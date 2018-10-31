производство зимних шин Viatti

Отношение к шинам для сурового времени года в России не менее трепетное, нежели к теплой экипировке или хитроумным печкам для дач. Максимум эффективности, по мнению среднестатистического покупателя, должен сочетаться с приемлемой ценой.

В Нижнекамске в это время уже должны срываться первые снежинки. Но нет, в этом году большая часть желто-рыжих листьев пока еще не собирается покидать деревья. В зиму, а тем более в «переобувку» автомобилей, верится лишь теоретически.

Один из градообразующих производственных комплексов неплохо знаком журналистам: полгода назад мы вникали в тонкости выпуска летних шин Viatti. Сегодня же, в преддверии холодов, завод сконцентрировался на зимнем ассортименте. Причём по каждому из трех шинных сегментов бренда: легковому, кроссоверному и легкогрузовому (или коммерческому). Для каждого по две модели – фрикционной и шипуемой, и разница между ними не только в наличии шипов.

Viatti Brina – зимняя асимметричная фрикционная шина для городского использования при температурах от +10 до –45 градусов. Выпускается с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов. Среди заявленных особенностей – ламели по всей поверхности блоков, быстрое удаление воды и снежной каши из пятна контакта, курсовая устойчивость на различных поверхностях, хорошие сцепные свойства на снегу и по слякоти.

– зимняя асимметричная фрикционная шина для городского использования при температурах от +10 до –45 градусов. Выпускается с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов. Среди заявленных особенностей – ламели по всей поверхности блоков, быстрое удаление воды и снежной каши из пятна контакта, курсовая устойчивость на различных поверхностях, хорошие сцепные свойства на снегу и по слякоти. Viatti Brina Nordico – зимняя асимметричная шипуемая шина с количеством шипов от 88 до 105 в зависимости от типоразмера (13-18 дюймов). Рисунок протектора и эксплуатационные характеристики практически идентичны Viatti Brina. Основное отличие – рецептура резиновой смеси в протекторе, позволяющая прочно удерживать шипы, и дополнительная устойчивость на обледенелой поверхности. При конструировании был учтен скандинавский и западноевропейский опыт.

Обе модели шин вне зависимости от типоразмера рассчитаны на максимальную скорость 190 км/ч (индекс скорости Т), имеют боковины переменной жесткости, адаптирующиеся к рельефу дороги, а также скошенные плечевые зоны, улучшающие маневренность.

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Процесс разработки, на который уходит в среднем год, и производство зимних шин схожи с летними. Только материалы, точнее резиновые смеси, по составу разные. В новейшем цехе работают три резиносмесителя европейского производства. Для каждого типа шин, как по моделям, так и по сезонам, они свои собственные. Впрочем, пословица «готовь сани летом, а телегу зимой» к шинному производству никак не подходит. Строгой сезонности в выпуске зимних и летних моделей, а потому и смесей, не существует. Все зависит от заказов и потребностей рынка.

Тем не менее, маркированных стопок с лентами разнокомпонентной резиновой смеси, вышедших из экструдеров, в цехе не перечесть. Другое дело, что перестроить резиносмеситель на ту или иную рецептуру – дело недолгое: производство достаточно гибкое. Весь процесс компьютеризирован и, естественно, никакой ручной загрузки сырья в виде каучука, серы или сажи тут не увидишь.

Интересно, что силовые каркасы летних и зимних шин Viatti одной категории (например, кроссоверной), применяемые для их производства, похожи и выдерживают одинаковую нагрузку. В чем же тогда разница между «зимой» и «летом»? Да в рецептуре резиновой смеси протекторной ленты, или протектора, который накладывается на шину на заключительном участке сборки. И, конечно же, в его рисунке, благодаря которому зимняя шина не только «держит дорогу», но и самоочищается от воды или снежной каши.

Viatti Bosco S/T – зимняя шина для кроссоверов и внедорожников с асимметричным рисунком протектора. Производится в типоразмерах от 205/70 R15 до 285/60 R18. Использует технологии переменной жесткости боковины, снабжена усиленным центральным ребром и продольными рядами блоков, эффективной снего- и водоотводной системой Hydro Safe V.

– зимняя шина для кроссоверов и внедорожников с асимметричным рисунком протектора. Производится в типоразмерах от 205/70 R15 до 285/60 R18. Использует технологии переменной жесткости боковины, снабжена усиленным центральным ребром и продольными рядами блоков, эффективной снего- и водоотводной системой Hydro Safe V. Viatti Bosco Nordico – шипуемая модификация Viatti Bosco S/T. Выпускается с теми же типоразмерами и аналогичными технологиями. Обладает большей жесткостью протектора. Количество шипов зависит от размера – 102-128 на шину.

Унификация силового каркаса в действительности позволяет не только сделать производство максимально гибким, с быстрым переходом на выпуск шин для разных сезонов, но и существенно снизить затраты, а значит, и сохранить столь важную в среднем ценовом сегменте конкурентоспособную цену. С учетом того, что зимние шины, как правило, не являются шинами первой комплектации, то есть не поставляются массово на автозаводы, их себестоимость, из которой вырастает и розничная цена — одна из важнейших составляющих, формирующих спрос.

Впрочем, свойства зимней резины не страдают от идентичности силовой структуры с летней. Специалисты НТЦ KAMA TYRES утверждают, что протектор любой зимней шины Viatti эффективно работает при температурах от +10 до –45 градусов. Более того, нет никакой надобности прогревать его в сильный мороз путем интенсивных торможений или изменения траектории движения в первые минуты после старта.

Эти доводы подтверждены многочисленными испытаниями как на полигоне в финском Ивало, так и шинными тестами на российских дорогах общего пользования. Они же показали, что неизменность сцепных свойств зимних шин Viatti сохраняется три-четыре сезона, а то и более, в зависимости от стиля вождения и конкретных погодных факторов.

Но вернемся к силовой структуре шин. Если основа ЦМК (цельнометаллокордовых) шин — стальная проволока, то для летних и зимних шин – это сэндвич из резиновой смеси с различными характеристиками, стальных нитей, покрытых латунью, и капронового и нейлонового кордов, о которых уже упоминалось выше. В шине они накладываются под разными углами для обеспечения максимальной прочности и стойкости к деформации. Параллельно автоматика следит за качеством, сигнализируя в случае отклонения от заданных параметров.

Вся эта основа, состоящая из размеченных и раскроенных при помощи лазеров частей, собранных в единый цилиндр на барабанном станке-автомате, прекрасно себя чувствует как при высоких температурах, так и при низких. А вот рабочая часть (протектор) имеет индивидуальные свойства для каждого типа шин. Для зимних фрикционных, не имеющих шипов, она мягче за счет силики в покровной смеси. Это позволяет более эффективно работать ламелям в пятне контакта, цепляясь за асфальт или снежный накат. Шипуемый вариант требует установки более жесткого протектора, надежно удерживающего металлические шипы.

Для фрикционных шин основная часть процесса заканчивается в специальных автоматических вулканизационных печах. Полуфабрикат по конвейеру подается на станок, подкачивается воздухом для придания и сохранения формы, обжимается специальными матрицами с нужным рисунком протектора и нагревается в течение нескольких минут. Всё, далее — финальный контроль качества при помощи рентгеновской установки и путь на склад.

Шипуемым шинам — кстати, наиболее популярным на российском рынке — предстоит проделать еще один путь: в цех ошиповки. На KAMA TYRES для придания им «зубастости» применяют специальные станки: несколько секунд — и шип оказывается в заранее отформованном гнезде.

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Используют их двух видов: с алюминиевым корпусом для легковых и кроссоверных моделей и со стальным – для легкогрузовых. Конфигурация шипов почти одинаковая, только стальной весит 2 г против 1-граммового с алюминиевой основой. К слову, похожие по конструкции шипы используются и в противогололедной обуви, набирающей в последнее время популярность. Что появилось раньше – сказать сложно, но эффективность решений на льду мало кто ставит под сомнение.

Viatti Vettore Brina – зимняя шина с ненаправленным рисунком протектора для легкого коммерческого транспорта. От моделей пассажирской и кроссоверной линейки ее отличает особо прочный двухслойный протектор. Минимальный индекс нагрузки для такой шины — 102, или 850 кг на одинарное колесо при индексе скорости R (170 км/ч). Модели присущи все технологии, примененные в легковых моделях: переменная в зависимости от скорости жесткость боковины (VSS), сопротивление слэшплэнингу (скольжению по слякоти и снежной каше).

– зимняя шина с ненаправленным рисунком протектора для легкого коммерческого транспорта. От моделей пассажирской и кроссоверной линейки ее отличает особо прочный двухслойный протектор. Минимальный индекс нагрузки для такой шины — 102, или 850 кг на одинарное колесо при индексе скорости R (170 км/ч). Модели присущи все технологии, примененные в легковых моделях: переменная в зависимости от скорости жесткость боковины (VSS), сопротивление слэшплэнингу (скольжению по слякоти и снежной каше). Viatti Vettore Inverno – шипуемый вариант Vettore Brina, предназначенный для использования в любых климатических поясах. Надёжное сцепление со льдом или заснеженной дорогой обеспечивает частое расположение ламелей по всей ширине протектора, а также повышенная эластичность блоков и 14-рядная схема размещения шипов. Индекс скорости у обеих моделей на две ступеньки ниже, чем у легковых – до 170 км/ч.

Специалисты рассказывают, что пробовали различные технологии крепления шипов, включая и клеевой. Как показала практика, при правильном выборе резиновой смеси для протектора шип отлично держится и при традиционной бесклеевой запрессовке.

Вообще, несмотря на современное европейское оборудование, на заводе используют преимущественно российские комплектующие. В частности, выпускаемые предприятиями Группы компаний ПАО «Татнефть», в состав которой входит и KAMA TYRES. Углерод, кордовые материалы – все это продукция единого территориально-производственного нефтехимического комплекса. Такой подход позволяет не только минимизировать логистические и транспортные расходы, но и применять единые стандарты контроля качества. Так или иначе, многие из шинных компонентов создаются с учетом российской специфики использования. Чаще всего жесткой, если не сказать «на износ».

Именно поэтому зимняя продукция Viatti заинтересовала и зарубежных импортеров. В настоящее время шины экспортируются в 48 стран мира. Помимо стран СНГ, поставки зимних шин организованы в Сербию, Румынию, Бельгию, Литву, Болгарию, Чехию, Германию, Исландию. Тем не менее, приоритетным рынком для зимних моделей остается Россия, для использования на территории которой они изначально и были спроектированы.