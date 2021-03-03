Новый Renault Duster
Со сменой поколений Duster вы практически ничего не потеряли, а только приобрели – подогревы руля и задних сидений, более эргономичный интерьер, улучшенную пассивную безопасность, новый турбомотор и так далее. В общем, вам жалеть со сменой поколений особо не о чем.
Старый Renault Duster
Смена поколений у Duster в вашем случае не обошлась без потерь. Вариатор вместо старого, но гидромеханического автомата, отсутствие связки «атмосферные 2 литра с АКП» и подросшие цены для вас усугубляются эксплуатационными нюансами. Все это оказалось не менее важным, чем явные плюсы – подогревы руля и задних сидений, расширившиеся списки опций, более эргономичный интерьер, улучшенная пассивная безопасность, новый турбомотор и все остальное. Что ж, не грустите: ведь в целом Duster сохранил свой дух, а цены и стоимость эксплуатации увеличились буквально на 3-5%.
«База» с обновлением подорожала на 33 тысячи рублей. Правда, теперь в ней появились передние электростеклоподъемники, электрозеркала с подогревом, борткомпьютер и вторая подушка безопасности, но кто-то все равно может остаться недоволен
Версия с 2-литровым мотором и МКП была одной из самых покупаемых у прежнего Duster. Новый ее сохранил, но она подорожала на 64 тысячи рублей. Кого-то это расстроит, несмотря на то, что и потребительские качества подросли пропорционально
Самое большое разочарование подстерегает тех, кто рассчитывал обновить свой двухлитровый Duster с АКП: мотор F4R хоть и остался в гамме, но больше не сочетается с автоматом – только шестиступенчатая механика
Сильнее других подорожание при смене поколений ощутят покупатели топовых версий: даже дизель прибавил в цене всего 100 тысяч, а вот машина с турбомотором и вариатором стоит 1,46 миллиона – на 183 тысячи дороже прежней двухлитровой с АКП
Наиболее ощутимым будет прогресс для тех, кто хочет купить машину с автоматической трансмиссией: во-первых, на смену старому 4-ступенчатому автомату DP8 пришел вариатор, а во-вторых, сочетается он только с новым 1,3-литровым турбомотором
Новый Duster получил электроусилитель руля вместо прежнего гидравлического, что повлияло на уровень обратной связи. Правда, нюансы управляемости отметят лишь искушенные владельцы. Зато руль теперь регулируется и высоте, и по вылету
На новом Дастере в топовой комплектации Style покупатель получает новые 17-дюймовые диски, которых не было раньше. Вообще это, конечно, плюс, но при покупке комплекта шин он обернется переплатой в 5-15 тысяч рублей
Тем, кто не боится ремонта АКП, коробка DP8 на старом Duster была мила в том числе дешевизной и простотой ремонта. Вариатор Jatco JF016E на новом не отличается проблемами, но его ремонт будет ощутимо дороже, так что решится на это не каждый
У нового Duster нет ни одной общей кузовной панели со старым. Это обернется более высокой стоимостью запчастей как минимум в первые годы, пока ассортимент неоригинальных деталей не расширится, а разборки не пополнятся битыми машинами.
Пока новый Duster производится там же, где и прежний – на заводе Автофрамос в Москве. Однако многочисленные слухи и утечки сигнализируют о том, что в будущем сборка будет перенесена на завод ВАЗ в Тольятти, где уже производится Logan
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