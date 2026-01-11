Французский автопром всегда был в некотором роде вещью в себе. И в момент своего рождения в конце ХIХ века, и в период своего наивысшего расцвета после Первой мировой войны, и через тридцать лет, когда на автомобильном рынке Франции прочно утвердились два тяжеловеса, которым благоволило французское правительство – Renault и PSA. Однако были и другие игроки, не такие серьезные, про которых можно сказать: «труба пониже, дым пожиже». Впрочем, это не значит, что в модельных рядах этих компаний не было интересных машин.

Нашедший свою нишу



В жизни однозначно есть место подвигу. Это доказал французский автогонщик Формулы-1 Оливье Панис, выиграв 19 мая 1996 года за рулем формульного болида Ligier JS43 фантастическую гонку в Монте-Карло. «Гоняться в Монте-Карло – это как летать по комнате на вертолете», – утверждал бразильский волшебник Айртон Сенна, а он знал, о чем говорит. Панису «летать» пришлось ещё и под проливным дождём, наблюдая, как соперники один за другим улетали в отбойники, и уже на финише узнать, что из всех гонщиков дистанцию гонки смогли преодолеть только трое, включая его самого.

Ligier JS43 '1996. Фото: autowp.ru

Ликованию французских болельщиков не было предела: Гран-При Монако они считали почти домашним, да ещё и команда победила своя, и французский гонщик финишировал первым. Но тогда никто ещё не знал, что это была последняя победа команды Ligier и что скоро самой формульной конюшни не станет, а карьера Паниса стремительно пойдет на спад.

Ligier JS43 '1996. Фото: autowp.ru

Организатором и вдохновителем той победы был бывший мясник (!) и автогонщик Ги Лижье, вошедший в историю французского автопрома не только как пилот и создатель гоночной команды, но и как основатель небольшой фирмы Ligier, выпускающей крошечные машинки длиной менее трех метров, которые во Франции называются «вуатюретки». По французскому законодательству для управления ими автомобильные права не требуются, причем водить такие машины можно с 14 лет.

Ligier JS4 ’1980–1983. Фото: autowp.ru 1 / 3 Ligier JS6 ’1983–1986. Фото: autowp.ru 2 / 3 Ligier Be Up ’2002–2006. Фото: autowp.ru 3 / 3

Разумеется, объемы производства фабрики в, как сказали бы у нас, поселке городского типа Абресте, что неподалеку от хорошо известного города Виши, всегда были весьма скромными. Причина очевидная: фирма Ligier залезла в достаточно узкий сегмент авторынка, и даже удивительно, что она столько лет не только выживала и жива до сих пор, но ещё и тянула такое хлопотное и затратное хозяйство, как формульная конюшня.

В настоящее время Ligier выпускает модели JS50 с 0,5-литровыми 8-сильными дизелями Lombardini и, конечно же, в свете общеевропейской зелёной повестки –электромобили Myli с батареями емкостью 8,3 и 12,4 кВт∙ч, способные преодолевать расстояние от 65 до 190 километров. Глядя на эти микрокары, даже не верится, что когда-то инженеры Ligier ставили на свои машины 12-цилиндровые двигатели Matra и находились в очень хороших отношениях с коллегами из Lamborghini. То есть с теми, кто всегда ставил мощность, скорость и адреналин во главу угла.

Ligier JS50 ’2025. Фото: autowp.ru 1 / 3 Ligier JS50 ’2025. Фото: autowp.ru 2 / 3 Ligier Myli ’05.2023–н.в. Фото: autowp.ru 3 / 3

Весьма насыщенная жизнь Ги Лижье, человека, чья трудовая жизнь началась с мясного отдела гастронома, а впоследствии лично знакомого с президентом Франции Франсуа Миттераном, завершилась 23 августа 2015 года. Но фирма, носящая его имя, существует до сих пор и даже смогла в 2014 году поглотить своего конкурента – компанию Microcar, также выпускающую вуатюретки.

Matra: автоспорт, ракеты и Юрий Гагарин

Если французский автопром – вещь в себе, то компания Matra – вещь в себе еще и в кубе или в квадрате. В общем, кому как нравится. Она умудрилась за свою историю отметиться… Да чем она только не умудрилась отметиться! Её даже в СССР знали: Matra подарила условно свой спорткар Bonnet Djet первому человеку, увидевшему Землю из космоса – Юрию Гагарину. Фото Гагарина с презентованным французским спорткаром охотно печатали как во Франции, так и в СССР, да и, наверное, в изданиях всего мира.

Matra Rene Bonnet Djet и Юрий Гагарин. Фото: autowp.ru 1 / 5 Matra Rene Bonnet Djet и Юрий Гагарин. Фото: autowp.ru 2 / 5 Matra Rene Bonnet Djet ’1962–1967. Фото: autowp.ru 3 / 5 Matra Rene Bonnet Djet ’1962–1967. Фото: autowp.ru 4 / 5 Matra Rene Bonnet Djet ’1962–1967. Фото: autowp.ru 5 / 5

Также фирма Matra запомнилась своими военными разработками, в частности – ракетами «воздух-воздух» Magic. Она вообще играла заметную роль в структуре французского военно-промышленного комплекса. Но фирма эта была настолько неформатной, что вошла в мировую историю автопрома не только благодаря своим спорткарам и спортивным программам, но и тем, что выпускала первый европейский минивэн Renault Espace. Вряд ли в мире существовала вторая такая компания, которая оставила весьма заметный след в мире автоспорта, во французском автопроме и в оборонке Пятой республики. Да ещё и снабдила первого космонавта Земли достаточно интересным спорткаром.

Renault Espace ’1984–1988. Фото: autowp.ru

Стоит отметить, что, несмотря на хорошие инженерные кадры и ряд достижений, Matra всегда испытывала недостаток собственных ресурсов и руководили ей, мягко скажем, не всегда эффективно. Поэтому она часто в поисках сильного плеча вступала в различные кооперации, например, с Renault. В нулевые годы фирма попала в орбиту влияния концерна Airbus и в 2003 году стала его структурным подразделением.

Хочешь потерять деньги – делай спорткар

У французского предпринимателя Жоржа Блена всё в жизни складывалось хорошо: в 1983 году он основал автомобильную компанию Aixam, базирующуюся в городке Экс-ле-Бен, который находится в нереально живописной местности на озере Бурже. С такими монстрами, как Renault и PSA, месье Блен конкурировать не собирался, а вот с Ги Лижье за рынок вуатюреток он решил побороться всерьез. И весьма неплохо в этом преуспел: к началу нулевых годов Aixam захватила 40% французского рынка микрокаров, выпуская в год 11,5 тысяч машин. И радоваться бы ему жизни в одном из красивейших уголков старушки Европы, но в великом и могучем русском языке не зря существует выражение «попала шлея под хвост».

Aixam 325D '1984–1987. Фото: autowp.ru

Не успел ещё месье Блен толком поставить Aixam на финансово стабильные ноги, как в его голову пришла дико оригинальная мысль: а не сделать ли суперкар? Да не просто суперкар, а суперкар-внедорожник? Длиной 5,08 метра, шириной 2,22 метра, массой 2,3 тонны, с клиренсом 340 мм, 12-цилиндровым шестилитровым мотором М120 от Daimler-Benz и, конечно же, системой полного привода? Ну а чего: гулять – так гулять.

Стоит ли говорить, что автомобиль под названием Mega Track, выпущенный в количестве шести экземпляров созданной Бленом в 1987 году фирмой Mega, с треском провалился? Интересно, а мог ли быть иной результат, ведь сама идея выпустить среднемоторный суперкар-внедорожник изначально выглядела, мягко говоря, странноватой. Да ещё и в реалиях начала девяностых годов. Время таких машин пришло значительно позже, и даже не все фирмы с гораздо большими ресурсами, чем Mega, решались на такие эксперименты.

Mega Track ’1992–1995. Фото: autowp.ru 1 / 4 Mega Track ’1992–1995. Фото: autowp.ru 2 / 4 Mega Track ’1992–1995. Фото: autowp.ru 3 / 4 Mega Track ’1992–1995. Фото: autowp.ru 4 / 4

Если кто-то подумал, что месье Блена этот провал привел в чувство и отрезвил, то он сильно ошибается. Не встретив понимания у потенциальных клиентов с суперкаром-внедорожником Mega Track, в 1996 году на Женевском автосалоне фирма Mega представила суперкар Monte Carlo, который оснащался всё тем же шестилитровым V12 от Daimler-Benz мощностью 495 л.с. и шестиступенчатой механикой ZF. Автомобиль разгонялся до первой сотни за 4,4 с и развивал максималку в 300 км/ч. Этот суперкар не являлся собственной разработкой инженеров Mega, а был приобретен, что называется, по случаю на стороне и затем доводился до ума. Вложения в него не оправдались, а если говорить прямо, то он провалился точно также, как Mega Track. Остается только догадываться, сколько денег, заработанных на микрокарах Aixam, потерял Жорж Блен, ввязавшись в две подряд заведомо провальные авантюры с суперкарами Mega.

Mega Monte Carlo ’1996–1999. Фото: autowp.ru 1 / 2 Mega Monte Carlo ’1996–1999. Фото: autowp.ru 2 / 2

Вуатюретки из деревни

Французская фирма Chatenet хоть и базируется в деревне Шатене на юго-западе Франции, все же входит в «Большую тройку» производителей французских микрокаров наряду с Ligier и Aixam-Mega. Удивительно, но факт: в деревне Шатене с населением меньше трехсот жителей с 1984 года располагается фирма, которая вполне неплохо себя чувствует в таких условиях, когда сама логика производственного процесса заставляет обратить внимание на более интересные места.

Маленькое, но гордое предприятие, как и многие другие производители вуатюреток, оснащает свой автомобильчик Chatenet CH40 комплектующими сторонних фирм. Пол-литровый дизель Lombardini развивает мощность 8 л.с. и расходует всего 3,1 литра топлива на сто километров пробега. Электрическая версия этого микрокара с батареей ёмкостью 8,9 кВт∙ч и с электромотором мощностью 8 л.с. пробегает на одной зарядке до 120 километров. Для управления машинкой длиной 2,98 метра и шириной 1,5 метра автомобильные права не требуются, а управлять ею можно с 14 лет.

Chatenet CH40 Sportline '2018–н.в. Фото: autowp.ru

Одно время французы экспериментировали с водородной модификацией своей единственной модели и даже привезли её на Парижский автосалон в 2022 году. Но это была, скорее, пиар-акция, а не какая-то серьезная заявка на перспективную разработку. Для развития водородной тематики требуются гораздо большие ресурсы, чем располагает фирма из сельской глубинки с относительно небольшими продажами.

Ставка на малый бизнес

Основавший в 1968 году фирму Bellier Жан-Жак Беллье, как и многие его соотечественники, не стал лезть в ту область французского авторынка, где занимаются выяснением отношений тяжеловесы, а нацелился на сегмент микрокаров. Но он не ограничился выпуском только хэтчбеков для студентов, а дополнил модельный ряд легким коммерческим транспортом – моделью Le Docker HDI. То есть грузовичком и фургоном с длиной всего 2,93 м. Под капотом расположился тот же дизель Lombardini мощностью 8 л.с. а в кузов можно закинуть 200 кг груза.

Разумеется, в модельном ряду есть и трехдверный хэтчбек Bellier La B8, и кабриолет Le Cabriolet. Внешне они похожи на Fiat 500, но о копировании речь, конечно же, не идет. В Европе к вопросу нарушения интеллектуальных, авторских и прочих прав относятся очень строго, местами даже свирепо, поэтому можно сказать, что экстерьер машинок создан по условным мотивам итальянской малолитражки.

Bellier B8 C ’2015–н.в. Фото: autowp.ru 1 / 2 Bellier B8 Cabriolet ’2018–н.в. Фото: autowp.ru 2 / 2

Такое обилие французских фирм, выпускающих вуатюретки, в очередной раз подтверждает, что французский автопром – это вещь в себе. Ни в какой другой стране Европы автомобильная отрасль не развивалась так причудливо и отчасти даже иррационально. А вот во Франции могли одновременно появляться и монстры вроде Mega Track, и машинки, которыми могли бы управлять даже школьники. Разве это не уникальное явление?