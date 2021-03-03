Тест: стоит ли вам купить новый Renault Duster или лучше старый, пока ещё не поздно

Долгожданная смена поколений у Renault Duster – событие, которое мало кто сочтет негативным. Ведь мы не просто получили машину, которая уже 4 года продается в Европе, но и ощутили внимание разработчиков к местным потребительским запросам. Например, французы оставили в моторной гамме популярный двухлитровый двигатель F4R. В общем, кажется, что покупатели многое приобрели и практически ничего не потеряли. Или все же потеряли? Десятка наших вопросов поможет понять, есть ли в обновлении Duster что-то, о чем вы могли бы пожалеть.

Новый Renault Duster

Со сменой поколений Duster вы практически ничего не потеряли, а только приобрели – подогревы руля и задних сидений, более эргономичный интерьер, улучшенную пассивную безопасность, новый турбомотор и так далее. В общем, вам жалеть со сменой поколений особо не о чем. Старый Renault Duster

Смена поколений у Duster в вашем случае не обошлась без потерь. Вариатор вместо старого, но гидромеханического автомата, отсутствие связки «атмосферные 2 литра с АКП» и подросшие цены для вас усугубляются эксплуатационными нюансами. Все это оказалось не менее важным, чем явные плюсы – подогревы руля и задних сидений, расширившиеся списки опций, более эргономичный интерьер, улучшенная пассивная безопасность, новый турбомотор и все остальное. Что ж, не грустите: ведь в целом Duster сохранил свой дух, а цены и стоимость эксплуатации увеличились буквально на 3-5%.

1. Вы собирались купить самую дешевую базовую комплектацию?



«База» с обновлением подорожала на 33 тысячи рублей. Правда, теперь в ней появились передние электростеклоподъемники, электрозеркала с подогревом, борткомпьютер и вторая подушка безопасности, но кто-то все равно может остаться недоволен



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2. Исполнение «2 литра на механике» – ваш выбор?

Версия с 2-литровым мотором и МКП была одной из самых покупаемых у прежнего Duster. Новый ее сохранил, но она подорожала на 64 тысячи рублей. Кого-то это расстроит, несмотря на то, что и потребительские качества подросли пропорционально



3. Значит, вы хотели вариант «2 литра на автомате»?

Самое большое разочарование подстерегает тех, кто рассчитывал обновить свой двухлитровый Duster с АКП: мотор F4R хоть и остался в гамме, но больше не сочетается с автоматом – только шестиступенчатая механика

4. Тогда вы наверняка собираетесь купить Duster в максимальной комплектации и с двумя педалями?

Сильнее других подорожание при смене поколений ощутят покупатели топовых версий: даже дизель прибавил в цене всего 100 тысяч, а вот машина с турбомотором и вариатором стоит 1,46 миллиона – на 183 тысячи дороже прежней двухлитровой с АКП



5. Технический прогресс или техническая простота?

Наиболее ощутимым будет прогресс для тех, кто хочет купить машину с автоматической трансмиссией: во-первых, на смену старому 4-ступенчатому автомату DP8 пришел вариатор, а во-вторых, сочетается он только с новым 1,3-литровым турбомотором



6. Управляемость и обратная связь по рулю у Duster – это важно?

Новый Duster получил электроусилитель руля вместо прежнего гидравлического, что повлияло на уровень обратной связи. Правда, нюансы управляемости отметят лишь искушенные владельцы. Зато руль теперь регулируется и высоте, и по вылету

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7. Продолжаете ли вы экономить на содержании, даже выбирая максимальную комплектацию?

На новом Дастере в топовой комплектации Style покупатель получает новые 17-дюймовые диски, которых не было раньше. Вообще это, конечно, плюс, но при покупке комплекта шин он обернется переплатой в 5-15 тысяч рублей



8. Вам доводилось чинить автоматическую коробку?

Тем, кто не боится ремонта АКП, коробка DP8 на старом Duster была мила в том числе дешевизной и простотой ремонта. Вариатор Jatco JF016E на новом не отличается проблемами, но его ремонт будет ощутимо дороже, так что решится на это не каждый

9. У вас большой стаж безаварийного вождения?

У нового Duster нет ни одной общей кузовной панели со старым. Это обернется более высокой стоимостью запчастей как минимум в первые годы, пока ассортимент неоригинальных деталей не расширится, а разборки не пополнятся битыми машинами.

10. Верите ли вы в разницу между качеством сборки на ВАЗе и на других заводах?

Пока новый Duster производится там же, где и прежний – на заводе Автофрамос в Москве. Однако многочисленные слухи и утечки сигнализируют о том, что в будущем сборка будет перенесена на завод ВАЗ в Тольятти, где уже производится Logan