Ещё в преддверии Первой мировой войны у воюющих сторон стали появляться первые небольшие гусеничные бронемашины, которые пытались перевозить на конных телегах, прицепах и в кузовах пока еще «сырых» военных автомобилей. Постепенно в них начали прорисовываться специальные танковозы.

Что такое танковозы

К концу 30-х, когда военные всё глубже стали осознавать важную роль танков в боевых действиях, крупные автомобильные компании западных стран приступили к испытаниям нового средства военного автотранспорта — танковозов. Это были доработанные серийные грузовики с простой и рациональной подъёмно-разгрузочной системой на месте кузова, служившей для ускоренной перегрузки самоходной бронетехники лёгкой и средней категории. В ходе войны к грузовикам-танковозам добавились седельные машины и специально разработанные многоколёсные танковые тягачи.

Франция

В 30-е годы Франция считалась первенцем в разработке и изготовлении первых единичных образцов танковозов с гладким полом кузова и различными простыми рычажными механизмами для оперативной транспортировки лёгких танков по дорогам общего пользования.

Тяжёлый 100-сильный грузовик Renault VT6 (6х2) на 12-тонном шасси с безбортовой грузовой платформой для перевозки танков D1. 1932 год

Совершенный 115-сильный дизельный танковоз Berliet GPE-2 (6x4) с арочной перегрузочной системой и тросовым приводом от лебёдки. 1935 год

Специальный транспортер Berliet GPE-3 с 135-сильным дизелем имел рабочую массу 37 тонн и на шоссе развивал скорость 44 км/ч. 1937 год

Надежды фирмы «Берлие» получить крупные государственные заказы на грузовики и бронемашины не оправдались: в сентябре 1939 года она была конфискована для организации производства снарядов.



Новый 110-сильный танковоз Willème DW-12A (6х2) с перегрузочной аркой и механическим приводом для перевозки танков D2. 1937 год

США​

С 1940 года в Америке на головных предприятиях по выпуску тяжёлых серийных коммерческих автомобилей White, Mack, Diamond T и других было собрано большое количество отдельных партий упрощенных трёхосных танковозов с открытыми грузовыми платформами и двумя задними откидными аппарелями, которые отправляли к местам эксплуатации и доработки.



Доработанный 10-тонный коммерческий грузовик White-760 (6х4) с 15-тонной лебёдкой для перевозки британских лёгких танков Cruiser Mk-IV

Первоначально одним из наиболее известных американских военных автомобилей времён ленд-лиза считалось специальное 134-сильное шасси White-920 (6х4) с цистернами вместимостью 18 тысяч литров бензина, но после немецкой оккупации Франции их стали переправлять в Англию, где переоборудовали в танковозы для переброски лёгкой и средней бронетехники. В общей сложности было построено до 300 таких машин.



Многоцелевой танковый транспортер White-920 (6х4) с безбортовой грузовой платформой, откидными рампами и лебёдкой. 1939-1940 гг.

Важным исключением стали опытные работы небольшой фирмы Dart Truck, собравшей открытый танковый седельный транспортер Dart Т13 (6х6) для доставки средних танков М3 на низкорамных 40-тонных полуприцепах М15. Его оборудовали 250-сильным двигателем, трёхступенчатой коробкой передач, цепной лебёдкой на бампере для самовытаскивания и спецсредствами для перегрузки.



В Канзас-Сити проходят испытания автопоезда в составе 10-тонного тягача Dart T13 и полуприцепа полной длиной около 20 метров. 1942 год

Тягач T13 получил кабину с мягкими сиденьями и блоком управления, фары в цилиндрических корпусах и четыре пары односкатных колёс

Германия​

В 1937-1939 годах к сборке сходных между собой тяжёлых дизельных бортовых транспортёров девятитонной категории с открытыми или закрытыми кабинами и всеми односкатными колёсами приступили фирмы Büssing-NAG, FAUN-Werke и VOMAG (6х4). В своё время они были самыми крупными и мощными автомобилями Вермахта, служившими для перевозки на своей грузовой платформе лёгких танков и буксировки тяжёлых орудий и танковых прицепов.

На грузовиках Büssing-NAG 900 стояли рядные шестицилиндровые дизели мощностью 130 л.с., четырехступенчатые коробки передач с демультипликаторами, мощные рамы и подвески, пневматический привод тормозов и 22-дюймовые колёса. Скорость машин достигала 58 км/ч.



Опробование тяжёлого грузовика Büssing-NAG 900 с закрытой кабиной, двухосным прицепом и усиленным деревометаллическим кузовом. 1938 год

На параде автомобили Büssing-NAG 900 в своих кузовах и на прицепах демонстрируют лёгкие 30-мм танки категории Sd.Kfz.121. Июнь 1939 года

На автомобилях FAUN L900 D567 применяли двигатели Deutz почти того же рабочего объёма с увеличенной до 150 л.с. мощностью, удлиненную на 25 миллиметров колёсную базу и расширенную колею. При полной нагрузке они двигались на шоссе со скоростью 50 км/ч. Машин обоих типов собрали лишь 80 единиц.



Тяжёлые бортовые 9,5-тонные танковые транспортёры FAUN L900 D567 с низкорамными прицепами на военном параде в Берлине. 1937 год

Дизель-электрический автокран LK5 на специальном 170-сильном шасси FAUN для буксировки повреждённой бронетанковой техники. 1940 год

Восстановленный в 1997 году серийный грузовик FAUN L900 D567 по мнению его владельца развивал 180 сил и перевозил 13 тонн грузов

В то же время фирма VOMAG (ФОМАГ) собирала по заказам многоцелевые девятитонные грузовики. В конце 30-х она предлагала сразу два типа военизированных автомобилей 8LR654 и 8LR655 мощностью 150 и 160 л.с., которые во время войны служили в подразделениях по доставке амуниции, личного состава и лёгких танков. Когда же завод был закрыт, в кузовах устанавливали транспортные зенитные системы калибра 88 мм.



Длиннобазный односкатный 150-сильный грузовик VOMAG 8LR654 с дизельным двигателем объёмом 14,3 литров и деревянным кузовом. 1938 год

Соединенные Штаты​

Одновременно с выпуском упрощённых танковозов в США во время Второй мировой войны впервые в мире были опробованы принципиально новые транспортёры нетрадиционных конструкций, включая восьмиколёсные тягачи и уникальные моторные «передки», между которыми навешивалась платформа для доставки тяжёлых бронемашин.

Pacific М26/М26А1 (1943-1945 гг.)

Во время войны корпорация с роскошным названием Тихоокеанская машиностроительная и металлургическая компания (Pacific Car and Foundry Company) и неофициальным именем Dragon Wagon («Драконова коляска») превратилась в единственного изготовителя наиболее крупных транспортеров-тягачей для буксировки тяжёлых многоосных танковых полуприцепов, способных выполнять свои функции в непосредственной близости к зоне боевых действий.



Танковый тягач Pacific M26 в составе автопоезда массой 93 тонны и длиной 19 метров с самоходной 240-мм гаубицей Т92 на прицепе. 1945 год

В марте 1943-го компания «Пасифик» приступила к выпуску бронированного 12-тонного седельного тягача М26 (6х6). Его главной внешней особенностью являлась высоко расположенная и вынесенная вперед удлинённая семиместная кабина с люком для зенитного пулемёта, наклонными стальными бронелистами и откидными бронещитками во всех восьми боковых, лобовых оконных проёмах и за передней панелью перед радиатором.



Седельный тягач М26 c бронированной многоместной кабиной, пулемётной турелью на крыше и задними цепными бортовыми передачами

На тягаче использовался рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель Hall-Scott мощностью 240 л.с., установленный в кожухе в центре передней части кабины. В блоке с ним размещалась механическая четырёхступенчатая коробка передач с трёхступенчатым редуктором, обеспечивавшая 12 ступеней переднего хода. Заднюю тележку монтировали на балансирной рычажно-пружинной подвеске, а подвод крутящего момента к ведущим колёсам осуществлялся посредством бортовых цепных передач. Автомобиль оснащался классической передней рессорной подвеской, пневматическими тормозами на задних колёсах и установленными за кабиной двумя лебёдками с тяговым усилием по 20 тонн.



Авиационно-ремонтный вариант на шасси М26 с подъёмной П-образной балкой, механическим краном и сварочным оборудованием (фото автора)

С мая 1944-го фирма собирала облегченный небронированный тягач М26А1 с характерной обтекаемой открытой кабиной с мягким верхом. Вариант М26А2 отличался наличием 24-вольтового электрооборудования. При перевозке средних танков «Шерман» использовались двухосные низкорамные полуприцепы М15 или М15А1 грузоподъемностью 40-45 тонн, развивавшие на шоссе скорость до 45 км/ч.



Облегчённый на две тонны тягач М26А1 со средним танком Sherman M4A3 на полуприцепе с открытой кабиной и турелью. 1944 год

До начала 1945 года компания «Пасифик» построила 1272 тягача всех видов, в том числе 752 модели М26 и 520 машин серии М26А1/А2.



Cook Т1/Т20 (1942-1945 гг.)

В июне 1942-го проектно-конструкторская компания братьев Кук представила на испытания самоходный макетный образец тяжёлого бронетранспортера с двумя двигателями V8 по 260 сил. В его трансмиссию была заложена оригинальная концепция с индивидуальными цепными приводами каждого колеса, причем два передних моста были объединены в управляемую тележку, установленную под кабиной на поворотном круге.

Бронемашина с индексом Т1 (8х8) прошла цикл испытаний в пустыне Мохаве и потому впоследствии была известна как «пустынный бронетранспортер Кука». Интересно, что для охлаждения ряда его агрегатов служили оригинальные источники холода – мешочки с сухим льдом.



После неудачи военные получили указание прекратить все работы по модели Т1, учитывая особую сложность, огромные размеры и стоимость

Через пару лет скромный опыт позволил приступить к разработке двух восьмитонных танковых тягачей Т20 (8х8) в бортовом балластном и седельном исполнениях для буксировки прицепов и полуприцепов с инженерной техникой и танков. На них стоял бензиновый мотор в 240 л.с., размещённый в задней части удлинённой трёхместной кабины, под которой базировались управляемые водителем поворотные тележки. Тягачи комплектовали четырехступенчатой коробкой передач, двойными главными передачами и двумя лебёдками с общим тяговым усилием 27 тс.



Тяжёлый балластный тягач Кук Т20 с цельнометаллической кабиной и передней ведущей и управляемой четырёхколёсной тележкой. 1944 год

Слишком сложная и тяжёлая конструкция переднего привода оказалась более практичной и дешёвой, позволявшей обойтись без дорогостоящих и ненадежных шарниров равных угловых скоростей, не способных к тому времени передавать высокий крутящий момент.



Sterling Т26 (1945 год)

Незадолго до окончания войны компания «Стерлинг», выпускавшая грузовики, получила заказ управления Сухопутных сил США на создание серии перспективных бескапотных и более мощных 20-тонных танковых тягачей Т26 (8х8), выполненных по образцу работ братьев Кук. В целом конструкция с уникальной трансмиссией сохранилась, а на некоторых моделях появились тяжёлые машины с восемью двускатными колёсами.



Тяжёлый армейский тягач Sterling T26 с передней управляемой тележкой на поворотном круге и цепным приводом всех колёс. 1945 год

Зимой 1945-го появился первый армейский бортовой тягач Т26 с бензиновым двигателем V12 мощностью 275 сил, основной пятиступенчатой коробкой передач и двухступенчатой раздаточной, которые обеспечивали 20 передач переднего хода. Вместо дверей машину оборудовали пятиместной кабиной и деревометаллической грузовой платформой для перевозки балласта и экипажа.



Весной были созданы седельные тягачи со всеми двускатными колёсами, двойными кабиной и лебёдкой для пробных испытаний в сцепе со специальными тяжёлыми полуприцепами для перевозки средних танков М4 с пушкой калибра 90 мм.



На испытаниях седельный тягач Sterling М26 со специальным трёхосным низкорамным полуприцепом Т58Е1 с аппарелями весил более 80 тонн

Летом на фирме построили самый мощный многоцелевой автомобиль-тягач Т26Е1 с танковым мотором V8 мощностью 525 л.с, задним балластным опорно-сцепным устройством, всеми двускатными колёсами и двумя барабанными лебёдками с общим тяговым усилием 27 тс. На этом шасси монтировали транспортные фургоны, эвакуаторы и новые элементы трансмиссии. С января по май 1945 года было построено восемь армейских машин.



Самый мощный многоцелевой армейский грузовик Sterling T26Е1 с новой четырёхступенчатой коробкой передач или гидротрансформатором

LeTourneau T4 (1944-1945 гг.)



В довоенные времена известность компании LeTourneau приносили единичные образцы крупных внедорожных транспортных средств, которые создавал инженер Роберт Гилмур ЛеТурно. В конце Второй мировой он воплотил в жизнь простую идею соединить два одноосных бронированных скрепера, обращённых моторами и кабинами в разные стороны. Так родился 40-тонный танковый транспортёр Т4 (4х4) для перевозки бронетехники.

Каждый скрепер-тягач оснащался 220-сильным бензиновым двигателем Hall-Scott V8 с гидротрансформатором, четырёхступенчатой коробкой передач, бронекабинами с органами управления и односкатными колёсами калибра 32 дюйма. На переднем тягаче для командира находилась наблюдательная вышка, на втором помещались две приземистые кабины для экипажа.



Трёхсекционный транспортёр LeTourneau Т4 с танком M4E5 образца 1943 года, составленный из одинаковых тягачей, перевернутых задом наперед

Для погрузки танка в свободное пространство между тягачами с низкопрофильным стальным полом и боковыми аппарелями его устанавливали на определенном месте параллельно транспортёру. Управление захватывавшимся устройствами осуществлялось посредством мощных лебёдок и гидроцилиндров, изменявших угол отклонения заднего тягача относительно платформы.



Испытания доказали неприспособленность машины Т4 к практическому применению, так как все операции погрузки и разгрузки оказались непозволительно долгими и трудоёмкими для боевой обстановки.



Mack Т8 (1944-1945 гг.)

В конце 1944 года частично исправить ошибки тягачей LeTourneau удалось известной грузовой компании Mack, которая для перевозки перспективных танков М26 построила длиннобазный четырёхосный танковый транспортёр Т8 (8х8). Он состоял из двух автономных двухосных короткобазных тележек с кабинами и 240-сильными двигателями с цепными приводами односкатных неуправляемых колёс, обращённых в разные стороны.



Длиннобазный 43-тонный танковый транспортер Mack Т8 с лебёдками для затаскивания на грузовую платформу поврежденной бронетехники. 1944 год

Между ними помещалась длиннобазная грузовая платформа с барабанными лебёдками, которые можно было отсоединять от одного или обоих тягачей. Такая схема позволяла наклонять платформу или вообще опускать её на грунт, заезжая на платформу своим ходом и ускорив процесс погрузки-разгрузки.



Летом 1945 года фирма Mack создала новый более мощный транспортер Т8Е1, оборудованный танковым 500-сильным двигателем и ходовой частью

На следующий год компания Mack собрала второй транспортер Т8Е1 (8х8), отличавшийся от первого более мощным танковым двигателем Ford GAA V8 мощностью 500 л.с. и усиленными агрегатами трансмиссии. Летом 1950-го его развитием стал транспортер Т9 с двум тягачами для перевозки 280-мм гаубицы, известной как атомная пушка М65 Atomic Annie.



На заглавной фотографии – восстановленный бронированный седельный тягач Pacific М26 c вынесенной вперед семиместной кабиной и инженерным ремонтно-эвакуационным оснащением (фото автора).

