдельными поворотными кулаками. Похожая подвеска стояла на Ford Focus RS или Renault Megane RS. Правда, в отличие от последних, к рычагу стойка крепится через сайлентблок, а не через шаровую опору. Поворотный кулак крепится к стойке с помощью шаровых опор.



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Задняя подвеска тоже забавная: тут стоит полузависимая балка с механизмом Уатта. Но самое интересное, что все эти чудеса техники не только очень хорошо работают, но и не высасывают из владельцев денег. Да, что-то в случае ремонта может быть чуть дороже (речь идёт про переднюю подвеску), но ресурс обеих подвесок очень хороший. А если что… Да, будет немного грустнее. Например, оригинальный рычаг подвески – это почти 16 000, в случае удачи – около 10 тысяч. Замена – 2200 за сторону. Верхняя шаровая опора – до 12 тысяч за оригинал! Правда, аналог стоит около двух тысяч. Замена – ещё 1400 рублей.



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Не радует и стоимость оригинальных ступичных подшипников. За передний в некоторых магазинах просят до 11 тысяч, за задние бессовестно дерут по 13. Но и тут можно подобрать что-то за вменяемую цену (около трёх тысяч). В общем, если придётся ремонтировать подвеску GTC (у седанов спереди обычный МакФерсон), нужно будет очень тщательно искать запчасти. Покупать оригинальные – ненавидеть Опель полжизни.

Кузов и салон

Наконец-то мы добрались до самых приятных вещей! Что в Астре хорошо, так это и кузов, и салон.

Кузов и хорошо спроектирован, и собран, и покрашен. Коррозия пока ему не грозит, так что тут можно обойтись сезонной обработкой уплотнителей силиконовой смазкой. Перед морозами это особенно полезно: резина не будет растрескиваться, а главное – двери не будут примерзать.



А вот в оборудовании по крайней мере одно слабое место есть. Это датчик положения кузова, который стоит на машинах с системой адаптивного света AFL. Ломается обычно ушко крепления датчика, и тут чаще прибегают к «колхозингу». Задний датчик стоит около семи тысяч, передний дороже, так что ушко обычно припаивают и приклеивают, армируя соединение любыми подходящими железкам (канцелярскими скрепками и прочим барахлом). Не очень красиво, но не отдавать же за него семь тысяч, не так ли?



Ну и традиционный совет: лобовое стекло желательно обработать антидождём. На Астре это средство принесёт особенно заметную пользу: угол наклона стекла большой, и на скорости капельки дождя будут просто уползать вверх. А это – экономия «незамерзайки».



Салон Астры – ещё один повод для гордости. Он и выглядит богато, и материалы в нём неплохие. На пробеге в 50 тысяч он вообще выглядит новым. Правда, за кожей надо ухаживать. Для этого есть специальные средства, которые сохранят кожу от растрескивания. Но перед их использованием прочитайте инструкцию: алькантару такими средствами чистить не стоит.



Что в итоге? ​

Если бы не капризные трансмиссии, Astra J была бы очень интересным предложением на вторичном рынке. Впрочем, машины после 2012 года от некоторых болячек коробок (и механических, и автоматических) избавлены. Совсем уж хорошими они так и не стали, но и не разваливаются на маленьких пробегах. Кроме того, у Астры есть ещё одно преимущество перед теми же третьими Фокусами: их почему-то не любили таксисты, так что нарваться на машину после таксопарка намного сложнее. Ну а в случае с GTC и вовсе невозможно. И если выбирать машину с умом, она может радовать. К тому же именно GTC не только хорошо выглядит, но и очень достойно рулится. Так что если хочется чего-то интереснее, чем Kia Rio, то почему бы и нет? Но надо понимать, что гоночный болид и Астра – вещи разные. Гонка за турбированными моторами приведёт, скорее, к лишним тратам на содержание, чем к регулярному выбросу адреналина. Впрочем, отговаривать от этих моторов не буду: они тоже не так уж плохи. Если знаете, на что идёте, они вас не разочаруют. Главное, чтобы выдержала коробка передач.

