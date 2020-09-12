Маркетологи – большие затейники. Они не успокоились, создав кроссовер – нечто среднее между легковушкой и внедорожником. Следующим шагом в мир компромиссных решений и дополнительной прибыли стал «внедорожный» вариант обычной легковушки, получивший во многих случаях приставку «cross». Это дитя своего времени позволило продолжить выкачивать деньги из кошельков тех, кому кроссоверы были не по карману. Хотя во многих случаях такие машины вполне могут конкурировать с паркетниками, ведь по набору потребительских качеств эти машины примерно равны. Или нет? Ответив на наши десять вопросов, сегодня вы сможете узнать, что вам ближе – приподнятый над землёй и легковушками псевдокроссовер Kia XCeed или скроенный по более традиционным кроссоверным лекалам Skoda Karoq.

Kia XCeed

Skoda Karoq

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1. Начнём с вашего хобби. В выходной день вы отправитесь на охоту или сходите в караоке?

Платформа легкового Ceed не предполагает полноприводной версии, поэтому рыбакам и охотникам лучше обратить внимание на Нив... то есть, на Karoq, который предлагается не только в моноприводном варианте. Зато Иксид может похвастать неплохим дорожным просветом – от 172 до 184 мм в зависимости от колес.

Кроме версии с приводом на передние колёса, Karoq предлагается и в версии 4x4, которая по проходимости по понятным причинам на порядок лучше переднеприводного Иксида. Однако даже в моноприводном исполнении электроника Шкоды будет пытаться имитировать блокировку межосевого дифференциала, «придерживая» буксующее колесо. А вот величину дорожного просвета на российском сайте и в каталоге Skoda почему-то стыдливо не указывает. Может быть, из-за того, что реальные замеры дают всего 165 мм от защиты ДВС, входящей в пакет плохих дорог? К слову, его нет на «европейках» с их заявленными 172 мм и 176 мм клиренса для версий 4х2 и 4х4 соответственно.



2. Вы из поколения людей, у которых дома была своя светомузыка, или из тех, у кого первый телефон уже не имел кнопок?



Он для поколения Z: в комплектациях Premium и Premium+ корейский хэтчбек оснащен полностью цифровой приборной панелью Supervision с 12,3-дюймовым TFT-дисплеем. Тему больших экранов поддерживает 10,2-дюймовая сенсорная матрица мультимедийной системы с навигацией, которую можно подключить к интернету через смартфон благодаря модулю Wi-Fi.

Одной из изюминок интерьера чешского кроссовера является светодиодная фоновая подсветка, цвет которой можно выбрать, исходя из собственного настроения или предпочтений. Светящиеся полоски на панели приборов и дверях – это не новое слово в автомобилестроении, но на машинах этого класса и ценовой категории опция встречается нечасто.



3. Насколько вы консервативный человек?



Никаких компромиссов: помимо исключительно турбированных силовых агрегатов объемом от 1,4 л (140 л.с.) до 1,6 л (200 л.с.) Xceed предлагается только с безальтернативной семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями. В общем, если вы приверженец проверенных десятилетиями решений, у вас тут нет шансов.

Переднеприводный Karoq в наш роботизированный век оставляет лазейку любителям традиционных АКП, давая возможность запрыгнуть на подножку уходящего в прошлое «гидромеханического поезда». К тому же ступеней в автоматической трансмиссии Шкоды восемь, что все равно вполне современно. Ну а полноприводные версии оснащаются роботизированной «шестиступкой» DSG с двумя сцеплениями.



4. Тест на москвича: каково ваше отношение к бордюрам?



«Бумажный» дорожный просвет от 172 до 184 мм подтверждается и на практике, а углы въезда-съезда при реальных замерах составляют 18 и 27 градусов соответственно (сам производитель не указывает эти параметры) – то есть лишь чуть хуже, чем у Karoq. Но в топовой комплектации 45-процентный профиль 18-дюймовых шин с шириной протектора 235 мм заставит относиться к бордюрам-поребрикам если не с опаской, то как минимум с осторожностью.

До нижней точки Karoq, несмотря на его кроссоверность, всего-то 165 реальных миллиметров клиренса. Тем не менее у машины неплохие заявленные углы въезда (18,4° – передний и 18,7° – задний), причем замеры обнадёживают даже больше – 20° и 29° соответственно. Поэтому бордюров на Кароке бояться не стоит, тем более что и размерность шин оставляет побольше «буферной зоны» на колёсах, чем у XCeed.



5. Тест на хозяйственника: если вы купите стиральную машину, то вы поедете за ней сами?



Несмотря на то что расстояние между осями Kia (2650 мм) на 12 мм больше, чем у Skoda, простором на заднем сидении Иксид не блещет, а сильно заваленная пятая дверь намекает на то, что 426 литров объема багажного отделения (1378 л – при сложенных сиденьях) больше пригодятся для пакетов с продуктами из гипермаркета, чем для перевозки бытовой техники и прочего «крупногабарита».

Почти те же, что у Kia, 500 литров полезного объема багажника по методике VDA в варианте «до полки» – это потенциальные 1609 литров, которые можно получить, сложив второй ряд. Вдобавок при более короткой колёсной базе (2638 мм) Карок предлагает больше пространства для задних пассажиров. Ну а более вертикальное заднее стекло позволит при необходимости уместить в просторном чреве Шкоды и телевизор, и стиральную машину.



6. Налетай – подешевело: ваше отношение к акциям и распродажам?



«Входой билет» в мир псевдокроссовера Kia стоит 1 519 000 рублей – во столько оценивается начальная комплектация Luxe, лишенная большинства систем помощи водителю, а также подогрева сидений и лобового стекла. Зато раздельный климат-контроль и светодиодные фары положены Иксиду «по умолчанию». Но в максимальных комплектациях (Premium) ценник у машины тоже становится весьма «премиальным», перемахивая за отметку в два миллиона рублей!



Редкий случай, когда чешская машина из Нижнего Новгорода оказалась дешевле, чем калининградский «кореец» – прайс на Karoq стартует от 1 453 000 рублей на версию Active, в активе которой минимум систем комфорта и безопасности. Кондиционер и галогеновые фары уступят место двухзональному климату и светодиодам в более богатых версиях, ценник на которые «пляшет» в районе 1,6 миллиона. Ну а топовый полноприводный Karoq Style потянет уже на 1 829 000 рублей – что, впрочем, заметно меньше, чем просят за пусть и 200-сильный, но моноприводный Exceed (2 079 900 рублей).

7. А как вы относитесь к борцам за экологию?



У Иксида всё хорошо с экологичностью: двигатель соответствует нормам токсичности выбросов Евро-5, а по содержанию СО2 в смешанном цикле (149г/км) выхлоп 1,4-литровой версии лишь чуть «грязнее», чем у Шкоды с её 146 г/км. Однако системы старт-стоп, позволяющей сэкономить стакан-другой бензина в городе и сделать мир чуточку чище, Kia не имеет. Зато возле рычага переключения передач есть кнопка выбора режима движения DMS, которая «обостряет» реакцию машины на движения педалью газа.

Driving Mode Select – так называется возможность выбора режима движения от Skoda, предусматривающая несколько предустановок двигателя, рулевого управления и АКП – от «экологичного» до «спортивного». Выхлоп Карока по содержанию СО2 в смешанном цикле на пару-тройку граммов чище, чем у Kia, но здесь еще и система старт-стоп будет глушить двигатель в пробках, экономя топливо и дополнительно оберегая окружающую среду.





8. Жажда скорости: пытались ли вы хоть раз уехать со светофора первым?

Переднеприводный 1,4-литровый Xceed при разоне от 0 до 100 км/ч почти на секунду медлительнее (9,5 с) аналогичной Skoda Karoq (8,8 с). Зато с более мощным 1,6-литровым агрегатом о двух сотнях «коней» Kia набирает заветную «сотку» всего за 7,5 с, не оставляя в светофорных баталиях чешскому кроссоверу никаких шансов. Конечно, если дорога сухая...

Полторы сотни «лошадок» под капотом Карока обеспечивают ему отличные динамические характеристики: для того, чтобы разменять первую сотню, машине потребуется меньше девяти секунд, а до 200 км/ч переднеприводная версия не дотягивает буквально 1 км/ч. Однако 200-сильная версия Иксида может разогнаться до 220 км/ч, а со светофора в сухой летний день 1,6-литровый «кореец» уйдёт первым.

9. Бываете ли вы в провинции?

Увы, «времянка» вместо полноценной запаски характерна и для Kia, и для Шкоды. Зато почти две сотни официальных дилеров корейской марки охватывают практически всю территорию РФ, включая периферию. Ну и более длинная гарантия (5 лет или 100 000 км) также может заинтересовать жителей глубинки, которые привыкли ездить на одной машине долго и счастливо. А вот сэкономить на топливе, исходят из турбонаддувности моторов Xceed, не получится – только «девяносто пятый»!



Около 120 официальных дилеров Skoda – это хорошо, но заметно меньше, чем у Kia с её почти двумя сотнями официальных представителей. Да и по длительности гарантийных обязательств (3 года или 100 000 км) Skoda больше подходит тем, кто привык следить за автомобильной модой и регулярно обновлять автопарк, что более характерно для жителей крупных городов. Впрочем, при желании на Шкоде можно ехать куда глаза глядят – помня о том, что вместо полноценного запасного колеса у неё такая же «докатка», как и на Kia, а в бак нужно заливать бензин с октановым числом не менее 95.

10. Неожиданный вопрос: как правильно по-русски произносится название фирмы Xiaomi?

