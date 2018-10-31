производство зимних шин Viatti

Страсти по протектору: репортаж с производства зимних шин Viatti

Страсти по протектору: репортаж с производства зимних шин Viatti

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Отношение к шинам для сурового времени года в России не менее трепетное, нежели к теплой экипировке или хитроумным печкам для дач. Максимум эффективности, по мнению среднестатистического покупателя, должен сочетаться с приемлемой ценой.

В Нижнекамске в это время уже должны срываться первые снежинки. Но нет, в этом году большая часть желто-рыжих листьев пока еще не собирается покидать деревья. В зиму, а тем более в «переобувку» автомобилей, верится лишь теоретически.

Один из градообразующих производственных комплексов неплохо знаком журналистам: полгода назад мы вникали в тонкости выпуска летних шин Viatti. Сегодня же, в преддверии холодов, завод сконцентрировался на зимнем ассортименте. Причём по каждому из трех шинных сегментов бренда: легковому, кроссоверному и легкогрузовому (или коммерческому). Для каждого по две модели – фрикционной и шипуемой, и разница между ними не только в наличии шипов.

  • Viatti Brinaзимняя асимметричная фрикционная шина для городского использования при температурах от +10 до –45 градусов. Выпускается с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов. Среди заявленных особенностей – ламели по всей поверхности блоков, быстрое удаление воды и снежной каши из пятна контакта, курсовая устойчивость на различных поверхностях, хорошие сцепные свойства на снегу и по слякоти.
  • Viatti Brina Nordicoзимняя асимметричная шипуемая шина с количеством шипов от 88 до 105 в зависимости от типоразмера (13-18 дюймов). Рисунок протектора и эксплуатационные характеристики практически идентичны Viatti Brina. Основное отличие – рецептура резиновой смеси в протекторе, позволяющая прочно удерживать шипы, и дополнительная устойчивость на обледенелой поверхности. При конструировании был учтен скандинавский и западноевропейский опыт.

Обе модели шин вне зависимости от типоразмера рассчитаны на максимальную скорость 190 км/ч (индекс скорости Т), имеют боковины переменной жесткости, адаптирующиеся к рельефу дороги, а также скошенные плечевые зоны, улучшающие маневренность.

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Процесс разработки, на который уходит в среднем год, и производство зимних шин схожи с летними. Только материалы, точнее резиновые смеси, по составу разные. В новейшем цехе работают три резиносмесителя европейского производства. Для каждого типа шин, как по моделям, так и по сезонам, они свои собственные. Впрочем, пословица «готовь сани летом, а телегу зимой» к шинному производству никак не подходит. Строгой сезонности в выпуске зимних и летних моделей, а потому и смесей, не существует. Все зависит от заказов и потребностей рынка.

Тем не менее, маркированных стопок с лентами разнокомпонентной резиновой смеси, вышедших из экструдеров, в цехе не перечесть. Другое дело, что перестроить резиносмеситель на ту или иную рецептуру – дело недолгое: производство достаточно гибкое. Весь процесс компьютеризирован и, естественно, никакой ручной загрузки сырья в виде каучука, серы или сажи тут не увидишь.

производство зимних шин Viatti (4)

Интересно, что силовые каркасы летних и зимних шин Viatti одной категории (например, кроссоверной), применяемые для их производства, похожи и выдерживают одинаковую нагрузку. В чем же тогда разница между «зимой» и «летом»? Да в рецептуре резиновой смеси протекторной ленты, или протектора, который накладывается на шину на заключительном участке сборки. И, конечно же, в его рисунке, благодаря которому зимняя шина не только «держит дорогу», но и самоочищается от воды или снежной каши.

  • Viatti Bosco S/Tзимняя шина для кроссоверов и внедорожников с асимметричным рисунком протектора. Производится в типоразмерах от 205/70 R15 до 285/60 R18. Использует технологии переменной жесткости боковины, снабжена усиленным центральным ребром и продольными рядами блоков, эффективной снего- и водоотводной системой Hydro Safe V.
  • Viatti Bosco Nordicoшипуемая модификация Viatti Bosco S/T. Выпускается с теми же типоразмерами и аналогичными технологиями. Обладает большей жесткостью протектора. Количество шипов зависит от размера – 102-128 на шину.

зимние шины Viatti

Унификация силового каркаса в действительности позволяет не только сделать производство максимально гибким, с быстрым переходом на выпуск шин для разных сезонов, но и существенно снизить затраты, а значит, и сохранить столь важную в среднем ценовом сегменте конкурентоспособную цену. С учетом того, что зимние шины, как правило, не являются шинами первой комплектации, то есть не поставляются массово на автозаводы, их себестоимость, из которой вырастает и розничная цена — одна из важнейших составляющих, формирующих спрос.

производство зимних шин Viatti (7)

Впрочем, свойства зимней резины не страдают от идентичности силовой структуры с летней. Специалисты НТЦ KAMA TYRES утверждают, что протектор любой зимней шины Viatti эффективно работает при температурах от +10 до –45 градусов. Более того, нет никакой надобности прогревать его в сильный мороз путем интенсивных торможений или изменения траектории движения в первые минуты после старта.

производство зимних шин Viatti

Эти доводы подтверждены многочисленными испытаниями как на полигоне в финском Ивало, так и шинными тестами на российских дорогах общего пользования. Они же показали, что неизменность сцепных свойств зимних шин Viatti сохраняется три-четыре сезона, а то и более, в зависимости от стиля вождения и конкретных погодных факторов.

Но вернемся к силовой структуре шин. Если основа ЦМК (цельнометаллокордовых) шин — стальная проволока, то для летних и зимних шин – это сэндвич из резиновой смеси с различными характеристиками, стальных нитей, покрытых латунью, и капронового и нейлонового кордов, о которых уже упоминалось выше. В шине они накладываются под разными углами для обеспечения максимальной прочности и стойкости к деформации. Параллельно автоматика следит за качеством, сигнализируя в случае отклонения от заданных параметров.

производство зимних шин Viatti (5)

производство зимних шин Viatti (2) зимние шины Viatti (4)

Вся эта основа, состоящая из размеченных и раскроенных при помощи лазеров частей, собранных в единый цилиндр на барабанном станке-автомате, прекрасно себя чувствует как при высоких температурах, так и при низких. А вот рабочая часть (протектор) имеет индивидуальные свойства для каждого типа шин. Для зимних фрикционных, не имеющих шипов, она мягче за счет силики в покровной смеси. Это позволяет более эффективно работать ламелям в пятне контакта, цепляясь за асфальт или снежный накат. Шипуемый вариант требует установки более жесткого протектора, надежно удерживающего металлические шипы.

производство зимних шин Viatti (8)

Для фрикционных шин основная часть процесса заканчивается в специальных автоматических вулканизационных печах. Полуфабрикат по конвейеру подается на станок, подкачивается воздухом для придания и сохранения формы, обжимается специальными матрицами с нужным рисунком протектора и нагревается в течение нескольких минут. Всё, далее — финальный контроль качества при помощи рентгеновской установки и путь на склад.

зимние шины Viatti (2)

Шипуемым шинам — кстати, наиболее популярным на российском рынке — предстоит проделать еще один путь: в цех ошиповки. На KAMA TYRES для придания им «зубастости» применяют специальные станки: несколько секунд — и шип оказывается в заранее отформованном гнезде.

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Используют их двух видов: с алюминиевым корпусом для легковых и кроссоверных моделей и со стальным – для легкогрузовых. Конфигурация шипов почти одинаковая, только стальной весит 2 г против 1-граммового с алюминиевой основой. К слову, похожие по конструкции шипы используются и в противогололедной обуви, набирающей в последнее время популярность. Что появилось раньше – сказать сложно, но эффективность решений на льду мало кто ставит под сомнение.

  • Viatti Vettore Brinaзимняя шина с ненаправленным рисунком протектора для легкого коммерческого транспорта. От моделей пассажирской и кроссоверной линейки ее отличает особо прочный двухслойный протектор. Минимальный индекс нагрузки для такой шины — 102, или 850 кг на одинарное колесо при индексе скорости R (170 км/ч). Модели присущи все технологии, примененные в легковых моделях: переменная в зависимости от скорости жесткость боковины (VSS), сопротивление слэшплэнингу (скольжению по слякоти и снежной каше).
  • Viatti Vettore Invernoшипуемый вариант Vettore Brina, предназначенный для использования в любых климатических поясах. Надёжное сцепление со льдом или заснеженной дорогой обеспечивает частое расположение ламелей по всей ширине протектора, а также повышенная эластичность блоков и 14-рядная схема размещения шипов. Индекс скорости у обеих моделей на две ступеньки ниже, чем у легковых – до 170 км/ч.

Специалисты рассказывают, что пробовали различные технологии крепления шипов, включая и клеевой. Как показала практика, при правильном выборе резиновой смеси для протектора шип отлично держится и при традиционной бесклеевой запрессовке.

Вообще, несмотря на современное европейское оборудование, на заводе используют преимущественно российские комплектующие. В частности, выпускаемые предприятиями Группы компаний ПАО «Татнефть», в состав которой входит и KAMA TYRES. Углерод, кордовые материалы – все это продукция единого территориально-производственного нефтехимического комплекса. Такой подход позволяет не только минимизировать логистические и транспортные расходы, но и применять единые стандарты контроля качества. Так или иначе, многие из шинных компонентов создаются с учетом российской специфики использования. Чаще всего жесткой, если не сказать «на износ».

зимние шины Viatti (5)

Именно поэтому зимняя продукция Viatti заинтересовала и зарубежных импортеров. В настоящее время шины экспортируются в 48 стран мира. Помимо стран СНГ, поставки зимних шин организованы в Сербию, Румынию, Бельгию, Литву, Болгарию, Чехию, Германию, Исландию. Тем не менее, приоритетным рынком для зимних моделей остается Россия, для использования на территории которой они изначально и были спроектированы.

Теги: Шины и диски , зимние шины , новые шины , шины , шины Viatti
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