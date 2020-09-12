1. Начнём с вашего хобби. В выходной день вы отправитесь на охоту или сходите в караоке?
Платформа легкового Ceed не предполагает полноприводной версии, поэтому рыбакам и охотникам лучше обратить внимание на Нив... то есть, на Karoq, который предлагается не только в моноприводном варианте. Зато Иксид может похвастать неплохим дорожным просветом – от 172 до 184 мм в зависимости от колес.
Кроме версии с приводом на передние колёса, Karoq предлагается и в версии 4x4, которая по проходимости по понятным причинам на порядок лучше переднеприводного Иксида. Однако даже в моноприводном исполнении электроника Шкоды будет пытаться имитировать блокировку межосевого дифференциала, «придерживая» буксующее колесо. А вот величину дорожного просвета на российском сайте и в каталоге Skoda почему-то стыдливо не указывает. Может быть, из-за того, что реальные замеры дают всего 165 мм от защиты ДВС, входящей в пакет плохих дорог? К слову, его нет на «европейках» с их заявленными 172 мм и 176 мм клиренса для версий 4х2 и 4х4 соответственно.
2. Вы из поколения людей, у которых дома была своя светомузыка, или из тех, у кого первый телефон уже не имел кнопок?
Он для поколения Z: в комплектациях Premium и Premium+ корейский хэтчбек оснащен полностью цифровой приборной панелью Supervision с 12,3-дюймовым TFT-дисплеем. Тему больших экранов поддерживает 10,2-дюймовая сенсорная матрица мультимедийной системы с навигацией, которую можно подключить к интернету через смартфон благодаря модулю Wi-Fi.
Одной из изюминок интерьера чешского кроссовера является светодиодная фоновая подсветка, цвет которой можно выбрать, исходя из собственного настроения или предпочтений. Светящиеся полоски на панели приборов и дверях – это не новое слово в автомобилестроении, но на машинах этого класса и ценовой категории опция встречается нечасто.
3. Насколько вы консервативный человек?
Никаких компромиссов: помимо исключительно турбированных силовых агрегатов объемом от 1,4 л (140 л.с.) до 1,6 л (200 л.с.) Xceed предлагается только с безальтернативной семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями. В общем, если вы приверженец проверенных десятилетиями решений, у вас тут нет шансов.
Переднеприводный Karoq в наш роботизированный век оставляет лазейку любителям традиционных АКП, давая возможность запрыгнуть на подножку уходящего в прошлое «гидромеханического поезда». К тому же ступеней в автоматической трансмиссии Шкоды восемь, что все равно вполне современно. Ну а полноприводные версии оснащаются роботизированной «шестиступкой» DSG с двумя сцеплениями.
4. Тест на москвича: каково ваше отношение к бордюрам?
«Бумажный» дорожный просвет от 172 до 184 мм подтверждается и на практике, а углы въезда-съезда при реальных замерах составляют 18 и 27 градусов соответственно (сам производитель не указывает эти параметры) – то есть лишь чуть хуже, чем у Karoq. Но в топовой комплектации 45-процентный профиль 18-дюймовых шин с шириной протектора 235 мм заставит относиться к бордюрам-поребрикам если не с опаской, то как минимум с осторожностью.
До нижней точки Karoq, несмотря на его кроссоверность, всего-то 165 реальных миллиметров клиренса. Тем не менее у машины неплохие заявленные углы въезда (18,4° – передний и 18,7° – задний), причем замеры обнадёживают даже больше – 20° и 29° соответственно. Поэтому бордюров на Кароке бояться не стоит, тем более что и размерность шин оставляет побольше «буферной зоны» на колёсах, чем у XCeed.
5. Тест на хозяйственника: если вы купите стиральную машину, то вы поедете за ней сами?
Несмотря на то что расстояние между осями Kia (2650 мм) на 12 мм больше, чем у Skoda, простором на заднем сидении Иксид не блещет, а сильно заваленная пятая дверь намекает на то, что 426 литров объема багажного отделения (1378 л – при сложенных сиденьях) больше пригодятся для пакетов с продуктами из гипермаркета, чем для перевозки бытовой техники и прочего «крупногабарита».
Почти те же, что у Kia, 500 литров полезного объема багажника по методике VDA в варианте «до полки» – это потенциальные 1609 литров, которые можно получить, сложив второй ряд. Вдобавок при более короткой колёсной базе (2638 мм) Карок предлагает больше пространства для задних пассажиров. Ну а более вертикальное заднее стекло позволит при необходимости уместить в просторном чреве Шкоды и телевизор, и стиральную машину.
6. Налетай – подешевело: ваше отношение к акциям и распродажам?
«Входой билет» в мир псевдокроссовера Kia стоит 1 519 000 рублей – во столько оценивается начальная комплектация Luxe, лишенная большинства систем помощи водителю, а также подогрева сидений и лобового стекла. Зато раздельный климат-контроль и светодиодные фары положены Иксиду «по умолчанию». Но в максимальных комплектациях (Premium) ценник у машины тоже становится весьма «премиальным», перемахивая за отметку в два миллиона рублей!
Редкий случай, когда чешская машина из Нижнего Новгорода оказалась дешевле, чем калининградский «кореец» – прайс на Karoq стартует от 1 453 000 рублей на версию Active, в активе которой минимум систем комфорта и безопасности. Кондиционер и галогеновые фары уступят место двухзональному климату и светодиодам в более богатых версиях, ценник на которые «пляшет» в районе 1,6 миллиона. Ну а топовый полноприводный Karoq Style потянет уже на 1 829 000 рублей – что, впрочем, заметно меньше, чем просят за пусть и 200-сильный, но моноприводный Exceed (2 079 900 рублей).
7. А как вы относитесь к борцам за экологию?
У Иксида всё хорошо с экологичностью: двигатель соответствует нормам токсичности выбросов Евро-5, а по содержанию СО2 в смешанном цикле (149г/км) выхлоп 1,4-литровой версии лишь чуть «грязнее», чем у Шкоды с её 146 г/км. Однако системы старт-стоп, позволяющей сэкономить стакан-другой бензина в городе и сделать мир чуточку чище, Kia не имеет. Зато возле рычага переключения передач есть кнопка выбора режима движения DMS, которая «обостряет» реакцию машины на движения педалью газа.
Driving Mode Select – так называется возможность выбора режима движения от Skoda, предусматривающая несколько предустановок двигателя, рулевого управления и АКП – от «экологичного» до «спортивного». Выхлоп Карока по содержанию СО2 в смешанном цикле на пару-тройку граммов чище, чем у Kia, но здесь еще и система старт-стоп будет глушить двигатель в пробках, экономя топливо и дополнительно оберегая окружающую среду.
8. Жажда скорости: пытались ли вы хоть раз уехать со светофора первым?
Переднеприводный 1,4-литровый Xceed при разоне от 0 до 100 км/ч почти на секунду медлительнее (9,5 с) аналогичной Skoda Karoq (8,8 с). Зато с более мощным 1,6-литровым агрегатом о двух сотнях «коней» Kia набирает заветную «сотку» всего за 7,5 с, не оставляя в светофорных баталиях чешскому кроссоверу никаких шансов. Конечно, если дорога сухая...
Полторы сотни «лошадок» под капотом Карока обеспечивают ему отличные динамические характеристики: для того, чтобы разменять первую сотню, машине потребуется меньше девяти секунд, а до 200 км/ч переднеприводная версия не дотягивает буквально 1 км/ч. Однако 200-сильная версия Иксида может разогнаться до 220 км/ч, а со светофора в сухой летний день 1,6-литровый «кореец» уйдёт первым.
9. Бываете ли вы в провинции?
Увы, «времянка» вместо полноценной запаски характерна и для Kia, и для Шкоды. Зато почти две сотни официальных дилеров корейской марки охватывают практически всю территорию РФ, включая периферию. Ну и более длинная гарантия (5 лет или 100 000 км) также может заинтересовать жителей глубинки, которые привыкли ездить на одной машине долго и счастливо. А вот сэкономить на топливе, исходят из турбонаддувности моторов Xceed, не получится – только «девяносто пятый»!
Около 120 официальных дилеров Skoda – это хорошо, но заметно меньше, чем у Kia с её почти двумя сотнями официальных представителей. Да и по длительности гарантийных обязательств (3 года или 100 000 км) Skoda больше подходит тем, кто привык следить за автомобильной модой и регулярно обновлять автопарк, что более характерно для жителей крупных городов. Впрочем, при желании на Шкоде можно ехать куда глаза глядят – помня о том, что вместо полноценного запасного колеса у неё такая же «докатка», как и на Kia, а в бак нужно заливать бензин с октановым числом не менее 95.
10. Неожиданный вопрос: как правильно по-русски произносится название фирмы Xiaomi?
Мультимедийная система Иксида отлично сотрудничает и с «айфонами», и со смартфонами на Андроиде благодаря технологиям Android Auto и Apple CarPlay. Однако кому-то будет важно то, что традиционный тип разъемов USB-A позволит без проблем подключить безо всяких переходников любой гаджет, включая самый древний.
Владельцы смартфонов китайской фирмы Xiaomi (да-да, читается «Сяоми») давно привыкли к стандарту USB Type-C или USB-C, как его еще называют. Он вынудит многих покупателей Карока обзавестись переходниками, чтобы подключить своё устройство с ОС Android или iOS благодаря функции Smartlink.
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