Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?

Многие подолгу греют зимой машины, дожидаясь не столько прогрева мотора, сколько исчезновения мутного инея на внутренней поверхности лобового стекла, мешающего начать движение. Можно ли избавиться от обмерзания «лобовика» изнутри? А давайте проведём эксперимент! Простой, как три рубля, и убедительный, как гопник с кастетом.

Поставив машину на парковку морозным вечером, наутро мы иногда обнаруживаем её с сильно обмерзшим изнутри лобовым стеклом. Влажный воздух, порожденный заснеженной обувью, сохнущей одеждой и вечно сырым у многих ковролином, разносится «печкой» по салону, а после выключения двигателя конденсируется на стеклах и замерзает на них белым матовым слоем… Отскребать этот слой изнутри скребком или пластиковой карточкой – то еще удовольствие. И неудобно в толстой зимней одежде, и иней сыплется на торпедо.

Если же в комплектации авто нет автозапуска, электроподогрева лобового стекла или так называемого «сухого фена» (электронагревателя в системе отопления, дающего теплый воздух сразу после запуска мотора), приходится достаточно долго ждать оттаивания стекла, обдуваемого воздухом из печки. Даже многие бензиновые моторы известны своей «хладнокровностью» и плохим прогревом на холостых. Что уж говорить про дизели! Но начинать движение с ограниченной видимостью в зимних утренних сумерках весьма небезопасно.

Народный способ борьбы с обмерзанием стекол изнутри стар, известен и прост. Опытные водители советуют, приехав в мороз на парковку, открыть двери на несколько минут, быстро выгнав из салона теплый и сырой воздух. Этот способ удобен далеко не всегда. Часто на стоянке тесно, и открыть двери с двух сторон не удается. Да и далеко не всегда есть время и желание этим заниматься. Представьте, что вы приехали поздно вечером с работы, протолкавшись пару часов в пробке… Едва ли вам захочется еще минут десять приплясывать возле машины вместо того, чтобы скорее отправиться домой.

Впрочем, автомобильные «кулибины» считают, что проблему легко побороть в почти автоматическом режиме, если оставлять в заглушенной и припаркованной машине на полчаса работающий вентилятор отопителя в режиме холодного воздуха, дующего на «лобовик». Он предотвратит эффект конденсации и замерзание влаги на стекле.

Но, разумеется, не нужно оставлять машину с ключами в замке и спустя полчаса прибегать, чтобы выключить вентилятор. Результат достигается с помощью несложного внедрения в проводку вентилятора и установки туда таймера задержки отключения. Ключ зажигания извлекается, машина запирается, а обдув продолжает работать и выключается автоматически через 20-30-минут. Вентилятор на первой скорости потребляет обычно не более 3-4 ампер тока, что при исправном и более-менее свежем аккумуляторе безопасно для батареи даже зимой и не несет риска не завестись с утра.

Такой «тюнинг» рассчитан на недорогие массовые автомобили с несложной электроникой. Едва ли его удастся реализовать на машинах от среднего класса и выше, где вентилятор отопителя включается после получения его электронным блоком целого комплекса команд от разных узлов и модулей машины, или, скажем, если команда на включение приходит с сенсорного дисплея бортовой мультимедийной системы. Но на «бюджетках», где обдув включается простой механической ручкой-переключателем, реализация такого таймера достаточно проста. Выглядеть и подключаться он может примерно таким образом:

В штатном варианте включения вентилятора печки силовой «плюс» питания на него приходит после поворота ключа зажигания, после чего печка может включаться и регулироваться ручкой на передней панели.

В доработанном варианте силовой «плюс» питания поступает на вентилятор через реле напрямую от аккумулятора, а ключ зажигания выполняет лишь роль подачи управляющей команды. Как только повернулся ключ, реле сработало, питание поступило, вентилятор готов к включению. А после извлечения ключа реле выключается с 20-30 минутной задержкой, обусловленной работой таймера.

Проверим, будет ли эффективен таймер задержки выключения обдува салона против обмерзания стекла. Для этого мы, правда, поленились его собирать и подключать, но с достаточно высокой достоверностью имитировали работу устройства «вручную», что, собственно, достаточно несложно.

Дело мокрое и дело сухое

Мы взяли два одинаковых автомобиля одного года выпуска, с минимальным и близким пробегом, одинаковыми салонами и новыми чистыми салонными фильтрами – то есть, с практически идентичными условиями изначальной влажности в салоне. Ведь если, к примеру, взять один авто без пробега, а второй – изрядно поездивший под владельцем, который не слишком следил за сухостью напольного покрытия, результат мог бы отличаться.

На передние резиновые коврики обоих машин мы положили бумажные полотенца, на которые разлили по стакану воды, имитируя источник влажности, которым зимой обычно служит заснеженная обувь и сырая одежда.

Вечером в 17-градусный мороз оба автомобиля были запущены и прогреты до рабочей температуры двигателей. После чего печки в течение получаса на максимальной температуре и максимальных оборотах вентилятора прогревали салоны – воздух был направлен на лобовое стекло и в ноги.

Затем обе машины заглушили. Первую — полностью и сразу, а во второй сымитировали работу таймера продувки: оставили включенным зажигание и вентилятор на первой скорости, с потоком воздуха, направленным на лобовое стекло. Спустя 20 минут вентилятор был выключен без открывания дверей – путем снятия клеммы с аккумулятора. После чего оба авто оставили мерзнуть до утра.

Как ни странно, таймер продувки действительно дал обещанный результат. Наутро в автомобиле №1, который был просто заглушен, и чей салон остывал естественным путем, лобовое стекло изнутри покрылось слоем густого инея. А в машине №2, в которой вентилятор отопителя выключился с 20-минутной задержкой, стекло осталось чистым! Автомобиль №2 уедет с парковки значительно быстрее автомобиля №1, чьему хозяину придется дожидаться появления видимости через «лобовик».

Разумеется, подобный «колхозинг» вряд ли стоит рекомендовать тому, кто аккуратно посещает дилерский сервис и не имеет ни навыков, ни желания возиться с электропроводкой и паяльником. Но тем, кому «нечего терять», можно и попробовать.