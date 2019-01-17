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Тепло ли тебе, девица: что делать, если из печки дует холодом

Тепло ли тебе, девица: что делать, если из печки дует холодом

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Немолодой автомобиль, как хороший детектив, может радовать многими неожиданными поворотами событий и неожиданными сюрпризами. Некоторые из них носят исключительно сезонный характер. Например, зимой старая машина может внезапно оказаться "холодильником". Почему так происходит, и что с этим делать? А вот сейчас и посмотрим.
 

Если вы уверены, что термостат исправен, антифриз свежий и не «левый», а в системе нет воздушных пробок, то причина недостаточно горячего воздуха, идущего из дефлекторов, скорее всего, кроется в засорении с годами радиатора отопителя. Трубки-каналы в нем сузились, и пропускная способность, а с ней и теплоотдача, упали. В такой ситуации самое правильное – радиатор «печки» заменить. Тем более, что для большинства машин его стоимость весьма гуманна – от 1 000 рублей за оригинал невысокого качества до 3 000 рублей за неоригинал, идентичный конвейерному.

Но, как сказал бы Боромир, далеко не всегда можно вот просто так взять и поменять радиатор! На многих авто (в том числе и весьма недорогих и массовых) для доступа к радиатору отопителя нужно разобрать полсалона – снять целиком торпедо, а попутно и массу других деталей. В итоге банальное «снять/поставить два шланга» автосервис превратит в работу на целый день. И при этом — весьма недешевую. А попытка самостоятельного демонтажа торпедо может стоить автовладельцу куда больших проблем, чем прохлада в салоне, с которой все и началось…

Альтернативой служит процедура промывки радиатора «печки» без снятия с автомобиля. Многие рукастые автовладельцы проделывают ее, возвращая в салон тепло и уют.

Промывка печки

Собираем «промывочную машину»

Вернуть пропускную способность радиатору отопителя можно в процессе промывки всей системы охлаждения целиком, включая рубашку и радиатор двигателя — заполнив систему вместо антифриза жидкостью, растворяющей отложения, и запустив мотор. С одной стороны, это сильно облегчает работу – двигатель сам греет жидкость, сам гоняет… Но у этого метода есть и серьезный недостаток – промывка поднимет с насиженного места большое количество разной плохо растворимой дряни. Особенно — из рубашки мотора, что приведёт к появлению риска оседания крупных фракций грязи в самом узком месте — в тонких трубочках радиатора отопителя. Иными словами, пытаясь оживить «печку», легко погубить ее напрочь. Поэтому если с температурой двигателя проблем не было, а чудит лишь «печка», систему в комплексе лучше не тревожить, а промыть отдельно только радиатор отопителя.

Для этого нужно отсоединить от двигателя два шланга, что идут к радиатору, надставить эти шланги временно удлиняющими кусками шлангов из хозмага, а затем подключить к ним электрическую помпу отопителя от Газели. Ну, а кроме этого понадобятся ёмкость, типа обычного ведра, и кипятильник.

Промывка печки Промывка печки

С помощью такой схемы через радиатор «печки» циркулирует горячая промывочная жидкость, не затрагивая всю систему охлаждения и эффективно растворяя отложения на внутренних стенках трубочек радиатора. Вот только остаётся вопрос: что заливать в эту ёмкость (читай: ведро)?

Промывка печки

Чем промывать?

В интернете описаний гаражной «печкопромывочной машины» на основе насоса от Газели более чем достаточно, и конструкция ее почти неизменна. А вот чем промывать, и как долго – тут консенсуса нет. Народная мудрость в этом вопросе расходится на множество направлений – каждый ведь сам себе мастер. При этом недостаточная концентрация промывочного раствора не даст полной очистки радиатора, а повторно проводить эту процедуру вряд ли кто захочет добровольно. Заведомо же избыточная концентрация «яда» способна повредить радиатор. В особенности если он уже пожилой и изъеденный изнутри некачественным дешевым антифризом или ранее проведенными промывками.

Рукастые «сами себе автомеханики» используют самые разные кислотные и щелочные средства. Они делают растворы на основе бытовой химии для очистки раковин и унитазов, промышленных кислот и щелочей, используют газированные прохладительные напитки, уксусную эссенцию и прочие средства, а также немыслимые коктейли из всего перечисленного. Кто-то промывает холодной жидкостью, кто-то — горячей, одни — несколько минут, другие — несколько часов, многие и вовсе заливают агрессивные субстанции в «печку» на ночь или на сутки.

Впрочем, даже несмотря на восторженные отчеты в блогах, неизвестно, что произошло с промытыми радиаторами день, неделю или месяц спустя после промывки. Поэтому, если уж вы решитесь на эту операцию, целесообразно воспользоваться рекомендациями для техперсонала автосервисов, которые выпускает и распространяет по партнерам небезызвестный немецкий разработчик и производитель агрегатов и запчастей Kolbenschmidt-Pierburg Group.

Согласно немецкой технологии промывки радиаторов, сперва проводится обезжиривание. Для него требуется раствор мягкого 5% щелочного моющего средства из расчета 50 граммов моющего средства на литр воды. В документации Kolbenschmidt-Pierburg нет уточнений насчет марки моющего средства, но это не столь принципиально, в отличие от последующего процесса очистки. Поэтому можно смело взять самый дешевый стиральный порошок и растворить его в горячей воде. Для обезжиривания полученный раствор гоняем по системе минут 10-15, затем сливаем и промываем чистой водой.

Ну и теперь самое главное – очищающая промывка. Для приготовления раствора используется лимонная кислота в соотношении 100 граммов кислоты на литр воды.

Промывка печки

Сколько готовить жидкости?

Для циркуляционной промывки нам нужно заполнить едкой жидкостью радиатор отопителя и шланги (подводной и отводной) и оставить какое-то количество в емкости, чтобы насос не хватал воздух. Посчитаем, какой литраж нам потребуется.

  • Среднестатистический радиатор печки вмещает в себя не более 0,3 литра жидкости. Берем с большим запасом – 0,5 литра
  • От двигателя внутрь торпедо к радиатору штатно идут два шланга, подводящий и отводящий. Обычно их суммарная длина не превышает метра на каждый, что суммарно дает 2 метра с запасом. При внутреннем диаметре около 20 мм общий внутренний объем составит 0,6 литра.
  • К штатным шлангам печки мы подключаем дополнительные удлинительные магистрали, длиной по 2 метра каждая – в сумме 4 метра. При внутреннем диаметре около 20 мм общий внутренний объем составит 1,3 литра.

Сложим полученное. Общий объем жидкости в радиаторе и шлангах составляет 0,5 л + 0,6 л + 1,3 л = 2,4 литра. Добавляем литр + еще литр для верности + пол-литра для ровного счета – итого нам потребуется максимум 5 литров промывочной жидкости. Этого хватит с запасом.

Время промывки

По рекомендациям немецких механиков в случае комплексной промывки всей системы охлаждения (радиатор отопителя, радиатор двигателя, рубашка двигателя) мотор с системой охлаждения, заполненной раствором «лимонки», запускается, доводится до рабочей температуры, гоняется на холостых еще 10 минут и глушится. После остывания жидкости приблизительно до 50 градусов она сливается, и система промывается чистой водой.

Мы же отключили «печку» от двигателя, подключив к внешней помпе и внешней емкости с промывочной жидкостью. Использовать двигатель в качестве источника тепла и своеобразного «таймера» не удастся. Поэтому проведем простейший пересчет, где особая точность не важна.

Прогрев практически любого двигателя до рабочей температуры в условиях теплого бокса можно принять за 15-20 минут. Поэтому, считаем, что суммарное время промывки – 20 + 10 = 30 минут. Чтобы сымитировать эти условия без двигателя, делаем так:

  • Кипятим 2,5 литра воды в электрочайнике
  • Выливаем воду в емкость и разводим в ней все запланированное количество кислоты
  • Устанавливаем в емкость кипятильник и включаем его
  • Кипятим в чайнике следующие 2,5 литра воды
  • Выливаем в емкость второй чайник и запускаем промывочную помпу

Процедура сразу начинается при достаточно высокой температуре (не менее 70-80 градусов), которая в процессе поддерживается кипятильником.

Финансы

Теперь самое время прикинуть, в какие деньги обойдется вся эта канитель. Нам придется приобрести:

  • Электрическая помпа от Газели – 900-1000 рублей
  • Кипятильник 1,5 кВт – 200 рублей
  • Лимонная кислота из расчета 500 граммов на 5 литров воды: российская — 250 рублей за 500 граммов, китайская – 300 рублей за килограмм.
  • 4 метра шланга — 480 рублей
  • Два соединительных штуцера – 50 рублей

Итого примерно 2 000 рублей (минимум). Много это или мало?

Промывка печки

Говорят, никто так хорошо не сделает работу, как сделаешь для себя сам. Но нельзя не отметить, что услугу промывки радиатора отопителя без снятия предлагают многие мультимарочные сервисы. Делают они все то же, что описано выше, только используют не помпу от Газели и кипятильник в ведре, а специальную промывочную машину, обеспечивающую то же самое – подогрев и циркуляцию кислотосодержащей жижи.

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Фиксированных цен на эту процедуру нет. Подкапотная компоновка машин разных моделей весьма сильно отличается, и за промывку просят от 2 000 рублей в простых случаях, когда конструкция машины позволяет подключиться к радиатору «печки» легко и быстро, и от 4 500 рублей, когда подключение промывочной машины сопряжено с дополнительными затратами труда и времени.

Общеизвестно, что сервисмены всегда склонны преувеличивать сложность и уникальность собственных услуг, однако нельзя не отметить, что процедура промывки «печки» может быть сопряжена с определенными трудностями для тех, кто делает эту работу на своей машине впервые. Даже если доступ к шлангам окажется простым, потребуется тщательно заполнить систему антифризом заново, удалить воздушные пробки, обеспечить герметичность. В процессе работы могут возникнуть внезапные серьезные затруднения. Например, пластиковые штуцеры на двигателе, на которые натягиваются шланги, порой ломаются в самый неожиданный момент: с годами от температуры и воздействия антифриза они часто становятся хрупкими.

Одним словом, несмотря на то, что глаза, как известно, боятся, а руки делают, возможно, приобретать оборудование и изучать особенности системы охлаждения на собственной машине ради единоразовой процедуры, да еще и зимой, без теплого гаража – не вполне осмысленно, и рациональнее все же заказать эту услугу специалистам.

Практика система отопления
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