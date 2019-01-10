Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?

Синий-синий иней: как бороться с обледенением стекол автомобиля изнутри?

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Многие подолгу греют зимой машины, дожидаясь не столько прогрева мотора, сколько исчезновения мутного инея на внутренней поверхности лобового стекла, мешающего начать движение. Можно ли избавиться от обмерзания «лобовика» изнутри? А давайте проведём эксперимент! Простой, как три рубля, и убедительный, как гопник с кастетом.
 

Поставив машину на парковку морозным вечером, наутро мы иногда обнаруживаем её с сильно обмерзшим изнутри лобовым стеклом. Влажный воздух, порожденный заснеженной обувью, сохнущей одеждой и вечно сырым у многих ковролином, разносится «печкой» по салону, а после выключения двигателя конденсируется на стеклах и замерзает на них белым матовым слоем… Отскребать этот слой изнутри скребком или пластиковой карточкой – то еще удовольствие. И неудобно в толстой зимней одежде, и иней сыплется на торпедо.

Если же в комплектации авто нет автозапуска, электроподогрева лобового стекла или так называемого «сухого фена» (электронагревателя в системе отопления, дающего теплый воздух сразу после запуска мотора), приходится достаточно долго ждать оттаивания стекла, обдуваемого воздухом из печки. Даже многие бензиновые моторы известны своей «хладнокровностью» и плохим прогревом на холостых. Что уж говорить про дизели! Но начинать движение с ограниченной видимостью в зимних утренних сумерках весьма небезопасно.

Народный способ борьбы с обмерзанием стекол изнутри стар, известен и прост. Опытные водители советуют, приехав в мороз на парковку, открыть двери на несколько минут, быстро выгнав из салона теплый и сырой воздух. Этот способ удобен далеко не всегда. Часто на стоянке тесно, и открыть двери с двух сторон не удается. Да и далеко не всегда есть время и желание этим заниматься. Представьте, что вы приехали поздно вечером с работы, протолкавшись пару часов в пробке… Едва ли вам захочется еще минут десять приплясывать возле машины вместо того, чтобы скорее отправиться домой.

Cars in snow

Впрочем, автомобильные «кулибины» считают, что проблему легко побороть в почти автоматическом режиме, если оставлять в заглушенной и припаркованной машине на полчаса работающий вентилятор отопителя в режиме холодного воздуха, дующего на «лобовик». Он предотвратит эффект конденсации и замерзание влаги на стекле.

Но, разумеется, не нужно оставлять машину с ключами в замке и спустя полчаса прибегать, чтобы выключить вентилятор. Результат достигается с помощью несложного внедрения в проводку вентилятора и установки туда таймера задержки отключения. Ключ зажигания извлекается, машина запирается, а обдув продолжает работать и выключается автоматически через 20-30-минут. Вентилятор на первой скорости потребляет обычно не более 3-4 ампер тока, что при исправном и более-менее свежем аккумуляторе безопасно для батареи даже зимой и не несет риска не завестись с утра.

Такой «тюнинг» рассчитан на недорогие массовые автомобили с несложной электроникой. Едва ли его удастся реализовать на машинах от среднего класса и выше, где вентилятор отопителя включается после получения его электронным блоком целого комплекса команд от разных узлов и модулей машины, или, скажем, если команда на включение приходит с сенсорного дисплея бортовой мультимедийной системы. Но на «бюджетках», где обдув включается простой механической ручкой-переключателем, реализация такого таймера достаточно проста. Выглядеть и подключаться он может примерно таким образом:

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В штатном варианте включения вентилятора печки силовой «плюс» питания на него приходит после поворота ключа зажигания, после чего печка может включаться и регулироваться ручкой на передней панели.

В доработанном варианте силовой «плюс» питания поступает на вентилятор через реле напрямую от аккумулятора, а ключ зажигания выполняет лишь роль подачи управляющей команды. Как только повернулся ключ, реле сработало, питание поступило, вентилятор готов к включению. А после извлечения ключа реле выключается с 20-30 минутной задержкой, обусловленной работой таймера.

Проверим, будет ли эффективен таймер задержки выключения обдува салона против обмерзания стекла. Для этого мы, правда, поленились его собирать и подключать, но с достаточно высокой достоверностью имитировали работу устройства «вручную», что, собственно, достаточно несложно.

Дело мокрое и дело сухое

Мы взяли два одинаковых автомобиля одного года выпуска, с минимальным и близким пробегом, одинаковыми салонами и новыми чистыми салонными фильтрами – то есть, с практически идентичными условиями изначальной влажности в салоне. Ведь если, к примеру, взять один авто без пробега, а второй – изрядно поездивший под владельцем, который не слишком следил за сухостью напольного покрытия, результат мог бы отличаться.

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На передние резиновые коврики обоих машин мы положили бумажные полотенца, на которые разлили по стакану воды, имитируя источник влажности, которым зимой обычно служит заснеженная обувь и сырая одежда.

Вечером в 17-градусный мороз оба автомобиля были запущены и прогреты до рабочей температуры двигателей. После чего печки в течение получаса на максимальной температуре и максимальных оборотах вентилятора прогревали салоны – воздух был направлен на лобовое стекло и в ноги.

Затем обе машины заглушили. Первую — полностью и сразу, а во второй сымитировали работу таймера продувки: оставили включенным зажигание и вентилятор на первой скорости, с потоком воздуха, направленным на лобовое стекло. Спустя 20 минут вентилятор был выключен без открывания дверей – путем снятия клеммы с аккумулятора. После чего оба авто оставили мерзнуть до утра.

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Как ни странно, таймер продувки действительно дал обещанный результат. Наутро в автомобиле №1, который был просто заглушен, и чей салон остывал естественным путем, лобовое стекло изнутри покрылось слоем густого инея. А в машине №2, в которой вентилятор отопителя выключился с 20-минутной задержкой, стекло осталось чистым! Автомобиль №2 уедет с парковки значительно быстрее автомобиля №1, чьему хозяину придется дожидаться появления видимости через «лобовик».

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Разумеется, подобный «колхозинг» вряд ли стоит рекомендовать тому, кто аккуратно посещает дилерский сервис и не имеет ни навыков, ни желания возиться с электропроводкой и паяльником. Но тем, кому «нечего терять», можно и попробовать.

Практика зимний сезон
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