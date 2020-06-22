Многие начинающие водители выносят из автошколы смутные и разрозненные знания о том, как сосуществовать на дорогах с трамваями. Зачастую дело вообще ограничивается выводом «буду просто на всякий случай всегда уступать трамваю», по принципу «кто больше, тот и прав». У трамвая действительно есть определенные приоритеты, но взаимодействие автомобилиста с ним регламентируется вполне простыми и понятными правилами. Давайте разберемся со всем, что касается трамваев, раз и навсегда.

Трамвайные пути – это часть дороги?

Для начала напомним, что трамвайные пути – это часть дороги, наравне с проезжими частями, обочинами, тротуарами и разделительными полосами. Правила дорожного движения указывают на это в определении понятия «дорога», так что не стоит считать трамвайные пути запретной зоной, не относящейся к автомобильному движению.



Что показывает белый трамвайный светофор?

Специальный Т-образный светофор с четырьмя белыми сигналами регулирует движение трамваев и не относится к автомобилистам. Однако помнить его знаки полезно для понимания того, как будет двигаться трамвай. Разрешение ехать трамваю дает горящая нижняя секция, а верхние сигналы указывают, куда ему можно двигаться: левый и правый – в соответствующие стороны, а центральный – прямо. Если нижний белый сигнал не горит, ехать трамваю запрещено.



Как поворачивать при наличии трамвайных путей?

Как мы уже помним, трамвайные пути – это часть дороги, а если они еще и расположены на одном уровне с проезжей частью и заасфальтированы, то поворот налево надо выполнять именно с них. Пункт 8.5 ПДД содержит все указания по повороту, давайте соберем их в небольшую инструкцию. Итак, если слева от вас есть пригодные для движения трамвайные пути, то поворачивать налево и разворачиваться на перекрестках нужно так:



заранее убедиться, что перед перекрестком нет знаков направления движения по полосам или разметки со стрелками на асфальте: если знаки есть, то нужно следовать им;

убедиться, что позади нет трамвая, чтобы не подрезать его при перестроении: ПДД запрещают создавать ему помехи;

подъезжая к перекрестку, выехать на трамвайные пути попутного направления, заняв тем самым крайнее левое положение на проезжей части;

пропустить встречные машины и трамваи и выполнить поворот налево или разворот.

Помните, что при отсутствии знаков направления движения по полосам алгоритм выше – единственно правильный, и поворот налево без выезда на трамвайные пути считается нарушением.

И еще один нюанс: пункт 8.8 ПДД напоминает, что если вы поворачиваете налево или разворачиваетесь вне перекрестка, то перестраиваться на трамвайные пути не нужно, но перед поворотом нужно уступить дорогу не только встречным машинам и трамваям, но и трамваю попутного направления.



Надо ли уступать трамваю на регулируемых перекрестках?

Описанный в предыдущем пункте алгоритм описывает порядок действий при повороте налево. А пункт 13.6 ПДД указывает, как действовать во всех случаях взаимодействия с трамваем на регулируемых перекрестках. Если зеленый сигнал светофора загорается одновременно для машин и трамвая, то трамвай имеет преимущество независимо от направления его движения, и ему нужно уступить дорогу. К примеру, если сразу за светофором трамвайные пути пересекают проезжую часть, отправляя трамвай направо, то нужно его пропустить.



Другой вариант – если трамвай движется по сигналу дополнительной секции светофора со стрелкой. В этом случае трамвай, как и автомобиль, уступает дорогу тем, кто едет по сигналу основной секции светофора с других направлений.

Итак, сделаем краткий вывод: если на регулируемом перекрестке вы с трамваем находитесь в равнозначных условиях, то ему нужно уступить дорогу, а если у вас приоритет в виде основной секции светофора против стрелки, то трамвай уступает вам.



Надо ли уступать трамваю на нерегулируемых перекрестках?

Нерегулируемые перекрестки бывают двух видов: неравнозначные (где есть главная и второстепенная дороги) и равнозначные.



На неравнозначных перекрестках нужно уступать трамваю всегда, кроме случаев, когда автомобиль движется по главной дороге, а трамвай – по второстепенной. Если же вы оба движетесь по главной или второстепенной дороге, согласно пункту 13.9 ПДД у трамвая будет преимущество.

На равнозначных перекрестках нужно уступать трамваю всегда. Пункт 13.11 указывает, что здесь у трамвая будет приоритет вне зависимости от направления движения.



Надо ли уступать трамваю вне перекрестков?

Пункт 18.1 ПДД указывает, что вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают проезжую часть, у трамвая также есть приоритет, и ему нужно уступать дорогу, кроме случаев выезда из депо. Уступать дорогу трамваю, выезжающему из трамвайного депо, не нужно.



Можно ли ездить по трамвайным путям?

В отличие от обочины, по которой ездить запрещено всегда, трамвайные пути допускают движение по ним. Пункт 9.5 ПДД указывает, что ехать по попутным трамвайным путям, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, можно, если заняты все полосы вашего направления, а также при объезде (препятствия или неподвижного сломавшегося автомобиля). При этом по-прежнему запрещено создавать трамваю помехи – например, блокировать движение.



Можно ли выполнять остановку и стоянку на трамвайных путях?

Вопрос сам по себе странный, но практика показывает, что иногда водители пренебрегают правилами и логикой при выборе места для остановки или стоянки. Итак, пункты 12.4 и 12.5 ПДД запрещают остановку и стоянку на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев. Поэтому, останавливаясь или паркуясь, убедитесь, что вы никому не мешаете.

