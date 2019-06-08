Автор: Олег Полажинец
Тест: что тебе больше подходит, Skoda Kodiaq или Hyundai Santa Fe?
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Среднеразмерный кроссовер давно воплощает в себе большинство желаний российского покупателя. Привлекательная внешность, просторный салон, неплохая комплектация и не самый "овощной" мотор – пожалуй, по сбалансированности набора потребительских качеств такой машине практически не сыскать равных. Сегодня мы предлагаем вам выбор между парой паркетников родом из Чехии и Кореи. Итак, Европа против Азии в самом популярном форм-факторе – и это Skoda Kodiaq против Hyundai Santa Fe.
Результаты
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Skoda Kodiaq
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Hyundai Santa Fe
|Kodiaq – это первый крупный кроссовер чешской марки. Сохранив «умный» подход к организации внутреннего пространства, в Skoda смогли создать автомобиль с хорошей эргономикой и возможностями по индивидуальной «сборке» опций и итоговой комплектации. Правда, рабочий объем у шкодовских агрегатов чуть скромнее, а в атмосферных версиях Kodiaq не предлагается вовсе.
|В новом поколении Hyundai Santa Fe не растерял былых плюсов: комфорт, простор, атмосферные бензиновые моторы… Правда, поиграть в конструктора собственной машины в конфигураторе не получится – традиционно для азиатских машин Santa Fe предлагается лишь в фиксированных комплектациях.
|1. Как вы относитесь к современным технологиям в моторостроении?
|Kodiaq доступен с двумя бензиновыми моторами и одним дизелем, которые в любом случае оснащены турбонаддувом. Их рабочий объем поменьше, чем у «корейца» – в зависимости от модификации он колеблется от 1,4 до 2,0 литра, а мощность составляет от 125 до 180 л.с.
|Выбирая между бензиновым или дизельным двигателем, «упасть» ниже двух литров рабочего объема потенциальный покупатель Santa Fe не сможет, ведь литраж атмосферного мотора Theta-II с непосредственным впрыском бензина составляет 2 359 «кубиков», а дизель CRDi насчитывает в своих цилиндрах 2,2 литра. Поэтому модным нынче даунсайзингом корейский автомобиль, несмотря на свою моральную молодость и современную внешность, не страдает.
|2. Часто ли вы бываете на тесных парковках гипермаркетов?
|Фирменная «фишка» Кодиака – защитные молдинги, которые «надеваются» на кромки дверей при их открывании. Простое, но остроумное инженерное решение от Skoda позволит сберечь в целости и сохранности кузовные элементы как своей, так и припаркованных по соседству машин. Это особенно важно, если пассажиры далеки от техники и привыкли открывать свою дверь, что называется, «нараспашку и наотмашь».
|В топовых комплектациях на Santa Fe доступны камеры кругового обзора, но вот автоматических защитных рамок, прикрывающих кромки дверей при открытии, этот автомобиль не имеет. То есть, открывая двери на тесной стоянке, и водителю, и пассажирам стоит быть осторожнее.
|3. Ваш смартфон – это кастомизированная оболочка, индивидуальные мелодии звонка и тонко настроенные рабочие столы с виджетами?
|Интересная опция чешской машины – адаптивная подвеска DCC. В распоряжении водителя целых шесть режимов: нормальный, комфортный, экономичный, спортивный, индивидуальный или снег. В зависимости от дорожных условий можно выбирать разные настройки шасси – точнее, режимы работы управляющей электроники.
|При активном педалировании «умный» электронный помощник на Hyundai Santa Fe может кратковременно включить спортивный режим. Однако возможностей по тонкой и отдельной настройке шасси и силового агрегата у водителя корейской машины меньше – то есть, перевести силовой агрегат в «спорт» при комфортных предустановках рулевого управления не получится, хотя Skoda подобные эксперименты вполне позволяет.
|4. А тонко сконфигурировать комплектацию машины по своему вкусу – это интересное занятие или сложная возня?
|Kodiaq предлагается в трёх комплектациях – Active, Ambition и Sport. Однако широкий список дополнительного оборудования насчитывает не только несколько «пакетных» предложений по цене от 33 700 до 137 000 рублей, но и десятки отдельных опций по наружной и внутренней отделке кузова. А вот «кореец» подобными возможностями по индивидуализации похвастать не может.
|Традиционно для автомобилей азиатского производства Santa Fe предлагается в фиксированных комплектациях. Это значит, что подобрать оборудование по собственному вкусу получится только «пакетным» способом, не собирая опции в индивидуальном порядке. Более того, в бензиновых Santa Fe недоступны электроприводы пассажирского сиденья и память водительского, а также не будет поворотного света, проекционного дисплея и прочих «вкусностей» вроде панорамной крыши и кругового обзора.
|5. Вы покупаете семиместный кроссовер для комфортных путешествий в большой компании?
|«Завалить» спинки задних сидений в дороге на Skoda получится, но не так сильно, как на Santa Fe – здесь их можно отклонить от вертикали на 30 градусов (против 40 на Hyundai). Зато по количеству регулировок всех кресел машины довольно близки, а у Шкоды вдобавок есть немало удобных решений для повседневной жизни.
|Спинки сидений второго ряда на Hyundai откидываются от вертикали на 40 градусов, что наверняка оценят пассажиры на задних сиденьях во время дальних поездок. Еще одно эргономическое преимущество Hyundai в задней части салона – ровный пол. Хотя в остальном эти автомобили достаточно близки и предлагают довольно высокий уровень комфорта – по крайней мере, если мы говорим про обитателей первых двух рядов.
|6. Нравятся ли вам интересные и необычные решения?
|Шторка багажника на Шкоде сворачивается буквально в одно касание. Множество разбросанных по салону ниш – это не редкость для автомобилей такого класса, а вот зонты в торцах передних дверей, закрепленный на внутренней стороне лючка бака скребок для льда и держатель парковочных талонов – это то, что есть именно у Kodiaq и уже традиционно для Skoda называется «Simlpy Clever».
|Santa Fe удобен и продуман, но не имеет каких-то особенных и интересных решений в интерьере. Да, подсветка спидометра в зависимости от выбранного режима может менять свой цвет от зеленого до красного, но ни съемного плафона-фонарика, ни пледа в багажнике, ни зонтов в дверях здесь нет. А вот Skoda всем перечисленным располагает.
|7. Не тянет ли вас купить машину с ручной коробкой передач?
|Любители «ручки» будут довольны – Skoda предлагается и с классической механикой, причем как в передне-, так и в полноприводном исполнении. Если же нет желания дергать за рычаг коробки во время поездок, то Kodiaq остаётся верен двум сцеплениям: он предлагается исключительно с парой «роботов» DSG – шестиступенчатым на «меньшем» из двигателей объемом 1,4 л и семиступенчатым на двухлитровых версиях.
|Hyundai в принципе не предлагает потенциальным покупателям выбор типа трансмиссии. Здесь доступен «автомат и автомат»: у версии с бензиновым мотором АКП насчитывает шесть ступеней, с 2,2-литровым турбодизелем CRDi сочетается восьмиступенчатая коробка. И никаких роботов – только гидромеханика!
|8. И снова – неавтомобильный вопрос: как давно вы перестали пользоваться кнопочным телефоном?
|Диагональ экрана навигационной системы Columbus превышает девять дюймов. Мультимедийка отличается быстротой реакций и обладает всеми протоколами связи со смартфонами и планшетами, включая Wi-Fi. А приложение MYSKODA даже предложит услуги виртуального секретаря по имени Пауль, который подскажет не только дорогу, но и функции кнопок или индикаторов на приборной панели.
|В начальной комплектации Santa Fe предлагается с пятидюймовым монохромным дисплеем, в средней – с цветным семидюймовым, а в «топе» диагональ экрана насчитывает восемь дюймов. По лаконичности меню и дизайну системы действительно напоминают простую, но совершенную «мобилу с кнопками» – и для кого-то это совсем не плохо.
|9. Как долго вы собираетесь ездить на одной и той же машине?
|Всего два года, но без ограничения пробега – столько сможет рассчитывать на ремонт по гарантии владелец Kodiaq, выпущенного в Чехии. А вот владельцы машин российской сборки, который собирают в Нижнем Новгороде, обеспечиваются еще одним годом гарантии – при условии, что пробег за этот период не превысит 100 000 километров. Но вот даже «теоретических» пяти лет бесплатного ремонта Skoda не предлагает в принципе.
|Hyundai предоставляет до пяти лет гарантии (или 120 000 км) на отдельные узлы и агрегаты автомобиля, к которым относится и силовой агрегат. «В среднем» этот «кореец» будет иметь гарантийную поддержку около трёх лет или 100 000 км, но, к примеру, прокладки и втулки стабилизаторов бесплатно поменяют не позднее чем через 1 год или 20 тысяч километров.
|10. Пробовали ли вы когда-нибудь посчитать, во сколько вам обходится километр на собственной машине?
|Ежегодное регламентное обслуживание на Kodiaq обойдется владельцу кроссовера примерно вдвое дешевле, чем на корейский «паркетник»! В итоге за 90 000 километров на плановые посещения дилера на Шкоде необходимо потратить около 80 000 рублей, в то время как за аналогичные процедуры на Hyundai придется отдать около 150 000 рублей.
|Периодичность обслуживания у обоих автомобилей составляет привычные 15 000 километров, но у Hyundai ценник на ТО колеблется от 20 до 30 тысяч рублей, в то время как на Kodiaq в среднем нужно потратить от 10 до 15 тысяч. Это значит, что при прочих равных корейская машина окажется дороже в эксплуатации – но возможно, это оправдывает более продолжительная гарантия на «глобальные» узлы вроде двигателя и коробки передач.
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