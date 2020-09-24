Вот раньше-то романтика была! Зажёг карбидный фонарь и поехал. Лучше, конечно, в ясную лунную ночь – светили такие фонари не очень хорошо. Зато они достаточно быстро уступили место электрическим фарам. Довольно долго лампочки в них были обычными, с нитью накаливания. Потом появились галогенные лампы, а ещё чуть позже – ксеноновые и светодиодные. И на каждом этапе этой световой эволюции фары автомобиля светили всё лучше и лучше. Правда, не всем, а только тем, кто мог себе позволить машину со светодиодами и ксеноном. Разве это справедливо? Столбы-то и ямы ночью одинаковые для всех. Как побороть такое неравенство?

Безумству храбрых…​

Нам придётся сделать небольшое, но немного грустное вступление. К счастью или сожалению, но на любые переделки световых приборов ГИБДД смотрит как военком на призывника. И если на вашей машине стоят галогеновые фары, ксенон в них ставить никак нельзя – можно нарваться на лишение и даже аннулирование регистрации транспортного средства. Со светодиодными лампами ситуация немного проще: сейчас просто нет никаких конкретных требований, которые могли бы регламентировать использование таких ламп в фарах головного света. С одной стороны, это неплохо – можно обойтись штрафом в 500 рублей, но с другой стороны – нет выработанных стандартов, позволяющих пройти сертификацию ECE. Поэтому любые незаводские светодиодные лампы автоматически становятся запрещенными к использованию на дорогах общего пользования. Так что выбор остаётся за вами: либо хорошо видеть ночью, но получать штрафы, либо видеть хуже, но не злить инспекторов ГИБДД. Если запаса храбрости хватает на первый вариант развития событий, то давайте немного поговорим о том, что такое светодиодные лампы, чем они лучше галогенных и как выбрать хорошую лампу. Последнее особенно важно, потому что безопасность должна быть превыше всего.

Почему светодиод?

Преимуществ у светодиодных ламп перед галогенными достаточно. Проще сказать, чем лучше галогенные – они дешевле. А вот по остальным пунктам они здорово отстают от светодиодных.

Во-первых, срок службы галогенной лампы намного ниже. Как ни крути, а галогенка – это всё-таки обычная лампа накаливания, пусть даже и накачанная смесью азота, аргона и какого-нибудь галогена. И со временем нить лампы выгорает. Да, технология предусматривает небольшое восстановление нити: оторвавшиеся атомы вольфрама соединяются с галогенами, образуются молекулы галоидов, которые вблизи нити распадаются. Атомы вольфрама частично возвращаются в нить. Это так называемый галогенный цикл. Однако его первая задача – не давать атомам вольфрама оседать на колбе, делая её со временем менее прозрачной. А вот восстановление нити – это процесс приятный, но не очень предсказуемый и эффективный. Броуновское движение, знаете ли – оно вмешивается и делает это восстановление хаотичным и не очень прогнозируемым. Вольфрамовой нити не остаётся ничего другого, как перегореть в неподходящий момент.

Второй недостаток галогеновой лампы – это потребляемая мощность. Самая распространённая галогенка в фаре – это 55 ватт. И фар две, так что потребляемая мощность составит уже 110 Вт. А потребление двух светодиодных ламп может уложиться в 10 Вт. Генератор, само собой, будет этому очень рад. Да и проводка тоже.

Кстати, о генераторе. Галогенные лампы очень чувствительны к скачкам напряжения. Особенно к его завышению. Все галогенки рассчитаны на одно идеальное напряжение в бортовой сети – 13,2 вольт. Для такого условного напряжения и озвучивают срок жизни лампы. К сожалению, ничего идеального в этом мире нет, и в бортсети могут быть заметные скачки. Либо напряжение может быть стабильным, но не 13,2 В. Если оно ниже, ничего страшного не будет – просто лампы будут светить хуже (намного хуже). А вот если оно завышено, то срок службы галогенки падает катастрофически быстро. Например, при напряжении 13,9 В лампа перегорит почти вдвое быстрее. Ладно, если её можно быстро заменить, но мы-то знаем, что иногда это не так просто. То бампер нужно снять, то руку в четырёх местах сломать. Ну и деньги, опять же. Светодиодные лампы могут служить до пяти раз дольше галогенных.

Ещё одно преимущество светодиодных ламп – это яркость и температура цвета. Яркость у них может быть в два раза выше, чем у галогенных, в температура достигать 6 000 К – это абсолютно дневной свет без желтизны.

Мы специально не погружается в дебри физики и не говорим о люменах, кельвинах, эффективности, освещённости, силе света и прочих КПД. Тут уже и без нас сказано много. И вряд ли кто-то будет менять галогенки на светодиоды, не разобравшись во всех преимуществах последних. Поэтому короткого напоминания выше будет достаточно. Наша задача сегодня – понять, не почему, а как выбрать светодиодные лампы. Вот этим и займёмся.

Напряжение, температура и точность

Самая распространённая ошибка с выбором галогенок – это попытка вставить в фару лампу помощнее. Мол, светить будет лучше. Сильно лучше она светить не будет, а вот проблем добавит. Можно и проводку спалить, и саму фару поплавить (не только разъём, но даже и пластик). Выбор светодиодных фар заметно сложнее. Но если подойти к этому вопросу ответственно, то результат будет очень радовать.

Начнём с простого – с урока геометрии. И немного оптики.

Наверное, многие помнят, сколько было жалоб на первые китайские светодиоды. И основная жалоба – очень странный пучок света, который освещал посадочные глиссады самолётов в аэропортах, норы сусликов на обочинах, медведя в кустах и всё прочее интересно, но никак не дорогу. Собственно, и пучка как такового часто не было – было размытое пятно света. Иногда даже яркого и белого, но не освещающего дорогу. Почему так получалось? Потому что любая фара сконструирована так, чтобы правильно фокусировать световой поток – создавать правильно светораспределение. Наверное, помните, как слепят «праворукие» автомобили, у которых светораспределение рассчитано на левостороннее движение? Дело в том, что фары светят несимметрично: больше на обочину, меньше – на встречную полосу. Правда, ещё есть американские автомобили, которые по своему стандарту долго имели именно симметричный свет, но и это уже в прошлом. Так вот: чтобы пучок формировался правильно, очень важна позиция источника света в фаре. У галогенной лампы – позиция нити, у светодиодной – самого светодиода.

Когда мы меняем перегоревшие галогенки, мы вместо отработавшей своё лампы ставим точно такую же – с такой же позицией нити. И лампа светит правильно. А вот дешёвые светодиодные лампы часто сделаны абы как – диод может стоять где угодно, но не там, где он должен быть у галогенки. И в итоге при установке такой лампы вместо старой галогенной светораспределение нарушается. Фары слепят встречных водителей, плохо освещают обочину и делают вождение просто опасным. Поэтому очень важно убедиться, что светодиоды стоят точно в той же позиции, что и нить в старой галогенной лампе. К сожалению, на глаз оценить это параметр не выйдет – там важны десятые доли миллиметра, а людей со встроенными в зрачки штангенциркулями я пока ещё не видел. Выход один – выбирать проверенных производителей. Желательно тех, кто делает не только светодиодные лампы, но и обычные галогенные. Чем больше съедено собак в этом деле, тем лучше. Вот, например, лампы Osram – тут есть не только точное соответствие галогенке, но и гарантия. И это приятно. Дают её не все, потому что на срок жизни лампы влияет ещё одна её система, о качестве которой задумываются немногие. Это охлаждение.

Почему-то многие уверены, что светодиоды не греются. Колбы-то нет, чему там греться? А они греются. Бесспорно, КПД светодиодной лампы высокое, но всё-таки около половины потребляемой мощности пропадает даром, нагревая лампу достаточно сильно. И чем мощнее лампа, тем больше тепла. Большинство ламп мощностью до 25 Вт обходятся пассивным охлаждением в виде радиатора около цоколя, на более мощных бывает и активное. И опять же: о решении этой проблемы думают производители. Но не все, а ответственные. И если покупать лампу у такого производителя, он всегда даст гарантию на свою продукцию. Само собой, температурный режим такой лампы всегда оптимальный.

И есть ещё один момент, о котором часто забывают, – блок управления лампой. Светодиоды к колебаниям напряжения не менее чувствительны, чем галогенные лампы. Но галогенкам деваться некуда: никаких блоков у них нет, и они светят на все дошедшие до них вольты. А вот у светодиодной лампы обязательно есть токоограничитель. И ещё сам блок управления, схема которого определяет работу лампы (она зависит не только от самого светодиода). На дешёвых ноунейм-лампах могут стоять не самые качественные блоки, что не только может испортить свет, но и значительно сократит срок службы лампы. А стоит она, как я уже говорил, заметно дороже галогенки.

Наконец, остались пустяки: выбрать температуру цвета. Кому-то очень нравится синий. Что поделать, это дело вкуса. Но я бы сильно гоняться за ним не стал: с синим очень плохо видно в снег, туман и дождь. Так что если приходится ездить тёмными ночами и под осадками, лучше не брать лампы с температурой выше 6 000 К. Тут, скорее, подойдёт более жёлтый цвет – как у галогенных фар. Это где-то 3 500-4 000 К. Ну и ещё один фактор: слишком белый (даже не синий) цвет очень похож на цвет ксенона (он около 4 200 К), а это – лишний повод для остановки инспектором ДПС. Особенно если вы едете на ржавом BMW E36. Вроде 500 рублей для водителя такого шикарного автомобиля – копейки, но и их лучше поберечь (пригодятся на ремонт).