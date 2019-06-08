Тест: что тебе больше подходит, Skoda Kodiaq или Hyundai Santa Fe?

Skoda Kodiaq Hyundai Santa Fe

Kodiaq – это первый крупный кроссовер чешской марки. Сохранив «умный» подход к организации внутреннего пространства, в Skoda смогли создать автомобиль с хорошей эргономикой и возможностями по индивидуальной «сборке» опций и итоговой комплектации. Правда, рабочий объем у шкодовских агрегатов чуть скромнее, а в атмосферных версиях Kodiaq не предлагается вовсе. В новом поколении Hyundai Santa Fe не растерял былых плюсов: комфорт, простор, атмосферные бензиновые моторы… Правда, поиграть в конструктора собственной машины в конфигураторе не получится – традиционно для азиатских машин Santa Fe предлагается лишь в фиксированных комплектациях.

1. Как вы относитесь к современным технологиям в моторостроении?

Kodiaq доступен с двумя бензиновыми моторами и одним дизелем, которые в любом случае оснащены турбонаддувом. Их рабочий объем поменьше, чем у «корейца» – в зависимости от модификации он колеблется от 1,4 до 2,0 литра, а мощность составляет от 125 до 180 л.с. Выбирая между бензиновым или дизельным двигателем, «упасть» ниже двух литров рабочего объема потенциальный покупатель Santa Fe не сможет, ведь литраж атмосферного мотора Theta-II с непосредственным впрыском бензина составляет 2 359 «кубиков», а дизель CRDi насчитывает в своих цилиндрах 2,2 литра. Поэтому модным нынче даунсайзингом корейский автомобиль, несмотря на свою моральную молодость и современную внешность, не страдает.

2. Часто ли вы бываете на тесных парковках гипермаркетов?

Фирменная «фишка» Кодиака – защитные молдинги, которые «надеваются» на кромки дверей при их открывании. Простое, но остроумное инженерное решение от Skoda позволит сберечь в целости и сохранности кузовные элементы как своей, так и припаркованных по соседству машин. Это особенно важно, если пассажиры далеки от техники и привыкли открывать свою дверь, что называется, «нараспашку и наотмашь». В топовых комплектациях на Santa Fe доступны камеры кругового обзора, но вот автоматических защитных рамок, прикрывающих кромки дверей при открытии, этот автомобиль не имеет. То есть, открывая двери на тесной стоянке, и водителю, и пассажирам стоит быть осторожнее.

3. Ваш смартфон – это кастомизированная оболочка, индивидуальные мелодии звонка и тонко настроенные рабочие столы с виджетами?

Интересная опция чешской машины – адаптивная подвеска DCC. В распоряжении водителя целых шесть режимов: нормальный, комфортный, экономичный, спортивный, индивидуальный или снег. В зависимости от дорожных условий можно выбирать разные настройки шасси – точнее, режимы работы управляющей электроники. При активном педалировании «умный» электронный помощник на Hyundai Santa Fe может кратковременно включить спортивный режим. Однако возможностей по тонкой и отдельной настройке шасси и силового агрегата у водителя корейской машины меньше – то есть, перевести силовой агрегат в «спорт» при комфортных предустановках рулевого управления не получится, хотя Skoda подобные эксперименты вполне позволяет.

4. А тонко сконфигурировать комплектацию машины по своему вкусу – это интересное занятие или сложная возня?

Kodiaq предлагается в трёх комплектациях – Active, Ambition и Sport. Однако широкий список дополнительного оборудования насчитывает не только несколько «пакетных» предложений по цене от 33 700 до 137 000 рублей, но и десятки отдельных опций по наружной и внутренней отделке кузова. А вот «кореец» подобными возможностями по индивидуализации похвастать не может. Традиционно для автомобилей азиатского производства Santa Fe предлагается в фиксированных комплектациях. Это значит, что подобрать оборудование по собственному вкусу получится только «пакетным» способом, не собирая опции в индивидуальном порядке. Более того, в бензиновых Santa Fe недоступны электроприводы пассажирского сиденья и память водительского, а также не будет поворотного света, проекционного дисплея и прочих «вкусностей» вроде панорамной крыши и кругового обзора.

5. Вы покупаете семиместный кроссовер для комфортных путешествий в большой компании?

«Завалить» спинки задних сидений в дороге на Skoda получится, но не так сильно, как на Santa Fe – здесь их можно отклонить от вертикали на 30 градусов (против 40 на Hyundai). Зато по количеству регулировок всех кресел машины довольно близки, а у Шкоды вдобавок есть немало удобных решений для повседневной жизни. Спинки сидений второго ряда на Hyundai откидываются от вертикали на 40 градусов, что наверняка оценят пассажиры на задних сиденьях во время дальних поездок. Еще одно эргономическое преимущество Hyundai в задней части салона – ровный пол. Хотя в остальном эти автомобили достаточно близки и предлагают довольно высокий уровень комфорта – по крайней мере, если мы говорим про обитателей первых двух рядов.

6. Нравятся ли вам интересные и необычные решения?

Шторка багажника на Шкоде сворачивается буквально в одно касание. Множество разбросанных по салону ниш – это не редкость для автомобилей такого класса, а вот зонты в торцах передних дверей, закрепленный на внутренней стороне лючка бака скребок для льда и держатель парковочных талонов – это то, что есть именно у Kodiaq и уже традиционно для Skoda называется «Simlpy Clever». Santa Fe удобен и продуман, но не имеет каких-то особенных и интересных решений в интерьере. Да, подсветка спидометра в зависимости от выбранного режима может менять свой цвет от зеленого до красного, но ни съемного плафона-фонарика, ни пледа в багажнике, ни зонтов в дверях здесь нет. А вот Skoda всем перечисленным располагает.

7. Не тянет ли вас купить машину с ручной коробкой передач?

Любители «ручки» будут довольны – Skoda предлагается и с классической механикой, причем как в передне-, так и в полноприводном исполнении. Если же нет желания дергать за рычаг коробки во время поездок, то Kodiaq остаётся верен двум сцеплениям: он предлагается исключительно с парой «роботов» DSG – шестиступенчатым на «меньшем» из двигателей объемом 1,4 л и семиступенчатым на двухлитровых версиях. Hyundai в принципе не предлагает потенциальным покупателям выбор типа трансмиссии. Здесь доступен «автомат и автомат»: у версии с бензиновым мотором АКП насчитывает шесть ступеней, с 2,2-литровым турбодизелем CRDi сочетается восьмиступенчатая коробка. И никаких роботов – только гидромеханика!

8. И снова – неавтомобильный вопрос: как давно вы перестали пользоваться кнопочным телефоном?

Диагональ экрана навигационной системы Columbus превышает девять дюймов. Мультимедийка отличается быстротой реакций и обладает всеми протоколами связи со смартфонами и планшетами, включая Wi-Fi. А приложение MYSKODA даже предложит услуги виртуального секретаря по имени Пауль, который подскажет не только дорогу, но и функции кнопок или индикаторов на приборной панели. В начальной комплектации Santa Fe предлагается с пятидюймовым монохромным дисплеем, в средней – с цветным семидюймовым, а в «топе» диагональ экрана насчитывает восемь дюймов. По лаконичности меню и дизайну системы действительно напоминают простую, но совершенную «мобилу с кнопками» – и для кого-то это совсем не плохо.

9. Как долго вы собираетесь ездить на одной и той же машине?

Всего два года, но без ограничения пробега – столько сможет рассчитывать на ремонт по гарантии владелец Kodiaq, выпущенного в Чехии. А вот владельцы машин российской сборки, который собирают в Нижнем Новгороде, обеспечиваются еще одним годом гарантии – при условии, что пробег за этот период не превысит 100 000 километров. Но вот даже «теоретических» пяти лет бесплатного ремонта Skoda не предлагает в принципе. Hyundai предоставляет до пяти лет гарантии (или 120 000 км) на отдельные узлы и агрегаты автомобиля, к которым относится и силовой агрегат. «В среднем» этот «кореец» будет иметь гарантийную поддержку около трёх лет или 100 000 км, но, к примеру, прокладки и втулки стабилизаторов бесплатно поменяют не позднее чем через 1 год или 20 тысяч километров.

10. Пробовали ли вы когда-нибудь посчитать, во сколько вам обходится километр на собственной машине?