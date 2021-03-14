Технологии из США и правый руль из Англии: необычная армейская автотехника, собранная в Канаде

С момента вступления Канады во Вторую мировую войну важную роль сыграло Британское содружество «в близости с Америкой». Местные автомобильные филиалы, являвшиеся собственностью США, из американских агрегатов в Канаде собрали огромное количество армейских машин, а правосторонние органы управления к ним поступали из Англии.

Приняв к исполнению столь серьёзную и продуманную систему массового выпуска унифицированных военных автомобилей, американские, канадские и британские корпорации смогли добиться выхода Канады на второе место в мире после США по объёмам выпуска и сбыта крупных партий войсковой автотехники, входившей в семейство СМР. В основном её отправляли в страны антигитлеровской коалиции, в том числе по ленд-лизу в СССР.

Военизированные легковые и грузовые автомобили

К этим машинам относились доработанные и собранные на территории Канады легковушки, пикапы, небольшие грузовики и вездеходы с традиционным правосторонним расположением органов управления, в создании которых не могли не принимать участие разработчики из США и Великобритании.

Ford Motor Company (1940-1944 гг.)

К началу войны канадское отделение американской корпорации «Форд» предлагало открытую 85-сильную штабную машину F01AF на базе серийной модели V8-73A с типовым бензиновым двигателем V8 и трёхступенчатой коробкой передач.

Штабной автомобиль Ford F01AF, захваченный немецкими войсками во время боевых действий на севере Африки. 1940 год

Наиболее распространенными в этой категории были многоцелевые 95-сильные автомобили C11ADF для канадских сил, воевавших в северной и южной Африке. Обычно их оборудовали грузопассажирскими кузовами с деревянной внешней отделкой, упрощённой передней облицовкой, радиостанцией, навесными канистрами и наблюдательным люком на крыше.​



Многоцелевая трофейная машина Ford C11ADF c пятидверным кузовом на службе Luftwaffe в северной Африке. 1941 год

Chevrolet 1533Х2 (1940-1944 гг.)



В первые годы войны для канадских войск в Африке компания «Шевроле» собирала достаточно крупные партии «тяжёлых армейских пикапов» марки 1533Х2 с 85-сильным мотором, двухступенчатой главной передачей, широкопрофильными шинами и сменными облицовками от гражданских пикапов.

Патрульные 1,5-тонные автомобили Chevrolet 1533X2 со сварными кузовами и пулемётным вооружением. 1942 год

Dodge T222 (1941-1944 гг.)



Одной из немногих чисто канадских военизированных машин «Додж» был 95-сильный бортовой пикап Т222 для доставки 750 килограммов грузов, оборудованный гражданской облицовкой и закрытой металлической кабиной, идентичными американской серийной продукции.

Пикап Dodge T222 (D15) на односкатных колёсах для военно-воздушных сил Великобритании. 1943 год

Основным лёгким полноприводным военным автомобилем Dodge был 74-сильный пикап Т212 (4х4), унифицированный с американским аналогом Dodge Т207.



Полутонный пикап Dodge Т212 (D8A) для британских войск, воевавших в пустынных регионах Африки. 1941 год

Dodge Т110L (1940-1945 гг.)



Наиболее известной военной продукцией канадского «Доджа» являлось семейство трёхтонных 95-сильных капотных грузовиков Т110L с тремя размерами колёсной базы, двускатной задней ошиновкой, остроносой передней облицовкой и «надутыми» крыльями. Они поступали в страны Британского содружества и инженерные части канадской армии.

Трёхтонный войсковой самосвал Dodge T110L-6 (D60S) со стальным кузовом заднего опрокидывания. 1943 год

Стандартизованные автомобили семейства СМР (1938-1945 гг.)



Первые образцы машин будущего военного семейства СМР появились в конце 1938 года и имели капотную компоновку, односкатные колёса, правосторонние органы управления и весьма грубые формы прямоугольного капота и облицовки радиатора.

Испытания опытных грузопассажирских автомобилей Chevrolet из перспективной военной серии СМР. 1939 год

Через год компетентная комиссия рассмотрела новые прототипы Chevrolet и Ford, созданные корпорациями General Motors и Ford Motor Company, и поручила им организацию на своих заводах в Канаде массового производства стандартизованных армейских автомобилей с колёсными формулами 4х2, 4х4, 6х4 и полезной нагрузкой от 400 кг до трёх тонн. Их выпуск начался осенью 40-го, и всему семейству присвоили официальное наименование Canadian Military Pattern – «Канадский военный образец», сокращенно – СМР.



Конструктивно автомобили обоих изготовителей отличались только разными бензиновыми двигателями, а в остальном взаимозаменяемые четырёхступенчатые коробки передач, гидропривод тормозов, рессорные подвески и прочие агрегаты и узлы были одинаковыми. Родственные модели разных корпораций имели легко узнаваемые формы и казались одинаковыми, не считая заводских эмблем на радиаторах, незаметных тонкостей и трёх видов цельнометаллических кабин, выпускавшихся в разное время в зависимости от модных стилевых решений.

Двухосные военные автомобили Chevrolet СМР

Сборкой армейских машин «Шевроле» семейства СМР занимались два завода местного подразделения корпорации «Дженерал Моторс». На них использовался рядный верхнеклапанный шестицилиндровый двигатель в 85 л.с., созданный ещё в 1929 году.

Программу открывали лёгкие многоцелевые заднеприводные машины С8 и полноприводные С8А с колёсной базой всего 2,6 метра. Их предлагали в многоцелевом, пассажирском и санитарном исполнениях с задними распашными дверями, люком на крыше кабины и нишами для запасных колёс.

Многоцелевой застеклённый Chevrolet C8A c самой распространенной кабиной No.13 и 16-дюймовыми шинами. 1942-1945 гг.

Второе семейство категории 750 кг состояло из усиленных моделей С15 и С15А с задним и полным приводом соответственно и той же колёсной базой от серии С8/С8А. Машины снабжались многоцелевыми шестиместными кузовами и открытыми грузовыми платформами с двухместной кабиной.



Пикап Chevrolet C15A с модернизированной кабиной No.12 и двухсекционным радиатором. 1941-1942 гг.

В разгар войны появились первые 1,5-тонные грузовики С30 (4х4) с двухступенчатой раздаточной коробкой и кабинами разных периодов производства, получившие высокий трёхметровый металлический кузов с тентом и 16-дюймовые колёса.



Базовый грузовик Chevrolet C30 с упрощённой кабиной No.13 и прямоугольным наблюдательным люком. 1942-1945 гг.

Развитием этого автомобиля стало усиленное трёхтонное шасси C60S для перевозки тяжёлого оборудования, буксировки артиллерийских систем и установки оборудования ремонтно-эвакуационных машин с двумя независимыми решётчатыми стрелами и лебёдками Gar Wood.



Ремонтно-эвакуационный Chevrolet C60S, поставленный в инженерные и вооруженные силы Канады в количестве 2000 машин

Транспортный грузовик Chevrolet C60L во время военных действий канадской армии в Тунисе. 1943 год

Самый крупный трёхтонный длиннобазный автомобиль C60L (4х4) с четырёхметровой колёсной базой применялся как многоцелевой грузовик с высокобортным кузовом. Его облегчённый вариант со съёмной верхней частью кабины планировалось приспособить к транспортировке авиатранспортом.



Автомобиль Chevrolet C60L с кабиной No.12 и высоким тентом для перевозки грузов первых ленд-лизов. 1941-1942 гг.

Армейский грузовик Chevrolet C60L с кабиной No.13 и деревометаллической грузовой платформой. 1942-1945 гг.

С 1940 года на коротких шасси С8А и С15А фирма «Шевроле» выпускала лёгкие артиллерийские тягачи СGT (4х4) с канадскими кузовами трёх видов, выполненные по образцу британских машин полевой артиллерии. Они служили для буксировки орудийных систем вместе с боевыми расчётами и амуницией.



Короткобазный артиллерийский тягач Chevrolet СGT с передней частью от кабины No.12. 1941-1942 гг.

Компактный тягач Chevrolet CGT с раздельной кабиной No.13 и кузовом для боевого расчёта. 1942-1944 гг.

Двухосные военные автомобили Ford СМР



Канадское отделение корпорации Ford выпускало более обширное и разнообразное поколение автомобилей «Форд» СМР, на которых применялся собственный нижнеклапанный двигатель V8 мощностью 95 л.с. и общие с «Шевроле» агрегаты.

Эту программу возглавляли лёгкие заднеприводные автомобили F8 с грузопассажирскими кузовами британской компании Mulliner, которые применялись в Королевских ВВС. Полноприводный вариант F8A был построен в опытных образцах и впоследствии передан фирме «Шевроле».

Лёгкий бортовой грузовичок Ford F8 с кабиной No.13 и целлулоидными стёклами в боковых дверях. 1942-1945 гг.

Опытный пикап Ford F8A с сочетанием конструкции кабин No.11 и No.12, выпускавшийся фирмой Chevrolet. 1941 год

На два следующих автомобиля F15 и F15А монтировали самые разнообразные бортовые кузова, фургоны и цистерны вместимостью 760 литров, а полноприводный вариант снабжался механизмом отключения переднего моста американской фирмы Marmon-Herrington.



Испытания одного из первых заднеприводных грузовиков Ford F15 с наиболее сложной кабиной No.11. 1940 год

Автомобиль F30 с промежуточным размером колёсной базой в 3,4 метра являлся основой многоцелевого бортового грузовика, эвакуатора, лёгкого артиллерийского тягача и санитарных машин с цельнометаллическими кузовами для перевозки четырёх раненых на носилках.



Наиболее простая кабина No.13 на грузовике Ford F30 с расширенной передней облицовкой из плоских панелей. 1942-1945 гг.

На трёхтонном шасси F60S (4х4), идентичном модели C60S, перевозили различные грузы, монтировали самосвальные кузова и зенитные орудия. На них устанавливали двухступенчатую раздаточную коробку, механизм отключения переднего привода, расширенные колёса и сварные трёхметровые кузова.



Автомобиль-шасси F60S для перевозки воинских грузов и монтажа армейских надстроек. 1942-1945 гг.

Опытный самосвал на шасси F60S с кабиной No.13 и гидроприводом подъёма стального кузова. 1944 год

Единственный в программе СМР седельный тягач F60T (4х4) с укороченной до трёх метров колёсной базой работал в сцепе с одноосным шеститонным полуприцепом с низкими или высокобортными кузовами и массивной шаровой опорой диаметром 20 сантиметров.



п: В 1943-1944 годах в составе седельных тягачей F60T с полуприцепами было собрано три тысячи таких автопоездов

На открытых автомобилях F60S с двух- и четырёхместными кабинами, особо прочным настилом кузова, ящиками для амуниции и вертикальными сварными опорами для винтовых домкратов была построена партия боевых машин F60B со шведскими 40-мм зенитными орудиями Bofors, которые крепилась на раме грузовиков посредством обычных винтов.



Автомобиль F60B с поворотной пушкой Bofors, ящиками для боеприпасов и домкратами на шасси F60S. 1943 год

Пушка Bofors в британском четырёхместном исполнении на шасси F60B с одноосным прицепом, собранные в Великобритании. 1942-1943 гг.

Самым известным трёхтонным грузовиком F60L (4х4) с кузовами пониженного профиля являлся укороченный на 60 сантиметров вариант F60S с 20-дюймовыми шинами. Он служил для перевозки военнослужащих, установки цистерн, санитарных кузовов, эвакуационных машин и полевых орудий.



С 1942 года «Форд» выпускал самые ходовые дорожные грузовики F60L с двумя типами кабин и высокобортными кузовами с тентом

Маскировочный носитель F60L с открытой кабиной, поручнями, тентом и ровным полом для перевозки 30-мм пушки. 1943 год

На доработанном шасси F15A (4х4) выпускался лёгкий артиллерийский тягач FGT (4х4) с тремя видами грузопассажирских кузовов для размещения четырех-шести членов боевых расчётов буксируемых орудий и боекомплекта. Их оборудовали вакуумным усилителем привода тормозов, задней лебёдкой и широкопрофильными шинами.



Артиллерийский тягач Ford FGT с кабиной No.13 вместе с моделью СGT были собраны в количестве 23 тысяч машин. 1942-1945 гг.

Трёхосные грузовики Ford F60Н СМР (1940-1944 гг.)



Программу «Форда» замыкала оригинальная трёхтонка F60Н (6х4) со всеми односкатными колёсами и разными кабинами. Её создали на шасси F60S, на котором за штатным задним ведущим мостом была смонтирована дополнительная третья неведущая ось. Грузовик служил для перевозки крупногабаритных воинских грузов и установки ремонтно-эвакуационной техники.

Автомобиль F60H с кабиной No.12, передним и средним ведущими мостами и задней подкатной осью. 1942 год

Шасси Ford F60H с оснащением ремонтно-эвакуационной машины Holms с балочной стрелой и механическим краном. 1944 год

О трёхосных полноприводных автомобилях General Motors C60X мы уже рассказывали, а в общей сложности до сентября 1945 года в Канаде было собрано 390 тысяч машин семейства СМР.



На заглавной фотографии – канадский многоцелевой трёхтонный полноприводный грузовик Ford F60S, приспособленный к транспортировке войсковых грузов и буксировки полевых орудий.

В статье использованы аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.