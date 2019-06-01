Тест: что тебе больше подходит, Toyota Camry или Kia Optima

Toyota Camry Kia Optima

1. Турбонаддув — это современный стандарт или усложнение, без которого можно обойтись?

Toyota предлагается с тремя бензиновыми моторами — на 2, 2,5 и 3,5 литра. При этом независимо от объема числа цилиндров любой из этих двигателей будет атмосферным, в то время как для Оптимы есть возможность получить и турбированный мотор в версии GT. Как и в случае с Camry, для Оптимы доступны три бензиновых двигателя — атмосферные на 2 и 2,4 литра, а также двухлитровый мотор T-GDI. Благодаря турбине при скромном рабочем объеме он развивает практически такую же мощность, как и 3,5-литровая атмосферная «шестёрка» Toyota — 245 л.с. против 249 л.с.

2. Весёлые старты: любите ли вы наказывать хвастунов на светофорах?

V-образная «шестёрка» Тойоты для нашего рынка дефорсирована с 301 до 249 лошадиных сил, благодаря чему укладывается в приемлемую налоговую ставку. Однако даже ее “солидные” три с половиной литра разгоняют массивное тело Camry до заветной сотни чуть медленнее, чем это по официальным данным сделает “малокубатурная”, но турбированная Kia — 7,7 секунды против 7,4! Пусть рабочий объем двигателя самой мощной Оптимы и меньше, чем у Camry, но зато все 350 Нм крутящего момента он выдает уже с 1 400 оборотов в минуту, благодаря чему сотню с места по данным производителя Optima набирает чуть быстрее — за 7,4 секунды. Главное — не попасть в «турбояму» и активировать спортивный режим.

3. А звездное небо любите?

В широком списке оснащения Toyota Camry XV70 есть даже электропривод регулировки рулевой колонки, но панорамного люка в крыше лишена даже топовая версия Executive Safety. Поэтому полюбоваться звездным небом из салона водитель и пассажиры японской машины не смогут. Справедливости ради отметим, что за “панораму” в Kia придется платить меньшим количеством места над головой. Многие японские одноклассники Оптимы (Toyota Camry, Mazda 6) не имеют панорамной крыши, в то время как Kia предлагается с большим “окном в небо”, который позволяет любоваться звездами ночью и делает салон светлее в дневное время.

4. Выбирая между Mercedes и BMW, вы бы предпочли…

Большую Тойоту не просто так полюбили наши чиновники: Camry, что называется, мягко стелет и обеспечивает высокий уровень комфорта даже на наших дорогах, не досаждая толчками и вибрациями. Так что в этой отсылке к борьбе между двумя немецкими соперниками Toyota окажется ближе к Mercedes, чем к BMW. Kia более «драйверская», но на неровных дорогах эта медаль имеет и обратную сторону: по уровню комфорта, особенно для задних пассажиров, Optima несколько уступает Тойоте. Тот факт, что шасси Kia жестче, особенно в исполнении GT, в паре “BMW — Mercedes” заочно ставит ее ближе к первому имени.

5. Вдохновляют ли вас яркие цвета?

Центральная консоль Camry XV70 слегка развернулась к водителю, а сама панель плавно «перетекает», радуя глаз парой интересных линий-росчерков. Классические псевдодеревянные вставки призваны добавить солидности, однако ярких акцентов в салоне Camry просто нет, в то время как интерьер Оптимы способен порадовать (или огорчить) красно-черной отделкой дверных карт и сидений. Двухцветный интерьер Kia не скучен, но и не аляповат: дизайн передней панели продуман, и выглядит она интересно. А в сравнении с Тойотой салон корейской машины эмоциональнее — особенно если это словно взятое по Стендалю роковое сочетание красного и черного на версии GT.

6. Вы уже задумывались над тем, чтобы ездить с водителем?

Camry не зря выбирают чиновники: здесь на втором ряду и места побольше, чем у других, и электрорегулировка спинки по наклону и трехзонный климат-контроль доступны, пусть и за доплату. Версия с панорамной крышей отличается меньшим количеством пространства над головой, но в любом случае по пространству и комфорту Optima немного проигрывает Тойоте. Спинка заднего сиденья здесь не регулируется по наклону, нет и собственного климат-контроля. В общем, глядя на дефлекторы системы вентиляции и пустой центральный подлокотник, представить себя «важной шишкой» на галерке Оптимы вряд ли получится.

7. Выходя из магазина с пакетами провизии в руках, у машины вы…

Багажник Тойоты не оснащен не только электроприводом крышки, но и умными системами, помогающими открыть его “пинком”, “толчком” или какими-то еще магическими действиями. То есть, чтобы открыть багажник, понадобится свободная рука. Электропривода крышки здесь тоже нет, но если вас раздражает процедура жонглирования тяжелыми пакетами, которые надо положить в багажник, не испачкав, Optima избавит вас от страданий. Здесь уже со средних вариантов оснащения имеется “интеллектуальная” система открытия багажника: надо просто подойти вплотную с ключом в кармане и постоять так 3-4 секунды.

8. Прилично ли экономить при покупке седана бизнес-класса?

Уже в базе Camry оснащается двухзонным климат-контролем, а не кондиционером, как Kia, но «входной билет» для покупки этого седана стартует от 1 573 000 рублей. Более богатая комплектация (7-дюймовый экран, датчики дождя/света и круиз-контроль) вытянут из кармана покупателя Тойоты уже 1 756 000 рублей, а топовая 3,5-литровая версия с проекционным дисплеем, 4 камерами панорамного обзора и проекционным дисплеем будет стоить все 2,5 миллиона рублей! Таким образом, Camry в зависимости от комплектации дороже аналогичной Оптимы на 200-500 тысяч. Начальная Оптима с двухлитровым двигателем и механической коробкой передач стоит 1 345 000 рублей. За автомат, климат и 3,5-дюймовый экран нужно доплатить 130 тысяч, а с отметки 1 705 000 рублей начинаются автомобили с 2,4-литровым мотором. Ну а Optima GT «на максималках» лишь немного переваливает за психологическую цифру в 2 миллиона (2 055 000 рублей). Поэтому Kia по соотношению цены и полученных кнопочек и лошадиных сил заметно выгоднее японского седана.

9. Манят ли вас немецкие автобаны?

Четырехцилиндровые моторы Camry не позволяют ей разогнаться свыше 210 км/ч. Версия с трехлитровым двигателем V6 «переваривает» бензин с октановым числом 92, но зато максимальная скорость даже такой Тойоты заметно ниже, чем у Kia — всего 220 км/ч. Впрочем, это может всерьез расстроить разве что тех, кто действительно решил “положить стрелку” на Camry где-то в Германии. Максимальная скорость базовой Optima с двухлитровым двигателем едва переваливает за 200 км/ч, зато турбированная версия GT, несмотря на скромный рабочий объем, может «утюжить» скоростные магистрали, развивая внушительные 240 км/ч. По этому показателю топовая Kia лишь немного не дотягивает до «повелителей немецких автобанов», ограничитель которых срабатывает на 250 км/ч.

10. Завершим крутым вопросом: автопилот в Tesla — это крутая опция или баловство?